Калигула - третий император Римской империи - 4

Источники показывают нам Калигулу как синоним убийств, бесчинств и разврата. Клеймя безвинных подданных раскаленным железом, забивая их цепями и бичами, сжигая на кострах, бросая диким зверям, взымая налоги, отождествляя себя с Богом, издеваясь над своими подданными и Сенатом, Калигула из любимца толпы превратился в тирана.

Деятельность Калигулы вызвала острое недовольство его ближайшего окружения и граждан. В воздухе витала мысль избавиться от тирана.

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Заговоры против Калигулы

В 39 году был раскрыт заговор наместника Верхней Германии Гнея Корнелия Лентула Гетулика, который планировал убить Калигулу во время его инспекционной поездки в провинцию, а на престол посадить Марка Эмилия Лепида, близкого друга императора, бывшего мужа его любимой сестры Друзиллы, а теперь любовника двух других его сестёр Агриппины Младшей и Ливиллы.

Гней Корнелий Лентул

Марк Эмилий Лепид

Лепид женился на сестре Калигулы Друзилле в ноябре или декабре 37 года. До этого о нем мало что известно. Друзилла была замужем за Луцием Кассием Лонгином с 33 года, но Калигула вынудил своего зятя развестись с Друзиллой, чтобы она могла выйти замуж за Лепида. Брак продлился до смерти Друзиллы в июне 38 года. У них не было детей. Благодаря этому браку Лепид стал близким другом Калигулы и его семьи. После смерти Гемелла, двоюродного брата и приемного сына Калигулы в 37 году, Лепид был публично отмечен Калигулой как его наследник.

В заговор также было вовлечено множество сенаторов и военных, в том числе наместник Паннонии (Римская провинция) Гай Кальвизий Сабин и, возможно, наместник Сирии Луций Вителлий.





Луций Вителлий

Гай Кальвизий Сабин

В сентябре 39 года Калигула покинул Рим и проследовал в Могунтиакум, столицу Верхней Германии, в сопровождении преторианской гвардии, своих сестер и Лепида. В XV веке крепость была переименована в Майнц.

Древнеримский Могонтиакум. В прошлом мощная имперская крепость

История города началась в III веке до нашей эры, когда римский полководец Нерон Клавдий Друз Германик основал крепость, названную Могонтиакум (Mogontiacum) в честь кельтского божества Могона. Для обеспечения нужд легионеров вокруг цитадели стали возникать поселения ремесленников и коммерсантов.

Гней Корнелий Лентул попал под подозрение из-за своей популярности в армии и был казнён по приказу Калигулы по обвинению в заговоре. Обеих сестёр и их любовника Лепида обвинили в заговоре с целью свержения императора и захвата власти в пользу Лепида. Также Калигула обвинил их всех в разврате и прелюбодеянии. Он обнародовал письма своих сестер Агриппины Младшей и Юлии Ливиллы, в которых подробно описывались супружеская измена с Лепидом и заговор против императора. После короткого судебного процесса Марк Эмилий Лепид был приговорён к смерти и казнен. Сёстры были высланы на Понтийские (Понцианские) острова, находящиеся в Тирренском море. При этом Калигула заставил Агриппину идти до Рима пешком, держа в руках урну с прахом Лепида.

Калигула присвоил и продал все их имущество. Было запрещено оказывать им какую-либо помощь. Чтобы прокормить себя, Агриппина и Юлия вынуждены были нырять за губками на морское дно в окрестностях островов, а потом продавать собранное.

Веспасиан, пре́тор и эдил Рима, будущий император, подал ходатайство в Сенат о том, чтобы остатки Лепида были выброшены, а не похоронены. Ходатайство было принято.

Тит Флавий Веспасиан. Пушкинский музей

В 39 году император Калигула отозвал Вителлия из Сирии с намерением казнить его по подозрению в заговоре. Вителлий сумел смягчить императора, обратившись к нему с униженной мольбой о пощаде и раболепной лестью. Калигула помиловал Вителлия и включил его в своё ближайшее окружение. С этих пор Вителлий потерял всеобщее уважение за своё позорное поведение.

