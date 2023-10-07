Тамара Эйдельман* и Зоя Космодемьянская

Бывшая московская учительница истории и обществознания Тамара Эйдельман*, известная в кругах либеральной оппозиции и внесённая в сентябре 2022 года Министерством юстиции России в список иностранных агентов, недавно решила вести свою версию «Разговоров о важном» в своём видеоблоге: «Я посмотрела список тем. А вообще-то это действительно важные темы. О них действительно есть смысл поговорить. Вопрос только: как?». «Я не претендую истину на истину в последней инстанции, безусловно. Но, во всяком случае, те, кому это интересно, смогут получить ну какой-то другой взгляд, посмотреть на привычные темы под новым ракурсом. Надеюсь, что кому-то это поможет», - начала она свой рассказ.

А поговорить с «другим взглядом» Эйдельман* решила о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской к 100-летию со дня её рождения. И тут же прозвучало признание, что за 40 лет работы она НИКОГДА НЕ РАССКАЗЫВАЛА ученикам об этой известной героине Великой Отечественной войны! «Мне это казалось совершенно не нужным, все и так про неё знают…», - весьма неубедительно объясняет свою позицию Эйдельман.

Далее идёт рассказ о том, что Зоя Космодемьянская родилась в 13 сентября 1923 года в разорённой гражданской войной Тамбовской губернии, где, как известно, в 1920-1921 гг. произошло крестьянское восстание под руководством члена партии эсеров Антонова, подавленное Красной Армией. По мнению Эйдельман*, детство Зои проходило «среди разорённых деревень и воспоминаний о расстрелянных людях». И она сокрушается, почему это на неё не повлияло.

Ответ есть в «Повести о Зое и Шуре», написанной матерью героини Любовью Тимофеевной. Конечно, это произведение написано во времена правления Иосифа Сталина и, наверное, что-то там могло быть не сказано. По идее и сама Эйдельман* должна быть знакома с этим рассказом о жизни Зои и её брата Александра, также Героя Советского Союза, погибшего во время Великой Отечественной войны во время взятия Кёнигсберга. И там есть факт: старший брат Любовь Тимофеевны пошёл в Красную Армию, вдохновлённый Октябрьской революцией, а она сама в то время начинает работать школьной учительницей. Причём школа, куда её направили, находилась в бывшем барском доме.

Другой момент, о котором Эйдельман* узнала на сайте Радио Свобода (вот уж действительно, кладезь авторитетных источников, правда, тоже со статусом иностранного агента), что дед Зои Пётр Космодемьянский был священником. Там было сказано, что он был убит большевиками в 1918 году за то, что выступал на сельском сходе против конфискации лошадей. И тут Эйдельман* также искренне удивляется, «как эта девочка вырастает убеждённой сторонницей этого строя».

Вот только если Эйдельман* интересовалась историей не только в версии организаций с таких же, как у неё, статусом (хотя о чём это я?), то знала бы, что эта версия не точна. Обозреватель газеты «Правда» Виктор Кожемяко специально занимался этим вопросом с помощью архивов в Тамбовской области, а также опрашивая жителей родной деревни Зои Осино-Гай (в то время Осиновые Гаи). И в своей книге «Зоя Космодемьянская. Правда против лжи», он написал: «Известно, что убит в 1918 году, а кем, по какой причине, при каких обстоятельствах – об этом очень туманно и противоречиво». Более того, сын этого священника и отец Зои Анатолий Петрович Космодемьянский год служил в Красной Армии, а затем заведовал в деревне библиотекой и избой-читальней. Как-то всё это совсем не похоже на ужасающую картину в исполнении Эйдельман*.

Далее рассказывается про их переезд в село Шиткино Иркутской области, то ли из-за ссылки, то ли из-за доноса. А позже семья Космодемьянских перебралась в Москву благодаря сестре Любовь Тимофеевны, работавшей в Наркомпросе. И здесь, Эйдельман* справедливо замечает, что вступить в комсомол, куда приняли Зою в 1938 году, в те годы было не так уж просто. Для бывшей учительницы очевидно, что это произошло потому, что она была убеждённым сторонником этого строя. Но можно также предположить, что каких-то моментов в биографии будущей героини, которые могли бы препятствовать этому, не оказалось.

