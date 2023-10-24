"Война закончилась прошлой осенью" - замкомбрига Ратибор рассказал правду о СВО

Заместитель командира бригады по боевому применению с позывным Ратибор воюет с 2014 года. В интервью Царьграду он рассказал об ультраправых, которых меняла война, боевой "фарме" ВСУ, снарядном голоде. И сказал, когда Украина посыплется.

14-й год, начало лета. Пришла информация, что на станицу Луганскую заходит со стороны Городища противник. Добровольцы приняли решение поехать к ним навстречу. Выдвинулись на одной машине. Приехали на блок-пост. Получили уточнение: идет большая колонна, 22 единицы техники. Явно нам не по зубам четырем ополченцам. Постояли, выпили кофейку, поболтали, сели в машину, поехали обратно.

В этот момент украинцы решили забавы ради пострелять по населенным пунктам. Палили по центру Макарово. В заправку, в магазин, в частный дом, и несколько снарядов по дороге прилетело.

- Один достался мне в бочину. Всё. Через пять минут я был в госпитале, в больнице, станицы Луганской. Сделали операцию, – вспоминает Ратибор. ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА БРИГАДЫ ПО БОЕВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ С ПОЗЫВНЫМ РАТИБОР. ФОТО: ЦАРЬГРАД

"Нацисты бились с нацистами"

– Вы недавно снова были ранены – ситуация на войне обычная. Что человек чувствует, когда его ранят, о чём думает?

– Первое состояние – я ещё живой. Второе состояние – быстро себя проверить. Потом прокачиваешь воздух через легкие. Ощупываешь живот, оцениваешь повреждения конечностей, насколько всё критично. После этого принимаешь решение, то есть, озвучиваешь громко вслух, слышали о степени твоего повреждения. И после этого уже начинаешь оценивать ситуацию вокруг себя.

– Сейчас по вашим ощущениям больничные мощности справляются с объемом раненых?

—Меня удивило качество медицины. Получив второе ранение, я пробежался по полному кругу. От полевого госпиталя и до Москвы, в генеральский госпиталь, имени Мандрыка. Так далеко меня швырнуло. Это лучший госпиталь Министерства обороны. И это для обычного добровольца. До войны туда только генералы попадали.

– Наши парни, простые бойцы, сейчас другие, чем тогда, в 2014 году?

– В 14-м году меня поразило, что с украинскими нациками приехали воевать русские нацики. А где антифашисты? Никого из них я не видел. Не говорю, что их не было совсем. Но рядом с тем местом, где я воевал, не было. Коммунисты попадались, а вот, "антифа" и прочие нет. Ехали в основном люди "правых" взглядов. Если он задерживался на два месяца и больше, вот здесь у него происходили глобальные изменения взглядов. И вот эти люди, которые приезжали, абсолютно недовольные "тоталитарным режимом" в России, уезжали абсолютно четко понимающие, что внутри страны можно допустить всё, кроме революции.

"Мы уже выиграли"

– Клещеевку удержим?

– Клещеевку? А на что влияет Клещеевка? Клещеевка расположена между двумя грядами высот. Западная гряда более высокая, восточная более низкая. Западная гряда высот был отдана укропам несколько месяцев назад. Это происходило долго, мучительно. Юг Клещеевки давно за укропами. Поймите, я человек военный. Я не понимаю, когда люди, или политики начинают цепляться за вещи, которые, с точки зрения тактики, ни на что не влияют. От слова совсем. Удерживать рубеж либо целесообразно, либо нецелесообразно. РУССКИЕ БОЙЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПЕРЕМАЛЫВАТЬ УКРАИНСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОД КЛЕЩЕЕВКОЙ. ФОТО: СКРИНШОТ ВИДЕЛ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА "МИНОБОРОНЫ РОССИИ"

– Магический Бахмут, короче…

– Бахмут вообще для меня загадка. Не понимаю, как Пригожину удалось развести Зеленского на то, чтобы устроить на абсолютно ненужном, со стратегической точки зрения, клочке земли грандиозное сражение. Где мы, при всем моем уважении к "музыкантам", меняли наших бывших зэка на элиту украинской армии. То есть, Пригожин здесь просто красавчик. Развел как лоха. Украинская армия, вместо того чтобы решать важные задачи, которые перед ними стоят, вынуждены бодаться за политическую…

Единственное, что могло бы оправдать применение таких сил и средств, это перерезание сухопутного коридора, выход на Азовское море. Они оказались неспособны это сделать. Дальше часики начинают работать в нашу сторону. Они уже работают, я сейчас скажу, с начала лета в нашу сторону. Технически война выиграна прошлой осенью. Теперь осталось просто подождать, пока плод упадет. Впереди холодная зима, впереди голодная зима. Денежки заканчиваются, ресурсы заканчиваются. И мобресурс заканчивается, мотивированные люди заканчиваются.

