Фронтовые пушистики

ЖЕНЬКА
В небе привычно кружилась война.
Плавилась темнота.
Кто-то привозит с войны ордена –
Женька привез кота.
Кот был колюч, недоверчив, строптив,
Щурился и шипел.
Женька смеялся: "Рождается тигр!",
Кот сквозь него смотрел.
Что ему виделось в утренней тьме?
Взрывы? Стрельба? Бои?
— Мы победили с тобой даже смерть!
Женька коту говорил.
— Что нам война? Девять жизней — внутри,
Девять больших сердец.
Кот соглашался. Но тихо скулил,
Лапой прикрыв рубец.
Плакала осень, дымил горизонт, —
Женьке пришла медаль.
Женька вернулся с побывки во взвод -
В прифронтовую даль.
Кот не мяукал. Сидел и вздыхал.
Скорбно глядел в окно.
Женька от пуль восемь раз ускользал -
"Кот" стал его позывной.
— Что тебе смерть? Девять жизней в груди, —
Нас не погубит война!
С Женькой в палате солдатик шутил, —
Таяла тишина.
Небо кудрявилось, март зоревал —
Женька пришел домой.
Кот его с фронта отчаянно ждал —
Больше жены иной.
— Что нам медали? Зачем ордена?
Женька обнял кота.
Вот и закончилась наша война.
Видимо, навсегда.
Кот замурлыкал, потёрся щекой,
Лаской живой согрет.
Кот и солдатик. Беда далеко.
Так возродился свет.
© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России
Вот. Даже Апти с кошкой. Да не с одной. Приехал к командиру Вахе, а там вот такое чудо.Эту красоту бойцы называют "Кошмар". И не за ее внешность, а за ее непоседливость и прыгучесть. Хотя мышей исправно всех мочит.
Ну и конечно фото с линии фронта.
Вот такие они фронтоваые друзья
