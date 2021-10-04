История Москвы. Было-стало - 14

Первая часть Вторая часть Третья часть Четвёртая часть

Пятая часть Шестая часть Седьмая часть Восьмая часть

Девятая часть Десятая часть Одиннадцатая часть

Двенадцатая часть Тринадцатая часть

Продолжаем путешествие...

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Вид на Большой Каменный мост от Бересневской набережной (1955 год и 24 сентября 2021 года)

Вид на Пречистенскую набережную от Бересневской (1946 год и 24 сентября 2021 года)

Вид с Большого Каменного моста на Театр Эстрады (1986 год и 24 сентября 2021 года)

Петровский бульвар (1987 год и 26 сентября 2021 года)

Петровский бульвар, 25 (1998 год и 26 сентября 2021 года)

Петровский бульвар (1983 год и 26 сентября 2021 года)

Улица Петровка (1995 год и 26 сентября 2021 года)

Театральный проезд (1958 год и 26 сентября 2021 года)

Театральный проезд, 3 (1925 год и 26 сентября 2021 года)

Неглинная, 2 (1962 год и 26 сентября 2021 года)

Площадь Революции (1958 год и 26 сентября 2021 года)

Крапивенский переулок (1976 год и 26 сентября 2021 года)

Церковь Сергия Радонежского в Крапивенском переулке (1992 год и 26 сентября 2021 года)

1-й Колобовский от 3-го Колобовского (1980 год и 26 сентября 2021 года)

Один из входов в ГУМ (1923 год и 26 сентября 2021 года)

Церковь в 1-м Колобовском переулке (1970 год и 26 сентября 2021 года)

Петровка к Каретному ряду (1952 год и 26 сентября 2021 года)

Площадь Петровских ворот (1950 год и 26 сентября 2021 года)

Петровка, 25 (1980 год и 26 сентября 2021 года)

Петровка у Крапивенского переулка (1902 год и 26 сентября 2021 года)

Леонтьевский переулок (1979 год и 26 сентября 2021 года)

АУЗ №4 в Большом Гнездиковском переулке (1940 год и 27 сентября 2021 года)

Малый Гнездиковский, Министерство Культуры (1965 год и 27 сентября 2021 года)

Малый Гнездниковский, 10 (1982 год и 27 сентября 2021 года)

Малый Гнездниковский, 9а (1979 год и 27 сентября 2021 года)

Большой Гнездниковский от Тверской улицы (1983 год и 27 сентября 2021 года)

Дом Нирнзее в Большом Гнездиковском (1988 год и 27 сентября 2021 года)

У здания МХАТа на Тверском бульваре (1982 год и 27 сентября 2021 года)

Малая Никитская (1980 год и 27 сентября 2021 года)

Большая Никитская 33с1 (1994 год и 27 сентября 2021 года)

Большая Никитская 35 (1934 год и 27 сентября 2021 года)

Большая Никитская 37 (1981 год и 27 сентября 2021 года)

Особняк Некрасова в Скатерном переулке (1905 год и 27 сентября 2021 года)

Особняк на углу Хлебного и Малого Ржевского переулков (1906 год и 27 сентября 2021 года)

Хлебный переулок (1985 год и 27 сентября 2021 года)

Поварская, 25а (1958 год и 27 сентября 2021 года)

Посольство Судана Поварская, 9 (1975 год и 27 сентября 2021 года).Посольство Судана Церковь на Поварской (1881 год и 27 сентября 2021 года) Новый Арбат, 9 (1983 год и 27 сентября 2021 года) Новый Арбат (1968 год и 27 сентября 2021 года) Слом Арбата (1962 год и 27 сентября 2021 года) Снесенный дом на Тверской (1959 год и 1 октября 2021 года). Дом слева до переноса. Трехпрудный переулок, вид от Мамоновского(1993 год и 1 октября 2021 года) Мамоновский, 8 (1979 год и 1 октября 2021 года)

