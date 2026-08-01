Крылатая гвардия России. 2 августа — День Воздушно-десантных войск

В быту — «голубые береты», а официально — гвардейские Воздушно-десантные войска России. 2 августа они отмечают 96-ю годовщину со дня создания. Дата праздника остается неизменной из года в год. Святая Церковь в этот же день почитает память ветхозаветного пророка Ильи — небесного покровителя российских ВДВ. "Голубые береты" могут десантироваться и без парашютов. Фото: Lyudmila Sh / Shutterstock / Fotodom

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История Воздушно-десантных войск России

Все начиналось почти сто лет назад, в апреле 1929 года: на территории современной Республики Таджикистан у поселка Гарм с нескольких самолетов высадилась группа красноармейцев. Советские бойцы, поддерживаемые местными жителями, разбили отряд басмачей. Об этом напоминает Минобороны РФ.

Но официальный день рождения ВДВ появился немного позже — 2 августа 1930 года, на учении Военно-воздушных сил (ВВС) Московского военного округа. Тогда под Воронежем впервые десантировалось на парашютах подразделение из 12 человек. Уже в следующем году в Ленинградском военном округе (ЛенВО) в составе 1-й авиабригады сформировали опытный авиамотодесантный отряд из 164 человек. Затем в авиабригаде появился и внештатный парашютно-десантный отряд. А в конце 1933 года в рядах ВВС действовало уже 29 авиадесантных батальонов и бригад.

Новые военные части росли и постоянно оттачивали боевые навыки. Так, в 1936 году в Белорусском военном округе десантировались три тысячи парашютистов, и более восьми тысяч человек высадили посадочным способом с артиллерией и другой боевой техникой.

Вскоре десантники стали приобретать опыт в реальных боях. В 1939 году 212-я воздушно-десантная бригада участвовала в разгроме японцев у реки Халхин-Гол. Орденами и медалями за мужество и героизм наградили 352 десантника. Также в войне с Финляндией (1939—1940) вместе со стрелковыми соединениями сражались три воздушно-десантные бригады.

Из-за тяжелой обстановки в начале Великой Отечественной войны десантников также использовали как стрелковые части. Зимой 1942 года они успешно осуществили Вяземскую воздушно-десантную операцию. Высадка двух бригад помогла в сентябре 1943 года войскам Воронежского фронта в форсировании Днепра.

Август 1945 года — во время Маньчжурской стратегической операции с воздуха высадились более четырех тысяч бойцов стрелковых подразделений и успешно выполнили задачу.

Почему войска дяди Васи? Памятник Василию Маргелову на аллее воинов-десантников в Волгограде. Фото: Андрей Ткачев / «Ямал-Медиа»

Аббревиатуру «ВДВ» часто расшифровывают как «войска дяди Васи». Это шутливое толкование имеет под собой вполне реальную основу. Генерал армии Василий Маргелов руководил воздушно-десантными войсками СССР в 1954—1959 и 1961—1979 годах. Именно при нем сформировалась основа структуры современных ВДВ, значительно выросла огневая мощь и мобильность подразделений. В частности, «голубые береты» научились десантировать технику с экипажем внутри. Это впервые произошло зимой 1973 года, когда с самолета АН-12 на парашюте спустилась боевая машина БМД-1, в которой находился экипаж. Такого в мире еще никто не делал. Причем среди военных в БМД был и сын Василия Маргелова — Александр, также связавший жизнь с ВДВ.

ВДВ России сейчас

Десантников справедливо называют элитой Вооруженных сил страны. Нынешние ВДВ России имеют статус резерва Верховного главнокомандующего, подчиняются начальнику Генерального штаба ВС РФ. Командующий Воздушно-десантными войсками с 2022 года генерал-полковник Михаил Теплинский. Бойцы ВДВ готовы действовать в любом регионе страны и за ее пределами. Фото: DZMITRY SCHAKACHYKHIN / Shutterstock / Fotodom

Это силы быстрого реагирования, способные оперативно создавать и наращивать мобильные группировки на угрожаемых направлениях. За очень короткий срок — не более суток — они могут отреагировать на угрозы в любом регионе страны и за ее пределами. ВДВ используют для прикрытия отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокирования и уничтожения воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и других задач. Также они десантируются во вражеский тыл для захвата и уничтожения элементов высокоточного оружия, нарушения управления войсками, работы тыла и коммуникаций и срыва выдвижения и развертывания резервов.

