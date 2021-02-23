Последний гражданин СССР. Космонавт, которого забыли в космосе

Сергей КРИКАЛЕВ - Герой СССР, Герой России.

Сухощавый. Спина прямая. Рукопожатие... Про таких на флоте говорят - «дал краба». Сильное, жесткое. Рассказывают, на космической станции Крикалев пальцами безо всяких там пассатижей с легкостью откручивал закисшие болты.

На первый взгляд он производит впечатление человека-робота. Дали задание – выполнил на “отлично” и отдыхает, ждет новых распоряжений. Но это совсем не так. У Крикалева абсолютно, 100-процентно инженерные мозги. Он один из немногих космонавтов, кто окончил Ленинградский механический институт – знаменитый «Военмех», питерская школа. Пока не проверит распоряжение на разумность, не уяснит правильный алгоритм, выполнять не будет.

Поэтому с Крикалевым начальству всегда было непросто. У него по любому профессиональному поводу есть свое мнение – продуманное, аргументированное. И – самое неприятное для руководства – он имеет привычку его отстаивать.

Коллеги говорят, Крикалев невероятно надежен. В 27 лет он участвует в разработке методики стыковки с мертвой станцией «Салют-7», технологии ее восстановления. Помните недавний фильм «Салют-7», где космонавты прилетают на обесточенную, вращающуюся по нескольким осям космическую станцию?

Так вот это как раз та история.

Потом проходит отбор в отряд космонавтов, должен был лететь на одном из первых советских шаттлов – «Буранах». Не случилось. После первого успешного полета в автоматическом режиме программу закрыли. Справедливости ради – Крикалев все-таки слетал на шаттле. Но на американском. Первым из российских космонавтов. Было это в 1994 году. К тому времени у Крикалева было уже два длительных полета на «Мире». И оба непростых.

За первый, полугодовой, в 1988-1999 годах он получил звание Героя Советского Союза.

А вот второй... Улетел он на «Мир» в мае 1991 года с Анатолием Арцебарским и англичанкой Хелен Шарман. Это та еще космонавтка. Михаил Горбачев как-то пообещал Маргрет Тэтчер свозить в космос британского космонавта (не летали до той поры на орбиту представители Туманного Альбиона). Ол райт, сказали англичане, и провели конкурс. Победила инженер кондитерской фабрики «Марс». Вот ее и отправили в Звездный.

Полетела она на станцию бесплатно – жест доброй воли со стороны Советского Союза. Это я к тому, чтобы вы понимали - вместо работы космонавты еще должны были курировать любознательную англичанку. Кстати, британцы первым астронавтом считают Тимоти Пика, который слетал на МКС аж в 2015 году, Шарман за своего Гагарина/Терешкову не признают.

Анатолий Арцебарский, Хелен Шарман и Сергей Крикалев. 1991 год

Фото: фотохроника ТАСС.

Крикалев должен был вернуться через пять месяцев. Но остался на год. Первая и, по-моему, единственная история, когда космонавта «земля» попросила задержаться. Представляете – вы отправились в длительную командировку, психологически настроились, что возвращаетесь домой тогда-то, а тут звонят и просят – ты еще поживи столько же.

А произошло вот что – Нурсултан Назарбаев, тогда еще первый секретарь ЦК компартии Казахстана возмутился: Байконур – на нашей земле, а казахов среди космонавтов нет. Вот вы англичан бесплатно катаете, а как же представители братского народа? И к полету срочно стали готовить Токтара Аубакирова – замечательного, заслуженного летчика-испытателя, но никакого отношения к космонавтике не имевшего.

При этом по программе лететь должен был и Франц Фибек – австрийский космонавт. Третье кресло - у командира корабля. В общем, места для Крикалева для возвращения домой не оказалось. Сергей отлетал 311 суток. А по возвращении получил Звезду Героя России за номером один. Улетел из СССР, вернулся в независимую Россию.

