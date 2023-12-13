Ростов-на-Дону в фотографиях 1950‑х годов

В годы Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону существенно пострадал от боевых действий: были разрушены многие предприятия, полностью или частично уничтожены 12 тысяч зданий. С 1944 года город начали восстанавливать. Помимо профессиональных строителей, в возведении и реконструкции зданий были заняты заключённые и немецкие военнопленные. Местные жители разбирали завалы и трудились на стройках в свободное от работы время.

Первой в 1949 году была отстроена набережная с прилегающими кварталами. В 1950‑х годах восстановили другие районы. Большой проблемой были оставшиеся со времени боёв мины и неразорвавшиеся боеприпасы, на которых в 1940—1950‑е годы подорвалось немало местных жителей. В частности, из-за этого левый берег Дона отстроили значительно позже остальной части города.

VATNIKSTAN публикует фотографии Ростова с 1950 по 1959 год. Многие из этих снимков сейчас являются уникальными, поскольку город активно перестраивался в последующие десятилетия — запечатлённые на фотографиях места сейчас имеют совершенно другой облик. На набережной. 1950 год На набережной. 1950 год Набережная в 1950‑х годах Спуск к набережной. 1952 год Перекрёсток Будённовского проспекта и улицы Энгельса (сейчас Большая Садовая улица). Сквер перед консерваторией имени Рахманинова. 1950 год Главный железнодорожный вокзал. 1950 год Ростовский инженерно-строительный институт (сейчас — Ростовский государственный строительный университет). 1950 год На левом берегу Дона. 27 июля 1952 года, официальное открытие Волго-Донского канала Вид на улицу Западный разворот. Место будущей постройки Ростовского-на-Дону техникума кино и телевидения (сейчас — Ростовский-на-Дону филиал ВГИК СПО). 1953 год Здание библиотеки РГУ (ныне ЮФУ). Особняк книгоиздателя Николая Парамонова. 1953 год Кировский сквер (сейчас — Покровский сквер). 1953 год Терраса нечётной стороны спуска по Будённовскому проспекту. 1953 год Будённовский проспект. Спуск от Энгельса к Генеральской балке. 1954 год Улица Энгельса, гостиница «Московская». 1954 год Набережная. 1954 год Вид на Ростов с левого берега Дона. 1954 год Перекрёсток Ворошиловского проспекта и улицы Энгельса, главный корпус Ростовского финансово-экономический института (РИНХ). 1955 год Облисполком (сейчас — Ростовский областной совет депутатов). 1955 год Дворец пионеров (сейчас — Дворец творчества детей и молодёжи). 1955 год Соборная площадь. 1957 год Ростовский цирк. 1957 год Парк имени Островского. 1959 год Вид облисполкома со стороны парка Горького. 1959 год Терраса, Будённовский проспект. 1959 год

Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/archive/rostov-1950e/