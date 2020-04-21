Крепости Ленинградской области. Тиверская крепость

Тиверский городок представляет собой остатки древнего укреплённого поселения карелов и новгородцев. Тиверск расположен в Приозерском районе Ленинградской области, примерно от посёлка Васильево в 4 км.

Согласно летописям в XIV–XV веках существовал именно "Тиверский городок". Название "Тиверск" начинает встречаться в исторических источниках лишь с XIX века.

Изначальное карельское название городища — Тиури, Тиурин-линна, что с карельского языка tiuri, tiveri переводится как — водопад или перекат, и linna — город.Изначально карельское городище Тиурин-линна возникло на острове Тиури посреди Вуоксы вблизи Тиверских порогов не похже IX века. Поселение стало столицей карельской родовой группировки тиврульцев, затем столицей удельного Тиверского княжества. Хотя историки до сих пор ведут ожесточенные споры по поводу времени основания Тиверской крепости. До сих пор специалисты не могут прийти к единому мнению по поводу даты основания Тиверской крепости: одни утверждают, что Тиурин-линна уже в IX столетии был центром Тиверского княжества, в то же время на территории Тиверской крепости найдены украшения и монеты, произведенные в X—XII веках. Ряд специалистов считает, что поселение было основано в XIII—XIV веках, поскольку впервые Тиверское городище упоминается в составленном в конце XIV века списке городов России.

Первое упоминание Тиверского городка встречается в "Списке русских городов дальних и ближних", составленном, по мнению историков, в конце XIV века:

А се Залескии: ..Ладога камен. Орешек. Корельскыи. Тиверьскии..

Возможно, обжитый на рубеже X–XI веков остров был впоследствии покинут, а в XIV веке, в обстановке шведской военной угрозы, заселён вновь. В XIII–XIV веках Тиверский городок представлял собой одну из лучших крепостей в этих землях. Его целью было — задержать врага на подступах к крепости Корела. Фактически крепость контролировала водный путь между Выборгом и Корелой. Шведы в первый раз уничтожили его, вероятно, в 1295 году, когда шли походом на Корелу.

Приблизительно в 1330-х годах, во времена новгородского воеводы Валиты Корелянина городище было окружено валом и в большей части — каменной стеной двухметровой высоты, сложенной насухо из больших валунов. По верху стен в древности шёл деревянный, высотой также около 2-х метров бруствер — боевое укрытие для защиты воинов от неприятельского огня и удобства стрельбы.

В XIV веке Тиверский городок пережил эпоху расцвета, Тогда он являлся оплотом языческой оппозиции. Это был опорный пункт карельской племенной верхушки, недовольной тем, что власть уходила из-под её рук. Здесь находились и православный и заповедные жертвенные камни.

Согласно Никоновской летописи, в 1404 году Тиверский городок вместе с 13 другими селениями был отдан в кормление смоленскому князю Юрию Святославичу после того, как Смоленск был захвачен литовским князем Витовтом.

В 1411 году шведы при очередном набеге на Новгородскую землю разрушили Тиверский городок, новгородский князь Лугвень в том же году отбил город обратно, после чего новгородские власти решили его не восстанавливать. Его укрепления уже не могли бы противостоять сильному противнику, вооружённому арбалетами и огнестрельным оружием. Вскоре после основания Тиверская крепость стала одной из самых сильных крепостей в этом районе. Основная функция этого поселения заключалась в защите границ от нападений неприятельских сил. А главной задачей было не допустить врага к Кореле, осуществляя постоянный контроль водного пути, соединяющего Корелу и Выборг. В конце XIII века Тиверск был практически полностью уничтожен шведами. В течение следующих ста лет городок восстановили, окружили валом и высокой каменной стеной. Когда в 1890-х годах проводили первые археологические исследования Тиверской крепости, учёные составили подробный план городка, а также был найден клад, в котором, в числе прочих ценных предметов, обнаружились арабские монеты X столетия.

