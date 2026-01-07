Стихи о войне,ч.5

Олигархи СВО

- О! Парни, смотрите зарплата пришла!

- Что там? Двести «штук»?

- Не смешите!

- Ну, сорок всего, - вот такие дела! Ой Мама, прошу, помогите!

- «Сапун», давай список сюда свой неси. Что купим на эти доходы?

- Берите что надо! Но тысячи три оставь на соляру мехводу!

- А что с медициной у нас пацаны?

Остались шприцы и зеленка?

- Нет! Все по нолям!

- Ну так надо купить! В резерве держите тыщенку!

И Коптер еще - без него никуда,

А так будут хоть глаза в небе!

Эх вот бы сейчас, ну мульта хотя б два,

Вообще ровно въехали мне бы!

- С провизией что?

- Там сплошной «Доширак»!

- Оставьте деньжат на тушенку!

- Вода для питья? Что совсем уже швах?Ну ждем волонтеров подгонку!

- Простите меня, дорогие мои!

Все отдал бы Вам без остатка!

Любимой жене на кредит оплатить -

Отправлю я только «двадцатку»!

И так каждый раз! Вместе пилят они

Зарплаты, не чувствуя меры!

Простые солдаты Великой страны,

Почти уже миллионеры!

Николай Янин /НЕПОЭТ/

Сказали просто: без вести пропал

В расстрелянных лесах под Угледаром.

Какая незавидная судьба…

А небо содрогалось от ударов,

И не было покоя на душе.

Зима пришла, холодная и злая.

Бойцы стояли в тёмном блиндаже

На праздничном молебне Николаю.

Окопных свечек хрупкое тепло

Окутывало тихую молитву.

И кто-то попросил, крестивши лоб:

Найдись скорей живым или убитым.

Его нашли на следующий день,

И голубем взлетела похоронка.

Снег обнимал склонившихся людей,

А кто-то плакал, горько и негромко.

И словно сам святитель Николай

Пришёл в последний путь забрать солдата —

И проводил солдата прямо в рай,

С крестом, окопной свечкой и гранатой.

И вся страна молитвенный покров,

Как саван погребальный, расстелила.

А он лежал, спокоен и суров,

И падал снег на свежую могилу.

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

Покуда тебя не коснулась война,

Ты будешь сидеть и молчать…

Как будто душа за страну не больна,

Как будто тебе наплевать…

Ты будешь ходить, улыбаться друзьям

И хлеб покупать за углом,

Пока там бомбят детский садик и Храм,

И чей-то родительский дом…

Покуда тебя не коснулась война,

Ты веришь пустым новостям,

Где соткана ложью невинным вина,

И оды поются властям…

Но это пока на соседний подъезд

Не сбросил снаряд штурмовик…

И страх жутким змеем под кожу не влез,

Услышав ребёночка крик…

Покуда тебя не коснулась война,

Минуты не ценишь… пока…

Не знаешь, какая у жизни цена,

Ведь бьётся твой пульс у виска…

Покуда тебя не коснулась война, Знакомым своим передай,

У каждого жизней не семь, а одна…

Места не бронируют в рай…

Держал на прицеле солдат земляка

И братская рвалась струна…

Но этого не осознаешь, пока

Тебя не коснулась война….

Автора не знаю

МАЛЬЧИКИ

Воинам-пограничникам, принявшим 6 августа 2024 г. неравный бой на Курской земле с многократно превосходящими силами украинских нацистов

Гнулись к земле одуванчики

На пограничной заставе.

Мальчики, русские мальчики

В русскую землю врастали.

В воздухе, смертью напоенном,

Плавилось новое лето.

Русское небо свинцовело

Перед кровавым рассветом.

Вспомнив июнь сорок первого,

Родине стали защитой

Мальчики, певшие «Верую!»

Перед чудовищной битвой.

Падали — пулей сраженные,

Алыми маками в поле.

И воскресали — рождённые

Вечной Господней любовью,

В тёплой земле обескровленной,

На пограничной заставе,

Воины, русские воины,

В русское небо врастали.

