6 животных, проживающих только на территории России

Большинство животных обитает по всей планете. Однако некоторые существа ограничены ареалом обитания и живут только на одной территории, как, например, в Австралии. Их называют эндемиками, и в России их достаточно много. Какие животные есть только в нашей стране и нигде больше?
Выхухоль
Выхухоль - маленькое млекопитающее, проживающее на территории России.
Её масса составляет около 500 грамм. Это животное обитает в бассейнах Днепра, Волги и Урала.Медведи, которых иностранцы считают символом России, есть и в других регионах. А вот выхухоль – эндемик. Она больше нигде не водится. Не всякий твердо знает, как выглядит выхухоль, и к какому классу принадлежит: птица это, рыба ли, а может, хищный зверь. Не рыба, не птица, не хищник – выхухоль относят к отряду насекомоядных, то есть находят в ней черты, родственные кроту и ежику. К кроту выхухоль значительно ближе – биологи определяют их в одно семейство. Впрочем, многие ученые выделяют выхухолей в отдельное семейство.У этого зверька слабое зрение и поэтому она старается проводить всё время либо под водой, либо под землей. Кроме того, выхухоль очень прожорлива. Она может съесть столько, сколько весит сама. Мелкая рыба, моллюски, личинки насекомых, стебли и корневища природных растений – всё это составляет её рацион.Знакомство вряд ли доставит удовольствие: выхухоль никак не назвать красавицей. Полукилограммовый, то есть для насекомоядного крупный, зверек имеет длинный нос-хоботок, поросший волосками-вибриссами и маленькие, с булавочную головку глазки, едва видные в густой шерсти. Коническая голова практически насажена на туловище – шея за плотным сложением не видна.
Хвост, напротив виден замечательно: он длиной с туловище и покрыт чешуёй.Определенно хорош у выхухоли один лишь мех – из-за него она едва не исчезла с лица Земли. Волоски густого бархатистого меха устроены не так, как у остальных животных – к корню они сужаются, а к верху расширяются. Мех выхухоли – густой, бархатистый – в XIX веке ценился выше бобрового. В 19 веке мех выхухоли ценился высоко, поэтому животные подвергались истреблению. Истребляли выхухоль и ради секрета мускусных желёз – его использовали как закрепитель запаха духов.Подобно родственникам-кротам, выхухоли слепы. И в точности, как родня, обожают рыть норы и траншеи. Вход в нору выхухоли всегда под водой, сама же нора располагается выше входа, под берегом. Недвижимости у выхухоли много: к одной основной норе-квартире она любит добавлять еще несколько временно посещаемых. Это ее столовые и гостиные. А между норами выхухоль роет канавы-траншеи длиной в двадцать пять-тридцать метров – как раз на минуту ее плавания. Как удается охотиться слепому зверьку? Помогают замечательно развитое обоняние и осязание – его как раз и обеспечивают волоски-вибриссы.В настоящее время вид считается вымирающим, он занесён в Красную книгу России.
Байкальская нерпа
Как можно понять из названия животных, байкальские нерпы обитают только на территории озера Байкал
. Неизвестно, как нерпа оказалась в Байкале. Часть исследователей считает, что она проникла в него в ледниковую эпоху из Ледовитого океана через систему рек Енисей — Ангара одновременно с байкальским омулем. Другие полагают, что все семейство настоящих тюленей (каспийская, байкальская и кольчатая нерпы) изначально появилось в крупных пресноводных водоемах Евразии и лишь затем расселилось в Каспийское море, Ледовитый океан и Байкал. Однако загадка эта пока так и не разгадана.
В среднем они живут до 60 лет. Питаются мелкой рыбешкой: за год одна нерпа способна съесть около тонны рыбы!
В воде животные передвигаются легко и непринужденно, ныряя на глубину. Байкальская нерпа может разгоняться под водой до скорости 25 километров в час. Она является непревзойденным пловцом и может легко уходить от опасности на такой скорости. Нерпа ныряет на глубину до 200 метров и остается под водой 20-25 минут. А вот на суше нерпа двигается медленнее, помогая себе ластами и хвостом.
Нерпы строят свои зимние дома из-подо льда. Они подплывают к подходящему месту, проделывают отверстия — продухи, скребя лед когтями передних конечностей. В итоге их дом с поверхности укрыт защитной снежной шапкой. Байкальская нерпа очень осторожное, но любознательное и умное животное. Если она видит, что на лежбище мало места, то начинает размеренно шлепать ластами по воде, имитируя плеск весел, чтобы вспугнуть сородичей и устроиться на освободившемся месте.Нерпы живут 55-56 лет. Взрослые звери достигают 1,6-1,7 метра длины и 150 килограммов веса. Половая зрелость наступает на четвертом-шестом году жизни. Самки способны плодоносить до 40-45 лет.Огромные потери байкальской нерпы были зафиксированы в 1996 году, в основном из-за лицензионной и браконьерской охоты, а также химического загрязнения озера. На сегодняшний день байкальских нерп всего около 80-100 тысяч. Раньше они постоянно отлавливались. Велась как лицензионная торговля, так и браконьерство. Также многие животные пострадали от химического загрязнения Байкала. Сейчас квоту на их отлов дают только исследовательским институтам.
