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Дербент – самый южный город России

Дербент – самый южный город РоссииДербент расположен в Дагестане, на берегу Каспийского моря у отрогов Главного Кавказского хребта. Это город с историей в несколько тысяч лет. Его неоднократно захватывали разные государства, а в XVIII веке Дербент даже был независимым Ханством. Сейчас Дербент — самый южный город России. И, возможно, самый древний, хотя на этот счёт историки пока не пришли к единому мнению.

1. Дербент расположен в в узком проходе между Каспийским морем и Кавказскими горами, в 30 км южнее проходит граница с Азербайджаном. Географическое положение сделало Дербент одной из самых важных точек обороны для многих государств — только на этом участке шириной 3 км можно пройти в обход Кавказских гор на территорию Передней Азии. В древности за Дербентом располагалась Персия — и сам город основали персы, как крепость для защиты от набегов кочевников с севера.Дербент – самый южный город России2. Название города у древних греков, римлян и других народов звучит по-разному, но практически у всех связано с воротами — Железные, Морские, Закрытые, Каспийские. Первым упомянул Каспийские ворота древнегреческий географ еще в VI веке до нашей эры, но тогда полноценных защитных сооружений ещё не было. Началось строительство современного города с большой каменной цитадели Нарын-Кала.

Дербент – самый южный город России3. К России Дербент присоединялся дважды: при Петре I и в 1813 году. Сейчас это многонациональный город — в нём живут дагестанцы, азербайджанцы, русские, горские евреи. В архитектуре города сохранился отпечаток каждой эпохи существования Дербента.Дербент – самый южный город России4. Цитадель Нарын-кала.

В 438 году персы начали строить на месте будущего Дербента оборонительные укрепления — цитадель на холме и две параллельные стены, которые шли от цитадели к морю. Одна стена защищала от нападений с юга, другая — с севера. Обе стены заходили далеко в море, чтобы укрепления нельзя было обойти по мелководью. Сейчас море отошло и концы стен оказались на суше.Дербент – самый южный город России5. Первые укрепления были построены из кирпича-сырца. Со временем их заменили каменной кладкой. Она хорошо сохранилась, несмотря на полторы тысячи лет регулярных штурмов и осад.Дербент – самый южный город России6. Комендантский дом (диван-хана) расположен на территории цитадели, над восточными воротами. Раньше здесь был ханский суд, но после завоевания русскими войсками здание использовали для размещения комендатуры цитадели.Дербент – самый южный город России7. Цитадель почти полностью сохранила свои стены, хотя именно на неё чаще всего нападали — чтобы захватить крепость и контролировать Каспийский проход. По периметру стены на расстоянии 20-30 метров расположены оборонительные башни.Дербент – самый южный город России8. За время существования Дербента, город пытались захватить все государства и кочевые народы, которые планировали экспансию в районах, прилегающих к Кавказу. И часто — успешно.Дербент – самый южный город России9. Цитадель Нарын-Кала перестали использовать по назначению только в 1867 году. В это время даже снесли часть оборонительной стены, чтобы соединить разросшуюся южную часть города и крепость.Дербент – самый южный город России10. В северо-западной части крепости расположены Ханские бани, которые были построены в XVI–XVII вв. Это одноэтажное полуподземное сооружение, которое разделено на два больших зала.Дербент – самый южный город России11. Размеры цитадели — примерно 180 м в ширину и 255 метров в длину. Высота оборонительных стен — от 6,5 до 20 метров.Дербент – самый южный город России12. Ханский дворец был построен в XVIII веке. Тогда это была резиденция правителя Восточного Кавказа Фет-Али-хана. Фасадом дворец обращен к городу, а стены стали продолжением крепости. В здании соединились традиции дербентских зодчих и элементы персидской архитектуры.Дербент – самый южный город России13. Нарын-Кала с оборонительными стенами — это главный символ Дербента и достопримечательность, которая занимает весь город. Изображение крепости есть на гербе, его наносили на юбилейные монеты.Дербент – самый южный город России14. Надпись «Дербент» с девятиметровыми буквами установили на холме в 2019 году. Ночью буквы подсвечиваются.Дербент – самый южный город России15. Древние стены простояли уже более 1500 лет и давно стали частью городского ландшафта. Местами стены разобрали, но вдоль каждой из них сделаны прогулочные зоны.Дербент – самый южный город России16. Южная стена сохранилась не так хорошо, поэтому контур этой части просматривается неточно. Северная стена почти не изменилась.Дербент – самый южный город России17. На переулке Казем-Бека есть пешеходная зона — «Улица счастливых людей». На этой улице установлен памятник, посвященный Дружбе людей. Он изображает представителей трех конфессий: ислама, иудаизма и христианства, которые вместе пьют чай.Дербент – самый южный город России18. Армянскую церковь Сурб Аменапркич построили в 1870 году на месте часовни. Здание построено из обтесанных камней ракушечника, стены не оштукатурены. Во время гражданской войны церковь сильно пострадала и долго не использовалось.Дербент – самый южный город России19. В 1982 году церковь отреставрировали и передали в состав Дербентского музея-заповедника. Сейчас в здании располагается музей ковров и декоративно-прикладного искусства.Дербент – самый южный город России20. В Дербенте несколько мечетей — есть старинные, которые были построены еще персами. Центральная мечеть — это новое здание, которое возвели в 2000-х годах. Это единственная мечеть в Дербенте с двумя минаретами.Дербент – самый южный город России21. Исторические районы в мусульманских городах называют магалами. Это кварталы с исторической застройкой — когда город был ограничен стенами, приходилось строить очень компактно. Узкие улицы и переулки почти неразличимы.Дербент – самый южный город России22. Это здание было построено в 1902 году и преподнесено в дар царю Николаю II. Сначала в нём располагалось училище, затем революционный комитет, а в годы войны — госпиталь для раненых. Сейчас — управление завода «Электросигнал», на котором разрабатывают и производят аппаратуру внутренней связи.Дербент – самый южный город России23. Улица Керима Мамедбекова тянется вдоль Северной крепостной стены Дербента. Это одна из городских достопримечательностей — на улице находятся 10 из 43 крепостных башен северной стены. На одном из участков установлен стеклянный мост, под которым видно место раскопок. Здесь нашли арабский водопровод 11 века.Дербент – самый южный город России24. Дербентский маяк — самый южный маяк в России.