Космонавт Крикалев стал поневоле последним гражданином СССР. Пока он был в космосе его родина распалась. Он вынуждено установил мировой рекорд по пребыванию в космосе. Не было возможности вернуть его на землю. Ему просто отказали в возврате на землю.

1 февраля 1992 г. Космонавт Сергей Крикалев во время медицинского контроля на борту станции "Мир"

Фото: фотохроника ТАСС.

Ему сказали, что страна, которая его отправила в космос теперь не существует.

Пока в Москве шел переворот, станция «МИР» продолжала вращаться вокруг Земли.

Станция стала его домом и последним кусочком СССР.

Развал страны нанес огромный удар по космической отрасли. Сергею сказали, что для его возврата у страны отсутствуют деньги. ЦУП попросил его задержаться, как можно дольше на станции.

Его смогли заменить, когда его место выкупила Германия под своего бортинженера за 24 миллиона долларов.

Сергей Крикалев вернулся домой 25 марта 1992 года. После посадки из капсулы вышел человек с буквами СССР на скафандре. В руках он держал знамя Советского Союза.

В отчетах написали — вид у него был изможденный, кожа была бледного мучного цвета. Состояние оставляло желать лучшего. Четыре человека помогли ему сойти на землю.

Чуть позже он станет первым российским космонавтом, который полетит на шаттле НАСА. Еще через два года он будет первым на станции «МКС».

Крикалев еще раз слетал на МКС в 2005-м. И надолго стал рекордсменом. Шесть полетов, 803 дня на орбите.

Но самое, наверное, сложное в его жизни началось уже после – в 2009-м, когда его назначили начальником Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Тогда вполне логично ЦПК решили передать из Минобороны гражданским, в Роскосмос. Никаких документов нет – никто такого еще не делал. Офицеры-инструктора грозят, что уволятся, - они теряли надбавки за звание, очередь на квартиру. Денег у гражданской структуры меньше, чем у военных. Авиаотряд, значившийся как военная часть, нужно переоформлять.

Одновременно из четырех отрядов космонавтов, наконец, разумно формируется один. С советским времен повелось, что каждое предприятие, отвечающее за космическую программу, готовило своих космонавтов. Военные, инженеры - РКК «Энергия», врачи – Институт медико-биологических проблем, другие инженеры – Центр Хруничева. Это существенно портило атмосферу в ЦПК, где космонавты из разных отрядов готовились вместе к полетам.

В то время казалось, что Крикалев вовсе не уходил домой. Дневал и ночевал в кабинете. Если его не было на месте, значит бегал по приемным больших начальников в Москве. Он и ночевал обычно в ЦПК. Только, по-моему, привычка к системной работе, выработанная еще в Военмехе, и собранная им команда позволили в Центре наладить работу и сохранить уровень подготовки экипажей, каждые полгода отправлявшихся на МКС.

Байки про Крикалева

В космосе

В кругу друзей и знакомых про Крикалева ходит множество правдивых баек:

- В школьные годы спас человека. Сергей увлекался плаванием, был на сборах на юге. По дороге вечером в спортивный лагерь увидел тонущего человека. Вытащил на берег. Потом оставшуюся дорогу шел мокрый.

- Лучшего него экскурсовода по родному Питеру нет. Учительница истории все уроки проводила на улице – через историю домов великого города рассказывала ученикам предмет. Крикалев помнит те занятия до сих пор.

- В 1994-ом на шаттле сломалась система вентиляции. По правилам, астронавты должны получить от своего ЦУПа инструкцию – что и как дальше делать. Крикалев не стал ждать распоряжения с земли, разобрал систему, нашел поломку и починил.

- Незадолго до распада СССР Сергей Крикалев и Анатолий Арцебарский установили на новой 15-метровой ферме на «Мире» флаг Советского Союза. Выход был нелегкий. Флаг в космос пронесли нелегально. Арцебарский спрятал полотнище под полетным скафандром.

Источник

В видеоформате:

https://ww w.youtube.com/watch?v=DGltaCTIv34