Гигантский слепыш
Гигантский слепыш – эндемик Северо-Восточного Предкавказья. Встретить его можно в Дагестане и Ставропольском крае. Он является самым большим представителем вида слепышовых: длина его тела может достигать 35 см, а вес до 1 кг.
Всю свою жизнь это животное проводит под землей. Крепкие зубы-резцы помогают рыть туннели и лабиринты. Из-за скрытного образа жизни врагов у гигантского слепыша практически нет.
Глаза слепыша скрыты под кожей. Питается животное корнями и луковицами растений, ища их с помощью обоняния.
Амурский лемминг
Вид распространен в Сибири от Северного Ледовитого океана между реками Лена и Колыма до Камчатского полуострова. Также он обитает на Новосибирских островах. В пределах Якутии узкоареальный вид или с большими разрывами в ареале. Известные пункты находок амурского лемминга разбросаны на обширной территории по горно-таежным ландшафтам Северо-Восточного Забайкалья, Северного Приамурья и севера Дальнего Востока. В Якутии долгое время единственным пунктом обнаружения амурского лемминга было южное Верхоянье, верховья р. Нельгесе; находка датирована 1928 г… Спустя полустолетие, в конце 70-х гг. последовала серия первооткрытий вида в южной Якутии, по правым притокам верхнего Алдана. К настоящему времени этот грызун зарегистрирован в пяти точках: три в долине р. Унгра (верховья, среднее течение, низовья), одна — в долине р. Чульман близ г. Нерюнгри, одна — в верховьях р. Тимптон близ п. Нагорный.
Амурский лемминг – маленькое животное, длина его тела составляет всего 10-12 см. Питаются в основном зелёными мхами, летом поедают насекомых. Приносят 2—4 помёта за год. У молодых самок рождается 3—6 детёнышей, у перезимовавших — 5—9.
Амурский лемминг предпочитает жить в открытых мохово-травянистых местообитаниях со средним и избыточным увлажнением. Располагающиеся обычно в верховьях небольших речек, они по составу растительности, особенностям микроклимата и увлажнения определенно похожи на подобные ландшафты в Субарктике. Вместе с тем в периоды максимальной численности лемминги значительно расширяют круг занимаемых местообитаний и поселяются в разнообразных древесно-кустарниковых лесных ассоциациях. Судя по сезонной динамике населения, лесные стации для амурских леммингов субоптимальны. Площади оптимальных биотопов леммингов, расположенные в котловинах среди горных ландшафтов, относительно невелики и занимают в среднем не более 10-20% поверхности конкретных горных районов, и это объясняет наблюдаемую спорадичность в распределении этих животных.
Длиннохвостая неясыть
Неясыть – достаточно редкий вид, относящийся к совообразным. Птицы проживают в лесном массиве. Большое количество птиц были зарегистрированы на территории Кировской области и её окрестностях.
Главный отличительный признак этой неясыти – длинный хвост с темными полосками. Когда она сидит на деревьях, хвост сильно выступает из-под крыльев. Как и все совы, неясыть проявляет свою максимальную активность ночью. И только в пасмурную погоду, она может вылетать на охоту днем. Птица питается лягушками, полёвками, землеройками и другими грызунами.При малой численности полевок длиннохвостая неясыть легко переходит на другую добычу - землероек, лягушек, жуков, слетков воробьиных птиц. Но может она ловить и значительное более крупных животных: белок, бурундуков, куриных птиц, вплоть до глухарей. В годы обилия грызунов длиннохвостая неясыть иногда делает запасы, складывая тушки зверьков в развилке ветвей, чтобы съесть их в период отдыха.Длиннохвостая неясыть живет отдельными парами и очень активно защищает свой гнездовой участок, который пара использует в течение ряда лет, а иногда и всю жизнь. А вот место расположения гнезда может каждый год меняться. Расстояние между соседними парами в районах с высокой численностью этой совы сокращается до 100 м – 1,5 км, но обычно составляет 2-10 км.В природе длиннохвостые неясыти живут до 10 лет, в неволе этот срок увеличивается вдвое.
Новоземельский северный олень
Северные олени распространены в России, Канаде и США. Но если говорить не о диких, а об одомашненных, то абсолютное большинство находится в России. Также на территории нашей страны живёт эндемичный подвид – новоземельский северный олень.
Он находится на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Сегодня вид считается восстановленным, однако учёные до сих пор не могут сфотографировать ни одного представителя: их постоянно путают с другими подвидами.
