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Старинный русский город Ярославль

Старинный русский город ЯрославльХрам Спаса Нерукотворного в п. Кукобой Ярославской области. Добавление от уважаемой Нины Тихоновой (Киселёвой): "Спаский Собор в селе Кукобой ("родина" Бабы-Яги). Его построили на средства бывшего крепостного, он пожертвовал на собор 1 миллион царских рублей, выписывали материалы и архитекторов из Голландии, Германии... Еще на его средства были построены больница и школа... Вот это МЕЦЕНАТ !!!"

Ярославль - это очень красивый город. Не так давно он отметил тысячелетие со дня основания. В нем есть творений великих зодчих: особняки, церкви и торговые ряды. Ярославль сегодня пользуется большой популярностью у туристов. Их привлекают многочисленные музеи и другие достопримечательности.

Старинный русский город Ярославль

На дальнем фоне - Успенский Кафедральный собор (со стороны города)

Ярославль и его храмы

В городе находится старинный Спасо-Преображенский монастырь, в котором когда-то жил и работал Некрасов и пел Собинов. Здесь было найден манускрипт «Слово о полку Игореве» и открылась одна из первых типографий. Ярославль богат древней культурой православных славян.

Старинный русский город Ярославль

Старинный русский город Ярославль

Панорама самого центра города, слева направо:
- Церковь Богоявления Господня (красный кирпич)
- Спасо-Преображенский монастырь
- Гарнизонный Храм Михаила Архангела (красный кирпич)
- последний на самом дальнем плане - Успенский Кафедральный собор

Старинный русский город Ярославль

Территория музея-заповедника (Спасо-Преображенский монастырь)

Старинный русский город Ярославль

Панорама города - в центре Церковь Ильи Пророка

Исторический центр Ярославля был застроен в восемнадцатом веке.

Верующих прихожан привлекут Успенский собор и церковь Богоявления и Ильи Пророка. Промышленный же район «начался» еще в 18 веке, когда были построены первые мануфактуры. Особенно город славится своей Фабрикой вяленой обуви и православным женским монастырем. Также туристам всегда предлагают побывать в Музее боевой славы и посетить храм Иоанна Златоуста.

Старинный русский город Ярославль

Мишка. Первомайская улица, гостиница "Алеша Попович", ресторан "Алешины Лепешки"

Старинный русский город Ярославль

Там же

Старинный русский город Ярославль

Церковь Спаса на городу

Старинный русский город Ярославль

Стрелка, памятник к 1000-летию

В Ярославле особо интересно на праздники, и словно русский дух воспаряет над городом. И, конечно, с размахом проводятся здесь фестивали и конкурсы такие, как проводы русской зимы, Казачьей Культуры и прочие. Частым и желанным гостем в этом старинном русском городе бывает замечательный коллектив популярной русской песни шоу-группа «Folk-Fresh», о которой, кому интересно, подробнее можно посмотреть тут. Ребята очень грациозно подчеркивают не только индивидуальность и самобытность русской песни, но и всю глубину и необъятность русской души. Что так гармонично сочетается с этим старинным местом.

Старинный русский город Ярославль

Вокзал Ярославль-Главный

Старинный русский город Ярославль

Тоже красиво, но, как подсказала Нина Тихонова (Киселёва), это - Спасо-Яковлевский Дмитриев монастырь
- город Ростов

Старинный русский город Ярославль

Успенский Кафедральный собор (со стороны набережной)

Старинный русский город Ярославль

Успенский Кафедральный собор (со стороны Стрелки)

Старинный русский город Ярославль

Стрелка

Старинный русский город Ярославль

Успенский Кафедральный собор (со стороны Волги)

История Ярославля

Основателем города считается великий Ярослав Мудрый. В 11 веке это была крепость. Он завоевал местных жителей и стал использовать Ярославль для торговли с Москвой и Восточными и Западными странами.

Старинный русский город Ярославль

Ещё одна подсказка от уважаемой Нины Тихоновой (Киселёвой): "Ростовский Кремль - Ростов. Там снимали фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Когда я была в Ростове там была выставка фигур из песка из этого фильма."

Старинный русский город Ярославль

Гарнизонный Храм Михаила Архангела

Старинный русский город Ярославль

Церковь Иоанна Предтечи

Старинный русский город Ярославль

Церковь Ильи Пророка

Семнадцатый век для города – это начало большого расцвета экономики, культуры, архитектуры и живописи, строительство и по сегодняшний день знаменитых храмов. В это время были построены Мытный двор и Губернаторский дом. Сегодня в городе сохранилась архитектура всех стилей последних столетий, сделав его ценным памятником градостроения.

Старинный русский город ЯрославльУникальным памятником архитектуры считают Спасо-Преображенский монастырь, при строительстве которого использовался, как образец, Архангельский собор в Московском кремле. Здесь можно увидеть старинные кельи монахов. Самая богатая церковь Ярославля – храм Ильи Пророка. Он сохранился в своем первоначальном виде и стал символом города. Ее внутреннее убранство – настоящая кладовая искусства.

Старинный русский город Ярославль

Стрелка

Музеи и прочие достопримечательности

Приехав в Ярославль, нужно обязательно побывать в многочисленных музеях. В художественном музее Ярославля находится одна из самых древних икон 13 века – Спас Вседержитель. Этот музей выиграл в государственном конкурсе «Окно в Россию».

Старинный русский город Ярославль

Стрелка

На Волжской набережной растут на пышных клумбах красивые цветы, действуют музыкальные фонтаны и открывается удивительный вид на реку. В театрализованное «Алешино подворье» ходят вместе с детьми. Гостей там встречают былинный поповский сын – богатырь Алеша со своими друзьями. По старинным русским обычаям приветствует красавица Любава, угощая блюдами, приготовленными по старинным русским рецептам. Домовой предлагает послушать русские сказки, познакомиться с конем-прорицателем и птицей Феникс, исполняющей любые желания. Можно вступить в богатыри, подержать в руках богатырский меч и сфотографироваться в национальных русских костюмах. Отсюда никто не уходит разочарованным.

Старинный русский город ЯрославльМузей занимательных услуг раскрывает перед посетителями многие научные тайны. Здесь можно ощутить себя богатырем, подняв легко автомобиль. С помощью законов физики кипятят воду и строят мост без гвоздей. В музее восемь залов и огромное количество экспонатов.

Старинный русский город ЯрославльВ Ярославле есть контактный зоопарк и дельфинарий. Приехав на отдых в июне, можно побывать на День рождении Бабы Яги. Для туристов открыты двери гостиниц с обслуживанием на самом высоком уровне. Желающие могут переночевать в мини-отелях: купеческий дом и русская усадьба.

Старинный русский город ЯрославльЯрославль, Россия

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