Расцвет Тиверской крепости приходится на XIV век. Здесь были расположены жилые дома и хозяйственные постройки, а также оборонительные сооружения, в основном находящиеся в южной части. Жилые здания были деревянными на каменном фундаменте. На южной стороне крепости, где могли быть сосредоточены силы неприятеля, постройки располагались в шахматном порядке, формируя оборонительную линию. После проведенных в 1857 году взрывных работ на Кивиниемском перешейке, из-за сильного падения уровня воды в старом русле реки Вуоксы, остров Тиури соединился с материком, а на месте восточного рукава реки образовалось сухое каменистое ложе. Поперёк городища была проложена почтовая дорога, а в стенах сделан пролом. Через западный рукав были сооружены два моста, опирающиеся на выступавший из воды гранитный гребень, и поставлена мельница, от которой сейчас остался только фундамент. Мельница прекратила работу после нового обмеления русла Вуоксы в 1857 году в результате взрывных работ в Лосевской протоке. До сих пор на некоторых камнях в протоке заметны две белые полоски — показатели уровня воды в 1818 и 1857 годах. В северо-восточной части Тиверского городища можно увидеть несколько крупных валунов высотой от полутора до двух с половиной метров. На западной стороне одного из камней выбит небольшой равносторонний крест, заключённый в окружность диаметром около 10 см.

По поводу значения валунов для прежних жителей и появления креста существует несколько предположений. Наиболее общепринятой считается версия о мистическом значении камней для проживавших здесь карел. У жителей Тиверского городка имелось своё священное место, непременным атрибутом которых у карел являлись жертвенные камни.

По поводу происхождения отметки в форме креста также нет единого мнения. Подобными знаками помечали выдающиеся из-под земли гранитные глыбы и большие камни в XIV–XVI веках в двух случаях. Во-первых, при маркировке государственных границ. Во-вторых, при освящении бывших языческих капищ. Однако следует заметить, что граница со Швецией, установленная Ореховским мирным договором, проходила не в этом месте, а несколько западнее.

В пользу версии об освящении капища свидетельствует факт, что известный иеромонах Илия из Новгородского Архиерейского дома дважды в 1530-х годах приезжал в Корельский уезд, чтобы "разорять и истреблять скверные мольбища". Ему в помощь архиепископ Новгородский Макарий давал отряд служилых людей. Не исключено, что тиверский камень был освящён по православному обряду весной 1534 года, когда отец Илия прибыл на Карельский перешеек с миссионерско-ревизионной целью.

Существует версия, предполагающая, что крест на камне был высечен ранее, однако поскольку ещё в XIV веке Тиверский городок являлся одним из значимых населённых пунктов для карел-язычников, то следует предположить, что освящение камней произошло уже после разрушения городка, то есть после 1411 года.

Вероятно, окрестные карелы продолжали приходить на святые для них места поклоняться прежним языческим идолам, что и вызвало недовольство церкви и последующее освящение камней.

Если вы увлекаетесь исследованием древних валунов, обязательно посетите северную часть Тиверской крепости, где стоят огромные каменные глыбы, на одной из которых виден выбитый крест. Считается, что эти камни являются жертвенными валунами корелов, которые населяли эту местность. А крест мог быть выбит на камне при обряде освящения капища, на котором собирались язычники.

Сейчас восточная протока Вуоксы высохла, обнажив каменную гряду, через западную перекинут мост. Дорога Мельниково — Громово, проходящая через городище, соединяет посёлок Мельниково с основной магистралью Приозерск — Санкт-Петербург.

Тут есть так называемые Тиверские волоки: первый — от моста по левому берегу 130 метров, второй и третий — по пересохшему руслу 50–80 метров и четвёртый — 100 метров по тропе. Все волоки хорошо видны, так как по ним проходят многочисленные байдарочные группы.

Длина городища внутри валов с севера на юг составляет 225 м, ширина — от 45 до 60 м. Вал у своего основания имеет ширину от 4 до 5 м; его высота с внутренней стороны каменной кладки достигает 0,8 м, с внешней стороны — 1,7 м. Лучше всего сохранился вал в южной части, где он достигал максимальной высоты и ширины. Площадь городища примерно равняется 1 га. В 1988 году на территории Тиверского городища был установлен памятный знак. Надпись на нём гласит:

Нашим предкам, русским, обильно полившим эту землю потом и кровью.

Камень в реке Вуокса напротив Тиверского городища, имеющий отметки уровня воды в 1800-х годах — 2 белые полоски выше нынешнего уровня на 1,5 метра.

Севернее моста и памятного знака на противоположном от городища берегу Вуоксы находится группа мегалитов с характерными стесанными гранями. Мегалиты городища выделяет нехарактерный для местности. Логично заключить, что поверх мегалитов ранее имелось оборонительное сооружение. Местность непосредственно вокруг переправы через Вуоксу изменена при реконструкции шоссе в 1970-х гг. Вдоль шоссе сохранились оборонительные сооружения.

