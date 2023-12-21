Хотел ли Сталин уморить Украину голодом?

Жертвы голода на улицах Харькова, столицы Украинской ССР. 1933 год. Фотограф А. Винербергер Жертвы голода на улицах Харькова, столицы Украинской ССР. 1933 год. Фотограф А. Винербергер

Общая ситуация

Пик трудностей и бедствий СССР (в период становления и развития) пришёлся на короткий отрезок времени с конца 1932 – начала 1933 гг. Ударным трудом поднимались промышленные гиганты, государство стремительно превращалось из аграрного в индустриальное, причём входило в группу мировых лидеров.

Однако средства и ресурсы для индустриализации приходилось брать из сельского хозяйства. Иных источников не было. Россия, после Гражданской войны и Интервенции, утратила золотой запас, накопленные за столетия ценности и богатства. Их вывезли, украли. Национального капитала больше не было. Иностранный привлекать было нельзя, новая зависимость.

Поэтому брали из деревни. Наспех созданные колхозы бедствовали. Кадров было мало. Неопытные руководители развалили то, что только что создали. Крестьяне переезжали в города, становились рабочими. Оставшиеся колхозники получали мизерную плату, бедствовали, работали без интереса, воровали, чтобы выжить.

Ничего нового в этом не было. Эта практика сложилась ещё в Российской империи. Неурожайные годы случались регулярно, голод охватывал отдельные губернии или уезды. Но министр финансов Вышнеградский, хлопотавший о пополнении золотого запаса, заявлял:

«Недоедим, но вывезем.»

В Англии первую промышленную революцию провели за счёт крестьян. Густая сеть деревень исчезла, но была создана «мировая мастерская». В Японии в начале 1930-х миллионы японских крестьян недоедали, а повальный голод разразился на Хоккайдо, Окинаве и севере Хонсю. В то же время Японская империя продолжала индустриализацию, строила железные дороги, быстро вооружалась, строила мощный и современный военный флот, реконструировала старые арсеналы.

При этом массовый голод был на планете в этот период обычным явлением. Многие страны Европы, особенно Восточной, в это время жили впроголодь. В Чехии бедняки недоедали, хотя страна считалась самой благополучной из государств, созданных после Первой мировой войны. В Польше и Румынии простые люди (большинство) откровенно голодали. В Польше умирали от голода крестьяне Галиции и Гуцульщины, Западной Белоруссии и Виленского края.

В США в разгар Великой депрессии погибли сотни тысяч людей. При этом тут же зерно сжигали, а молоко сливали в канавы, так как продать не могли. Про раздачу голодным и безработным и не заикались, мол, «рынок» решит вопрос.

Голодала Африка, особенно Эфиопия, где неурожаи были регулярно. Такая ситуация сохранилась и до наших дней. Умерших голодных китайцев и корейцев в 1930-е годы и во время Второй мировой войны вообще никто не считал.

Французы в начале 1930-х устроили голод во Вьетнаме: принуждали крестьян Индокитая переходить от выращивания риса и бататов к производству джута и хлопка, которые сулили больше доходов и были нужны для военной экономики. Ликвидировали имевшиеся продовольственные склады, созданные на случай голода при неурожае. Это привело к голоду, который продолжался и при японской оккупации. Вьетнамцы кормили японские войска. В итоге погибло более 3 млн человек.

В начале 1940-х начался голод в Бенгалии (ныне Бангладеш). Он также спровоцирован британской колониальной администрацией, которые так управляли местными туземцами. По британским данным, от голода и эпидемий тогда умерло 1,5 млн, по индийским – 9 млн человек.

Англия устраивала голод в Индии и Бенгалии неоднократно начиная с 1770-х годов, когда там правила британская Ост-Индская компания. Исследователи насчитывают около 40 случаев голода. С учётом того, что в Бенгалии можно снимать три урожая в год, плодородных почв и воды было полно, а местные реки изобиловали рыбой, а леса – дичью, эти голодовки нужно считать инструментом британской колониальной политики.