Дербент ещё с древних времен был крупным морским портом, но маяк появился только в середине XVIII века. Впервые маяк зажгли в 1853 году. Высота маяка — 18 метров, раньше это было самое высокое сооружение в городе. Сейчас маяк расположен почти в центре города — во время его возведения каспийское море подходило ближе.Дербент – самый южный город России25.Дербент – самый южный город России26. Стены некоторых многоэтажек в Дербенте украшают граффити, еще их называют муралами. Они появились после проведения всероссийского стрит-арт фестиваля. Все муралы посвящены этническим сюжетам Дагестана.Дербент – самый южный город России27. Граффити с Хабибом Нурмагомедовым.

Когда Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, на одном из домов появилось граффити с изображением чемпиона UFC и его покойного отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Последний бой Хабиб провёл без наставлений отца.Дербент – самый южный город России28. Автор этого граффити — сербский стрит-художник Деян Иванович. Героиню он рисовал с женщины, которая печет чуреки в местном ресторане.Дербент – самый южный город России29. «Башня семи легенд». Её начали строить как резиденцию для «высоких» гостей, но так и не закончили работы. Дело в том, что здание расположено в заповедной зоне, недалеко от цитадели. Это место дербентцы называют «Сосновый бор». Раньше здесь была смотровая площадка, на которую любили приходить местные жители и туристы.

Здание хотели снести, затем — сделать там ресторан, гостиницу, детский пансионат, станцию для канатной дороги. Сейчас планируют превратить в гостиничный комплекс, место для конных и пеших прогулок. А пока «Башня семи легенд» используется как часть экспозиции с названием Дербента.Дербент – самый южный город России30. Набережную построили к 2000-летию Дербента. Рядом с ней — песчаный пляж «Бриз» длиной около 1,5 км.Дербент – самый южный город России31. Официальное 2000-летие Дербент отметил в 2015 году, хотя историки до сих пор не знают точной даты образования города. Археологи нашли здесь остатки поселения эпохи ранней бронзы IV-III тысячелетия до нашей эры. Если вести отсчёт с тех времён, то Дербенту более 5000 лет. Но учёные решили, что образованием города можно считать только поселение, историю которого можно проследить непрерывно, поэтому дату сместили на 3000 лет.Дербент – самый южный город России32. За века своего существования город относился к разным государствам — принадлежал империи Сасанидов, Кавказской Албании, арабам. Его захватывали хазары, государство Ширваншахов, сельджуки. Было и время полной независимости, когда город стал Дербентским Ханством.Дербент – самый южный город России33. Сейчас Дербент — четвёртый по численности город Дагестана с населением более 126 тысяч человек.Дербент – самый южный город России34. С цитадели Нарын-Кала открывается вид на весь город — от стен крепости до Каспийского моря.Дербент – самый южный город России35. Железнодорожный вокзал станции Дербент.