Гай Кальвизиус Сабин и его жена Корнелия после возвращения в Рим были обвинены в заговоре против Калигулы. Против них было возбуждено судебное дело. В результате они оба покончили с собой, не дожидаясь приговора.

Осенью 40 года был раскрыт новый заговор, который возглавили молодые сенаторы Гай Аниций Цериалис и Секст Папиний. Оба в прошлом были наперсниками императора и участвовали в его развлечениях. Один из арестованных сломался и выдал остальных сообщников, в том числе некоего Бетилиена Басса. Его отца Капитона, в прошлом императорского прокуратора, Калигула заставил наблюдать за казнью сына. Когда тот попросил разрешения хотя бы закрыть глаза, император приказал казнить и его.

Под пытками Капитон назвал имена настоящих инициаторов заговора: доверенного вольноотпущенника императора Каллиста и обоих префектов претория. Калигула сделал вид, что не поверил его словам, однако стал подозрительно к ним относиться. Как-то, по свидетельству Кассия Диона, он вызвал к себе обоих префектов и Каллиста, заперся с ними в комнате и заявил: «Я один, а вас трое; я безоружен, а вы вооружены. Так что, если вы меня ненавидите и хотите умертвить, убивайте!» Все трое пали к его ногам и со слезами молили о пощаде.

Пытки, казни и убийства знатнейших лиц окончательно настроили против Калигулы общественное мнение, что повлияло на подготовку нового заговора в ближайшем окружении императора.

Последний заговор и убийство Калигулы

Главным организатором последнего заговора стал трибун преторианской гвардии Гай Ка́ссий Херея́. В прошлом он был центурионом в одном из германских легионов и приобрёл известность во время солдатского бунта 14 года, проложив себе путь в толпе мятежников с мечом в руке. Он долгое время служил в гвардии, выполняя различные поручения императора, в том числе собирал недоимки, арестовывал и пытал заговорщиков.

Гай Кассий Херея. Кадр из фильма «Калигула»

Калигула постоянно изводил его своими насмешками. Его забавлял высокий голос Хереи, контрастировавший с суровым и мужественным внешним видом трибуна, и потому император называл его «евнухом» или «старой бабой». Обращаясь за паролем, в ответ он получал «Венера», «Приап» или что-то в том же роде. Когда однажды Херея́ взял руку императора, чтобы поцеловать, Калигула сделал фигу, как бы подразумевая, что этот убелённый сединами ветеран предаётся фелляции. В конце концов Калигула добился того, что Херея́ его возненавидел и решил убить.

Для достижения своей цели он привлёк к заговору ещё несколько человек: военного трибуна Корнелия Сабина, трибуна Папиния, а также военных трибунов или центурионов Юлия Лупа и Аквилу.

Заговорщики привлекли в свои ряды некоторых сенаторов, в том числе Децима Валерия Азиатика, консула-суффекта в 35 году и консула в 46 году, которого Тацит считал главным зачинщиком убийства Калигулы, консула 38 года Публия Нония Аспрената, префекта претория Марка Аррецину Клемента, а также молодых сенаторов Эмилия Регула и Анния Винициана. Последний был одним из самых близких к Калигуле людей, некогда дружил с Лепидом и надеялся отомстить тирану за его смерть.

В 39 году Калигула сделал своей любовницей Лоллию Сатурнину, жену Азиатика, а затем в его присутствии начал публично обсуждать эту связь. Из-за нанесённого оскорбления Азиатик смертельно возненавидел Калигулу. Тем не менее, продолжал занимать высокое положение в его окружении. В 41 году после убийства Калигулы вышел к народу, который выразил недовольство тем, что убийцы императора не найдены, и публично одобрил это деяние, выразив сожаление, что не участвовал в нём.

