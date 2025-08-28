Снесенное и утерянное, ч. 9

Когда знаешь, что было уже снесено, то это воспринимаешь как свершившийся факт. Но вот становиться очень грустно, когда видишь разрушающиеся жемчужины, которые тоже можно потерять безвозвратно. И примеров тому не мало.

Разрушающийся доходный дом И.П. Третьякова в Костроме Правый флигель доходного дома сейчас находится в заброшенном состоянии, и его дальнейшая судьба пока неизвестна.

Строение пока еще "дышит"... на ладан. Усадьба Чернышевых, Московская область, Ярополец Усадьба Чернышевых лежит в руинах, но все же сохраняет признаки былого величия.

Сюда не водят экскурсии, но посетители заглядывают в нее частенько, хотя она обнесена забором. Бывать внутри развалин опасно — гнилые перекрытия могут рухнуть, но это не останавливает путешественников. После Октябрьской революции усадьба была национализирована, а хозяева имения эмигрировали. Все предметы искусства были распределены между центральными музеями и областным краеведческим музеем, который формировался на базе Новоиерусалимского монастыря. Именно туда были вывезены в 1924 году «большая коллекция географических карт, рисунков, гравюр, фарфора, бронзы и около тысячи книг».

В 1920-е гг. здания усадьбы использовались для размещения сельской лечебницы и детского санатория. Во время Великой Отечественной войны залы дворца выгорели, провалилась кровля, парк пострадал от обстрела, парковые сооружения погибли, после чего ансамбль был заброшен. Карты и планы из собрания Чернышёвых-Кругликовых в настоящее время хранятся в запасниках Исторического музея; остальные же экспонаты погибли во время немецкой оккупации Нового Иерусалима.

Реставрация, предпринятая на исходе советского периода, подвигалась крайне медленно. В начале XXI века памятник находится в ведении Московского авиационного института и стремительно деградирует Как в Москве уничтожили бассейн "Динамо"? Сейчас на углу Новой Башиловки и Московской аллеи Петровского парка, около съезда на Ленинградский проспект, находится современное здание гостиницы. Она является частью большого жилого комплекса, который возвели несколько лет назад. Ещё раньше здесь "красовался" пустырь. Сначала за парковой оградой, а потом за строительным забором. Но появился он лишь осенью 2010 года. До этого здесь располагался один из спортивных объектов стадиона "Динамо". На этом месте располагался одноименный крытый бассейн. Скорее всего, его делали к Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. По крайней мере, об этом даже писали в газете "Вечерняя Москва" от 24 апреля 1957 года. К самой заметке в печатном издании прилагалась фотография будущего спортивного объекта в строительных лесах. Также существуют и другие снимки, которые эту точку зрения подтверждают.

Внутри помещения оборудовали по последнему слову техники на тот момент. Здесь располагался 25-метровый бассейн с шестью дорожками. Его максимальная глубина достигала 5 метров. Также тут находились вышки и трамплины, чтобы могли тренироваться прыгуны в воду. Интересно, что по периметру бассейна разместили кафельные сидения с подогревом. Для спортсменов, которым становилось прохладно после пребывания в воде.

Также в здании находился ещё один бассейн меньшего размера. Длина там составляла 17 метров, а максимальная глубина - 1,6. Он предназначался, в первую очередь, для тех, кто делал первые шаги в плавании и водном поло. Кроме того, сюда часто приводили школьников начальных классов на уроки физкультуры. Интересно, что в здании бассейна были условия и для занятий другими видами спорта. Например, фехтования и современного пятиборья. Все атлеты могли воспользоваться тренажёрным залом и сауной. Кстати, если возвращаться к пловцам, то для них в бассейне был доступен зал "сухого" плавания. Это место, где спортсмены не контактировали с водой. По факту обычный зал с разными снарядами, которые помогали оттачивать правильную технику.

В 1967 году рядом появился открытый бассейн длиной 50 метров. Глубина составила 2 метра. Всё водное пространство разделили на 10 дорожек. Плавать и заниматься спортом здесь можно было круглый год. То есть имелись специальные системы подогрева. Интересно, что каждый день с 7 до 9 утра или с 19 до 22 часов некоторые дорожки предоставляли разным столичным предприятиям. Бассейн "Динамо" перестал работать в 1996 году. На протяжении практически 15 лет здание продолжало стоять. Чтобы оно снова начало функционировать, требовался капитальный ремонт. Но у руководства стадиона "Динамо", по всей видимости, не было на это денег. В итоге, как это нередко бывает, нашли "лучшее" решение. Просто снести постройку вместе со всей остальной инфраструктурой. Это и произошло в октябре-ноябре 2010 года. Памятник И. В. Сталину у Балтийского вокзала, 1955 год Памятник Иосифу Сталину, созданный архитектором Николаем Томским, был установлен у Балтийского вокзала в 1949 году в честь 70-летия советского лидера. Однако в годы борьбы с культом личности Сталина, после XX съезда КПСС в 1956 году, памятник был демонтирован. Приведенные данные без оценки произошедшего снесения. Озвучание факта. Городская дача Бекманов на Малой Патриаршей. На месте современного дома № 5 по Малому Патриаршему переулку когда-то стояла небольшая семейная дача – дом биолога и агронома Леонида Карловича Бекмана и его жены, пианистки Елены Бекман‑Щербиной. Именно здесь, в уютной обстановке на террасе, Леонид сочинил мелодию известной детской песни «В лесу родилась ёлочка». Дом просуществовал до строительства нового 9-этажного жилого корпуса в 1938 году — и сегодня от дачи ничего не осталось. Городская усадьба Чичериных, снесённая в 1976 году. Москва. Пассаж Солодовникова — первый московский торговый галерейный комплекс. Пассаж на Кузнецком мосту, построенный в 1862 году по заказу купца Гаврилы Гавриловичa Солодовникова, стал одним из первых больших крытых торговых комплексов Москвы. Архитектор Николай Никитин соединил два соседних здания (в том числе бывшее строение Татищева), создав в 1878 году единый прямоугольный корпус с двумя параллельными галереями, выходящими на Петровку и Неглинный проезд.