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

КУРСКИМ ПОГРАНЦАМ - СРОЧНИКАМ!

Не думалось, когда читал я в школе

Про подвиги прославленных отцов,

Что окажусь под Курском в чистом поле,

В окопе средь таких же пацанов…

Вручили нам военные билеты,

Когда призвал служить военкомат

И погранцов зеленые береты,

И новенький, весь в масле, автомат!

В тот день стоял у речки я - в "секрете",

Границу с Украиной стерегли,

И вот, туманным утром на рассвете,

Со страшным лязгом танки поползли…

«В ружьё!» - Заставу поднял наш комроты,

Вздымались взрывы комьями земли,

И пацаны, вчерашняя школОта,

В неравный бой с фашистами ушли…

С крестами выползали «Леопарды»,

Трава вокруг горела, как в аду,

И я шептал, сжимая две гранаты:

«Ты слышишь, дед, тебя не подведу!»

Закончен бой неравный и кровавый…

Настигли нас осколки той войны

И полегла в бою моя застава!

За всё им отомстите, пацаны!..

© Олег Прусаков, позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России

ОНИ УШЛИ ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ

Они ушли по Млечному пути

В небесные туманные высоты.

Их лишь во сне ночами видишь ты -

Простых, российских рядовых пехоты.

И там не взвод, не рота полегли

Под городом за русские границы.

Не уходи, прохожий, оглянись,

И навсегда запомни эти лица,

Запомни необстрелянных ребят,

Что встали грудью за свою Россию,

За город, за деревню,

За тебя,

За мирные рассветы в небе синем.

Ещё минута, и душа взлетит,

В небесном войске примут новобранца...

Они ушли по Млечному пути,

Чтоб навсегда в сердцах у нас остаться.

© Евгения Сергеева

Курский рубеж: подвиг и трагедия

ШЕСТОЕ АВГУСТА



Они пошли армадой напролом:

Озлобленные, с верою распятой...

А под его начальственным крылом

Лишь только эти срочники-цыплята.



Попробовать юнцов оставить тут –

От ужаса самих себя не слышат...

Его и после смерти проклянут

Родные этих стриженных мальчишек.



А выживет – то как смотреть в глаза?

Что говорить? Язык не повернётся...

Ведь это громыхает не гроза,

А тенью смерти заслоняет солнце.



Не ври себе – не избежать потерь!

Сегодня даже мат не будет грубым.

И слышал, как стучали в темноте

Сердца и неподатливые зубы.



И он повёл притихших пацанов,

Чтоб сдались в плен... Какая-то надежда...

И били из пристрелянных стволов

Печаль и грех... А он метался между.

© Олег Постников, член Союза писателей России

Я жив ещё, прошу достаньте,

Приём, я в лесополосе.

Поближе с коптера вы гляньте,

Здесь наша тройка, здесь мы все.

Серёга с Ванькой лежат рядом,

Под дерево их оттащил .

Достало нас одним снарядом,

В сознанье я , но нет уж сил.

Приём мы тут, приём мы вместе

Серёжа просит, просит пить.

Всё, Ванька уже двести,

Шептал, что хочет очень жить...

Мне ноги сильно перебило,

Зажгутовал, пока терплю

Даст Бог терпения и силы,

Я как умею помолю .

Тяжелый Серый, не дотянет,

Хрипит, кишки наружу все,

Пошлите группу, пусть оттянут,

Приём, мы в лесополосе.

Автор: Сергей Сукнёв (позывной Поэт)

Мальчишки, не пришедшие с войны…

Погибшие, едва расправив крылья!

Вы смотрите на нас из тишины

Военных фотографий на мобильном.

Улыбчивый и чуть наивный взгляд,

Готовность целый мир прикрыть собою...

Бессилье наше вас вернуть назад

Сердца сжимает нестерпимой болью.

Возможность жить, влюбляться и мечтать

Вы положили на алтарь Отчизны.