Вначале заговорщики планировали убить Калигулу на Капитолии или сбросить с крыши Эмилиевой базилики на Форуме, откуда он швырял деньги народу, но, к неудовольствию Хереи, все эти замыслы откладывались. Он требовал от остальных поторопиться, угрожая в противном случае, что будет действовать один. Наконец, покончить с императором решили в последний день Палати́нских игр (игры в Древнем Риме, устраивавшиеся в честь Апполона 22— 24 января на Паланти́не, центральном из семи главных холмов Рима), которые справлялись во дворце 21–23 января и сопровождались многолюдными представлениями и угощениями. Заговорщики знали о привычке императора отлучаться в полдень из театра, чтобы перекусить и принять ванну. Обычно он пользовался подземным переходом, соединявшим театр прямо с дворцом. Здесь, в тесноте галереи, и было решено с ним покончить.

Римский императорский дворец на Палатинском холме

Днём 24 января Калигула смотрел представление и задержался в театре дольше обычного. Около часу дня Аспренат уговорил его вернуться во дворец. Участвовавшие в заговоре центурионы сумели оттеснить его свиту — мол, утомлённый многолюдьем император хочет остаться один. О самом моменте убийства наиболее подробно рассказывает Иосиф Флавий:

Впереди Калигулы шли его дядя Клавдий, его зять Марк Виниций, консул Римской империи, муж Юлии Ливиллы, сестры Калигулы и Валерий Азиатик. Их по высокому положению никоим образом невозможно было разлучить с императором. За ними следовал сам Калигула с консулом Павлом Аррунцием.

Когда Калигула вошёл во дворец, то миновал главный вход, где были выстроены прислуживающие ему рабы и через который прошли Клавдий и его товарищи, и свернул в узкий и темноватый проход, ведший в ванную комнату.

Подземная галерея. Палатин. Место убийства императора Калигулы

Здесь Калигулу встретил Херея и спросил у него пароль. Когда же тот ему опять ответил насмешкой, Херея, не задумываясь, произнёс проклятие по адресу Калигулы, извлёк меч и нанёс ему жестокий, но не смертельный удар. Калигула, терзаемый болью (меч проник между плечом и горлом, и его остановила на пути ключица), даже не вскрикнул в первую минуту и не позвал никого из друзей своих, то ли он не доверял им, то ли просто потому, что не догадался.

Застонав от страшной боли, он сделал попытку к бегству. Тут его встретил Корнелий Сабин, который уже приготовился к этому. Он толкнул его, Калигула упал на колени, и тут по данному знаку заговорщики окружили его и стали рубить его мечами, ободряя друг друга. Из некоторых источников узнаем, что Калигуле нанесли 30 ударов мечами. Известно, что последний, окончательно смертельный удар нанёс ему Аквила.

Картина «Смерть Калигулы». Художник Альма Тадема. 1871 год

По другой версии 24 января Калигула задержался в театре, но потом всё же направился к выходу по подземной галерее, причём большая часть его свиты пошла другим путём. Когда он остановился поговорить с актёрами, Кассий Херея подошел к нему со спины и внезапно ударом меча глубоко разрубил ему затылок и вскричал: «Делай свое дело!», призывая к действию своего напарника Корнелия Сабина. Тот выхватил меч из ножен и по самую рукоять вонзил его в грудь тирана.

Заслышав шум, прибежали носильщики с шестами, а затем подоспели германские телохранители императора. Но всё было кончено, Калигула лежал бездыханный в луже собственной крови. Заговорщики спаслись бегством. Перед этим Херея успел отдать приказ об убийстве жены и дочери Калигулы. Расправился с ними Юлий Луп, заколовший мечом Цезонию и разбивший о стену голову 11-месячной дочери императора Юлии Друзиллы.

