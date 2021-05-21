6 животных, проживающих только на территории России

Часть исследователей считает, что она проникла в него в ледниковую эпоху из Ледовитого океана через систему рек Енисей — Ангара одновременно с байкальским омулем. Другие полагают, что все семейство настоящих тюленей (каспийская, байкальская и кольчатая нерпы) изначально появилось в крупных пресноводных водоемах Евразии и лишь затем расселилось в Каспийское море, Ледовитый океан и Байкал. Однако загадка эта пока так и не разгадана.

Как можно понять из названия животных,. Неизвестно, как нерпа оказалась в Байкале.В среднем они живут до 60 лет. Питаются мелкой рыбешкой: за год одна нерпа способна съесть около тонны рыбы!В воде животные передвигаются легко и непринужденно, ныряя на глубину. Байкальская нерпа может разгоняться под водой до скорости 25 километров в час. Она является непревзойденным пловцом и может легко уходить от опасности на такой скорости. Нерпа ныряет на глубину до 200 метров и остается под водой 20-25 минут. А вот на суше нерпа двигается медленнее, помогая себе ластами и хвостом.

Нерпы строят свои зимние дома из-подо льда. Они подплывают к подходящему месту, проделывают отверстия — продухи, скребя лед когтями передних конечностей. В итоге их дом с поверхности укрыт защитной снежной шапкой. Байкальская нерпа очень осторожное, но любознательное и умное животное. Если она видит, что на лежбище мало места, то начинает размеренно шлепать ластами по воде, имитируя плеск весел, чтобы вспугнуть сородичей и устроиться на освободившемся месте. Нерпы живут 55-56 лет. Взрослые звери достигают 1,6-1,7 метра длины и 150 килограммов веса. Половая зрелость наступает на четвертом-шестом году жизни. Самки способны плодоносить до 40-45 лет. Огромные потери байкальской нерпы были зафиксированы в 1996 году, в основном из-за лицензионной и браконьерской охоты, а также химического загрязнения озера. На сегодняшний день байкальских нерп всего около 80-100 тысяч. Раньше они постоянно отлавливались. Велась как лицензионная торговля, так и браконьерство. Также многие животные пострадали от химического загрязнения Байкала. Сейчас квоту на их отлов дают только исследовательским институтам.