Структура подразделений

Воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии:

7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная) Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова II степени дивизия

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная дивизия

98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознаменная ордена Кутузова II степени дивизия

106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия

Десантно-штурмовые бригады:

11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада

31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая Ордена Кутузова II степени бригада

56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Отечественной войны Донская казачья бригада

83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада

Воинская часть специального назначения:

45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения ВДВ

Воинские части обеспечения:

38-я гвардейская бригада управления Воздушно-десантных войск

150-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон Воздушно-десантных войск

Образовательные учреждения:

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова

Омский кадетский военный корпус

Ульяновское гвардейское суворовское военное училище

Тульское суворовское военное училище

242-й учебный центр подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск

Боевая техника и вооружение ВДВ

«Крылатая пехота» России вооружена проверенными и новейшими образцами военной техники. В арсенале — самоходные артиллерийские установки, гаубицы, танки Т- 72БЗ, бронетранспортеры БТР-82А, боевые разведывательные машины «Тигр» и «Рысь», боевые багги, многофункциональные беспилотники «Орлан-10», а также противотанковые ракетные комплексы, минометы, огнеметы, гранатометы и переносные зенитные ракетные комплексы. Многоцелевой бронеавтомобиль «Тайфун» применяется также в зоне СВО. Фото: Mikhail Leonov / Shutterstock / Fotodom

Одна из последних разработок — боевая машина десанта БМД-4 — предназначена для маневренного наступления и обороны. Вместимость: три члена экипажа и четыре — десанта. Вооружение: 100-мм орудие — пусковая установка, которая может стрелять управляемыми противотанковыми ракетами, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет ПКТ.

Самоходное артиллерийское орудие 2С9 «Нона-С» применяется для поражения артиллерии, танков и живой силы противника, его пунктов управления, оборонительных сооружений. Боевой расчет: четыре человека. Вооружение: 120-мм орудие с боекомплектом 80 снарядов. Дальность поражения цели: 8,8 км.

Самоходная противотанковая пушка СПТП 2С25 «Спрут-СД» с гладкоствольным орудием 2А75 калибра 125 миллиметров, по огневой мощи сравнима с танками. Также она имеет на борту 7,62-мм пулемет ПКТМ и уничтожает не только бронированные цели, но и живую силу противника.

Из новинок арсенал ВДВ должен пополнить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Птицелов» на шасси БМД-4М. Машина оснащена боевым модулем «Сосна» с двумя пусковыми установками под 12 ракет «Сосна-Р». Эти ракеты могут поражать воздушные цели на дальности до десяти километров и высоте до пяти километров.

Как служат в ВДВ Служить в ВДВ всегда считалось престижным. Фото: Vectorkel / Shutterstock / Fotodom

Попасть на службу в ВДВ среди юношей всегда считалось престижным. В российских военкоматах уже привыкли, что призывники чаще всего желают пойти в войска «дяди Васи», морскую пехоту или Военно-морской флот.

Чтобы влиться в «крылатую пехоту», необходимо пройти медицинскую комиссию и соответствовать требованиям: рост 175—190 см, вес 75—85 кг. Предпочтение отдается кандидатам с крепким телосложением и хорошим здоровьем, физически подготовленным, особо приветствуется наличие спортивного разряда в парашютном спорте. Само собой, призывник не должен иметь вредных привычек.

В Советском Союзе нормативы к претендентам на зачисление в десант были очень строгие. Подтягивания 20 раз, бег на 100 метров, бег марафонский на 10 километров, отжимания — минимум 50 раз. Утренняя физическая подготовка советских десантников отличалась почти от всех родов войск. В нее входили прыжки, прыжки с разворотом на 360 градусов, подтягивания и отжимания. Отличная физическая подготовка — залог прохождения на службу в ВДВ. Фото: Hlib Shabashnyi / Shutterstock / Fotodom

Сейчас требования к кандидатам несколько мягче: 20 отжиманий, 20 подтягиваний, кросс 3 км со снаряжением массой 15 кг. В дальнейшем военнослужащие-десантники регулярно сдают нормативы, подтверждая свою отличную физическую форму. В мирное время ВДВ укрепляют безопасность ключевых районов страны, участвуют в совместных операциях с другими военными и правоохранительными структурами, противодействуют терроризму.

После спецподготовки в учебном подразделении новобранец ВДВ зачислятся на службу в десантно-штурмовой батальон. Затем он может перейти на контракт. Но практика показывает, что порой после зачисления до 20% призывников не справляются с нагрузками и перенаправляются для службы в других родах войск.

Голубые береты, «Никто, кроме нас!»

Десантников часто называют «голубые береты» — за цвет их летнего головного убора. Неотъемлемые атрибуты этих бойцов –тельняшка и голубой берет — появились именно при генерале Василии Маргелове, в 1969 году. До этого десантники не пользовались тельняшками и носили малиновые береты.