Здание построили в 1900 году. Центральную часть украшает сложная кровля с двумя стилизованными шатрами, а внутри — нестандартная для вокзалов винтовая лестница и расписной потолок. В здании вокзала работает музей железнодорожной истории Дагестана.Дербент – самый южный город России36. С вокзала уходят поезда в Махачкалу, Москву, Саратов, Избербаш, Кизляр, Новороссийск, Минеральные воды.Дербент – самый южный город России37. Старое депо ещё используется. но сейчас его планируют переделать — на этом месте будет большой гастромаркет.Дербент – самый южный город России38. Тоннель длиной 318 метров в составе автодороги Р-217 «Кавказ» проложен прямо под магалами Дербента. Тоннель построили в 1972 году, к 50-летию образования СССР.Дербент – самый южный город России39. Древние греки и римляне называли Дербент Каспийскими и Албанскими воротами. Арабы после завоевания в начале VIII века переименовали его в Баб-аль-Абваб. Когда арабский Халифат распался на отдельные государства, город снова стал Дербентом.Дербент – самый южный город России40. Дербент пережил бурные исторические события. Это был перекрёсток цивилизации, который связывал сразу несколько регионов. Именно здесь проходил один из участков Великого Шёлкового пути. Стены защищали Персию от набегов кочевников с севера. Город неоднократно захватывали, основная религия менялась с ислама на христианство и обратно. Арабское население вытеснялось тюркским, добавлялись горские евреи, русские, азербайджанцы и другие народы. Через Дербент проходил Тамерлан во время своего великого похода. Но несмотря на сложную историю, Дербент всё это время рос и сохранился намного лучше, чем многие города помоложе.Дербент – самый южный город России41. Экраноплан «Лунь».Дербент – самый южный город России

https://gelio.livejournal.com/271367.html

Экраноплан «Лунь» – каспийский монстр на вечной стоянке

Дербент – самый южный город РоссииВ 2020 году в Дагестане на берегу Дербента появился ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» — первый экспонат будущего парка «Патриот», который здесь планируют открыть в 2023 году. Уникальный объект, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был создан в 1986 году на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

Экраноплан — это нечто среднее между кораблём и самолётом. Принцип передвижения похож на воздушную подушку, только создаётся она не путём нагнетания воздуха, а набегающим потоком. Когда закрылки опускаются, двигатели нагнетают воздух на крыло — и судно поднимается из воды. Летают экранопланы на высоте до 10 метров, а скорость «Лунь» мог развить до 500 км/ч. Такая конструкция позволяла кораблю быстро подойти на расстояние запуска ракет. «Лунь» было трудно обнаружить радарами — он шёл прямо над водой. Ему не страшны были корабельные ракеты.

1. В СССР считали, что у проекта 903 большое будущее, а в США «Лунь» называли убийцей авианосцев.Дербент – самый южный город России2. Сверху корпуса под углом к горизонту установлены шесть контейнеров для противокорабельных ракет «Москит».Дербент – самый южный город России3. Высота корпуса экраноплана — 19 м, длина — 73 м, размах крыла — 44 м, масса 243 тонны. «Лунь» разделен переборками на 10 водонепроницаемых отсеков, оборудование размещено на трёх палубах. В движение корабль приводили 8 двигателей мощностью 13000 кгс.Дербент – самый южный город России4. Первый и последний «Лунь» спустили на воду в 1986 году, в 1989 закончились государственные испытания. Но из-за финансовых проблем и нецелесообразности проект закрыли. Корабль списали, секретную электронику сняли. Военные посчитали, что в условиях современного боя «Лунь» будет слишком уязвимым — для самолёта он слишком медленный, а оборонительное вооружение слишком слабое.Дербент – самый южный город России5. Но есть и другое мнение — что в бою сейчас важнее быстро использовать наступательное вооружение без входа в зону противодействия противника. А в этом «Лунь» как раз опережал корабли.Дербент – самый южный город России6. В результате «Лунь» стал одним из примеров мощной военной техники, которая не нашла применения в войсках.Дербент – самый южный город России7. Экраноплан наверняка станет одним из самых необычных экспонатов парка «Патриот» в Дербенте.Дербент – самый южный город Россииhttps://gelio.livejournal.com/271745.html

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