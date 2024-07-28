Москва реконструируется. 1938 - окончание

Начало ЗДЕСЬ За пределами территории города „...создать лесопарковый защитный пояс в радиусе до 10 км, состоящий из равномерно расположенных крупных лесных массивов, берущих свое начало в загородных лесах и служащих резервуаром чистого воздуха для города и местом отдыха для населения. Приступить к соединению этих зеленых массивов зелеными полосами с центром города по следующим направлениям:

а) от Сокольнического и Измайловского зеленых массивов — по берегам Яузы;

б) от Ленинских гор и парка им. Горького — вдоль набережной Москва-реки;

в) от Останкинского зеленого массива — по Самотеке и Неглинной. Помимо крупных массивов зелени на территории города, приступить к образованию новых районных парков и бульваров.

Привести в полный порядок, с планировкой и благоустройством, городские бульвары Садового и Бульварного кольца, парк Ленинских гор, Измайловский парк им. Сталина, Сокольнический парк, Краснопресненский, Останкинский парк и парк Покровское-Стрешнево с расширением его и включением в его состав Химкинского водохранилища. Новости СМИ2

Для обводнения города максимально использовать волжскую воду, поступающую в результате сооружения канала Волга — Москва, для чего создать два водных кольца: одно от Клязьминского водохранилища по Восточному каналу через Измайловский парк, Текстильщики, Южный порт у Кожухово по Москва-реке к Химкинскому водохранилищу, другое — внутригородское, получаемое в результате сооружения Северного внутригородского канала, соединяющего Химкинское водохранилище с рекой Яузой до Москва-реки.ʺ

Старая Москва сперва загрязняла реки, а потом прятала их под землю.

Социалистическая Москва введет воду как новый архитектурный мотив в украшение города. Москва-река больше изменится сейчас за пять лет, чем прежде за полтораста. „Превратить набережные Москва-реки в основную магистраль города с облицовкой берегов реки гранитом и устройством вдоль набережных широких проездов-улиц со сквозным на всем их протяжении движениемʺ. Речной транспорт города Москвы по своему характеру не будет иметь равного в мире. Если по количеству воды Москва не станет на первое место среди городов мира, то во всяком случае у нее будет самая организованная вода.

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Наши, созданные нами, реки красивы. „Закончить постройкой к концу 1938 г. гранитные набережные вдоль берегов реки Москвы в черте города от Шелепихи до Кожухово (46 км, не считая 18 км уже построенных и строящихся в 1935 г.) и устроить асфальтированные проезды-улицы вдоль этих набережных с доведением их ширины до 40—50 м“. „Покрыть в течение трех лет гранитными набережными берега водоотводного канала на протяжении 8 км (включая строящиеся набережные в 1935 г.) с устройством асфальтированных проездов-улиц с доведением их ширины до 25—30 м.

Построить в течение трех лет набережные вдоль берегов реки Яузы на протяжении 20 км и устроить вдоль набережных асфальтированные проезды-улицы шириною 25—30 м“.

„Снести к 1938 г. мелкие строения на стрелке водоотводного канала для постройки на этом месте монумента спасения челюскинцев с соответствующим оформлением участка“. „Для улучшения связи между районами, расположенными по обеим сторонам Москва-реки, и для обеспечения возможности сквозного прохождения по Москва-реке больших волжских судов построить в течение десятилетия 11 новых мостов на высоте уровня Бородинского моста (до 8,6 м над уровнем воды при отметке 120) и 3 моста реконструировать путем подъема на тот же уровень“. „Ввиду того, что набережные Москва-реки и Яузы после обводнения и облицовки их берегов гранитом, а также проведения асфальтированных проездов станут лучшей по удобству для жизни частью города, застройку их производить только жилыми и общественными зданиями .

„Превратить набережные Москва-реки в основную магистраль города...“ Московские набережные, которые сейчас еще совершенно не застроены, будут оформлены вместе с мостами как единый архитектурный ансамбль.

За пределами территории города „...создать лесопарковый защитный пояс в радиусе до 10 км, состоящий из равномерно расположенных крупных лесных массивов, берущих свое начало в загородных лесах и служащих резервуаром чистого воздуха для города и местом отдыха для населения“.

