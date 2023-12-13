Ростов-на-Дону в фотографиях 1950‑х годов

В годы Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону существенно пострадал от боевых действий: были разрушены многие предприятия, полностью или частично уничтожены 12 тысяч зданий. С 1944 года город начали восстанавливать. Помимо профессиональных строителей, в возведении и реконструкции зданий были заняты заключённые и немецкие военнопленные. Местные жители разбирали завалы и трудились на стройках в свободное от работы время.
Первой в 1949 году была отстроена набережная с прилегающими кварталами. В 1950‑х годах восстановили другие районы. Большой проблемой были оставшиеся со времени боёв мины и неразорвавшиеся боеприпасы, на которых в 1940—1950‑е годы подорвалось немало местных жителей. В частности, из-за этого левый берег Дона отстроили значительно позже остальной части города.
VATNIKSTAN публикует фотографии Ростова с 1950 по 1959 год. Многие из этих снимков сейчас являются уникальными, поскольку город активно перестраивался в последующие десятилетия — запечатлённые на фотографиях места сейчас имеют совершенно другой облик.На набережной. 1950 годНа набережной. 1950 годНабережная в 1950‑х годахСпуск к набережной. 1952 годПерекрёсток Будённовского проспекта и улицы Энгельса (сейчас Большая Садовая улица). Сквер перед консерваторией имени Рахманинова. 1950 годГлавный железнодорожный вокзал. 1950 годРостовский инженерно-строительный институт (сейчас — Ростовский государственный строительный университет). 1950 годНа левом берегу Дона. 27 июля 1952 года, официальное открытие Волго-Донского каналаВид на улицу Западный разворот. Место будущей постройки Ростовского-на-Дону техникума кино и телевидения (сейчас — Ростовский-на-Дону филиал ВГИК СПО). 1953 годЗдание библиотеки РГУ (ныне ЮФУ). Особняк книгоиздателя Николая Парамонова. 1953 годКировский сквер (сейчас — Покровский сквер). 1953 годТерраса нечётной стороны спуска по Будённовскому проспекту. 1953 годБудённовский проспект. Спуск от Энгельса к Генеральской балке. 1954 годУлица Энгельса, гостиница «Московская». 1954 годНабережная. 1954 годВид на Ростов с левого берега Дона. 1954 годПерекрёсток Ворошиловского проспекта и улицы Энгельса, главный корпус Ростовского финансово-экономический института (РИНХ). 1955 годОблисполком (сейчас — Ростовский областной совет депутатов). 1955 годДворец пионеров (сейчас — Дворец творчества детей и молодёжи). 1955 годСоборная площадь. 1957 годРостовский цирк. 1957 годПарк имени Островского. 1959 годВид облисполкома со стороны парка Горького. 1959 годТерраса, Будённовский проспект. 1959 год
Андрей Сарматов
https://vatnikstan.ru/archive/rostov-1950e/
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