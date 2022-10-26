И снова играет "Вагнер"

Дмитрий Уткин, тогда ещё капитан и командир отдельной разведывательной роты спецназа ГРУ России. Дагестан, август 1999 года. Позже он и его бойцы будут известны во всём мире, как «Группа Вагнер’а». https://t.me/grey_zone/15361

Вагнер со своими бойцами в сирийской провинции Хомс во время разгара войны в стране и распространяющейся в ней сил боевиков ИГИЛ, октябрь 2013 года. https://t.me/grey_zone/15362

Вагнер со своими бойцами на берегу реки Евфрат, сирийская провинция Дейр-эз-Зор, один из этапов перед штурмом одноимённого города удерживаемого боевиками ИГИЛ, сентябрь 2017 года. https://t.me/grey_zone/15363

•Его Темнейшество• – «Тот легендарный человек, которого вы называете Дмитрием Уткиным, в этой игре имеет уровень “Бог”!»

Евгений Пригожин о Вагнере https://t.me/grey_zone/15365

Когда он пришёл комбатом в 700-й отдельный отряд ГРУ России, при нём стало реализовываться практически 100% наградных по отряду. Соотвественно, работа шла во всю и потери также возросли. Если 2001 год был немного спокойный, то в 2002 интенсивность боёв пошла вверх. Комбатом был упорным, единственным, кто ходил на боевые выходы в составе групп. И тактика у него была штурмовая, не сказать, что прям спецназовская.

Например, идя в составе группы, при начале её обстрела, он давал команду: – «Группа! В атаку! Вперёд!», и сам тоже шёл вперёд. То есть, никаких отходов, что нормальная разведгруппа сделала бы, а наоборот – всегда в атаку, всегда вперёд.

Также, одно из первых мероприятий, которое он провёл придя в отряд, он привёл в чувство всех прапорщиков и офицеров, но контрактников при этом не трогал. Собрал из них построение и всем сказал побриться, помыться, постричься, привести себя в уставной вид, а что касается контрактников, то их трогать нельзя, потому что эти парни приехали на войну. Мы сразу были настроены «за» нового комбата. А в одной ситуации, когда его группа убрала чеченского боевика родом из села Чишки, приехали старейшины, чтобы забрать труп боевика-односельчанина, который лежал под флагштоком знамени России, которое поднимали каждое утро. Старейшины спрашивают у него, что ему надо, чтобы он отдал тело, а он отвечает: – «Мне ничего не надо. Я трупами врагов не торгую.», и ушёл, отдав тело просто так. https://t.me/grey_zone/15366

Приём в Кремле был организован для военных, отличившихся особым героизмом при взятии Пальмиры в 2016 году. В 2017 году Уткин был включён в санкционный список США.

Источник: https://vladtime.ru/polit/army/736101 ©

Короткое интервью с бойцом ЧВК "Вагнер". Что для вас самое страшное?

- Как-то испугаться, где-то как-то подвести своего товарища. Страшно в какой-то такой момент просто сломаться, вот и всё.

То есть, вы этого боитесь даже больше, чем умереть или ранение получить?

- Да.

А почему?

- Ну, мы рождены мужчинами. Выполняем, занимаемся мужской работой. Поэтому сломаться в тот момент, когда на тебя рассчитывают другие, это страшно.

Андрей Ященко, RT

https://t.me/orchestra_w/2808



"ЧВК "Вагнер" практически всегда воюют в одиночку, так надежнее. Под Бахмутом обстановка стабильно сложная, украинские войска оказывают достойное сопротивление и легенда о бегущих украинцах – всего лишь легенда. Украинцы – парни с такими же железными яйцами, как и мы. Я это ясно показал в фильме "Лучшие в аду". И это неплохо. Мы славяне должны этим гордиться". Евгений Пригожин https://t.me/orchestra_w/2795

Интересный ответ Евгения Пригожина интернет-разжигателям ненависти, которые в своем безумии доходят до призывов к геноциду:

"Что касается противника, откройте книгу любого известного военачальника или военного философа – у всех есть главное правило: относись к противнику с уважением, недооценивай свои силы и переоценивай противника. Это один из залогов успеха. Поэтому не считаю нужным заниматься наплевательством и шапкозакидательством. По сути своей мы все – славяне, просто сегодня они выбрали не ту сторону. Думаю, что когда-нибудь после хорошей драки, когда переломы заживут, вместе пойдем п*здить соседнюю деревню" https://t.me/mig41/21560

Евгений Пригожин о том, почему в фильме "Лучшие в аду" украинские военные не такие "отморозки", как показывает телевидение. https://t.me/orchestra_w/2827

Специалисты ПВО из состава «Группы Вагнера» работают на ЗРПК «Панцирь-С1», которые обеспечивают прикрытие своих войск на земле, а также на ЗРК «Бук», прикрывая свою авиацию. Стоит отметить, что до начала текущей войны, «музыканты» имели один из самых больших опытов за спиной в практическом применении данного комплекса в полноценных боевых условиях. Получен он был, когда «оркестр» противодействовал в Ливии пилотной и беспилотной авиации противника. Так, в частности, было сбито более двух десятков турецких «Bayraktar TB-2», а также не менее двух тяжёлых американских ударно-разведывательных БПЛА MQ-9 «Reaper», позже сбитие одного из них признало Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM), об этом спустя год после случая сообщил начальник разведки командования, контр-адмирал Хайди Берг. https://t.me/grey_zone/15386

Для примера, серийные номера турецких БПЛА «Bayraktar», которые были сбиты из ЗРПК «Панцирь С-1» за период одной пятимесячной командировки бойцов «Группы Вагнера» в Ливии

На границах Луганской и частично Донецкой областей, а также внутри них возводится «линия Вагнера». Об этом заявил Евгений Пригожин.