К лесопарковому кольцу примкнут 15 городских парков. Зеленые насаждения войдут в город по набережным Москва-реки, Яузы и Сетуни В плане озеленения г. Москвы учтены недостатки и достоинства каждой из систем, и принята комбинированная система, которая обеспечит город достаточным проветриванием и озонированием.

„...ТОВАРИЩ СТАЛИН НАПРАВЛЯЕТ НАШЕ ВНИМАНИЕ НА ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО; ПРИЧЕМ ОН ПОД ЗЕЛЕНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОНИМАЕТ НЕ МЕЛКИЕ ГАЗОНЧИКИ, КОТОРЫМИ ИНОГДА ТАК УВЛЕКАЮТСЯ НАШИ РАБОТНИКИ, А КРУПНЫЕ ПАРКОВЫЕ МАССИВЫ, КОТОРЫЕ МЫ ДОЛЖНЫ ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ В МОСКВЕ И ЕЕ БЛИЖАЙШИХ ОКРЕСТНОСТЯХ....

Л. М. КАГАНОВИЧ

Зелень в Москве разместится равномерно по территории города, заняв одну треть ее. Размеры зеленых насаждений будут увеличиваться по мере их приближения к внешней границе города, где они сольются с пригородной зеленью. Основные зеленые массивы городских парков вклинятся в город, связывая его с зеленью полей и лесов. Городские парки свяжутся между собою зелеными кольцами бульваров. Старая Москва за вычетом земли, занятой под огороды, вся по своей площади равна пространству, которое будет занято зелеными насаждениями в новой Москве. Город будет расти на юго-запад, двигаясь в те места, где больше всего зелени и света.

„Расширение территории г. Москвы произвести в первую очередь за счет прилегающих к городу с юго-западной стороны земельных площадей, расположенных за Ленинскими горами вдоль Москва-реки от Кунцево до Ленино (бывш. Царицыно), площадью в 16 тыс. га, как наиболее здоровой для жилья, высокой и удобной по расположению пригородной территорииʺ. Юго-западный район был отрезан от города болотистыми полями Лужников и Ленинскими горами. Благодаря бесплановому строительству лучшая территория для роста города была не использована. Юго-западный район возвышен, в нем много зеленых массивов, которые мы используем, создавая единую систему насаждений города.

„Приступить к постепенной застройке нового юго-западного района с проведением водопровода, канализации и других коммунальных предприятий по обслуживанию населения. Построить к концу десятилетия в этом районе новые жилые дома площадью в 1 млн. кв. м.“ Юго-западный район со своими зелеными насаждениями после реконструкции будет равен всей территории старой Москвы без ее огородных и железнодорожных земель. Новая территория совершенно свободна от промышленных предприятий, направление ветров защищает ее от дыма старого города.

Чистота воздуха видна по характеру зелени в этих местах. Юго-западная магистраль перейдет мостом через Москва-реку и пронижет толщу Ленинских гор.

Сейчас город придет сюда целостным архитектурным ансамблем, пройдя через Ленинские горы тоннелем, не уничтожая зелени.

Ширина новой юго-западной магистрали равна ширине шести московских улиц, взятых вместе.

Кроме юго-западного района в состав нового города войдут: район Химки у нового водохранилища Волга-канала; район Люблино-Текстильщики, также обводненный; район Серебряного бора с парками, расположенными на изгибе Москва-реки; район Перово-Кусково с парками и водным портом. „Для нормального размещения пятимиллионного населения города и правильной организации жилого квартала установить следующие основные принципы застройки и заселения города:

а) при планировке и застройке новых, а также при перепланировке нынешних московских кварталов вместо мелких кварталов в 1 1/2 —2 га, плотно застроенных (на 50—60%) мелкими домами, изрезанных при этом большим количеством пересекающих магистрали переулков, — строить крупные кварталы в 9 — 15 га;

б) застройку кварталов производить небольшим количеством крупных домов, расположенных друг от друга на некотором небольшом расстоянии, для лучшего освещения и проветривания квартала;

