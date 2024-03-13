Наши региональные жемчужины

Продолжу ранее затронутую тему о красотах российских регионов. Музей "Усадьба Рукавишниковых". Нижний Новгород За более чем столетнюю историю в этом музее собраны уникальные коллекции памятников культуры (свыше 300 тыс. предметов), среди них произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики; уникальные коллекции фарфора, тканей, мебели, изделий из металла. В настоящее время в состав музея-заповедника входят восемь филиалов, расположенных в исторической части города и за его пределами.

Адрес: Верхне-Волжская набережная, д. 7

Усадьба Хмелита! Смоленская область Хмелита – самая древнейшая из дошедших до наших дней дворянских усадеб смоленской земли. Она расположена в центре одноименного села, известного с 1614 года. История Хмелиты – типичная история русского дворянского гнезда. В XVI в. село принадлежало князьям Буйносовым-Ростовским. В конце XVII столетия имение от князей Буйносовых-Ростовских переходит к С. Ф. Грибоедову. Дворцово-парковый ансамбль, созданный неизвестным архитектором, состоял согласно Плану Генерального межевания 1778 года из«дома господского каменного о двух этажах с четырьмя флигелями, регулярного парка с глухими и открытыми аллеями, двух копаных прудов с саженой рыбой, хороших цветников с каменными статуями, пейзажного парка и разных хозяйственных служб». Перед октябрьским переворотом усадьбой владела В. П. Гейден-Волкова, при которой в 1912 году надстроили второй этаж над галереей и юго-восточным флигелем. В 1910 году, после пожара в имении Гейденов Глубокое (Псковская губ.), в Хмелиту перевезли великолепную коллекцию живописных полотен: 130 картин, собранных князем Н.Н. Дондуковым-Корсаковым, когда он возглавлял «Академию Художеств«. Среди картин были работы Джорджоне, Гвидо Рени, Рафаэля Менгса, Камиля Коро и других известных мастеров. В 1918 году в главном здании разместили «Народный дом«– с театром, читальней, чайной. После национализации имения в 1919 году его закрыли, а вещи, картины и библиотеку передали в музеи и собрания Смоленска, Вязьмы и Москвы. Во время немецко-фашистской оккупации главный дом был занят штабом гитлеровских войск и получил три пробоины от снарядов нашей артиллерии. Самый сильный удар был нанесен по усадьбе в 1954 году. Здесь размещались школа, колхозная контора и склад. На полу дворца сушилось липовое лыко. Однажды, по неосторожности, в доме возник пожар. Лыко вспыхнуло как порох. Дворец горел целую неделю. В 1967 году на пепелище Хмелиты попадает Петр Дмитриевич Барановский – известнейший подвижник, архитектор-реставратор. По его инициативе и начались реставрационные работы в усадьбе Хмелита. С 1970-х гг. идет восстановление архитектурных построек усадьбы.

Сейчас туристическую Смоленщину невозможно представить без музея-заповедника, россыпи окружающих его усадеб и храмов, ежегодных грибоедовских чтений в самой Хмелите

Церковь Всемилостивого Спаса из села Фоминского. Музей-заповедник "Костромская слобода", г. Кострома Церковь из села Фоминского Костромского района датируется 1712 годом. Относится к широко распространённому типу клетских церквей. Состоит из четырёх «клетей» (частей, объёмов): алтарь, четверик, трапезная, паперть (сени). Восьмигранная колокольня врублена в кровлю сеней. Кровля храма двускатная «клинчатая», в два слоя тёса «со скалой» (между верхним и нижним слоями тёса уложены широкие листы бересты), главки четверика и колокольни покрыты осиновым лемехом.

Интерьер церкви — это замечательный образец народного мастерства: солея выполнена в каноне XVII века, лавки с фигурными ножками и резной опушкой врублены вдоль стен; клиросы, украшенные геометрической резьбой, установлены перед иконостасом у северной и южной стен. Обращают на себя внимание полы, рубленные из плах, косящатые и волоковые окна и массивная входная дверь с секирным замком. И вообще там замечательный музей деревянного зодчества

Одним из красивейших мест Тверской земли является усадьба Домотканово, расположенная в 17 километрах от Твери. Она хорошо известна всем любителям русского искусства как место создания Валентином Александровичем Серовым (1865-1911) таких шедевров живописи, как «Девушка, освещенная солнцем» и «Заросший пруд». Здесь находится и единственный в России мемориально-художественный музей великого русского художника.

