Я думаю эту историю мало кто знает, а она весьма интересная.

ШАЛЯПИН В "МЕФИСТОФЕЛЕ"







В половине восьмого Арриго Бойто разделся и лег в постель.

- Никого не пускать, кроме посланных из театра.

Он поставил на ночной столик раствор брома. И приготовился к "вечеру пыток". Словно приготовился к операции. Пятнадцать лет назад "Мефистофель" был первый раз поставлен в "Скала".

Арриго Бойто, один из талантливейших поэтов и композиторов Италии, долго, с любовью работал над "Мефистофелем".

Ему хотелось воссоздать в опере гетевского "Фауста" вместо рассиропленного, засахаренного, кисло-сладкого "Фауста" Гуно.

Настоящего гетевского "Фауста". Настоящего гетевского Мефистофеля.

Он переводил и укладывал в музыку гетевские слова.

Он ничего не решался прибавить от себя.

У Гете Мефистофель появляется из пуделя.

Это невозможно на сцене.

Как сделать?

Бойто бьется, роется в средневековых немецких легендах "о докторе Фаусте, продавшем свою душу черту".

Находит!

В одной легенде черт появляется из монаха.

15 лет тому назад "Мефистофель" был поставлен в "Скала".

Мефистофеля исполнял лучший бас того времени. 15 лет тому назад публика освистала "Мефистофеля". Раненный в сердце поэт-музыкант с тех пор в ссоре с миланской публикой.

Он ходит в театр на репетиции. На спектакль - никогда.

Мстительный итальянец не может забыть.

"Забвенья не дал бог, да он и не взял бы забвенья". Он не желает видеть:

- Этой публики!

Затем "Мефистофель" шел в других театрах Италии. С огромным успехом. "Мефистофель" обошел весь мир, поставлен был на всех оперных сценах. Отовсюду телеграммы об успехе.

Но в Милане его не возобновляли.

И вот сегодня "Мефистофель" аппелирует к публике Милана.

Сегодня пересмотр "дела об Арриго Бойто, написавшем оперу "Мефистофель".

Пересмотр несправедливого приговора. Судебной ошибки.

В качестве защитника приглашен какой-то Шаляпин, откуда-то из Москвы.

Зачем? Почему?

Говорят, он создал Мефистофеля в опере Гуно. А! Так то Гуно! Нет на оперной сцене артиста, который создал бы гетевского Мефистофеля, настоящего гетевского Мефистофеля. Нет!

На репетиции Бойто, слушая свою оперу, сказал, ни к кому не обращаясь:

- Мне кажется, в этой опере есть места, которые не заслуживают свиста!

Он слушал, он строго судил себя.

Он вынес убеждение, что это неплохая опера.

Но спектакль приближается. Бойто не в силах пойти даже за кулисы.

Он разделся, лег в постель, поставил окло себя раствор брома.

- Никого не пускать, кроме посланного из театра!

И приготовился к операции. Представление "Мефистофеле" начиналось в половине девятого.В половине восьмого Арриго Бойто разделся и лег в постель.- Никого не пускать, кроме посланных из театра.Он поставил на ночной столик раствор брома. И приготовился к "вечеру пыток". Словно приготовился к операции. Пятнадцать лет назад "Мефистофель" был первый раз поставлен в "Скала".Арриго Бойто, один из талантливейших поэтов и композиторов Италии, долго, с любовью работал над "Мефистофелем".Ему хотелось воссоздать в опере гетевского "Фауста" вместо рассиропленного, засахаренного, кисло-сладкого "Фауста" Гуно.Настоящего гетевского "Фауста". Настоящего гетевского Мефистофеля.Он переводил и укладывал в музыку гетевские слова.Он ничего не решался прибавить от себя.У Гете Мефистофель появляется из пуделя.Это невозможно на сцене.Как сделать?Бойто бьется, роется в средневековых немецких легендах "о докторе Фаусте, продавшем свою душу черту".Находит!В одной легенде черт появляется из монаха.15 лет тому назад "Мефистофель" был поставлен в "Скала".Мефистофеля исполнял лучший бас того времени. 15 лет тому назад публика освистала "Мефистофеля". Раненный в сердце поэт-музыкант с тех пор в ссоре с миланской публикой.Он ходит в театр на репетиции. На спектакль - никогда.Мстительный итальянец не может забыть."Забвенья не дал бог, да он и не взял бы забвенья". Он не желает видеть:- Этой публики!Затем "Мефистофель" шел в других театрах Италии. С огромным успехом. "Мефистофель" обошел весь мир, поставлен был на всех оперных сценах. Отовсюду телеграммы об успехе.Но в Милане его не возобновляли.И вот сегодня "Мефистофель" аппелирует к публике Милана.Сегодня пересмотр "дела об Арриго Бойто, написавшем оперу "Мефистофель".Пересмотр несправедливого приговора. Судебной ошибки.В качестве защитника приглашен какой-то Шаляпин, откуда-то из Москвы.Зачем? Почему?Говорят, он создал Мефистофеля в опере Гуно. А! Так то Гуно! Нет на оперной сцене артиста, который создал бы гетевского Мефистофеля, настоящего гетевского Мефистофеля. Нет!На репетиции Бойто, слушая свою оперу, сказал, ни к кому не обращаясь:- