Деревня и арт-парк «Никола-Ленивец»

Еще в 1990-е московские художники и архитекторы облюбовали живописные окрестности деревни Никола-Ленивец в национальном парке «Угра» в Калужской области, создали там множество арт-объектов, а в 2006-м провели первый фестиваль ландшафтной архитектуры «Архстояние». С тех пор в Никола-Ленивце поселились одноименный арт-парк, кафе, гостевые домики, кемпинг, хостел и даже ферма с гусями. Банкротство главного мецената — бывшего совладельца «Связного» Максима Ноготкова (он вложил в проект более 700 млн рублей) — помешало превратить деревенскую резиденцию художников в масштабный туристический кластер, но и сейчас выручка фестиваля и разросшейся вокруг него инфраструктуры исчисляется десятками миллионов. рублей. Вид на Никола-Ленивец с Ротонды Бродского (фото инсталяции ротонды ниже).

Место силы Первым в Никола-Ленивце поселился архитектор Василий Щетинин. За ним потянулись друзья и коллеги — художник Николай Полисский, Анна Чижова (Щетинина), ее дочь Юлия Бычкова. До 2000 года в Никола-Ленивце несколько друзей — бывшие москвичи — косили траву и понемногу обустраивали быт. Однажды зимой Полисский «ради смеха» налепил армию снеговиков и расставил их по берегу Угры. Фотографии шуточного арт-объекта поразили московских друзей художника. Полисский переключился с живописи на архитектурные эксперименты, и лэнд-арт стал частью его творчества. В честь победы над татарами была построена деревянная часовая, которую в начале XIX века заменил большой каменный храм в честь Пресвятой Троицы, на долгие годы ставший самым значительным архитектурным, художественным и духовным центром. Церковь построили в 1802 г. на средства местного помещика Никиты Алексеевича Муромцева. Церковь восстановлена (с 2000 по 2003), но не функцинирует. Полисский переключился с живописи на архитектурные эксперименты, и лэнд-арт стал частью его творчества.В честь победы над татарами была построена деревянная часовая, которую в начале XIX века заменил большой каменный храм в честь Пресвятой Троицы, на долгие годы ставший самым значительным архитектурным, художественным и духовным центром. Церковь построили в 1802 г. на средства местного помещика Никиты Алексеевича Муромцева. Церковь восстановлена (с 2000 по 2003), но не функцинирует. За двадцать лет Никола-Ленивец из забытой Богом и людьми деревни в Калужской области превратился в известный за рубежом центр современного искусства, куда ежегодно приезжают от ста до двухсот тысяч туристов. Большая часть — на фестиваль «Архстояние» и Масленицу, остальные — просто увидеть место, о котором ходят легенды.

Масляница 2020г. Новейшая история Никола-Ленивца началась в 1989 году, когда здесь поселились архитектор Василий Щетинин и художник Николай Полисский. На территории России и Калужской области в частности много полуброшенных, вымерших деревень. Вот в одной из таких в 1994 году и поселился талантливый московский художник Николай Полисский. В деревне на тот момент из достопримечательностей были лишь природа, разрушенная церковь да собственно необычное название – Никола-Ленивец. Никола-Ленивец в то время был заброшенной деревней, где вокруг руин ампирной церкви стояло семь ветхих домов послевоенной постройки. Соседняя деревня Звизжи была помасштабнее, в ней насчитывалось около 400 человек и доживал последние годы колхоз «Дружба». Сейчас в Звизжах работают мастерские «Никола-Ленивецких промыслов», местные жители открыли несколько гостевых домов, которые заполняются, конечно, в основном летом. Кто-то из деревенских кормит гостей фестиваля «Архстояние», который проходит здесь с 2006 года, кто-то участвует в международных проектах, время от времени возникающих в Никола-Ленивце. Так или иначе, арт-парк стал «градообразующим предприятием» и для Звизжей, и для Кольцова — еще одной здешней деревеньки. В начале 2000-х стал Николай «населять» окружающие деревню леса и луга необыкновенными строениями, или, по-научному, объектами лэнд-арта. Объекты эти строились и собирались из природных материалов: дерево, снег, лоза, шишки и т.п. - и строились не «как попало», а тщательно вписывались в окружающий ландшафт. Такие действия привлекли творческих людей, и с 2006 года в Никола-Ленивце стал проходить фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние».

