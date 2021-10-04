История Москвы. Было-стало - 14

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Двенадцатая часть Тринадцатая часть
Продолжаем путешествие...
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Вид на Большой Каменный мост от Бересневской набережной (1955 год и 24 сентября 2021 года)
Вид на Пречистенскую набережную от Бересневской (1946 год и 24 сентября 2021 года)
Вид с Большого Каменного моста на Театр Эстрады (1986 год и 24 сентября 2021 года)
Петровский бульвар (1987 год и 26 сентября 2021 года)
Петровский бульвар, 25 (1998 год и 26 сентября 2021 года)
Петровский бульвар (1983 год и 26 сентября 2021 года)
Улица Петровка (1995 год и 26 сентября 2021 года)
Театральный проезд (1958 год и 26 сентября 2021 года)
Театральный проезд, 3 (1925 год и 26 сентября 2021 года)
Неглинная, 2 (1962 год и 26 сентября 2021 года)
Площадь Революции (1958 год и 26 сентября 2021 года)
Крапивенский переулок (1976 год и 26 сентября 2021 года)
Церковь Сергия Радонежского в Крапивенском переулке (1992 год и 26 сентября 2021 года)
1-й Колобовский от 3-го Колобовского (1980 год и 26 сентября 2021 года)
Один из входов в ГУМ (1923 год и 26 сентября 2021 года)
Церковь в 1-м Колобовском переулке (1970 год и 26 сентября 2021 года)
Петровка к Каретному ряду (1952 год и 26 сентября 2021 года)
Площадь Петровских ворот (1950 год и 26 сентября 2021 года)
Петровка, 25 (1980 год и 26 сентября 2021 года)
Петровка у Крапивенского переулка (1902 год и 26 сентября 2021 года)
Леонтьевский переулок (1979 год и 26 сентября 2021 года)
АУЗ №4 в Большом Гнездиковском переулке (1940 год и 27 сентября 2021 года)
Малый Гнездиковский, Министерство Культуры (1965 год и 27 сентября 2021 года)
Малый Гнездниковский, 10 (1982 год и 27 сентября 2021 года)
Малый Гнездниковский, 9а (1979 год и 27 сентября 2021 года)
Большой Гнездниковский от Тверской улицы (1983 год и 27 сентября 2021 года)
Дом Нирнзее в Большом Гнездиковском (1988 год и 27 сентября 2021 года)
У здания МХАТа на Тверском бульваре (1982 год и 27 сентября 2021 года)
Малая Никитская (1980 год и 27 сентября 2021 года)
Большая Никитская 33с1 (1994 год и 27 сентября 2021 года)
Большая Никитская 35 (1934 год и 27 сентября 2021 года)
Большая Никитская 37 (1981 год и 27 сентября 2021 года)
Особняк Некрасова в Скатерном переулке (1905 год и 27 сентября 2021 года)
Особняк на углу Хлебного и Малого Ржевского переулков (1906 год и 27 сентября 2021 года)
Хлебный переулок (1985 год и 27 сентября 2021 года)
Поварская, 25а (1958 год и 27 сентября 2021 года)
Поварская, 9 (1975 год и 27 сентября 2021 года). Посольство Судана
Церковь на Поварской (1881 год и 27 сентября 2021 года)
Новый Арбат, 9 (1983 год и 27 сентября 2021 года)
Новый Арбат (1968 год и 27 сентября 2021 года)
Слом Арбата (1962 год и 27 сентября 2021 года)
Новый Арбат (1977 год и 27 сентября 2021 года)
Новый Арбат (1997 год и 27 сентября 2021 года)
Малая Бронная 42 (1967 год и 28 сентября 2021 года)
Пересечение Малой Бронной и Ермолаевского переулков (1970 год и 28 сентября 2021 года)
Ермолаевский переулок от Малого Патриаршего (1977 год и 2021 года)
Ермолаевский переулок (1998 год и 28 сентября 2021 года)
Вспольный переулок (1991 год и 28 сентября 2021 года)
Вспольный переулок (1991 год и 28 сентября 2021 года)
Собор Василия Блаженного (1996 год и 28 сентября 2021 года)
Здание на Пересечении Петровки и бульварного кольца (1982 год и 29 сентября 2021 года)
Петровка, 28 (1982 год и 29 сентября 2021 года)
Петровка (1956 год и 29 сентября 2021 года)
Высокопетровский Монастырь (1970 год и 29 сентября 2021 года)
Рахмановский от Петровки (1973 год и 29 сентября 2021 года)
Петровка (1983 год и 29 сентября 2021 года)
Петровка и угол Столешникова (1996 год и 29 сентября 2021 года)
Петровка и Дмитровский переулок (1955 год и 29 сентября 2021 года)
Петровка и Кузнецкий мост (1993 год и 29 сентября 2021 года)
Пушечная от Неглинной (1996 год и 29 сентября 2021 года)
Неглинная улица (1997 год и 29 сентября 2021 года)
Политехнический музей на Китай-Городе (1958 год и 29 сентября 2021 года)
Новая площадь в сторону ЦДМ (2000 год и 29 сентября 2021 года)
Вид на Маросейку и Политехнический музей (1980 год и 29 сентября 2021 года)
Вид на Солянку от Б. Спасоглинищевского (1975 год и 29 сентября 2021 года)