Сокровища янтарного края.

Их, безусловно на порядок больше, нопока смотрим вот эти. ⠀

ТОП-10 архитектурных достопримечательностей Янтарного края, составленный Марусей Савиной.

А точнее, трех городов, которые мне довелось посетить.

Советск (Тильзит):

Фото 1 – Пограничный автомобильный мост, соединяющий Россию с Литвой. Назван в честь прусской королевы Луизы, которую при жизни боготворили и высший свет, и простой народ.

Фото 2 – Заброшенный ныне доходный дом, где провел детство знаменитый актер Армин Мюллер-Шталь.

Фото 3 – Неоготическое здание Новой народной школы, построенное в начале XX века. Здесь и сейчас учатся дети – эдакий тильзитский Хогвартс!

Фото 4 – Вилла лесопромышленников братьев Лазер, ныне – Дом ребенка.

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Черняховск (Инстербург):⠀

Фото 5 – Кирха, превращенная в православный храм – Свято-Михайловскую церковь.

Фото 6 – Вилла помещика Брандеса, ныне – детский сад.

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Калининград (Кенигсберг):

Фото 7 – В прошлом Кирха креста, сейчас – православный Крестовоздвиженский собор. Здание возведено в 1930-е

Фото 8 – Росгартенские ворота - одни из восьми сохранившихся городских ворот Кенигсберга. В Калининграде вообще очень популярны фортификационные экскурсии: здесь есть, на что посмотреть.

Фото 9 – Калининградский морской торговый порт. Здание портового склада, спроектированное в 1920-х

Фото 10 – Виллы Амалиенау – самого красивого района Калининграда. Идеальное место для любителей стиля модерн, а точнее его немецкой разновидности - югендстиля! Усадьба Гальских в Череповце. Дом был построен в 1831 году, усадьбе повезло стать музеем, ее отреставрировали в конце 2000-х гг. В барском доме 25 комнат. Рыбинская каланча — одна из самых высоких в России, 48 метров. Возведена в 1912 году.

Музей художественных промыслов Это место принято называть "Родиной русской лаковой миниатюры", поскольку в послереволюционный период технология изготовления лаковых предметов была взята у "Федоскино" ставшими впоследствии не менее известными центрами лаковой миниатюры на папье-маше - "Палех", "Мстера", "Холуй". Экспозиция включает произведения таких всемирно известных промыслов, как "Гжель", "Дулево", "Вербилки", "Богородское", "Павловопосадская мануфактура", "Сергиево Посадская игрушка", "Жостово", а также самую полную коллекцию Федоскинской лаковой миниатюры. Коллекция экспонируется в здании, построенном в конце XIX века Николаем Александровичем Лукутиным, последним из династии московских купцов, потомственных почетных граждан Москвы и общественных деятелей, более 100 лет владевших фабрикой. Также музей обладает уникальной коллекцией мемориальных предметов, фотографий и документов.

Билеты: 200-250р

Лукутинская ул., 7, с Федоскино

Посмотрите на великолепные шрифты на зданиях ремесленного училища в Тюмени, построенного в 1914 году на деньги предпринимателя Андрея Текутьева.

В Калуге множатся миниатюрные фигуры космонавтов — всего в городе планируется разместить 10 таких мини-скульптур. Здание Казанской художественной школы является яркой достопримечательностью центра города, объектом культурного наследия федерального (общероссийского) значения. В нём размещаются Казанское художественное училище имени Н. И. Фешина (с 2004 года) и Казанский филиал Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова (с 2008 года). В 2005 году главный фасад здания был отреставрирован, в последующие годы осуществлены внутренние реставрационно-восстановительные работы. К 2018 году здание, капитальный ремонт которого ни разу не проводился, пришло в аварийное состояние, были начаты ремонтно-восстановительные работы, срок завершения которых — середина 2022 года, хотя изначально реставрацию планировалось закончить в 2020 году Интерьеры Казанской художественной школы.

И на сегодня все.