Знаменитый девиз «Никто, кроме нас!» берет начало в Великой Отечественной войне. Эту фразу в 1941 году сказал начальник парашютно-десантной службы Западного фронта капитан Иван Старчак. Тогда на Москву двигалась 200-тысячная фашистская группировка. Немцы растянулись на 25 километров, и на их пути в какой-то момент оказался только отряд Старчака — 430 человек. Командир поднял над головой дорожный указатель с цифрой «203» и произнес: «Это расстояние до Москвы. Танковая колонна пройдет такой путь часов за шесть. Если не мы, то кто остановит ее?» Перефразированные слова боевого капитана стали девизом всех будущих десантников.

Воздушно-десантные войска в зоне СВО Десантники РФ успешно бьют противника на СВО. Фото: Alex Vog / Shutterstock / Fotodom

Подразделения ВДВ в наши дни самоотверженно работают в зоне проведения специальной военной операции на Украине. «Крылатая пехота» штурмует позиции ВСУ, участвует в оборонительных действиях, пресекает вылазки вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Зачастую десантники сражаются с превосходящими силами противника. Об одном из таких эпизодов в 2023 году газета «Красная Звезда». Тактическая группа под руководством начштаба Ивановской гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии полковника Александра Шипова обеспечивала передвижение запасного командного пункта. До нужной точки оставалось 400 м, и в это время стрелок-оператор с позывным Камень обнаружил вражескую ДРГ. Тогда Шипов решил нанести упреждающий удар — 13 десантников вступили в бой примерно с 40 украинскими боевиками.

Схватка длилась несколько часов. Ивановские десантники заставили противника отступить со значительными потерями, уничтожив 20 националистов, четыре боевых транспортных средства, подавив три огневые точки вражеской артиллерии. За мужество участников боя наградили государственными наградами.

В 2025 году министр обороны РФ Андрей Белоусов навестил личный состав 45-й гвардейской отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Он поздравил командиров и военнослужащих бригады с 30-летием со дня ее основания. Министр вручил бойцам соединения госнаграды. Героические десантники получили орден Мужества, медали «За отвагу», медаль Суворова и медали «За храбрость» II степени.

В составе этого соединения более пяти тысяч военнослужащих удостоены высоких государственных наград, а 21 получил звание Героя России. Бойцы этой бригады ведут собственный телеграм-канал «Архангел спецназа Z». В нем они делятся с подписчиками вестями с линии боевого соприкосновения, снимают видеофильмы, например о работе военных медиков, проводят сборы.

В конце июля 2025 года российские штурмовики-десантники подняли триколор и флаг ВДВ в освобожденном селе Каменском Запорожской области. Военную операцию проводили подразделения группировки войск «Днепр». Также операторы БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ежедневно уничтожают военную технику ВСУ в Сумской области.

День ВДВ 2 августа: как десантники отмечают свой праздник

Больше чем купание

Каждый год 2 августа многие из нас становятся свидетелями купания в фонтанах представителей Воздушно-десантных войск. Как известно, бывших десантников не бывает. Поэтому любой, кто служил в ВДВ, в этот день надевает тельняшку и голубой берет и идет праздновать. Однако купание в фонтане, которое подчас вызывает у сограждан нелестные отзывы, на самом деле имеет более глубокий символический смысл. Считается, что десантники как «крылатая гвардия» хотят быть ближе к небу, именно поэтому окунаются в воду, в которой отражается небосвод.

Арбуз — ягода десанта

Уже много лет традиционным угощением на день ВДВ становится арбуз. Именно эта ягода поспевает к началу августа, и десантники с удовольствием ее поедают. Также есть мнение, что этот обычай появился в конце 80-х годов, когда военнослужащие возвращались из Афганистана и отмечали праздник с арбузом.

Крестный ход и цветы

Но праздник — это, конечно, не только веселье. Обычно в этот день в Москве ветераны и действующие военнослужащие приходят на улицу Ильинку, где в честь своего небесного покровителя устраивают крестный ход от храма Илии Пророка к Лобному месту на Красной площади. На ВДНХ они устраивают концерты и угощают всех желающих из полевой кухни.

В Санкт-Петербурге десантники собираются в сквере Василия Маргелова, на Дворцовой площади и на Крестовском острове. А в других городах обычно собираются в парках или в центре города, неподалеку от мемориала, посвященного десантникам, на который обязательно возлагают цветы.

https://yamal-media.ru/narrative/krylataja-gvardija-rossii-2-avgusta-den-vozdushno-desantnyh-vojsk

С Днём ВДВ! Парашютный десант перед посадкой в самолёт в день Воздушного парада. Москва, июль 1948 г. Десантники-парашютисты перед посадкой в самолёты. Март 1942 г. Выброска парашютного десанта. Воздушный парад на Тушинском аэродроме. Июль 1948 г. Празднование Дня Воздушного Флота СССР на Пушкинском аэродроме. Москва, 1947 г. Празднование Дня Воздушного флота СССР. Москва, август 1947 г. Монтаж художника Клинча. Комсомол — шеф воздушного флота. Москва, октябрь 1933 г.

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2 августа

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