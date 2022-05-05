Новые сорта зерновых разработали ученые в Красноярске

Недавно писал статью про семена сахарной свеклы, что буквально 3 года наша зависимость по семенному материалу свеклы составляла почти 100%, а теперь уже четверть - наши отечественные семена.

Но, как оказалось, это далеко не все наши успехи. Мне по этому поводу пришло письмо Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ КНЦ СО РАН. Раз уж я начал тему семенного материала и вообще селекции, то и про достижения ученых из Красноярска не могу не написать:

Продовольственная безопасность страны определяется уровнем самообеспечения сельскохозяйственной продукцией, сырьём и продовольствием. В доктрине продовольственной безопасности России, утвержденной указом Президента РФ, обозначены риски и угрозы национальной безопасности: фитосанитарные и санкционные. При санкционных воздействиях возможен недостаток семян основных зерновых, зернобобовых, масличных культур и многолетних трав. Для предотвращения подобных явлений необходимо развивать собственные селекцию и промышленное семеноводство.

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» создают новые сорта зерновых и бобовых культур, семена которых способны заменить импортные. Красноярским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства за последние годы создано более 60 новых сортов яровой пшеницы, ячменя, овса, озимой ржи, гороха, плодовых и ягодных культур. Работы ведутся под руководством академика РАН, доктора сельскохозяйственных наук Николая Александровича Сурина.

Марина Тимина, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией селекции озимой ржи Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ КНЦ СО РАН

«Сорта пшеницы, ячменя, овса и гороха селекции КрасНИИСХ — это перспективный селекционный материал. Они могут быть применены и для внедрения в производство, и для использования в селекционном процессе. Благодаря многолетним усилиям красноярских селекционеров появились сорта с высоким урожаем и повышенным качеством зерна. Устойчивость к полеганию, качество зерна и скороспелость — основные критерии, которые важны при создании нового сорта. В Красноярском крае рекомендовано к производству 15 сортов зерновых культур и 6 сортов гороха, созданных в КрасНИИСХ. В настоящее время в производстве возделываются 10 сортов зерновых культур и 4 сорта гороха. Следует отметить, что быстрое распространение сортов сдерживается слабой материально-технической базой

Особый интерес представляют сорта нового поколения, превышающие по урожайности ранее возделываемые сорта на 5-10 центнеров с гектара с улучшенным качеством зерна, повышенной устойчивостью к наиболее распространенным болезням и полеганию. К сортам такого типа относятся пшеница – Свирель для южных районов края, Красноярская 12 для лесостепной и степной зон края; ячмень – Буян — сорт с крупным зерном и высокой озерненностью колоса, сорта гороха посевного с повышенной технологичностью, за счёт неосыпающихся семян и усатого типа листа – Яхонт и Руслан. С 2018 года в Государственный реестр селекционных достижений включен сорт озимой ржи Красноярская универсальная. Это сорт хорошо приспособлен к условиям Восточной Сибири, отличается улучшенным качеством зерна. По зимостойкости он существенно превосходит зарубежные сорта озимой ржи», — рассказывает Марина Тимина, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией селекции озимой ржи Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ КНЦ СО РАН.

Заведующий лабораторией селекции ячменя кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Герасимов отмечает, что в КрасНИИСХ создано 18 сортов ярового ячменя, из них в настоящее время допущено к производству 7 сортов: Такмак, Емеля, Красноярский 91, Абалак, Оленек, Буян, Оскар. По овсу посевному создано 4 сорта, и все они внедрены в производство: Тубинский, Голец, Казыр и непревзойденный по урожайности и качеству зерна Саян. Ячмень и овес — это самые важные зерновые культуры после пшеницы. Ячмень — это сырье для пивоваренной промышленности, которого сейчас также не хватает. Созданы также высокоурожайные перспективные сорта гороха: Радомир, Аннушка, Яхонт и Кемчуг.

Однако на селекции производство высококачественных семян не заканчивается. Наряду с созданием новых сортов важно разработать прогрессивные технологии их возделывания, а также агротехнологические приемы, направленные на получение высококачественных семян.

Опытное поле

Разработанные в институте агропаспорта новых сортов апробируются в первую очередь на полях опытных производственные хозяйств «Курагинское», «Михайловское», «Минино», которые входят в состав ФИЦ КНЦ СО РАН, а также в лучших хозяйствах края – это передовые площадки для внедрения научных достижений. В Красноярском научном центре СО РАН разработана система земледелия, в основу которой входит разработка рекомендаций для возделывания новых и перспективных сортов сельскохозяйственных культур. Особенностью этой системы является уточнение особенностей возделывания новых сортов в процессе их размножения в ОПХ.

Роман Ковригин

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