в) застройку территории города осуществлять из расчета постепенного снижения плотности заселения, которая, несмотря на среднюю плотность в 350 человек на 1 га жилого квартала, достигает в настоящее время в пределах Садового кольца 1 ТЫС. и более человек на 1 га жилого квартала, с доведением плотности в перспективе равномерно для всего города до 400 человек на 1 га жилого квартала. В отдельных, наиболее удобных и ценных для жилых зданий районах (например, на набережных) плотность заселения может быть допущена до 500 человек на 1 га жилого квартала за счет повышения этажности домов;

г) к постройке в Москве допускать жилые дома высотой не ниже шести этажей, а на широких магистралях и в пунктах города, требующих наиболее выразительного и парадного оформления (на набережных, площадях и широких улицах), более высокие дома в 7—10—14 этажейʺ. В старой Москве людей набивали в ящики домов как недорогой и непортящийся товар. Земельный участок домовладельца со всех сторон был окружен чужой землей. Так родились узкие темные дворы. Земля была дорога, и все выше поднимались стены дворов-колодцев.

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Современный город невозможен без хорошо налаженного автотранспорта. Автомобили требуют для своего движения свободной, непересеченной дороги.

Сейчас в Москве путь автомобиля все время перебивается миганием светофоров. Нужно укрупнить кварталы. Проходы между торговыми ларьками и мелкими жилыми строениями остались в современном городе в виде щелей переулков.

„...при планировке и застройке новых, а также при перепланировке нынешних московских кварталов вместо мелких кварталов в 1½ — 2 га, плотно застроенных (на 50—60%) мелкими домами, изрезанных при этом большим количеством пересекающих магистрали переулков, - строить крупные кварталы в 9—15 га...ʺ „...застройку кварталов производить небольшим количеством крупных домов, расположенных друг от друга на некотором небольшом расстоянии, для лучшего освещения и проветривания квартала...“ „...застройку территории города осуществлять из расчета постепенного снижения плотности заселения, которая, несмотря на среднюю плотность в 350 человек на 1 га жилого квартала, достигает в настоящее время в пределах Садового кольца 1 тыс. и более человек на 1 га жилого квартала, с доведением плотности в перспективе равномерно для всего города до 400 человек на 1 га жилого квартала. В отдельных, наиболее удобных и ценных для жилых зданий района (например на набережных) плотность заселения может быть допущена до 500 человек на 1 га жилого квартала за счет повышения этажности домов..ʺ

За бывшими заставами Москвы уже встали дома новых рабочих городков. Сейчас это лучшие части города.

Осуществление плана реконструкции ставит перед городом новые задачи по улучшению транспорта, водопровода и канализации на всей территории нового города. Сейчас в Москве 514 км. трамвайных путей (на 1 января 1937 г.).

В Москве трамваи ходят с двойными прицепами и затрудняют движение в городе. В завтрашней Москве основным видом транспорта будет метро, автобус, троллейбус. В старой Москве трамвайные линии были сосредоточены в центре. В новой Москве трамвай уходит с центральных улиц на периферию. Старые московские улицы были в чешуе булыжника. Новая Москва сменила булыжник на асфальт. Новому транспорту нужны просторные площади.



Новому транспорту нужны усовершенствованные мостовые.

„Замостить в течение 10 лет 10 млн. кв. м. улиц и площадей г. Москвы усовершенствованными мостовыми, с тем чтобы полностью все улицы и площади города покрыть асфальтом. В течение ближайших 3 лет замостить усовершенствованными покрытиями 2,5 млн. кв. м. улиц и площадей Москвыʺ. Доля автобуса в московских перевозках из года в год увеличивается Троллейбус сохраняет чистоту воздуха города, поэтому троллейбусный парк в новой Москве быстро увеличивается. Автомобиль изменил лицо улиц и площадей Москвы. „Для своевременной подготовки московского водопровода к приему волжской воды и подачи ее населению немедленно развернуть строительство Сталинской водопроводной станции на волжской воде с доведением ее мощности в 1937 г. до 25 млн. ведер в сутки, а в 1938 г. — до 50 млн. ведер. В последующие годы построить Северную станцию на волжской воде мощностью в 50 млн. ведер в сутки и Пролетарскую станцию на юго-востоке города мощностью в 25 млн. ведер в сутки. Общую мощность московского водопровода к 1945 г. увеличить до 180 млн. ведер воды в сутки, а к 1939 г. до 106 млн. ведер“. До революции водопровод был одной из привилегий центра. „Для ликвидации имеющегося в настоящее время отставания московской канализации от достигнутого уровня водоснабжения, а также для развития канализации, в соответствии с установленным ростом водоснабжения, — осуществить следующие работы:

а) мощность канализационных каналов, отводящих канализационные воды на очистные сооружения, увеличить к 1945 г. до 120 млн. ведер в сутки, а к 1939 г. — до 90 млн. ведер;

б) увеличить общую мощность очистных сооружений к 1945 г. до 100 млн. ведер, а в течение ближайших 3 лет — до 62 млн. в сутки“. В старину приближение к Москве узнавалось по запаху. Салтыков-Щедрин рассказывал: „Вечером, после привала, сделанного в Братовщине, часу в восьмом, Москва была уже рукой-подать. Верстах в трех полосатые верстовые столбы сменились высеченными из дикого камня пирамидами, и навстречу понесся тот специфический запах, которым в старое время отличались ближайшие окрестности Москвы.

— Москвой запахло! — молвил Алемпий на козлах.

— Да, Москвой... —повторила матушка, проворно зажимая нос. — Город... без того нельзя! Сколько тут простого народа живет! —вставила свое слово и Агаша, простодушно связывая присутствие неприятного запаха со скоплением простонародья .

„Простой народ себе канализации построить не мог. Канализация, как и водопровод, была привилегией центра. „Важнейшей задачей реконструкции городского хозяйства Москвы является ее теплофикация — основное средство для высвобождения города от дальнепривозного топлива, для рационализации ее теплового хозяйства и дальнейшего повышения электроснабжения города.ʺ Теплоэлектростанции Москвы дадут городу электричество и одновременно избавят дома от собственных котельных.

Свет стал лучшим украшением города. Наряду с водопроводом и канализацией газ также был привилегией центра. „Учитывая недостаточность мощности существующего в Москве газового завода для удовлетворения самых неотложных нужд города, обязать НКТП, путем развития дальнего газоснабжения Москвы, обеспечить подачу газа в город к 1945 г. до 600 млн. куб. м. в год. Впредь до кардинального разрешения вопроса газоснабжения Москвы считать необходимым, наряду с увеличением мощности существующего газового завода, построить около Москвы и ввести в эксплуатацию к началу 1938 г. коксо-газовый завод мощностью не менее 200 млн. куб. м. газа в год с одновременной выработкой кокса для нужд промышленности Москвы и Московской областиʺ

„Приступить с 1936 г. к реконструкции подземных устройств г. Москвы путем укладки телефонного, телеграфного, осветительного, силового кабелей, газовых и водопроводных труб в единый коллектор, позволяющий без раскрытия мостовых контролировать, регулировать и ремонтировать эти сооруженияʺ. В новой Москве будет достигнуто равномерное распределение культурного обслуживания по всему городу.

„ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР считают, что школы, амбулатории, столовые, детские сады, детские ясли, театры, кино, клубы, больницы, стадионы и другие виды учреждений культурно-бытового обслуживания населения должны размещаться в центре ряда кварталов в расчете на обслуживание населения, проживающего не в одном, а в десятках домов“. „Построить в Москве за десятилетие 530 школьных зданий и в ближайшие три года —390 школьных зданийʺ. „Московские большевики и пролетарии гордятся и счастливы сознанием, что переустройством Москвы, всей огромной и многосложной работой по генеральному плану ее реконструкции непосредственно руководит великий вождь и учитель трудящегося человечества, наш родной товарищ Сталин. Гением нашего Сталина создан новый величайший документ победоносного социализма, зажигающий огнем творческого энтузиазма миллионные массы трудящихся и поднимающий их на завоевание новых высот социализма, на борьбу за превращение Москвы в образцовую столицу социалистической родиныʺ.

Из постановления объединенного пленума МГК ВКП(б) и Моссовета 10—11 июля 1935 г.

https://electro.nekrasovka.ru/books/6151454