И лишь победа сможет оправдать

Бесценные непрожитые жизни.

Покойтесь с миром, мальчики! Увы,

Мы не увидим больше вас живыми.

Но в наших душах и сердцах все вы

Останетесь героями России.

Ирина Гаршина, 2022

Все говорят,что есть на фронте Ангел

Он ходит с балаклавой на лице

А вместо крыльев он рюкзак с собою носит

Бойцов спасает он на бешеной войне

Он роста невысокого,но смелый

И красный крест на левом рукаве

Кто встретит ангела,когда уже он тристо

Тот выживет на перекор судьбе

Глаза у Ангела красивые,я слышал

Такая глубина в этих глазах

Порой не надо да же обезбола

Смотри на них-тебя покинет страх

А кто-то говорит,что Ангел мастер

И руки Ангела ошибок не творят

Один сказал,она красивая девчонка

И,кстати,многие об это говорят

Я Ангела не видел,не встречались

Для нашей встречи нету повода пока

От встречи этой никогда не отрекаюсь

Пока идёт безбожная война...

А говорят на фронте ходит Ангел

Без крыльев,но помочь всегда готов

Возле Донецка Ангел обитает

И каждый день спасает пацанов

15.07.2025

Роман П.

Погиб священник на войне

Погиб священник на войне,

Остались матушка и дети.

И кто за них теперь в ответе,

Поможет выжить им в беде...

Отпущен срок длиною в жизнь

И этот путь обетованный,

Порою трудный и нежданный

Вдруг новый обретает смысл.

"Солдатам вера там нужна", —

Служитель храма так решил.

К бойцам на фронт он поспешил

И знал, что миссия важна:

"Здесь ценности иные, взгляды:

Легкодоступные в миру —

Тепло, хлеб, воду, тишину —

Всë принимаешь, как награду".

Свой крест увидевший на фронте,

В пути солдат благословлял,

Крестил, молился, освящал

Бойцов, воюющих в пехоте.

Спасая раненных в бою,

Он знал, за что идет сражаться

И в стороне не мог остаться,

Отдав за ближних жизнь свою.

С бойцами участь разделив,

Отправился он прямо к Богу.

Такой была его дорога.

Для нас он будет вечно жив.

Погиб священник на войне,

Остались матушка и дети

За них Господь всегда в ответе

И мы поможем им в беде

Стихи Надежды Сотниковой

Художник ZaПобеду

«А пацаны горят, как свечи…»

А пацаны горят, как свечи,

Тела их плавятся с бронёй.

Им жизнь страны легла на плечи,

И много в цинковых — домой.

А пацаны горят, как свечи,

Но многим их не виден свет.

По телевизору — лишь речи,

По плану всё, один ответ.

А пацаны горят, как свечи,

Пока в тылу гремит салют,

Как будто нет за лентой сечи,

Как будто наших там не бьют.

А пацаны горят, как свечи...

Пусть не напрасен будет свет.

Мы все прощаемся: «До встречи»

С бойцами, с нами впредь — что нет.

(Георгий 30.04.2025)

https://t.me/Georgiypoems/5645

Вставай страна на смертный бой

Уже спокойно жить не в силах,

Когда разруха и война.

Когда лежат бойцы в могилах,

От женских тонет слез страна...

Пора пришла, проснитесь, люди!

Не до веселья в кабаках,

Сидите вы сейчас в уюте,

Не ведая в квартирах страх...

Поете песни, веселитесь,

Не зная горестей войны.

Пора пришла, эй, вы, проснитесь,

Отчизне вы своей нужны!

Весь мир оскалил пасть из НАТО,

Европа вся рычит на нас...

Сказала Родина: «Так надо!».

Так значит пробил, братья, час...

Давайте вспомним День Победы,

Как долго деды шли к нему...

Чтоб не касались внуков беды,

Изгнать смогли они чуму...

Фашизм опять под Курском бродит,

Сжигая села, города...

Так что ж такое происходит?

Что не тревожит нас беда?