В 1932 году в СССР случился неурожай. Это была традиционная ситуация и для Российской империи, и для молодой Советской России. Урожаи были низкими, часто зависели от милости природы. Плакат «Помни о голодающих». 1921 г. Худ. И. В. Симаков

Борьба с «контрреволюцией»

Планы хлебозаготовок были провалены, что угрожало планам индустриализации страны. Это объявили преднамеренной «контрреволюцией». Начались репрессии. Снова под удар попали казаки. Снова, как в Гражданскую войну, по станицам прокатилась волна террора. Арестовывали, расстреливали. Местных коммунистов обвиняли в «попустительстве» кулакам. По Северо-Кавказскому краю исключили из компартии 26 тыс. человек. С ними обращались как с кулаками: конфисковали имущество, отправляли в ссылку. Области, которые не выполнили план, были обвинены в преднамеренном саботаже.

14 декабря 1932 г. вышло совместное постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и в Западной области», требовавшее в месячный срок взыскать все долги.

«ЦК и СНК указывают партийным и советским организациям Советского Союза, что злейшими врагами партии, рабочего класса и колхозного крестьянства являются саботажники хлебозаготовок с партбилетом в кармане, организующие обман государства, организующие двурушничество и провал заданий партии и правительства в угоду кулакам и прочим антисоветским элементам. По отношению к этим перерожденцам и врагам Советской власти и колхозов, все еще имеющим в кармане партбилет, ЦК и СНК обязывают применять суровые репрессии, осуждение на 5-10 лет заключения в концлагерь, а при известных условиях — расстрел.»

Развернулись повальные обыски с целью отбора запасов хлеба. Как продразвёрстка в годы Гражданской войны. Выгребали не только излишки, но часто всё подчистую. Забирали у колхозников то, что они заработали. Провиант, который вырастили сами крестьяне на своих приусадебных участках. Забирали продукты, которые люди заготовили для себя на зиму – ягоды, фрукты, овощи, грибы, рыбу. Деньги и ценности в счёт «долга». Бывали и эксцессы: у людей вымогали ценности, избивали, запирали в холодных амбарах, держали под арестом без воды и еды. На Кубани несколько станиц взбунтовалось. Это немедленно объявили доказательством «контрреволюции». Бросили на бунтовщиков войска.

Голодомор

Естественно, что области, которые и так пережили неурожай, а теперь были ограблены, начали умирать от голода. Зимой провиант в наших северных условиях найти негде (для больших масс). Эпицентры бедствия оцеплялись ЧК и армией. Никого не выпускали. Рынки закрылись. Снабжение было только по карточкам и сильно ухудшилось. Люди съели кошек и собак, ловили ворон и крыс, мололи на «хлеб» рыбьи кости. На Дону отрывали падаль из скотомогильников. Дети на заснеженных полях искали остатки овощей. Местами доходило до каннибализма.



Голодомор унёс, по разным данным, от 4 до 7 млн жизней. Но он грозил и дальнейшими последствиями. В голодающие районы по-прежнему спускались разнарядки на пахоту и сев. Выжившие колхозники ослабли, не могли выполнить прежние нормы. Их наказывали, сокращали пайки, крестьяне ещё больше слабели. Срывалась посевная кампания в самых урожайных районах страны. Возникала угроза, что в 1933 году без хлеба останется уже вся страна, города. А это срыв индустриализации, новая волна войны города и деревни, смута.

На волне хаоса к власти могли прорваться троцкисты-интернационалисты, оппозиция Сталину. Среди студентов распространяли «завещание Ленина». В Высшей партийной школе обнаружили листовки троцкистов, которые пользовались большой популярностью. В комсомольских организациях создавались нелегальные кружки, где были популярны идеи Бухарина. Распускались слухи, что «Бухарин за народ».

Поэтому многие факты говорят о том, что Голодомор организовали. Его подготовили. Вместо того, чтобы помочь районам, которые постигло бедствие, его сознательно усугубили. Продукты в разных городах и районах исчезали не постепенно, а сразу. Вчера были, а сегодня нет. По такой же схеме организовывали беспорядки в Петрограде в феврале 1917 года, когда свергали царя Николая II, или организовывали дефицит в Москве, когда валили СССР.

Виноват ли Сталин?

В современной Украине признали лично Иосифа Сталина и других руководителей СССР виновными в голодоморе на Украине в 1932-1933 годах. В 2006 году Верховная рада Украины объявила голодомор актом геноцида украинского народа. Со временем Голодомор был признан актом геноцида рядом других государств. В рамках концепции «русские-москали – оккупанты, а украинцы – невинные жертвы» был создан миф, который активно продвигали в массы.

Однако это явная ложь, очередная фальсификация, с целью очернения лично Сталина и СССР в целом. Характерно, что Сталин узнал о реальном состоянии дел не по официальным каналам партии или ОГПУ.

