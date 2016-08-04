Старинный русский город Ярославль

Храм Спаса Нерукотворного в п. Кукобой Ярославской области. Добавление от уважаемой Нины Тихоновой (Киселёвой): "Спаский Собор в селе Кукобой ("родина" Бабы-Яги). Его построили на средства бывшего крепостного, он пожертвовал на собор 1 миллион царских рублей, выписывали материалы и архитекторов из Голландии, Германии... Еще на его средства были построены больница и школа... Вот это МЕЦЕНАТ !!!"

Ярославль - это очень красивый город. Не так давно он отметил тысячелетие со дня основания. В нем есть творений великих зодчих: особняки, церкви и торговые ряды. Ярославль сегодня пользуется большой популярностью у туристов. Их привлекают многочисленные музеи и другие достопримечательности.

На дальнем фоне - Успенский Кафедральный собор (со стороны города)

Ярославль и его храмы

В городе находится старинный Спасо-Преображенский монастырь, в котором когда-то жил и работал Некрасов и пел Собинов. Здесь было найден манускрипт «Слово о полку Игореве» и открылась одна из первых типографий. Ярославль богат древней культурой православных славян.

Панорама самого центра города, слева направо:

- Церковь Богоявления Господня (красный кирпич)

- Спасо-Преображенский монастырь

- Гарнизонный Храм Михаила Архангела (красный кирпич)

- последний на самом дальнем плане - Успенский Кафедральный собор

Территория музея-заповедника (Спасо-Преображенский монастырь)

Панорама города - в центре Церковь Ильи Пророка

Исторический центр Ярославля был застроен в восемнадцатом веке. Верующих прихожан привлекут Успенский собор и церковь Богоявления и Ильи Пророка. Промышленный же район «начался» еще в 18 веке, когда были построены первые мануфактуры. Особенно город славится своей Фабрикой вяленой обуви и православным женским монастырем. Также туристам всегда предлагают побывать в Музее боевой славы и посетить храм Иоанна Златоуста.

Мишка. Первомайская улица, гостиница "Алеша Попович", ресторан "Алешины Лепешки"

Там же

Церковь Спаса на городу

Стрелка, памятник к 1000-летию

В Ярославле особо интересно на праздники, и словно русский дух воспаряет над городом. И, конечно, с размахом проводятся здесь фестивали и конкурсы такие, как проводы русской зимы, Казачьей Культуры и прочие. Частым и желанным гостем в этом старинном русском городе бывает замечательный коллектив популярной русской песни шоу-группа «Folk-Fresh», о которой, кому интересно, подробнее можно посмотреть тут. Ребята очень грациозно подчеркивают не только индивидуальность и самобытность русской песни, но и всю глубину и необъятность русской души. Что так гармонично сочетается с этим старинным местом.

Вокзал Ярославль-Главный

Тоже красиво, но, как подсказала Нина Тихонова (Киселёва), это - Спасо-Яковлевский Дмитриев монастырь

- город Ростов

Успенский Кафедральный собор (со стороны набережной)

Успенский Кафедральный собор (со стороны Стрелки)

Стрелка

Успенский Кафедральный собор (со стороны Волги)

История Ярославля

Основателем города считается великий Ярослав Мудрый. В 11 веке это была крепость. Он завоевал местных жителей и стал использовать Ярославль для торговли с Москвой и Восточными и Западными странами.

Ещё одна подсказка от уважаемой Нины Тихоновой (Киселёвой): "Ростовский Кремль - Ростов. Там снимали фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Когда я была в Ростове там была выставка фигур из песка из этого фильма."

Гарнизонный Храм Михаила Архангела

Церковь Иоанна Предтечи

Церковь Ильи Пророка

Семнадцатый век для города – это начало большого расцвета экономики, культуры, архитектуры и живописи, строительство и по сегодняшний день знаменитых храмов. В это время были построены Мытный двор и Губернаторский дом. Сегодня в городе сохранилась архитектура всех стилей последних столетий, сделав его ценным памятником градостроения.

Уникальным памятником архитектуры считают Спасо-Преображенский монастырь, при строительстве которого использовался, как образец, Архангельский собор в Московском кремле. Здесь можно увидеть старинные кельи монахов. Самая богатая церковь Ярославля – храм Ильи Пророка. Он сохранился в своем первоначальном виде и стал символом города. Ее внутреннее убранство – настоящая кладовая искусства.

Стрелка

Музеи и прочие достопримечательности

Приехав в Ярославль, нужно обязательно побывать в многочисленных музеях. В художественном музее Ярославля находится одна из самых древних икон 13 века – Спас Вседержитель. Этот музей выиграл в государственном конкурсе «Окно в Россию».

Стрелка

На Волжской набережной растут на пышных клумбах красивые цветы, действуют музыкальные фонтаны и открывается удивительный вид на реку. В театрализованное «Алешино подворье» ходят вместе с детьми. Гостей там встречают былинный поповский сын – богатырь Алеша со своими друзьями. По старинным русским обычаям приветствует красавица Любава, угощая блюдами, приготовленными по старинным русским рецептам. Домовой предлагает послушать русские сказки, познакомиться с конем-прорицателем и птицей Феникс, исполняющей любые желания. Можно вступить в богатыри, подержать в руках богатырский меч и сфотографироваться в национальных русских костюмах. Отсюда никто не уходит разочарованным.

Музей занимательных услуг раскрывает перед посетителями многие научные тайны. Здесь можно ощутить себя богатырем, подняв легко автомобиль. С помощью законов физики кипятят воду и строят мост без гвоздей. В музее восемь залов и огромное количество экспонатов.

В Ярославле есть контактный зоопарк и дельфинарий. Приехав на отдых в июне, можно побывать на День рождении Бабы Яги. Для туристов открыты двери гостиниц с обслуживанием на самом высоком уровне. Желающие могут переночевать в мини-отелях: купеческий дом и русская усадьба.

Ярославль, Россия