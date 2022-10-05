Как начитанность Сталина помогала ему убеждать людей

А.И. Ефремов

В 1944 году перед министром станкостроения СССР Александром Илларионовичем Ефремовым И.В. Сталин поставил задачу об увеличении объемов производства военной техники. Для того чтобы немецкую гадину добить в ее логове Красной Армии нужно было больше вооружения.

Для обсуждения этого вопроса министра Ефремова и министра финансов Арсения Зверева вызвали в Кремль, где на совещании Сталин поинтересовался о возможностях министерства станкостроения для выполнения данной задачи.

Александр Илларионович был уверен в своем министерстве, поэтому, не задумываясь, ответил Сталину, что такие возможности у его ведомства есть, но есть и одна проблема, без решения которой выполнение данной задачи будет вряд ли возможно.

- Что за проблема, тов. Ефремов? - поинтересовался Сталин.

- Нехватка управленческих кадров, тов. Сталин, - ответил Ефремов, и тут же добавил:

- Для выполнения данной задачи министерству требуется около 800 классных управленцев.

После того как Александр Илларионович рассказал о своих пожеланиях, Сталин подошел к нему и неожиданно спросил:

- Скажите, пожалуйста, а вам фамилия Бугров о чем-нибудь говорит?

- Нет, тов. Сталин,- ответил Ефремов.

Николай Бугров

- Николай Бугров до революции был самым известным в Поволжье мукомолом. Все мельницы в этой части России принадлежали его хозяйству. Только его мука продавалась в магазинах. Кроме того, у него был просто огромный по тем временам флот пароходов и барж, а обороты его торговли равнялись многим миллионам рублей.

Единственными конкурентами Николая Бугрова на Нижней Волге были немцы Гергардты, которые в Царицыне имели свое мукомольное производство. Здание мельницы Гергардта до сих пор стоит в Волгограде. (от авт.)

- Как вы думаете, тов. Ефремов, сколько помощников было у Бугрова для управления его хозяйством?

- Не знаю, тов. Сталин, - ответил Ефремов.

Сталин посмотрел на всех присутствующих на совещании и продолжил.

- У купца Бугрова были: он сам, его неизменный приказчик и бухгалтер, которому он платил 25 тысяч рублей в год.

Сталин

В кабинете повисла тишина.

- Товарищ Ефремов, - вновь обратился Сталин к министру станкостроения. - Еще раз оцените, пожалуйста, возможности вашего министерства и дайте нам свои предложения на подпись.

Через несколько дней А.И. Ефремов дал свои предложения. Цифры в 800 человек там точно не было.

Вот так начитанность товарища Сталина помогала ему убеждать людей.

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