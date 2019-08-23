О сакральности победы советского народа в Великой Отечественной войне

“Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, насколько он близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды. В отличие от верующих лицемеров”.

(Ганс Христиан Андерсен)

Некоторое время назад мне довелось посмотреть видео одного блогера насчёт бессмертного полка и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Я не хочу называть имени этого человека. Кто-то и так поймёт, о чьём материале идёт речь, но это не главное.

В указанном видео было сказано, что победа советского народа в Великой Отечественной войне, победа над взращенным Западом фашизмом (сегодня не секрет, кто финансировал и поддерживал приход к власти Адольфа Гитлера и с какими целями) не могла быть достигнута без определённого “соизволения свыше”. В общем-то это очередная вариация на тему известной фразы Христофора Антоновича Миниха: “Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует”.

При этом в данном видео был поставлен вопрос: “Каким образом СССР и советский народ могли получить такую поддержку свыше, учитывая, что население страны было атеистами?” К сожалению, вместе с вопросом в видео не прозвучал ответ на этот вопрос. Полагаю данный момент недоработкой автора видео, потому что если вопрос поставлен, то и ответ нужно дать, иначе у зрителя может возникнуть какое-то странное впечатление от данной ситуации. Кстати, уничтожение СССР в РПЦ очень любят приводить как якобы доказательство того, к чему приводит “безбожное существование”. В частности, об этом недавно в очередной раз говорил человек, известный в миру как Владимир Михайлович Гундяев.

А между тем, ответ лежит на поверхности, необходимо лишь разобраться с базовыми понятиями, о которых идёт речь.

За отправную точку возьмём очень глубокую мысль, которую высказал выдающийся сказочник Ганс Христиан Андерсен: “Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, насколько он близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды. В отличие от верующих лицемеров”.

Эта фраза исключительно глубока по своему смыслу, и суть её в том, что христианство должно быть не внешним (соблюдение каких-то ритуалов), а внутренним. Как человек себя называет, и куда он ходит (или не ходит), не имеет к его вере никакого отношения. Единственное, что важно – это то, что человек делает, то есть как он живёт. Голос Бога есть внутри каждого – это голос совести (со-весть). И если человек живёт по совести, значит, он живёт в согласии с Богом. И совершенно неважно, кем он себя при этом считает – атеистом или не атеистом. Атеистов вообще не существует, и в этом легко убедиться, наблюдая за любым человеком в критические моменты, когда смерть в явном виде присутствует рядом. На войне нет никаких атеистов, например. В принципе нет. Но при этом верят люди не в того бога, которого проповедует церковь, а в некоторого высшего бога, который действительно один для всех, и неважно, идёт ли речь о христианах, мусульманах или ещё ком-то.

Кстати, известнейший проповедник РПЦ Димитрий Смирнов в одной из своих проповедей, которую мне доводилось однажды слушать (в записи), прямо сказал, что “внешнего христианства”, которое выражается в формальном соблюдении ритуалов, в мире “дополна” (это слово Димитрия Смирнова). При этом сам Димитрий Смирнов говорит: “Можно дерзнуть сказать, что всё перечисленное Богу вообще не нужно”. Далее Димитрий Смирнов говорит, что “Бога нужно возлюбить больше жизни”, и что “истинная любовь требует самоотречения”. Ну, так, простите, именно так и жили советские люди вообще и именно такое самоотречение они проявляли на полях сражений Великой Отечественной войны.

Советские люди жили в таком самоотречении, которое вряд ли имеет аналоги в истории. А уж примеров самоотречения ради жизни на земле (а не просто ради своих близких) в Великой Отечественной войне – не сосчитать.

При этом нужно понимать, что советские люди действительно совершали подвиги во имя высших идеалов, а не во имя каких-то конкретных близких людей, некоего “маленького счастья”, как это пытаются сегодня изобразить в паскудных киношных пасквилях некоторые либеральные режиссёры. Люди шли на смерть не ради какой-нибудь “Катьки” или “Ленки”. И тому есть исторические доказательства, в частности, поэма Твардовского “Василий Тёркин”, которая писалась её автором и выходила глава за главой именно во время Великой Отечественной войны, и распространялась на фронте. Её читали бойцы и после боя, и идя в бой. И если бы там была написана ложь, то это творчество не было бы принято народом. Но поэма Твардовского “Василий Тёркин” пользовалась огромной популярностью. Прочитаем некоторые строки из этой поэмы:

Переправа, переправа!

Пушки бьют в кромешной мгле.

Бой идет святой и правый.

Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле.

Вот в этом всё дело. Советские люди шли на смерть ради жизни на Земле, а отнюдь не ради какого-то личного счастья – своего или своих близких. Вопрос стоял о том, сохранится ли возможность людям становиться человеками, или звериный западный фашизм, взращенный британскими и американскими финансистами, победит окончательно и бесповоротно, и вся цивилизация опустится в полностью звериное существование, в котором нет ничего человеческого.

