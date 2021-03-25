Россия вступает в битву за редкие металлы. У нас есть всё

В мире начинается глобальная война за редкие и редкоземельные металлы, в которой в бескомпромиссной схватке сходятся США и Китай. Россия в этом противостоянии имеет свою особую позицию и готовится сделать решающий ход в самый ответственный момент. Расскажем об этом и не только, а также порекомендуем качественный канал и как всегда поделимся свежей историей одного гражданского подвига.

Есть проблема…

Согласно докладу Всемирного банка для запланированного перехода планеты на т.н. «зелёную энергетику» потребуется 3 млрд тонн металлов и минералов. Спрос на медь, литий, кобальт и графит, к 2050 году вырастет на 500%. Цены на медь в этом году уже устремились в космос, а ведь энергопереход ещё толком и не начался. Не лучше обстоит дело с редкоземельными металлами – хотя возобновляемая энергетика от них зависит не очень сильно, но они используются в микроэлектронике, а значит, от них зависят перспективы цифровизации и военные технологии во всём мире. В условиях однополярного мироустройства это не было бы большой проблемой, но в сегодняшних условиях тотальной деглобализации и нарастающей технологической гонки между США и Китаем доступ к таким важным ресурсам становится залогом победы.

И здесь начинается самое интересное. В 2020 году на Китай пришлось до 90% добычи редкоземельных элементов. В то время как США на 80% зависят от их импорта. Вздумай Китай сейчас запретить экспорт ценного сырья, это парализует военную промышленность стран НАТО. Собственно, генеральная репетиция уже состоялась.

Продолжим после краткой сводки новостей.

Время новостей

В Нижегородской области заложили два обстановочных судна и новый краболов.

На Байкале запущен самый крупный в Северном полушарии глубоководный телескоп.

«Группа ГАЗ» начала производство автобусов на сжиженном природном газе, а «Галичский завод» новую модель автокрана грузоподъёмностью 70 тонн.

На Сочинской ТЭС импортозамещена система управления иностранной газотурбинной установкой.

В Саратове модернизировано Конструкторское бюро промышленной автоматики.

В Кемерово – запущена новая лава с запасами в 4,5 миллиона тонн угля.

В Омской области - солнечная электростанция.

В Липецке - производство комплектующих из высокопрочного чугуна.

В Кургане - завод полистирольной плёнки.

В Башкирии запущено новое производство по обработке камня.

В Мордовии и Краснодарском крае – новые пищевые производства.

Китай vs США

В конце нулевых Китай, став абсолютным монополистом в добыче РЗМ, начал постепенно ограничивать их экспорт в другие страны. Объяснялось это ростом внутреннего спроса, но иногда вопрос принимал и явную политическую окраску. Так в 2010 году Пекин на несколько месяцев ввёл негласный запрет на экспорт редкоземельных элементов в Японию на фоне обострившегося дипломатического конфликта. Цены на РЗМ взлетают вверх, предложение на рынке сокращается. Действия Китая вызывают протесты не только в Японии, но и в Европе и США, которые в те годы ещё позволяли себе разговаривать с Пекином с позиции учителя. Осознавая колоссальный риск для себя, Вашингтон решил избавиться от зависимости и за несколько лет обеспечил себя РЗМ, добываемыми на собственной территории в штате Калифорния.

Казалось, монополии Китая пришёл конец, но он коварно снимает все ограничения на экспорт, что приводит к обвалу цен. Добыча на территории США становится нерентабельной, стратегическая шахта Mountain Pass останавливает свою работу, контролирующая её компания Molycorp разоряется и её выкупает консорциум инвесторов с участием… конечно же, Китая, который теперь ещё крепче держит США за мягкое место.

Как вы видите в 2021 году ситуация ничем не отличается от 2011, хотя бывший президент США Трамп честно пытался снова отвоевать независимость, инициировав торговую войну с Китаем по всем фронтам. Сменивший его Байден пошёл на второй заход и распорядился в течение 100 дней провести полную ревизию всей критически важной продукции, поставляемой из-за рубежа, чтобы потом разработать меры по её полному импортозамещению. В воздухе запахло жареным, и это только прелюдия к настоящему конфликту.