Пора сплотится всей Державой,

Вставай Страна на смертный бой!

Овеем Родину мы славой,

Нам это братцы не впервой...

Владимир Сидоркин, 28.08.2024

РАДИ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

Иваны, Володи, Артёмы,

Данилы, Русланы, Романы

небесные гарнизоны

теперь пополняются вами.

Небесные эшелоны

в тугом боевом порядке.

И двигаются колонны

по небу, как по брусчатке.

Амыры, Никиты, Богданы,

Андреи, Максимы, Мараты —

вы в списках небесной охраны,

навеки в руках автоматы.

Сквозь звёздные серпантины,

Сквозь грома ночного раскаты

Герои Руси, исполины,

шагают по небу солдаты.

…Как выжить без вас, подскажите?!

Как выплакать горечь утраты?

Идут в небеса молодые

Серёжи, Алёши, Потапы.

Любимые, дорогие

идут ради нашей Победы

по тропам, что в небе России

уже исходили их деды…

© Светлана Макарова-Гриценко, председатель Краснодарского регионального отделения Союза писателей России, главный редактор журнала «Краснодар литературный», координатор международного поэтического движения «Мир без стен» по Южному федеральному округу РФ, заслуженный деятель искусств Кубани

А у победы горький вкус потерь,

Чуть с солонцой от крови, слëз и пота.

"Шторм" взял укреп. Здесь триколор теперь.

Ребята сделали мужицкую работу.

Здесь каждый первый - далеко не трус,

Шахтëрская порода крепче стали.

Но вкус побед - потерь солëный вкус,

И плачут мужики, что в пекле побывали.

А над укрепом догорает день,

"Шмелëм" ужалены, дымятся тихо дзоты.

Ребята курят. Шлемы набекрень,

Солëные от крови, слёз и пота.

© Виктор Пикалов, участник СВО

Искатели во тьме путей окольных

Самозабвенно верят в миражи,

Но крепкий узел вервей колокольных

Не зря в руке натруженной лежит.



Пусть управляет нечисть подлым дроном,

Не привыкать разить наверняка -

Снарядных гильз пасхальным перезвоном

Летит сигнал в небесные войска.



А звук над лесополкой выше, выше.

И, заливая светом всё окрест,

Архистратиг, сигналя, что услышал,

Вот-вот ответит с неба в благовест.



И заклубится облачность по краю,

Сверкнут разряды молний там и тут.

И те, что на земле, не оплошают,

Прекрасно понимая, с кем идут.

© Виктор Царёв

БИНТЫ

Катится мед поезд по степи,

Режет воздух - скрежет, вой металла

- Родненький, поспи ещё, поспи, –

Медсестра солдату прошептала.

Не заснуть, в бреду больной, теперь

вспышки и разрывы пред глазами.

И культяпкой открывает дверь,

Въехавший колясочник с усами.

Сверху парень просит покурить,

Но в вагонах, чистых без изъяна,

Хочется от боли завопить.

Хорошо, бинты, не видно раны.

Хорошо, бинты! Кругом бинты!

Все собой бинты перемотали,

Будто в школе с девочек банты,

Пацаны бинты во сне срывали.

Что им снится? Господи спаси!

Страшно в сон к солдату погрузиться.

Едет, едет поезд по Руси

И не может он остановиться!

© Виталий Татаринов, участник СВО

ПРОРОЧЕСТВО

Уймите ропот "Нет пророка

в родном Отечестве моём",

не хороните раньше срока

мой неказистый окоём.

Я вижу сквозь тяжёлый полог,

сквозь боль сомнений, тьму веков,

сквозь злых увещеваний морок

наземь спадающий покров -

там, где прошёл Имперский лапоть

своей нелёгкою судьбой,

во мне живут Восток и Запад

большою дружною семьёй,

там золотятся к Солнцу нивы,

голубоглазый день блажен,

благоухают говорливы

сады оживших деревень

и, лишь крыло надежд качнётся

над зародившейся мечтой,

там неустанно песня льётся,

роднясь с небесной синевой.

