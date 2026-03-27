Фронтовые пушистики

ЖЕНЬКА

В небе привычно кружилась война.

Плавилась темнота.

Кто-то привозит с войны ордена –

Женька привез кота.

Кот был колюч, недоверчив, строптив,

Щурился и шипел.

Женька смеялся: "Рождается тигр!",

Кот сквозь него смотрел.

Что ему виделось в утренней тьме?

Взрывы? Стрельба? Бои?

— Мы победили с тобой даже смерть!

Женька коту говорил.

— Что нам война? Девять жизней — внутри,

Девять больших сердец.

Кот соглашался. Но тихо скулил,

Лапой прикрыв рубец.

Плакала осень, дымил горизонт, —

Женьке пришла медаль.

Женька вернулся с побывки во взвод -

В прифронтовую даль.

Кот не мяукал. Сидел и вздыхал.

Скорбно глядел в окно.

Женька от пуль восемь раз ускользал -

"Кот" стал его позывной.

— Что тебе смерть? Девять жизней в груди, —

Нас не погубит война!

С Женькой в палате солдатик шутил, —

Таяла тишина.

Небо кудрявилось, март зоревал —

Женька пришел домой.

Кот его с фронта отчаянно ждал —

Больше жены иной.

— Что нам медали? Зачем ордена?

Женька обнял кота.

Вот и закончилась наша война.

Видимо, навсегда.

Кот замурлыкал, потёрся щекой,

Лаской живой согрет.

Кот и солдатик. Беда далеко.

Так возродился свет.

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

Вот. Даже Апти с кошкой. Да не с одной. Приехал к командиру Вахе, а там вот такое чудо. Эту красоту бойцы называют "Кошмар". И не за ее внешность, а за ее непоседливость и прыгучесть. Хотя мышей исправно всех мочит.

Ну и конечно фото с линии фронта.

Вот такие они фронтоваые друзья