Именно Советский Союз стал той силой, которая, даже не победив в холодной войне “формально”, победила по сути, потому что само существование СССР заставило Запад хотя бы делать вид, что его интересует человек как таковой. Если бы не существовало СССР, то никто не улучшал бы жизнь людей в остальном мире – зачем? Доказательство этому то, что пока в СССР не победила партия большевиков, и не началось строительство социализма, никто на Западе ничего не делал для улучшения жизни людей. Не было никакого 8-часового рабочего дня, не было никаких “хороших зарплат”, не было никакого “среднего класса” и так далее. Запад всегда жил в условиях подавления простого народа, это была норма его жизни. Всё поменялось только тогда, когда появился СССР с альтернативной моделью развития. Тогда Западу пришлось по крайней мере делать вид, что он тоже заботится о гражданах – иначе коммунистические партии очень быстро победили бы капиталистов во всём мире. И заметим, что после того, как СССР был уничтожен, Запад достаточно активно инициировал процессы по сворачиванию цивилизации в прежнее русло. Технологический прогресс сейчас заменяется его имитацией, а любые проявления человечности также подменяются суррогатами и ложными идеалами. Это очень хорошо заметно в искусстве, в системе ценностей общества. Всё человечное и духовное, всё “высокое” подменяется приземлённым материальным, удовлетворением примитивных и в основном извращённых потребностей. Это проповедуется как некая “субкультура”, “новая культура”, а также “забота о свободном выборе человека”.

Таким образом, если мы отбросим внешнюю мишуру, которая не значит ровным счётом ничего, то по сути советские люди были значительно более человечными и значительно более близкими к Богу, потому что жили в самоотречении, и были готовы в крайних обстоятельствах отдать всё, включая свою жизнь, ради сохранения жизни на Земле, ради сохранения человека и человечности.

А как говорил Дон Хуан: “Только действия идут в зачёт”.

Действия же советских людей были более чем религиозными в лучшем смысле этого слова. Можно сказать очень даже простым языком – возьмите даже просто фотографию среднего советского человека и поставьте рядом фотографию какого-нибудь современного “святого отца”. И как говорится, найдите десять отличий. Советский человек был подтянут, худощав, как правило, спортивен, при этом скромен одеждой и богат внутренним миром. Какие одухотворённые были лица! И это была отнюдь не показуха, это была повседневная норма. А что “святые отцы”? Ожирение такой степени, что вообще непонятно, как его ноги носят. О какой-то спортивности смешно даже говорить. Дорогие одежды, дорогие личные автомобили, в основном, внедорожники, иномарки. Ничего подобного у советского человека близко не было, и люди были вполне счастливы, они в этом не нуждались! Счастье было в другом – в простой жизни, в саморазвитии, в светлых устремлениях. Так реально жили люди.

Поэтому согласно приведённым выше словам великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, советские люди были весьма близки к Богу – к реальному Богу, а не к тому, которого проповедует Церковь. Они были близки своим образом жизни, своими действиями, а не словами. А слова – это сотрясение воздуха. Что толку в словах о каком-то смирении, когда ты ездишь на “Кадиллаке” в сопровождении многочисленной охраны, больше, чем у Президента страны? Так и хочется спросить: “Ты что, Богу не доверяешь?” Я уже молчу о пьяных “святых отцах”, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбивающих людей на дорогах. Да, мы все помним и такие случаи. И не раз, и не два раза это было.

Так что никакой странности здесь нет, и советские люди действительно были глубоко верующими людьми, потому что за жизнь на земле были готовы отдать самое дорогое, единственное, что у них действительно было – жизнь. А все прочие разговоры об этом – примитивная и дешёвая спекуляция.

Вера человека проверяется делами его, а не болтовнёй.

Что-то я сомневаюсь, что Владимир Михайлович Гундяев пойдёт в атаку впереди своего взвода, рискуя быть убитым в любую секунду, как парень на этой знаменитой фотографии Макса Альперта. Если кто не знает, этот парень, оставшийся неизвестным, был убит через доли секунды после того, как была сделана эта фотография. После смерти командира, он принял инициативу на себя и повёл бойцов в атаку. Кстати, название “комбат” на этой фотографии ошибочно. Этот парень не был комбатом, это был политрук, чья работа – проводить в рядах бойцов политинформацию, просвещать. Но как можно видеть на этой фотографии, слова у политических работников (политрук – политический руководитель) не расходились с делом, и они были готовы идти на смерть ради жизни всех людей на земле в первых рядах.

Отсюда и сакральность победы советской армии в Великой Отечественной войне. Люди, которые так живут, всегда будут поддержаны Богом, ибо в этом истинная вера, а не в том, чтобы на “Кадиллаках” разъезжать и с важным видом в дорогих одеждах и золоте ходить.