Мы из Советского Союза
Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Редько
    И сейчас есть талантливые ребята (посмотрите вгиковские короткометражки), но на полный метр им никто не дает денег, а...Почему советские ...
  • Светлана Рыбчинская
    Пока смотрела-урюмзалась до соплей🙏👍Фронтовые пушистики
  • Игорь Максаков
    Однозначно!Почему советские ...

Фронтовые пушистики

ЖЕНЬКА 

В небе привычно кружилась война.  
Плавилась темнота. 
Кто-то привозит с войны ордена – 
Женька привез кота. 

Кот был колюч, недоверчив, строптив,
Щурился и шипел.
Женька смеялся:  "Рождается тигр!",
Кот сквозь него смотрел. 

Что ему виделось в утренней тьме? 
Взрывы? Стрельба? Бои?
— Мы победили с тобой даже смерть!

 
Женька коту говорил.

— Что нам война? Девять жизней — внутри,
Девять больших сердец.
Кот соглашался. Но тихо скулил, 
Лапой прикрыв рубец.

Плакала осень, дымил горизонт, —
Женьке пришла медаль.
Женька вернулся с побывки во взвод - 
В прифронтовую даль. 

Кот не мяукал. Сидел и вздыхал. 
Скорбно глядел в окно. 
Женька от пуль восемь раз ускользал - 
"Кот" стал его позывной. 

— Что тебе смерть? Девять жизней в груди, — 
Нас не погубит война! 
С Женькой в палате солдатик шутил,  — 
Таяла тишина. 

Небо кудрявилось, март зоревал — 
Женька пришел домой. 
Кот его с фронта отчаянно ждал — 
Больше жены иной. 

— Что нам медали? Зачем ордена? 
Женька обнял кота.
Вот и закончилась наша война. 
Видимо, навсегда. 

Кот замурлыкал, потёрся щекой, 
Лаской живой согрет.
Кот и солдатик. Беда далеко. 
Так возродился свет.

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России
Вот. Даже Апти с кошкой. Да не с одной. Приехал к командиру Вахе, а там вот такое чудо.Эту красоту бойцы называют "Кошмар". И не за ее внешность, а за ее непоседливость и прыгучесть. Хотя мышей исправно всех мочит.
Ну и конечно фото с линии фронта.
Вот такие они фронтоваые друзья