Скоропечатня А.А. Левенсона в Трехпрудном переулке (1980 год и 1 октября 2021 года) Новый Арбат (1977 год и 27 сентября 2021 года)Новый Арбат (1997 год и 27 сентября 2021 года)Малая Бронная 42 (1967 год и 28 сентября 2021 года)Пересечение Малой Бронной и Ермолаевского переулков (1970 год и 28 сентября 2021 года)Ермолаевский переулок от Малого Патриаршего (1977 год и 2021 года)Ермолаевский переулок (1998 год и 28 сентября 2021 года)Вспольный переулок (1991 год и 28 сентября 2021 года)Вспольный переулок (1991 год и 28 сентября 2021 года)Собор Василия Блаженного (1996 год и 28 сентября 2021 года)Здание на Пересечении Петровки и бульварного кольца (1982 год и 29 сентября 2021 года)Петровка, 28 (1982 год и 29 сентября 2021 года)Петровка (1956 год и 29 сентября 2021 года)Высокопетровский Монастырь (1970 год и 29 сентября 2021 года)Рахмановский от Петровки (1973 год и 29 сентября 2021 года)Петровка (1983 год и 29 сентября 2021 года)Петровка и угол Столешникова (1996 год и 29 сентября 2021 года)Петровка и Дмитровский переулок (1955 год и 29 сентября 2021 года)Петровка и Кузнецкий мост (1993 год и 29 сентября 2021 года)Пушечная от Неглинной (1996 год и 29 сентября 2021 года)Неглинная улица (1997 год и 29 сентября 2021 года)Политехнический музей на Китай-Городе (1958 год и 29 сентября 2021 года)Новая площадь в сторону ЦДМ (2000 год и 29 сентября 2021 года)Вид на Маросейку и Политехнический музей (1980 год и 29 сентября 2021 года)Вид на Солянку от Б. Спасоглинищевского (1975 год и 29 сентября 2021 года)Солянка, 2/6 (1983 год и 29 сентября 2021 года)Б. Трехсвятительский переулок (1988 год и 29 сентября 2021 года)Усадьба Морозовой от Большого Трехсвятительского переулка (1980 год и 29 сентября 2021 года)Покровский бульвар, 12 (1977 год и 29 сентября 2021 года)Дурасовский, 5 (1986 год и 29 сентября 2021 года)Дурасовский, 5 (1986 год и 29 сентября 2021 года)Воронцово поле, 12 (1982 год и 29 сентября 2021 года)Усадьба в Подсосенском переулке (1900 год и 29 сентября 2021 года)Подсосенский, 18 (1977 год и 29 сентября 2021 года)Земляной Вал в сторону Курского вокзала (1981 год и 29 сентября 2021 года)Земляной вал в сторону Таганской (1998 год и 29 сентября 2021 года)Полуярославская набережная от Земляного Вала (1973 год и 29 сентября 2021 года)Вид на Яузу с Высокояузского моста (1958 год и 29 сентября 2021 года)Вид на Высокояузский мост и Земляной Вал (1977 год и 29 сентября 2021 года)Здание на ул. Земляной Вал (1974 год и 29 сентября 2021 года)Николоямская улица, вид на дом 38 (1982 год и 29 сентября 2021 года)Вид на Дровяной переулок от Николоямской улицы (1983 год и 29 сентября 2021 года)Николоямская, 44 (1990 год и 29 сентября 2021 года)Николоямская, 48, с.4 (1977 год и 29 сентября 2021 года)Николоямская, 54 (1965 год и 29 сентября 2021 года)Улица Станиславского (1981 год и 29 сентября 2021 года)Станиславского, 25 (1977 год и 29 сентября 2021 года)Бывший завод Электропровод на ул Станиславского (1987 год и 29 сентября 2021 года)Коммунистический переулок в сторону ул. Станиславского (1957 год и 29 сентября 2021 года)А. Солженицына, 28 (1918 год и 29 сентября 2021 года)А. Солженицына, 11 (1980 год и 29 сентября 2021 года)Большой Черкасский переулок (1974 год и 29 сентября 2021 года)Бывший торговый дом Аршинова в Старопанском переулке (1990 год и 30 сентября 2021 года)Старопанский переулок (1970 год и 30 сентября 2021 года)Пересечение Старопанского и Богоявленского переулков (1975 год и 30 сентября 2021 года)Пересечение Рыбного переулка и Ильинки (1982 год и 30 сентября 2021 года)Ильинка (1994 год и наше фото 30 сентября 2021 года)Высотка на Котельнической набережной вид с Большого Москворецкого моста (1996 год и 30 сентября 2021 года)Пятницкая улица (1981 год и 30 сентября 2021 года)Пятницкая 17, 19 (1960 год и 30 сентября 2021 года)Пятницкая, 17 (1996 год и 30 сентября 2021 года)Пятницкая, 25, с.1 (1993 год и 30 сентября 2021 года)Новокузнецкая улица (1987 год и 30 сентября 2021 года)Вишняковский, 23 (1981 год и 30 сентября 2021 года)Здание на пересечении 2-го Монетчиковского переулка и Пятницкой улицы (1950 год и 30 сентября 2021 года)Пятницкая 71, 73 (1980 год и 30 сентября 2021 года)Малая Полянка, 5 (1999 год и 30 сентября 2021 года)Большая Якиманка (1968 год и 30 сентября 2021 года)1-й Хвостов переулок, 23, с. 5 (1988 год и 30 сентября 2021 года)Здание редакции «Известия» (1982 год и 1 октября 2021 года)Ермолаевский, 1 (1989 год и 1 октября 2021 года)Скоропечатня А.А. Левенсона в Трехпрудном переулке (1980 год и 1 октября 2021 года)Ермолаевский, 25 (1987 год и 1 октября 2021 года)Здание на Большой Садовой (1941 год и 1 октября 2021 года)Большая Садовая, 23 (1940 год и 1 октября 2021 года)Планетарий на Б. Садовой (1929 год и 1 сентября 2021 года)Высотка на Кудринской площади (1999 год и 1 октября 2021 года)Новинский бульвар, 18, с.1 (1968 год и 1 октября 2021 года)Новый Арбат (1995 год и 1 октября 2021 года)Каменная Слобода (1970 год и 1 октября 2021 года)Арбат, 28 (1986 год и 1 октября 2021 года)Калошин переулок (1991 год и 1 октября 2021 года)Арбат, 35 (1985 год и 1 октября 2021 года)Здание ФНС на Неглинной улице (1940 год и 3 октября 2021 года)Неглинная (1909 год и 3 октября 2021 года)Неглинная, 14 (1976 год и 3 октября 2021 года)Здание на пересечении Неглинной улицы и Кузнецкого моста (1900 год и 3 октября 2021 года)Кузнецкий мост, 20 (1928 год и 2 октября 2021 года)Кузнецкий мост (1999 год и 3 октября 2021 года)

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