Также он добавил, что вагнеровцы под руководством Героя РФ Андрея Богатова активно работают в Белгородской области:

«Он занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области. Несколько предприятий производит там необходимые элементы для фортификационных сооружений, а инструкторы ЧВК Вагнера обучают граждан, которые будут защищать границы области».

Пригожин добавил, что окажет такую же поддержку другим областям, которым нужно позаботиться о своей обороне. https://t.me/radioARBAT/21162

Вагнер это лучший реабилитационный центр в России. Только "Вагнер" способен сделать настоящих героев из вчерашних заключенных. Дисциплина и уважение! Бывший заключенный Роман Романов получил медаль "За отвагу" участвуя в активных боевых действиях на фронте. https://t.me/rsotmdivision/1930

"Что касается заключенных. Безусловно, мы планируем послевоенную реабилитацию.

Мы не даем гарантию, что никто из них не совершит преступление после того, как они закончат выполнение своих боевых задач, но всячески будем стремиться к тому, чтобы они вернулись к нормальной жизни.

А те, кто получат ранения и увечья, сумели достойно жить на свободе, гордясь своим боевым опытом и заработанными орденами и медалями".

Евгений Пригожин о реабилитации и социализации бывших осуждённых после окончания спецоперации. https://t.me/orchestra_w/2849

Вчера были преступники- сегодня герои войны. Трое из Дзержинской колонии Нижнего Новгорода, последний из Карелии. https://t.me/rsotmdivision/1958

"Музыканты" поделились мнением относительно разницы в военных кампаниях на дальнем и ближнем зарубежьях. "Военная спецоперация сильно отличается от предыдущих конфликтов в Сирии и Ливии: воюет регулярная армия против регулярной армии, с обеих сторон большое количество артиллерии. Но побеждает тот, кто духом сильнее" https://t.me/orchestra_w/2851

Сергей Левшунов, бывший заключённый, ставший героем ЛДНР, отправившийся в зону проведения военной спецоперации в составе ЧВК "Вагнер", передаёт привет с передовой:

"Передаю привет город Дзержинск, город Смоленск. Парни, ожидаю вас здесь! Здесь нас будет еще больше, еще больше будет сила! Идем только вперед, давим укропов. Ни шагу назад, только вперед!" https://t.me/orchestra_w/2862

По несправедливости случая, оставшееся незаметным первое интервью с широко известным и уважаемым в узких кругах человеком – Андреем Михайловичем Богатовым. На момент завершения своего ратного боевого пути длинною в 38 лет, командовал 4-ой разведывательно-штурмовой ротой «Группы Вагнера», побывал в десятке локаций, а также имеет в заслугах «Медаль за отвагу», «Орден Мужества» и звание «Героя России». https://t.me/orchestra_w/2863

Интервью:

"Как только слышат "Вагнер", у них сразу начинается страх". Как уже и говорилось, украинцам перестали сообщать, куда их отправляют на передовую, если там присутствуют бойцы "Оркестра". Поэтому обычно отправляют в "глубокий тыл". Иначе всушники не желают вступать в бой. https://t.me/orchestra_w/2874

Социолог Максим Шугалей и бойцы ЧВК "Вагнер" возле администрации в Попасной.

Май месяц, на следующий день после перехода здания под контроль "музыкантов". К слову, сам Максим сейчас также в рядах "Оркестра": по своей военной специальности водитель. https://t.me/orchestra_w/2879

Кто такой Шугалей? А вы посмотрите фильм "Шугалей-1" и "Шугалей-2". Это именно о нем сняты фильмы с легкой руки Пригожина. Этот человек 18 месяцев просидел в ливийской тюрьме.

Россияне приехали в Триполи проводить социологическое исследование в преддверии большого форума африканских стран в Москве. Богатая нефтью и газом страна представляет значительный интерес для российского бизнеса.

- Мы приехали по визам официальным. Соблюдали все правила, нарушений нет, – рассказывал Максим Шугалей.

Но их обвинили в шпионаже. Шугалей встречался с ливийскими политиками и представителями местной бизнес-элиты. Взял интервью у сына свергнутого Муаммара Каддафи Сэйфа, после чего россиян сразу же и арестовали.

Пока Максим сидел в ливийской тюрьме, в России о нем снимали художественные фильмы. Блокбастеры "Шугалей-1" и "Шугалей-2" даже были переведены на арабский язык, и их с удивлением посмотрели тюремщики.

"Они посмотрели фильм и мне об этом сообщили, и я почувствовал, отношение ко мне меняется. У них были проблемы с произношением моего имени. Все перемещения были с закрытыми глазами. С мешком на голове. И когда я уже шел, я слышал за своей спиной, как снимают меня на телефон", – рассказал Максим.

К спасению Шугалея подключились дипломаты, политики и бизнесмены. Это была долгая и кропотливая работа. Шли тайные и явные переговоры. Были встречи через посредников и попытки выкупить пленников.

- А какая роль российского бизнесмена Евгения Пригожина в вашем освобождении?

- Я знаю, что этот человек сыграл большую роль в моем освобождении, плюс я получил большую компенсацию, для меня это огромные деньги. И сейчас, после того как я вернулся, у меня вообще ничего нет, это для меня большая поддержка. Я ему очень благодарен, – говорит Шугалей.

Вот такая история.

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