Слухи о содеянном начали понемногу просачиваться наружу, но им отказывались верить, видя в том шутку или какую-то хитрость. Телохранители императора рыскали по дворцу в поисках убийц. Нескольких любопытных сенаторов, пожелавших своими глазами взглянуть на место происшествия, они изрубили на куски, а отрубленные головы возложили на сцену театра, приведя в ужас собравшихся здесь зрителей.

Часть германцев (в то время телохранители Калигулы) поверила слухам о том, что Калигула только ранен и находится на попечении врачей. Они оцепили театр, намереваясь устроить резню среди зрителей. Ситуацию спас некий Аррунций Еварист, профессиональный глашатай, который громко объявил, что Гай действительно мёртв и поэтому телохранителям незачем хранить ему верность. Одновременно Валерий Азиатик, обладавший высоким авторитетом как среди граждан, так и среди военных, перед толпой на Форуме объявил о смерти императора. На требование назвать имена убийц он ответил: «О, если бы это я убил его», что не оставляло сомнений в оценке ситуации. Эти слова отрезвили гвардейцев. Они сняли оцепление и вернулись в казармы на северной окраине Рима. В качестве заложника они увели с собой смертельно испуганного Клавдия, которого обнаружили прячущимся в Палатинском дворце.

Политическое наследие Калигулы оказалось сложным. Собравшиеся в тот же день на Капитолии сенаторы обсуждали, что делать дальше. Раздавались голоса, призывавшие восстановить республику, но толпа на Форуме и солдаты требовали единого властителя. Тем временем преторианцы в своём лагере провозгласили императором захваченного ими Клавдия. Поначалу он отказывался, но затем согласился и пообещал солдатам деньги за свою поддержку. Сенаторы на следующий день также согласились признать Клавдия императором.

Первым делом новый император Клавдий (Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик) объявил амнистию. Из всех участников заговора казнены были только непосредственные исполнители. Херее по его просьбе отрубили голову тем самым мечом, которым он поразил Калигулу. Луп дрожал и погиб лишь после второго удара. Сабин сам бросился на свой меч.

Тела Калигулы, его жены и дочери забрали слуги и кремировали в Ламиевых садах (императорская собственность на Эсквилине, за пределами Рима), где располагалась его резиденция. Наполовину сожжённый труп прикопали в яме, заложив ее дёрном.

Ламиевы сады

По другой версии тело Калигулы пролежало несколько дней без погребения, пока друг Калигулы Ирод Агриппа не перенёс тело убитого императора в Ламиевы сады, где труп был частично кремирован, а прах помещён во временную могилу

Вскоре по Риму пошли слухи, будто в Ламиевых садах бродят привидения из-за того, что тело императора не было надлежащим образом захоронено. Поэтому, возвратившиеся из изгнания сёстры, извлекли останки из могилы и сделали полный обряд кремации. Прах Калигулы был захоронен в урне в усыпальнице мавзолея Августа, где были захоронения других римских императоров. Статуи Калигулы были сброшены с пьедесталов и разбиты, а чеканенные им монеты изъяты из обращения, чтобы уничтожить всякую о нём память.

Гравюра с изображением мавзолея Августа в Риме принадлежит Л. Канине и входит в сборник «Здания древнего Рима» (год издания — 1851)

Мавзолей Августа до реставрации

Восстановленный мавзолей Августа

В 410 году мавзолей Августа был разграблен вестготами Алариха (древнегерманское племя во главе с Аларихом - вождь и первый король вестготов в 382—410 годах), прах был развеян, а урны частично уничтожены. Была уничтожена и урна с прахом Калигулы. Если бы она не подверглась разграблению, то выглядела бы так.

Погребальная урна Агриппины Старшей, матери Калигулы

При жизни Калигула внимательно изучал свойства ядов и испытывал их на каждом, кто подворачивался под руку: рабах, возницах колесниц, гладиаторах, знатных римлянах. Яды он хранил в сундуке и каждый яд был подписан. По преданию, этот сундук после смерти Калигулы выбросили в море, и еще долго на берег выносило отравленных дохлых рыб.

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