Солянка, 2/6 (1983 год и 29 сентября 2021 года)
Б. Трехсвятительский переулок (1988 год и 29 сентября 2021 года)
Усадьба Морозовой от Большого Трехсвятительского переулка (1980 год и 29 сентября 2021 года)
Покровский бульвар, 12 (1977 год и 29 сентября 2021 года)
Дурасовский, 5 (1986 год и 29 сентября 2021 года)
Дурасовский, 5 (1986 год и 29 сентября 2021 года)
Воронцово поле, 12 (1982 год и 29 сентября 2021 года)
Усадьба в Подсосенском переулке (1900 год и 29 сентября 2021 года)
Подсосенский, 18 (1977 год и 29 сентября 2021 года)
Земляной Вал в сторону Курского вокзала (1981 год и 29 сентября 2021 года)
Земляной вал в сторону Таганской (1998 год и 29 сентября 2021 года)
Полуярославская набережная от Земляного Вала (1973 год и 29 сентября 2021 года)
Вид на Яузу с Высокояузского моста (1958 год и 29 сентября 2021 года)
Вид на Высокояузский мост и Земляной Вал (1977 год и 29 сентября 2021 года)
Здание на ул. Земляной Вал (1974 год и 29 сентября 2021 года)
Николоямская улица, вид на дом 38 (1982 год и 29 сентября 2021 года)
Вид на Дровяной переулок от Николоямской улицы (1983 год и 29 сентября 2021 года)
Николоямская, 44 (1990 год и 29 сентября 2021 года)
Николоямская, 48, с.4 (1977 год и 29 сентября 2021 года)
Николоямская, 54 (1965 год и 29 сентября 2021 года)
Улица Станиславского (1981 год и 29 сентября 2021 года)
Станиславского, 25 (1977 год и 29 сентября 2021 года)
Бывший завод Электропровод на ул Станиславского (1987 год и 29 сентября 2021 года)
Коммунистический переулок в сторону ул. Станиславского (1957 год и 29 сентября 2021 года)
А. Солженицына, 28 (1918 год и 29 сентября 2021 года)
А. Солженицына, 11 (1980 год и 29 сентября 2021 года)
Большой Черкасский переулок (1974 год и 29 сентября 2021 года)
Бывший торговый дом Аршинова в Старопанском переулке (1990 год и 30 сентября 2021 года)
Старопанский переулок (1970 год и 30 сентября 2021 года)
Пересечение Старопанского и Богоявленского переулков (1975 год и 30 сентября 2021 года)
Пересечение Рыбного переулка и Ильинки (1982 год и 30 сентября 2021 года)
Ильинка (1994 год и наше фото 30 сентября 2021 года)
Высотка на Котельнической набережной вид с Большого Москворецкого моста (1996 год и 30 сентября 2021 года)
Пятницкая улица (1981 год и 30 сентября 2021 года)
Пятницкая 17, 19 (1960 год и 30 сентября 2021 года)
Пятницкая, 17 (1996 год и 30 сентября 2021 года)
Пятницкая, 25, с.1 (1993 год и 30 сентября 2021 года)
Новокузнецкая улица (1987 год и 30 сентября 2021 года)
Вишняковский, 23 (1981 год и 30 сентября 2021 года)
Здание на пересечении 2-го Монетчиковского переулка и Пятницкой улицы (1950 год и 30 сентября 2021 года)
Пятницкая 71, 73 (1980 год и 30 сентября 2021 года)
Малая Полянка, 5 (1999 год и 30 сентября 2021 года)
Большая Якиманка (1968 год и 30 сентября 2021 года)
1-й Хвостов переулок, 23, с. 5 (1988 год и 30 сентября 2021 года)
Здание редакции «Известия» (1982 год и 1 октября 2021 года)
Снесенный дом на Тверской (1959 год и 1 октября 2021 года). Дом слева до переноса.
Трехпрудный переулок, вид от Мамоновского(1993 год и 1 октября 2021 года)
Мамоновский, 8 (1979 год и 1 октября 2021 года)
Ермолаевский, 1 (1989 год и 1 октября 2021 года)
Скоропечатня А.А. Левенсона в Трехпрудном переулке (1980 год и 1 октября 2021 года)
Ермолаевский, 25 (1987 год и 1 октября 2021 года)
Здание на Большой Садовой (1941 год и 1 октября 2021 года)
Большая Садовая, 23 (1940 год и 1 октября 2021 года)
Планетарий на Б. Садовой (1929 год и 1 сентября 2021 года)
Высотка на Кудринской площади (1999 год и 1 октября 2021 года)
Новинский бульвар, 18, с.1 (1968 год и 1 октября 2021 года)
Новый Арбат (1995 год и 1 октября 2021 года)
Каменная Слобода (1970 год и 1 октября 2021 года)
Арбат, 28 (1986 год и 1 октября 2021 года)
Калошин переулок (1991 год и 1 октября 2021 года)
Арбат, 35 (1985 год и 1 октября 2021 года)
Здание ФНС на Неглинной улице (1940 год и 3 октября 2021 года)
Неглинная (1909 год и 3 октября 2021 года)
Неглинная, 14 (1976 год и 3 октября 2021 года)
Здание на пересечении Неглинной улицы и Кузнецкого моста (1900 год и 3 октября 2021 года)
Кузнецкий мост, 20 (1928 год и 2 октября 2021 года)
Кузнецкий мост (1999 год и 3 октября 2021 года)
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На этом остановимся, продолжение можно смотреть в телеграм-канале по ссылке:
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