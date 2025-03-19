Как душманы не стали стрелять в советского офицера, который взял раненого ребенка из рук матери

Афганский моджахед
К сожалению, на любой войне погибают совершенно непричастные к ней люди. Будь то взрослые мужчины, женщины, старики или даже дети. Летящие в разные стороны пули и снаряды не разбирают в кого им стоит попадать, а в кого нет.
Советская армия в Афганистане официально оказывала "интернациональную братскую помощь народу Афганистана".
Но на самом деле в стране шла самая настоящая партизанская война. Как пел в своей песне Владимир Мазур:
Мы столько там деревьев насажали,
Вещало телевидение с Кремля.
А вы с большой трибуны заверяли
О помощи афганской стороне...
В гробу мы вашу помощь увидали
На этой необъявленной войне
(В. Мазур. "Товарищ Брежнев)
И все же даже бывшие враги сегодня признают, что советские воины были храбрыми и честными воинами.
Вот встает русский солдат во весь рост, идет прямо на тебя и стреляет в упор. Вот это воин! И добрые, доверчивые… (Источник: РуБалтик. Директора Дома афганской печати Зия Бумии)
Советские солдаты в бою
Но как уже было сказано выше, пуля выпущенная из ствола уже не выбирает в кого ей попасть. Так случилось и во время боя у кишлака Калайи-Биби. В самом кишлаке находилось около двадцати крепостей. И помимо автоматов и гранатометов с какой-то из них по советским солдатам, находящимся примерно в трехстах метрах, работал миномет. Бой не утихал.
Но внезапно стрельба прекратилась. Советский командир Сергей Погадаев увидев в зоне огня женщину тоже велел не стрелять.
Через командирский прибор наблюдения увидел, что женщина идет без чадры, а в руках несет безжизненное тело ребенка... Те, кто хотя бы понаслышке знает, что такое шариат и что значит, когда в кишлаке женщина выходит навстречу «неверному» с открытым лицом, думаю, смогут меня понять
(Источник: Дилетант. Смерть, не смерть, Родина сказала. Воспоминания. Сергей Погадаев, ветеран Афганской войны)
Сергей не смог остаться равнодушным к происходящему. Он открыл люк командирского танка в котором находился, выбрался наружу и пошел навстречу женщине. Там, с другой стороны на него смотрели вооруженные враги, которые в любой момент могли сразить офицера автоматной очередью. Но парню было все равно. 27-летний офицер Советской Армии и мать с раненым ребенком на руках двигались навстречу друг другу.
Советский танк в Афганистане
Женщина двигалась медленно, поэтому основную часть пути прошел Сергей. Он оказался практически у стен кишлака. В самом логове врага. Но никто не стрелял. Как оказалось, этот путь он проделал не зря:
Мальчик двух с половиной-трех лет был без сознания... Но он был жив. И я принял Жизнь из рук в руки. Развернувшись в сторону дороги и сделав несколько шагов, я затылком ощутил количество глаз, разглядывающих меня сквозь рамку прицела. Страха не было.
(Там же)
Как вспоминает Сергей, единственное о чем он думал, так это о том, что если кто-то из врагов все же выстрелит, то как упасть, чтобы "не подмять под себя мальчонку". Но никто так и не решился стрелять.
Сергей благополучно добрался до расположения своих солдат. Там его уже встречали бойцы. Многие из них сами выставили себя напоказ "духам", чтобы прикрыть командира в случае чего. На одном из БТРов так же не прячась сидел техник роты прапорщик Николай Кругляков. Сергей отдал ребенка ему со словами "мальчик должен жить". Прапорщик быстро отвез мальчика в баграмский медсанбат.
Советский БТР
В медсанбате мальчика отказались принимать сославшись на то, что нет педиатрического отделения для детей и нужно ехать в Чарикар. Кругляков с раненым ребенком еще тридцать километров ехал до Чарикара. Но и там местные врачи сперва попрятались, а потом наотрез отказались принимать мальчика. По всей видимости потому, что он был с района, который называли "Аминовкой" и мог быть "сыном большого человека". Тогда в случае его смерти душманы будут мстить всему персоналу.
Уже злой прапорщик вернулся с мальчиком в баграмский медсанбат. Но там были непреклонны.
"Здесь не детская больница" упрямствовала медсестра. И Николай не выдержал:
Николай без слов шмальнул очередь в потолок приемного покоя. За стеклянной дверью отделения поднялась беготня, появлялись и исчезали испуганные лица персонала. «Засуетились!» – зло мелькнуло в голове Круглякова.
(Война, бача, душманские часы. Воспоминания майора запаса Сергя Погодаева. Валерий Пономарев)
Мальчика в итоге забрали в операционную. Через пару часов стало известно, что он будет жить. А уже через пару недель он был уже совершенно здоров.
Советские войска выходят из Афганистана
За десять лет Афганской войны советский Ограниченный контингент потерял в ней официально 15 031 человек. Это без учета тех, кто умер от ран и болезней на территории СССР. Позже в исследовании проведенном офицерами генерального штаба РФ под руководством профессора Валентина Рунова была озвучена цифра в 26 000 человек. Из них погибло 2990 офицеров.
В этой войне советские солдаты и офицеры честно выполняли свой долг. Пример Сергея прекрасное тому подтверждение. Но те, кто вернулся с этой войны, на самом деле навсегда там остались в своих воспоминаниях и снах. А их, некоторые бездушные, встречали словами: мы вас туда не посылали...
Как пел другой ветеран вернувшийся с той войны:
Средь ночи будем АКС искать,
Проснувшись от шальных раскатов грома.
И не забудем мы своих друзей.
Тех, что пришли и тех, что там остались.
С кем сердцу сразу делалось теплей,
Что за тебя с собою не считались.
Так сберегая в сердце навсегда
Память о том, что в нашей жизни свято,
Из разных мест мы собрались сюда,
Своей великой Родины солдаты.
(Из сборника Антология Афганской песни)
http://ymorno.ru/index.php?showtopic=96509
P.s. Как думаете бы в этом случае поступили хохлы?
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