Затем упоминается бездоказательная версия художника-карикатуриста и бывшего психиатра Андрея Бильжо о якобы имевшей место шизофрении Зои, что, по мнению Эйдельман*, совсем не чернит героиню. Зато саму бывшую учительницу совсем не красит отсылка к таким сомнительным источникам. Ведь рассказ Бильжо расшибается о жестокую для него реальность: Зоя никогда не лежала в психиатрической больнице им. П.П. Кащенко, а лечилась в Боткинской от менингита, а также она совсем не молчала во время казни из-за «кататонического ступора», как вещал Бильжо, о чём есть задокументированные свидетельства.

По совпадению в реальности речи Зои перед казнью гитлеровцами сомневается и сама Эйдельман*, которой кажется, что «это не то, как маленькая школьница ведёт себя перед смертью, замученная к тому же». Наверное, сама Эйдельман*, ныне покинувшая Россию и проживающая в Португалии, вела бы себя в этой ситуации иначе. Но ведь все люди разные и довольно странно судить кого-то по себе. Однако храбрость Зои подтверждали и жители деревни Петрищево и её однополчане.

Также она рассказала, что всех комсомольцев, кого забрасывали на линию фронта, готовили как смертников, само собой, сомневаясь в необходимости уничтожения деревень занятых немцами. Можно долго спорить, стоило ли оставлять жителей оккупированных деревень без жилья, но речь шла о столице Советского Союза Москве, о судьбе страны и народа. Кроме того, часто забывается тот факт, что Зоя не только поджигала дома в деревне Петрищево, где она была казнена, а также участвовала в минировании шоссе в районе Волоколамска, на котором подорвались машины немцев. В любом случае она, как и другие партизаны-комсомольцы, выполняла приказ.

Но главное, на чём делает акцент Эйдельман*: «Культ Зои Космодемьянской, который потом развивался невероятно и при Сталине, и позже, и существует и до сих пор – это не скорбь по несчастной погибшей девочке, замученной, действительно замученной фашистами. Это воспевание самоубийственного героизма… Героизма, в общем-то бессмысленного… Это очень опасная вещь», - подытожила своей рассказ бывшая учительница.

Я уже писал о том, как либералы, особенно имеющие статус иностранного агента, и жаждущие нам привить свои «свободные» взгляды, подменяют память о героях культом жертв в статье «Победители и жертвы». Но странно слышать такое от учительницы истории. Ведь Зоя Космодемьянская показала пример храбрости и стойкости даже перед лицом страшных пыток и неминуемой смерти. Она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Да и сама Зоя не просила ни пощады, ни сочувствия. «Это счастье – умереть за свой народ!», – говорила она перед казнью. Она героиня, а вовсе не жертва! Её гибель не была напрасной!

Пример Зои вдохновил миллионы советских солдат и тружеников тыла, стал известен по всему миру. Видевший её казнь пожилой колхозник позже рассказал про её подвиг военному корреспонденту газеты «Правда» Петру Лидову: «Её вешали, а она речь говорила. Её вешали, а она всё грозила им…». И благодаря ему, о ней узнала вся страна. А советские солдаты писали имя Зои Космодемьянской на танках и самолётах, а немцев из 332 пехотного полка, стоявшего в деревне Петрищево, и вовсе старались в плен не брать.

«У всех, кто узнавал про подвиг той девушки и кому по-настоящему дорога была Родина, поднималось и крепло общее чувство: не жалеть себя для Победы. Если надо, отдать даже жизнь. Как она. Не жившим в то время и не соприкоснувшимся воочию с удивительной духовной силой, которую излучало свершенное ею, может, вполне и не понять реальное значение подвига героини. А ведь вклад ее в Победу стоит сотен тысяч танков и самолетов. Да какое там – он воистину неоценим», - написал в своей книге «Зоя Космодемьянская. Правда против лжи» Виктор Кожемяко.

К тому же, стоит отметить, что если не так называемый «самоубийственный героизм» Зои Космодемьянской и других советских героев Великой Отечественной войны, то Тамара Натановна Эйдельман* могла и вовсе не родиться на свет по известным причинам. И не понимать такое – это действительно очень страшная вещь. Ведь именно с призыва посмотреть на историческую роль гитлеровских пособников «под новым ракурсом» и начиналось сползание Украины к нацизму. И теперь в Киеве проспект Бандеры ведёт к Бабьему Яру – месту массового убийства евреев в сентябре 1941 года.

А потому нужно читать «Повесть о Зое и Шуре», чтобы понять, какую страну защищали во время Великой Отечественной войны Зоя Космодемьянская и другие герои Советского Союза. Важно знать свою историю не версии иностранных агентов и "доброжелателей" из-за рубежа.

(* - внесена Министерством юстиции России в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента)