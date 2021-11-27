Мы из Советского Союза

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Вспомним всех поименно..... (3)

Первая часть
Вторая часть

Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим…
Это нужно —
не мертвым!
Это надо —
живым!
Р. Рождественский

ДЕЕВ Владимир Николаевич (21.01.1925 - 29.10.1944)
Вспомним всех поименно..... (3)25 июля 1944 красноармеец Деев одним из первых переправился через р. Нарва, уничтожил в рукопашной более 10 гитлеровцев, потом устроил засаду на шоссе Нарва-Таллин, подбил штабную машину, убил командира немецкого полка, подбил танк, поджег 7 автомашин – и привел 7 пленных.
Заслуженно получил звание "Герой Советского Союза".
https://www.stena.ee/blog/oldnarva/podvig-krasnoarmejtsa-deeva

БАБИЙ Василий Васильевич (1920–1986)
Вспомним всех поименно..... (3)

Командир гаубичной батареи 663-го артиллерийского полка 218-й стрелковой дивизии 47-й армии, старший лейтенант.
Звание присвоено 3 июня 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство.
26 сентября 1943 г. стрелковый полк, сражавшийся на правом берегу Днепра, попал в окружение вражеских войск. Для оказания помощи боевым товарищам В.В. Бабий с группой артиллеристов форсировал реку и с боем начал продвигаться вперёд. Смелым и решительным ударом они прорвали блокаду и доставили окружённым боеприпасы и продовольствие.

Действуя в дальнейшем совместно со стрелковым полком, воины-артиллеристы вышли из окружения и вернулись  на свой рубеж

ДУДЧЕНКО Н.Г.

Вспомним всех поименно..... (3)

"Танкисты первыми ворвались в Невель и освободили его. Майор Дудченко, командир батальона награжден орденом Красное Знамя".
Фотограф: В.П. Гребнев

Из наградного листа командира 264 батальона 78 Невельской танковой бригады майора Н.Г. Дудченко
«Товарищ Дудченко за период боев с 6.10 по10.10.43г. проявил мужество, отвагу и геройство по управлению батальоном при занятии г. Невель. Лично сам вел батальон в бой. Во встречном бою батальон уничтожил до 150 человек, солдат и офицеров противника, отбил до 12 контратак противника и нанес ему большое поражение.
После занятия г. Невель батальон крепко занял оборону и не допустил противника в г. Невель.
Вывод: За умелое руководство боем, за геройство и мужество, за отвагу достоин правительственной награды орденом «Красное Знамя».
15 октября 1943 года майор Дудченко Никифор Григорьевич погиб.
Вспомним всех поименно..... (3)БЕРЕСТ Алексей Прокофьевич

Вспомним всех поименно..... (3)

Герой СССР. Родился: 9 марта 1921
Во время штурма Рейхстага, совместно с Егоровым и Кантария, при поддержке автоматчиков роты Сьянова, выполнил боевую задачу по водружению Знамени Победы на крыше немецкого Рейхстага в 21:50 1 мая 1945 года.
Погиб 3 ноября 1970 года, спасая девочку из-под колёс скорого поезда «Москва — Баку» на разъезде Сельмаш. Скорая приехала через три часа, умер в больнице.
Доказательство того, чтобы был героем не только на войне.

БЕЛЯЕВ Николай Михайлович
Вспомним всех поименно..... (3)ЛЕОНТЬЕВ Н.Н.

Вспомним всех поименно..... (3)

Ефрейтор Н.Н. Леонтьев с трофейным 7,92-мм немецким пулеметом MG-34, на его счету уже в первом бою 15 гитлеровцев.
Вспомним всех поименно..... (3)САМУСЕНКО А.

Вспомним всех поименно..... (3)

Участница битвы на Курской дуге Александра Самусенко, командир взвода танков Т-34. 1943 год.

МИХАЙЛЕНКО И.

Вспомним всех поименно..... (3)

Юный разведчик Ваня Михайленко, награжденный медалью «За отвагу». Калининский фронт.

ПОЗДНЯКОВ В.

Вспомним всех поименно..... (3)

Разведчик Витя Поздняков, за рейды в тыл врага награжден медалью За отвагу. СССР. Апрель 1943 г.

ТРУНОВ Владимир Ефимович
Вспомним всех поименно..... (3)колоризовано:
Вспомним всех поименно..... (3)Доброволец полка ленинградского народного ополчения Владимир Ефимович Трунов. Участник боёв с белофиннами, награждённый орденом боевого Красного Знамени (указ Президиума ВС СССР от 21.03.1940)
05.07.1941
Автор фото: Рафаил Мазелев.

КОЗЛОВА Зинаида
Вспомним всех поименно..... (3)Зина Козлова — пулеметчица из кавалерийского корпуса генерала Белова. За короткий период боев уничтожила наблюдательный пункт противника, несколько огневых точек
Вспомним всех поименно..... (3)
Вспомним всех поименно..... (3)

КОРНЕВА Зинаида Антоновна

Вспомним всех поименно..... (3)

Утром 12 октября 2021 года в Петербурге умерла ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Антоновна Корнева, которая служила зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина. Об этом рассказала «Фонтанке» её дочь Ольга. «Ушла тихо», — добавила она.

Зинаиде Корневой было 99 лет. В прошлом году она попросила внучку помочь ей создать ютуб-канал, где начала рассказывать о войне и своей жизни. Также ветеран начала сбор пожертвований для семей врачей, которые заразились или погибли при борьбе с Covid-19.

Всего Корнева собрала более 4,5 миллиона рублей. Она вдохновилась историей британского ветерана Тома Мура, который собрал крупную сумму для врачей-соотечественников. Все собранные Корневой деньги распределили по 151 семье медработников. Сам Мур умер в феврале 2021 года в возрасте 100 лет.

На пожертвования бабушка Зина «обменивала» истории о войне.
А ей было что рассказать: в юности она прошла войну от Сталинграда до Берлина. 19-летнюю девушку призвали в 1942-ом в ряды ПВО и выучили в зенитчицы-наводчицы.Вспомним всех поименно..... (3)
Вспомним всех поименно..... (3)Каждый день, yтpом и вечером, в Белгopодском пapке появляются тени героев Великой Отечественной войны

героиЧёшеваВеликая Отечественная война
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