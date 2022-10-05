Как начитанность Сталина помогала ему убеждать людей

В 1944 году перед министром станкостроения СССР Александром Илларионовичем Ефремовым И.В. Сталин поставил задачу об увеличении объемов производства военной техники. Для того чтобы немецкую гадину добить в ее логове Красной Армии нужно было больше вооружения.
Для обсуждения этого вопроса министра Ефремова и министра финансов Арсения Зверева вызвали в Кремль, где на совещании Сталин поинтересовался о возможностях министерства станкостроения для выполнения данной задачи.
Александр Илларионович был уверен в своем министерстве, поэтому, не задумываясь, ответил Сталину, что такие возможности у его ведомства есть, но есть и одна проблема, без решения которой выполнение данной задачи будет вряд ли возможно.
- Что за проблема, тов. Ефремов? - поинтересовался Сталин.
- Нехватка управленческих кадров, тов. Сталин, - ответил Ефремов, и тут же добавил:
- Для выполнения данной задачи министерству требуется около 800 классных управленцев.
После того как Александр Илларионович рассказал о своих пожеланиях, Сталин подошел к нему и неожиданно спросил:
- Скажите, пожалуйста, а вам фамилия Бугров о чем-нибудь говорит?
- Нет, тов. Сталин,- ответил Ефремов.
- Николай Бугров до революции был самым известным в Поволжье мукомолом. Все мельницы в этой части России принадлежали его хозяйству. Только его мука продавалась в магазинах. Кроме того, у него был просто огромный по тем временам флот пароходов и барж, а обороты его торговли равнялись многим миллионам рублей.
Единственными конкурентами Николая Бугрова на Нижней Волге были немцы Гергардты, которые в Царицыне имели свое мукомольное производство. Здание мельницы Гергардта до сих пор стоит в Волгограде. (от авт.)
- Как вы думаете, тов. Ефремов, сколько помощников было у Бугрова для управления его хозяйством?
- Не знаю, тов. Сталин, - ответил Ефремов.
Сталин посмотрел на всех присутствующих на совещании и продолжил.
- У купца Бугрова были: он сам, его неизменный приказчик и бухгалтер, которому он платил 25 тысяч рублей в год.
В кабинете повисла тишина.
- Товарищ Ефремов, - вновь обратился Сталин к министру станкостроения. - Еще раз оцените, пожалуйста, возможности вашего министерства и дайте нам свои предложения на подпись.
Через несколько дней А.И. Ефремов дал свои предложения. Цифры в 800 человек там точно не было.
Вот так начитанность товарища Сталина помогала ему убеждать людей.
👆 ИНТРЕСНЫЙ ФАКТ!
Умер А.И. Ефремов в 1951 году. Урна с прахом была установлена в кремлёвской стене.
Свежие комментарии