– Украинцы заканчиваются…

– Ну, украинцы пока не заканчиваются. А вот, мотивированный мобресурс закончился При всем при этом, снаряды на Западе закончились. Да, кассеты появились, но кассет всегда меньше. И кассета – она страшна для пехоты, но что делать с бронетехникой? К весне они должны будут подготовить свои новые резервы, отмобилизованные сейчас и низко замотивированные. И, собственно говоря, в районе лета Украина должна посыпаться.

– Никто не поможет?

– Соединенные Штаты сейчас явно уходят на внутреннюю политику. И, по большому счету, им уже и дать-то нечего. Основное, что нужно на войне – это снаряды. Основной калибр НАТО отсутствуют на складах. К весне следующего года Евросоюз должен выйти на производство снарядов на миллион в год. Даже если они все 100% этих снарядов отдадут на Украину, что это дает? Это дает … Я считал, что-то Украина сейчас тратит в день в районе 3-5-ти тысяч снарядов.

– Это насколько им хватит?

– Это меньше суточной нормы потребления. А 100% снарядов от этого миллиона Европа дать не сможет, потому что впереди у них конфликты в Африке и пустые арсеналы, которые надо заполнять. И впереди самый главный конфликт начала века, это Тайвань. Туда тоже нужны снаряды. И все уже поняли, что снарядов нужно сверхмного. УКРАИНЦЫ НАЧАЛИ ИСПЫТЫВАТЬ ДЕФИЦИТ БОЕПРИПАСОВ. ФОТО: EDGAR GUTIÃ©RREZ/GLОBALLООKPRЕSS

– То есть, следующий год станет роковым для бандеровского режима?

– Если бы не такая аномально теплая зима прошлого года, то всё бы решилось ещё этим годом.

– Или вот этот контрнаступ: мышцы надули и пошли ровно туда, где их ждали.

– У них не было другого направления. У них был другой вариант – это зайти на нашу территорию. Было два направления, для решения задачи вывода России из войны. Первое направление – это юг, выход на границу с Крымом, и снос моста, то есть, Крым попал бы в заложники. И здесь либо применение тяжелого вооружения, и начало войны на полную катушку, либо договорняки. И второе – это заход и быстрая оккупация одной-двух областей России.

– И торг…

– И торг, да, да. Однако ни то, ни то они осуществить не смогли. На одно союзники не дали добро, на второе не хватило сил. Украинская пехота – очень хорошая пехота. Я не знаю, что они там кушают. Хорошие препараты, наверное. На смерть идут стройными рядами. Очень хорошая пехота. Если ты играешь в игрушку, то это идеальная пехота. Но это не игрушка. Такая пехота быстро кончается. Мальчики, которые проходят мимо своего "трехсотого" (раненого – ЦГ), и уходят дальше на боевую задачу – это сильно.

Война на 40 лет

– Как вы считаете, когда всё закончится, изменится ли система?

– Кто сейчас попал на войну. На войну сейчас попали: а) добровольцы, б) мобилизованные. То есть, по умолчанию, это пассионарии и наиболее здоровая часть общества. То есть, примерно миллион особей мужского пола, наиболее замотивированных, и наиболее здоровых. Средний возраст от 20-ти до 50-ти, то есть, это люди, которые, на протяжении следующих 20-30-ти лет, будут влиять напрямую на страну. Что сейчас делает у нас государство. Людей, прошедших СВО, всячески старается затащить наверх. Прикладывает очень большие усилия, чтобы люди, прошедшие СВО, зашли на все уровни управления. Для чего? Потому что это наиболее активная часть населения. Люди, которые в результате боевых действий, становятся крайне нацелены на конечный результат.

– Новая элита.

– Так точно. Формируется новая элита. Старая элита не справилась. Мы зашли в период войн, он будет длиться от 20-ти до 40 лет. Я беру по аналогии Первая-Вторая Мировая. Период войн будет длиться примерно 20—40 лет, пока не установится новый мировой порядок.

https://tsargrad.tv/articles/vojna-zakonchilas-proshloj-osen...