Сохранившаяся переписка показывает, что Сталина сначала убедили в саботаже, в том, что нужно принимать чрезвычайные меры, как уже было в 1928 году. Но на практике эти меры только ухудшили положение, стали причиной Голодомора. Очевидно, что Сталин не стал бы подрывать индустриализацию, коллективизацию, ставить советское государство под угрозу разрушения. Дело своей жизни.

Голод не был намеренным геноцидом конкретных народов. Вскоре страна от голода опомнилась, и Украинская ССР вскоре превратилась в благополучную житницу всего Союза. Хотя если бы стояла цель выморить украинских крестьян дотла, достаточно было год-два не давать им семян для посева.

Правда дошла до Сталина через Шолохова, некоторых других деятелей, которые имели личный выход на генерального секретаря. Советский вождь отреагировал сразу, голодающим направили чрезвычайную помощь. Были созданы соответствующие комиссии, началось расследование.

Едва стали принимать эти меры, как Голодомор сразу прекратился. Так же резко и внезапно, как начался. Магазины и рынки открылись, продукты появились. То есть они были, дело в управлении, распределении. Был хлеб, который прислали в пострадавшие районы по указанию Кремля. Но и на местах, на складах также было продовольствие, которое «вдруг» стало доступным для людей. Лежало, когда люди кору глотали и умирали.

Расследование особых результатов не дало. Ответили мелкие, административные сошки. Сталин писал Шолохову о «болячке нашей партийно-советской работы»:

«как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма.»

Голодомор в очередной раз свалили на «перегибы на местах», на чрезвычайное рвение дураков. Очевидно, что доля правды в этом есть. Официальными причинами, оглашёнными непосредственно во время массового голода (весной 1933-го), стали умышленные некомпетентные действия руководства Наркомзема СССР («вредительская группа» Вольфа-Конрада-Коварского) и руководства ряда колхозов и совхозов, в которое «пролезли случайные и вредительские элементы», и отдельных плохо проверенных коммунистов на местах.

«Вредители стремились направить хозяйство Советского Союза на путь создания диспропорций, путь голода и кризиса…»,

— вполне логично отмечалось по итогам выполнения 1-й пятилетки, 1934 г.

Стоит отметить, что уже во время «Великой чистки» многие вредители, враги народа (Загадка «великой чистки» 1937 года; Тайна 1937 года. Зачем Сталин уничтожил революционную элиту), ответили за свои злодеяния, включая и организацию голода. Так, Нижне-Волжским краем руководил в этот период Владимир Птуха, Северо-Кавказским (включающим Кубань) – Борис Шеболдаев, Казахстаном – Филипп Голощёкин, Украинской ССР – Станислав Косиор и Влас Чубарь. Все они были арестованы и расстреляны в 1937-1940-х гг.

Работа над ошибками

Страшный урок Голодомора заставил Кремль обратить более пристальное внимание на ситуацию в деревне. Разработали новый устав сельскохозяйственной артели с увеличением приусадебных участков и другими послаблениями. Часть раскулаченных вернули домой. Пересматривались дела, освобождали и снимали судимости многим их тех, кто был осуждён во время коллективизации. В партии прошла большая чистка: за двурушничество, шкурничество, карьеризм, злоупотребления и моральное разложение выгнали до 18% коммунистов.

В результате СССР решил проблему продовольственной безопасности. Во время Великой Отечественной войны было трудно, но армию и города снабжали. Сельское хозяйство работало удовлетворительно, развивалось хорошими темпами. До хрущёвских «экспериментов».

Провели работу над «перегибами» в области индустриализации. Героический, но надрывный и крайне болезненный штурм первой пятилетки досрочно свернули. Планы скорректировали. Вторая пятилетка была уже более умеренной, разумной.

Однако СССР героическим усилием народа совершил колоссальный, качественный прорыв в создании собственной промышленной базы. Экономика теперь могла развиваться на этой основе. Россия после Революции и Смуты, разрухи могла производить собственную технику, вооружать армию. А в обстановке внешней угрозы это был вопрос выживания цивилизации, державы и народа. Плакат Якова Гуминера «Арифметика встречного промфинплана: 2 + 2 плюс энтузиазм рабочих = 5» (1931)

Самсонов Александр

https://ru.wikipedia.org/

https://topwar.ru/231036-hotel-li-stalin-umorit-ukrainu-golo...