— У каждого были свои цели: кому-то хотелось дачу, кому-то — творчества. Но всех поразило это место, — вспоминает Щетинин. Конструировать необычные постройки помогали местные жители — за символическую плату. Но финансировать творчество из собственного кармана становилось все сложнее, тогда к делу подключились Антон Кочуркин и Юлия Бычкова. Вместе они организовали фестиваль лэнд-арта «Архстояние», который помог привлечь широкую аудиторию. В 2006 году фестиваль получил грант 1 млн рублей от благотворительного фонда Владимира Потанина — на эти деньги создали 20 архитектурных объектов и провели фестиваль (он собрал около 300 человек, преимущественно художников, дизайнеров и журналистов, пишущих об искусстве). Зарабатывать на этом проекте тогда и не думали, уверяют основатели. Сегодня «Архстояние» — крупнейший в Европе фестиваль лэнд-арта —проходит ежегодно между деревнями Никола-Ленивец, Звизжи и Кольцово, где установлено более 100 монументальных арт-объектов. Фестиваль собирает тысячи человек — в основном, молодых москвичей, интересующихся искусством. Гвоздь программы «Архстояния» — масштабные (инсталляция Полисского «Вселенский разум» занимает почти гектар), в десятки метров высотой арт-объекты. На фестивале проходят ярмарки ремесел и мастер-классы деревенских жителей — они учат гостей готовить блюда местной кухни, плести из березняка и строить из сена и поленьев. Это единственное в России место, где представлены ландшафтные инсталляции лучших российских и зарубежных авторов. Многие арт-объекты Никола-Ленивца стали знаковыми для современной культуры.

Арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области – уникальное туристическое пространство, сочетающее природные красоты Среднерусской возвышенности и инсталляции отечественных и иностранных художников. Парк «Никола-Ленивец» широко известен в России и за рубежом, некоторые его инсталляции приобрели культовый статус в среде любителей натуральной скульптуры. Посетителей парк привлекает возможностью полноценного отдыха на лоне природы с одновременным ознакомлением с оригинальными арт-объектами и старинными архитектурными памятниками. Ротонда Бродского

Парк находится на территории древней деревни Никола-Ленивец в национальном заповеднике «Угра». Специальный природоохранный статус позволил сохранить первозданную красоту этих мест. В лесу можно увидеть диких животных, редких птиц; вода в реке Угре чистая, прозрачная, в ней водится рыба.

Создатели парка «Никола-Ленивец» ставили своей целью сохранение естественного облика окружающего пространства. Именно поэтому арт-объекты в большинстве своем выполнены из натуральных материалов: древесины, шишек, веток, коры и т.д. Жители Никола-Ленивца активно участвовали в создании парка, а впоследствии стали его постоянными сотрудниками. Благодаря активному участию селян, создателям парка удалось привнести в него этнографический колорит. В парке есть кафе, гостиничный комплекс с уютными домиками, контактный зоопарк, звериная ферма, магазин сувениров, пункты проката велосипедов, лыж и сноубордов, пасека и ремесленная мастерская. Здесь проходят исторические реконструкции, лекции по современному искусству, фестивали, творческие встречи, экскурсии, мастер-классы, квесты, детские праздники, спортивные состязания и другие мероприятия.

История

Люди начали селиться на территории Никола-Ленивца еще в III в. н.э. Археологи обнаружили здесь множество уникальных артефактов: посуду, орудия труда, предметы быта и т.д.

Считается, что первыми жителями этих мест были представители малой народности голядь, одного из ответвлений балтийской группы. Одним из подтверждений этой теории можно считать наименование реки Угра, которое, скорее всего, произошло от древнелитовского корня «ungur» - «луг».

В V в. сместившееся к Угре племя вятичей смешалось с местными жителями. Вятичи в основном занимались скотоводством и земледелием. В Калужском краеведческом музее можно увидеть археологические артефакты этого исторического периода: оружие вятичей, доспехи, конскую сбрую. Большой интерес вызывает коллекция реконструированных славянских и балтийских костюмов. В 1480 г. селения у реки Угра оказались в эпицентре исторических событий. Здесь состоялось знаменитое Стояние, когда монгольские и русские войска стояли напротив друг друга, не решаясь атаковать. Именно этот временной отрезок подарил деревне ее название. Монголы пришли к Угре в день Святого Николая, когда местные жители отдыхали от трудов праведных. Враги легко заняли деревню и, утратив бдительность, начали пировать. В это время из леса вышло ополчение вятичей и разбило отряд монголов. По статистическим данным начала XIX в. в деревне Никола-ленивец проживало около 10 тыс. человек. В советское время жизнь в деревне замерла, а в годы ВОВ гитлеровцы сожгли Никола-Ленивец.

К 1990 г. когда-то многолюдная деревня почти полностью вымерла. Здесь осталось семь старых домов и всего три жителя. В 1992 г. государство обратило пристальное внимание на территории у реки Угры. Эти земли были объявлены природным заповедником национального значения. По-настоящему новая жизнь Никола-Ленивца началась в 1993 г., когда, как я говорила выше, сюда приехал художник Николай Полисский. Николай был потрясен красотой и историчностью этих мест. Получив поддержку от калужских властей, он основал в деревне артель мастеров. Помощником художника стал Иван Соколов – один из трех последних коренных жителей Никола-Ленивца.