В галереях располагались Музыкальный магазин П. И. Юргенсона, в котором прошло много литературно-музыкальных вечеров, а также Ювелир Хлебников, кондитерская Сиу, магазины Абрикосова, Бюргера, Тамирова и других. Уже в 1904 году здесь открылся кинематограф «Синема‑театр», сменённый затем театром «Кинофон».

Пассаж не только торговал, но и прославился как место общественной жизни. Здесь действовало Общество любителей музыки и драматического искусства, проходили представления «Шекспировского кружка», «Немецкого театра», «Буфф», «Мефистофель» . В 1877 году один из спектаклей оборудовал декорации Ф. О. Шехтель. В 1920-х в помещении работал РОСТА, где трудился Владимир Маяковский. Торговля велась в здании и в советское время — в нём разместились магазины Мосторга. Также часть дома сдавали под квартиры: здесь в разное время жили скрипач и педагог Д. С. Крейн и народный артист РСФСР В. Н. Давыдов.

В 1941 году здание разрушили при бомбардировке Москвы, остатки демонтировали в 1945. К 800-летию Москвы на месте пассажа устроили сквер. В отделке использовали красный мрамор, который немцы привезли для создания в Москве памятника победе. В итоге в 1974 году здесь по проекту архитекторов С. И. Никулина, А. А. Казакова и Ю. В. Омельченко возвели новую шестиэтажную пристройку к ЦУМу. При его строительстве обнаружили фундамент церкви Воскресения Словущего. Между Москвой и Звенигородом на берегу Москва-реки расположено старинное имение князей Прозоровских, а с 1720-х - усадьба князей Голицыных. Ныне существующий господский дом был выстроен в 1807 году и примечателен он тем, что здесь в советские годы была воссоздана первоначальная отделка почти всех залов первого этажа.

Усадьба Петрово-Дальнее была одним из самых роскошных дворянских имений XVIII–XIX веков. Владельцы, князья Прозоровские и Голицыны, создали здесь архитектурный ансамбль в стиле псевдоготики и классицизма, включающий главный дом с колоннами, флигели, конный двор и живописный парк с прудами и мостами. Интерьеры поражали богатством: росписи, анфилады парадных комнат, библиотека с произведениями искусства. К концу прошлого века усадебный дом в «Петровском» по обилию и ценности скопившихся в нем произведений искусства являлся буквально музеем. В его анфиладе одна за другой следовали большая столовая, малая столовая, бильярдная, красная гостиная, голубая гостиная, обставленные стильной мебелью, отражавшейся в зеркальной глади фигурного паркета. Живопись Левицкого и Ротари, портреты Голицыных кисти выдающихся мастеров трёх эпох – Петровской, Екатерининской и эпохи позднего русского классицизма – закрывали стены сплошным ковром. Часть этого превосходного собрания украшает в настоящее время залы Третьяковской галереи и Русского музея. В советское время здесь располагались детская колония, дом отдыха и пансионат. Отдадим должное советским реставраторам, трудом которых в 1950-60-х годах была возобновлена первоначальная отделка почти всех комнат и залов первого этажа. Под позднейшими многократными слоями покраски найдены и восстановлены орнаментальная роспись стен и живописные панно над дверными проемами. Это Голубая гостиная. Наши дни.







Сейчас усадьба пришла в упадок, а территория в запустение.

Несмотря на статус объекта культурного наследия федерального значения, усадьба продолжает погибать, превращаясь в руины. В 2018 году сгорел один из флигелей.

Московская область Заброшенная усадьба булочника Филиппова: исчезающее наследие. На территории Новой Москвы, а некогда — Подольского района Московской области, расположен поселок Спортбазы. Удаленное от шоссе место в гуще леса скрывает от любопытных глаз жемчужину архитектуры рубежа XIX-XX столетий — усадьбу Роднево, принадлежавшую московской купеческой династии Филипповых. Среди живописных пейзажей скрывается уникальный архитектурный памятник — усадьба Дмитрия Ивановича Филиппова, владельца знаменитой «Филипповской булочной» на Тверской улице в Москве. Его пекарни, поставлявшие выпечку к императорскому столу, принесли ему славу и богатство.

Усадьба была построена на рубеже XIX–XX веков. Сложный план дома, неоднородная этажность, эклектика, разнообразие фасадов, две башни отличающихся форм и размеров — архитектор постарался собрать все пожелания владельцев. Фасад украшен колоннами и лепниной, барельефами и рустовкой, коваными чугунными ограждениями сложных форм, а окна первого этажа на одном из фасадов имеют элегантные полуциркульные завершения. О внутреннем убранстве дома можно судить лишь по небольшим фрагментам оставшихся интерьеров. Сегодня в относительно хорошем состоянии находится холл и главная лестница. В более удручающем — сохранился бальный зал с прекрасной лепниной и соседняя комната, однако они активно разрушаются от времени и сырости.