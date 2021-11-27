Вспомним всех поименно..... (3)

Первая часть

Вторая часть

Вспомним всех поименно,

горем вспомним своим…

Это нужно —

не мертвым!

Это надо —

живым!

Р. Рождественский ДЕЕВ Владимир Николаевич (21.01.1925 - 29.10.1944)

25 июля 1944 красноармеец Деев одним из первых переправился через р. Нарва, уничтожил в рукопашной более 10 гитлеровцев, потом устроил засаду на шоссе Нарва-Таллин, подбил штабную машину, убил командира немецкого полка, подбил танк, поджег 7 автомашин – и привел 7 пленных.

Заслуженно получил звание "Герой Советского Союза".

https://www.stena.ee/blog/oldnarva/podvig-krasnoarmejtsa-deeva БАБИЙ Василий Васильевич (1920–1986)



Командир гаубичной батареи 663-го артиллерийского полка 218-й стрелковой дивизии 47-й армии, старший лейтенант.

Звание присвоено 3 июня 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство.

26 сентября 1943 г. стрелковый полк, сражавшийся на правом берегу Днепра, попал в окружение вражеских войск. Для оказания помощи боевым товарищам В.В. Бабий с группой артиллеристов форсировал реку и с боем начал продвигаться вперёд. Смелым и решительным ударом они прорвали блокаду и доставили окружённым боеприпасы и продовольствие. Действуя в дальнейшем совместно со стрелковым полком, воины-артиллеристы вышли из окружения и вернулись на свой рубеж

ДУДЧЕНКО Н.Г.

"Танкисты первыми ворвались в Невель и освободили его. Майор Дудченко, командир батальона награжден орденом Красное Знамя".

Фотограф: В.П. Гребнев

Из наградного листа командира 264 батальона 78 Невельской танковой бригады майора Н.Г. Дудченко

«Товарищ Дудченко за период боев с 6.10 по10.10.43г. проявил мужество, отвагу и геройство по управлению батальоном при занятии г. Невель. Лично сам вел батальон в бой. Во встречном бою батальон уничтожил до 150 человек, солдат и офицеров противника, отбил до 12 контратак противника и нанес ему большое поражение.

После занятия г. Невель батальон крепко занял оборону и не допустил противника в г. Невель.

Вывод: За умелое руководство боем, за геройство и мужество, за отвагу достоин правительственной награды орденом «Красное Знамя».

15 октября 1943 года майор Дудченко Никифор Григорьевич погиб.

БЕРЕСТ Алексей Прокофьевич

Герой СССР. Родился: 9 марта 1921

Во время штурма Рейхстага, совместно с Егоровым и Кантария, при поддержке автоматчиков роты Сьянова, выполнил боевую задачу по водружению Знамени Победы на крыше немецкого Рейхстага в 21:50 1 мая 1945 года.

Погиб 3 ноября 1970 года, спасая девочку из-под колёс скорого поезда «Москва — Баку» на разъезде Сельмаш. Скорая приехала через три часа, умер в больнице.

Доказательство того, чтобы был героем не только на войне.

БЕЛЯЕВ Николай Михайлович

ЛЕОНТЬЕВ Н.Н.

Ефрейтор Н.Н. Леонтьев с трофейным 7,92-мм немецким пулеметом MG-34, на его счету уже в первом бою 15 гитлеровцев.

САМУСЕНКО А.

Участница битвы на Курской дуге Александра Самусенко, командир взвода танков Т-34. 1943 год.

МИХАЙЛЕНКО И.

Юный разведчик Ваня Михайленко, награжденный медалью «За отвагу». Калининский фронт.

ПОЗДНЯКОВ В.

Разведчик Витя Поздняков, за рейды в тыл врага награжден медалью За отвагу. СССР. Апрель 1943 г.

ТРУНОВ Владимир Ефимович

колоризовано:

Доброволец полка ленинградского народного ополчения Владимир Ефимович Трунов. Участник боёв с белофиннами, награждённый орденом боевого Красного Знамени (указ Президиума ВС СССР от 21.03.1940)

05.07.1941

Автор фото: Рафаил Мазелев.

КОЗЛОВА Зинаида

Зина Козлова — пулеметчица из кавалерийского корпуса генерала Белова. За короткий период боев уничтожила наблюдательный пункт противника, несколько огневых точек





КОРНЕВА Зинаида Антоновна

Утром 12 октября 2021 года в Петербурге умерла ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Антоновна Корнева, которая служила зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина. Об этом рассказала «Фонтанке» её дочь Ольга. «Ушла тихо», — добавила она.

Зинаиде Корневой было 99 лет. В прошлом году она попросила внучку помочь ей создать ютуб-канал, где начала рассказывать о войне и своей жизни. Также ветеран начала сбор пожертвований для семей врачей, которые заразились или погибли при борьбе с Covid-19.

Всего Корнева собрала более 4,5 миллиона рублей. Она вдохновилась историей британского ветерана Тома Мура, который собрал крупную сумму для врачей-соотечественников. Все собранные Корневой деньги распределили по 151 семье медработников. Сам Мур умер в феврале 2021 года в возрасте 100 лет.

На пожертвования бабушка Зина «обменивала» истории о войне.

А ей было что рассказать: в юности она прошла войну от Сталинграда до Берлина. 19-летнюю девушку призвали в 1942-ом в ряды ПВО и выучили в зенитчицы-наводчицы.

Каждый день, yтpом и вечером, в Белгopодском пapке появляются тени героев Великой Отечественной войны