Очень скоро количество селян увеличилось. Николай Полисский остался здесь на постоянное местожительство, здесь построили себе дома художники из разных городов России и даже из дальнего зарубежья, например, из Англии.

К 2000 г. заброшенная деревня преобразилась: в Никола-Ленивце и окрестностях появились десятки уникальных арт-объектов, здесь начал проходить фестиваль «Архстояние».

В настоящее время арт-парк «Никола-Ленивец» - один из немногих объектов такого рода на территории России. Парк удачно сочетает современное искусство, древние ремесленные традиции, природные пейзажи, археологические редкости, архитектурные памятники и отличную туристическую инфраструктуру.

Арт-объекты

Парк раскинулся на огромной территории, на которой расположены десятки инсталляций, созданных художниками специально для «Николы-Ленивца» в дни проведения арт-фестиваля «Архстояние». Удобнее всего осматривать объекты, путешествуя по живописным окрестностям на велосипеде. В селе работает пункт проката двухколесной техники. Рукотворные объекты гармонично вписываются в природные локации: лес, луг, речную заводь и т.д. Все инсталляции являются признанными произведениями искусства и охраняются государством. Посетителям рекомендуется осматривать арт-объекты в разное время: на рассвете, днем, на закате, ночью. В зависимости от освещения меняется внешний вид инсталляций.

Инсталляции

«Шишкин дом»

Деревянный павильон, снаружи обложенный шишками. Шишки оказались превосходным отделочным материалом: смотрится павильон оригинально и свежо. Строение напоминает сказочную избушку. «Шишкин дом» находится в сосновом лесу. Когда шишки темнеют от времени, сотрудники арт-парка заменяют их свежими. Неподалеку от павильона живет беличье семейство.

«Святилище»

Эта композиция в деталях воспроизводит святилища древних вятичей. Деревянная конструкция, выполненная из бурелома, напоминает огромное сказочное животное. Покрыта вырезанными из дерева черепами зверей. Расположен арт-объект у древнего городища. В старину вятичи собирались у святилища, разводили костер, вспоминали предков и молились.

«Вселенский разум»

Оригинальная инсталляция, напоминающая знаменитый Стоунхендж. Около двадцати 9-метровых мегалитов (внешне похожих на каменные, но на самом деле – деревянные) – выстроились вокруг павильона «Вселенский разум». Павильон выполнен из деревянных компонентов, переплетающихся самым невероятным образом. Внешне строение похоже то ли на птичье гнездо, то ли на мозг загадочного существа. Изнутри павильон выглядит еще более экстравагантно. И это только малая часть. Описывать все - несколько тем ставить!

Церковь Пресвятой Троицы

Помимо объектов современного искусства, есть в парке «Никола-Ленивец» и исторические памятники, важнейшим из которых является Церковь Пресвятой Троицы. Храм был построен в 1802 г. на деньги, выделенные калужским дворянином Муромцевым.

В советское время храм был закрыт, священники – репрессированы. В здании долгое время находился склад, затем – молокозавод. В годы войны храм чудом уцелел, притом, что окружающие деревни практически были стерты с лица земли.

В 90-е годы оригинальное историческое здание начало стремительно разрушаться. В настоящее время церковь пустует. Администрация парка «Никола-Ленивец» поддерживает храм в более-менее приличном состоянии, однако серьезной реставрациия объекта пока не началась. Храм Пресвятой Троицы в Никола-Ленивце отличается изяществом рисунка и оригинальностью архитектурного решения. Здание построено с соблюдением традиций русского церковного зодчества, при этом оно напоминает византийские храмы, например, собор Святой Софии в Константинополе.

На большом барабане, изготовленном из красного кирпича и накрытом шатровой крышей, находится небольшой темный купол с позолоченным крестом. Рядом с церковью расположена колокольня.

Еще одно известие. К сожалению, в США от инсульта скончался художник Василий Щетинин, считающийся одним из основателей Никола-Ленивца. Он ехал на фестиваль Burning Man, когда внезапно его настиг приступ. Ну и некоторые фото с ежегодного фестиваля. И парк зимой Можно по этой ссылке познакомиться подробнее: http://nikola-lenivets.ru/

http://visit-kaluga.ru/item/353

https://mos-holidays.ru/art-park-nikola-lenivec/

https://incrussia.ru/concoct/nikola-lenivets-kak-prevratit-d...

https://realnoevremya.ru/news/75862-v-ssha-skonchalsya-odin-iz-osnovateley-derevni-nikola-lenivec