Но даже в том краю прекрасном,

где нет болезней и смертей,

всё так же недруги страшатся

величья Родины моей.

© Василий Борисов, офицер запаса

«Бал сатаны…»

По телику, как мантру, на повторе:

По плану всё — концерты и салют,

Но с каждым днём растёт в народе горе,

А для «элит» кого-то где-то бьют.

Страна одна — реальности иные,

Одни в слезах, другие в кабаке.

И впереди лишь новости плохие,

Не соберёт, коль волю царь всю в кулаке.

Жирнее красным линии рисуем,

Ища «друзей», которым угодить.

На карте всё, и многим мы рискуем,

А надо бы, коль в драке, бить и бить.

По телику, как мантру, на повторе:

По плану всё — концерты и салют,

Но с каждым днём растёт в народе горе,

«Элиты» кровь народа молча пьют…

(Георгий 14.07.2025)

https://t.me/Georgiypoems/6187

ОНА ПОТЕРЯЛА СЫНА

(Памяти С.)

Она потеряла сына.

Плевать на страну и флаги,

Плевать на чужие речи

Военных про долг и честь.

Утрата сошла лавиной.

А ей бы - хоть часть отваги,

А ей бы - пошире плечи,

Чтоб выдержать эту весть.

Цвели за окошком вишни,

Влюблённые жались к паркам,

Светило большое солнце

В безоблачной синеве.

А ей всё казалось лишним

Для этих минут подарком.

И близкие - незнакомцы,

И "мамочка" в голове.

Сидела в пустой квартире,

На старенькой табуретке, -

Когда-то на кухне этой

Сын сделал свой первый шаг...

Картошку любил в мундире,

Из шкафа таскал конфетки,

Собаку кормил котлетой,

И каской считал дуршлаг.

Звенело, прощаясь, время.

Мальчишка взмахнул ручонкой, -

Лишь так, как умеют дети:

С улыбкой и без забот.

Сам пëк пирожки с вареньем,

С соседской гулял девчонкой,

И больше всего на свете

Стремился попасть во флот.

Мечтам суждено сбываться:

Тельняшка, берет, погоны, -

Уверенно и упрямо

Шагал он в своëм строю.

А маме - опять метаться

В тревоге своей бездонной,

Но мама - на то и мама:

"Укрою и отмолю... "

Не вышло. Звенело время.

Свистел на конфорке чайник.

Трезвонил, орал в прихожей

Заливисто телефон...

Соседи ломали двери

И что-то в лицо кричали.

А где-то в груди, под кожей,

Раздался последний стон...

Она потеряла сына.

© Антон Смёрдов

Он не вернувшийся назад,

Все время рвущийся вперёд,

Он на земле увидел ад,

На небе точно рай найдет.

Отчаян, дерзок был и смел,

Хитёр, умён, азарта полон.

Но не дано услышать впредь,

С его смартфона рок-н-ролла.

Вся жизнь его была игра,

Но он играл ее как мастер,

Мечтал всё обуздать ветра,

Порядочной был верен масти.

Он свято верил в света луч,

Всё озарить стремился светом,

Искал он солнце среди туч,

К нему тянулись за советом.

Он шёл в свой каждый новый штурм,

Словно артист всходил на сцену,

Но не успели мы к нему,

Он предпочел гранату плену.

Автор: Гром

«Не предавайте пацанов…»

Не предавайте пацанов,

Что шли в атаку, умирая,

Что без еды и сладких снов,

И годы отпуска не зная.

Не предавайте пацанов,

Идя на глупые уступки,

Довольно сказок из штабов,

Должны мы верить лишь в поступки.

Не предавайте пацанов,

Что надрывали свои жилы,

Вмиг лес разросся из крестов,

Не предавайте их могилы.

Христом вас, Господом молю,

Не предавайте же мальчишек!

Ходить довольно на краю,

И набивать по глупой шишек.

Не предавайте пацанов,

Врага долбите до победы,

Чтоб вновь не вылез из углов.