Включить звук Вернуться к просмотру wildberries.ru wildberries.ru

Грядёт битва

Если десять лет назад Китай прикрывал ограничения на экспорт РЗМ мягкими формулировками, а иногда и вовсе отрицал, то теперь не до реверансов. После того как Байден позвонил китайскому лидеру и вновь как мальчишку отчитал его за нарушение прав человека и репрессии, в Коммунистической партии Китая начали обсуждать новый запрет на поставку РЗМ как минимум в отношении американских оборонных предприятий, в частности корпорации Lockheed Martin. Что может похоронить самый дорогой американский проект по производству истребителей F-35, каждый из которых содержит 417 кг редкоземельных металлов.

Не сейчас, так позже это всё равно произойдёт. Китай открыто заявил, что намерен добиться мирового технологического превосходства и набранный им темп, не оставляет сомнений в серьёзности намерений. Распоряжение редкими металлами – это всего лишь один из инструментов в глобальной гонке, но в отличие от прошлого десятилетия, теперь он имеет невероятно высокое значение, так как на него завязано всё, что принято называть технологической революцией.

И вот мы подошли к главному – месту России в этой истории.

Наш ход

Хотим сразу успокоить – имеющихся в нашей стране запасов редкоземельных элементов хватит и на собственные нужды и на продажу. Проблема в другом – мы их почти не используем и львиную долю стратегического сырья закупаем в том же Китае. Причина такая же, как в США – у китайцев дешевле. Но как мы убедительно показали выше это ненадолго - мир меняется, углубление торгового конфликта неизбежно, а значит, будет и рост цен, и дефицит на рынке.

Это даёт России отличный шанс построить современную отрасль добычи и переработки редких элементов, и мы к этому активно готовимся. Подготовлена правительственная программа строительства новых предприятий, которая позволит к 2030 году сделать нашу страну одним из крупнейших мировых поставщиков как редких так и редкоземельных металлов. К делу подключается «Росатом», который вложится не только в российские месторождения, но и через свою иностранную дочку войдёт в капитал крупнейших проектов в Южной Америке и Африке.

Кроме сырья, «Росатом» нацеливается и на производство конечной продукции. Так в начале марта корпорация приобрела 49% южнокорейского производителя литий-ионных батарей Enertech International и готовится к строительству крупнейшего в России предприятия по выпуску аккумуляторов.

В ближайшее десятилетие мир столкнётся с дефицитом всей вышеперечисленной продукции и это открывает для России уникальный шанс построить на своей территории новую индустрию. Ведь тот же Евросоюз, который вообще не располагает сколь-нибудь значимыми запасами редких элементов, будет вынужден для осуществления своего «зелёного энергоперехода» вновь обращаться к России, пока США и Китай выясняют между собой отношения. Так что эта тема сулит нам ещё очень много интересного, и мы продолжим за ней внимательно наблюдать.

«ВВ» рекомендует

Если вы любите географию, интересуетесь историей наших великих открытий и просто не прочь посмотреть красочную картинку из самых разных уголков нашей Родины, то без сомнений подписывайтесь на канал «Русского географического общества». Профессиональных и интересных роликов там много, а подписчиков до обидного мало. Видео этого канала можно использовать и как образовательные материалы для детей. Некоторые фильмы сняты в формате 360 градусов, что позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и почувствовать себя путешественником, не вставая с кресла. Рекомендуем.

А теперь о людях.

Время Человека

26-летний Валерий Данилов прогуливался вдоль реки Ахтуба города Волжский и боковым зрением увидел какое-то шевеление на льду. Оказалось, что там тонуло трое детей, провалившихся под лёд. Валерий сначала хотел побежать искать помощников, но понял, что время не терпит и сам бросился на помощь. По пути успел крикнуть находящимся вдалеке прохожим, чтобы звали спасателей. Схватил палку и пополз по льду к утопающим, которые уже выбились из сил. Смог вытолкать одного ребёнка из воды, но провалился и начал тонуть, однако не оставлял попыток вытащить второго мальчика. К счастью, вовремя подбежали другие люди и помогли.

Двое детей 6-ти и 9-ти лет остались живы, третий – 7-летний мальчик, к сожалению, погиб. Валерий корит себя за то, что не смог ему помочь, но если бы не его внимательность и самоотверженность, не спасся бы никто.

…Будьте здоровы и берегите себя. Мы желаем вам доброй и бодрой недели! Текст выпуска и первоисточники ищите на нашем сайте время-вперед.рус Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы и Клуб «Время – вперёд!», чтобы принимать участие в развитии проекта!

https://cont.ws/@esuper/1946493