Жаль, не добили тогда деды…

(Георгий 03.06.2025) https://t.me/Georgiypoems/5898

СЕСТРЕНКА

Ему все говорили: не жилец.

И доктор обходил его сторонкой.

Всё ближе к сердцу подступал свинец

И смерть уже махала похоронкой.

Но девушка, сестренка, медсестра,

Его тогда всем сердцем пожалела.

Сидела с ним до самого утра

И что-то поправляла то и дело.

И что-то говорила, наклонясь,

И на ухо шептала торопливо.

А за окном завязывался вяз,

И вился вьюн, и наливалась слива.

А за окном закончилась война.

Но здесь в палате продолжалась битва.

Все говорили: не, ему хана,

Отговорила роща, карта бита.

Но девушка, сестренка, тонкий луч

Надежды, не сходя всю ночь со стула,

Подобрала, похоже, тайный ключ

И цепи смерти как-то разомкнула.

Через полгода начал он вставать

И заново всему опять учился.

Тогда сестренка превратилась в мать,

Чтоб всё съедал и спал всегда на чистом.

О, женщина, как много сил дано

Тебе природой! Сколько тайн несметных

В душе твоей, что с сердцем заодно,

На разрешенье всех загадок смерти,

На разрушенье замыслов врага,

Чья цель одна: чтоб эта жизнь погасла.

И потому так жертва дорога,

И потому усилье не напрасно.

© Александр Коврижных, актёр, поэт

РАССКАЗ ВЕТЕРАНА ВОВ

Мне всё ещё снится война,

Мне всё ещё слышатся взрывы,

Ревущего ветра порывы

И смерть – как смеётся она…

Мне всё ещё помнится взгляд

Сражённого снайпером друга.

Ушёл он на фронт из Калуги

И пал в ставропольских полях.

Я помню, как сажа и гарь

Въедалась в суровые лица,

Как падали замертво птицы

От холода в лютый январь.

Мне всё ещё слышится лязг

Скользящего резво затвора,

Как точно и с русским задором

«Катюша» пускается в пляс.

И всё ещё помнится вкус

Сырого «военного» хлеба,

Как «юнкерсы» резали небо,

Как маме сказал, что вернусь…

Я помню, как плакал старлей

И матом ругался на братьев,

Оставшихся в крепких объятьях

Изрытых, сожжённых полей.

С тех пор мне и снится война,

С тех пор мне и слышатся взрывы,

Ревущего ветра порывы

И смерть…

Жаль, бессмертна она.

© Сергей Лобанов, гвардии старший лейтенант, участник СВО, член Союза писателей России

БЕССМЕРТИЕ ЮНЫХ

Наши деды уходили на войну

И, накинув год в военкоматах,

Защищали дом, родных, страну, –

Юные бесстрашные солдаты.



Мы сейчас живём, благодаря

Тем, кто пал, Отчизну защищая…

Крестное знамение творя,

Их на панихидах поминаем.



И мой дед, что без вести пропал,

И другой, дошедший до Берлина, –

Каждый Родине свой долг отдал,

Долг священный – воина и сына!



Если враг начнёт войну опять,

То, своими жизнями рискуя,

Вновь пойдут мальчишки воевать,

Чтоб собой закрыть страну родную.

© Оксана Москаленко, член Союза писателей России

Художник — Машины рисовашки

Закроется граница

на тридцать три засова,

вернусь домой стыдиться

того, что выжил снова.

Того, что не был ранен,

когда в лучах заката

опорники таранил

прикладом автомата.

Не дребезжало тело,

как балалайка барда,

когда в меня летела

х.йня от Леопарда.

Не покрывался потом

от копчика до мочек,

когда по мне работал

залужный минометчик.

Стыдясь того, что выжил,

вернусь и буду честно

искать себе на бирже

положенное место.

И, что бы не спросили

о днях на поле брани,

скажу: - Служил России

истопником при бане.

© Дмитрий Артис, участник СВО, ветеран боевых действий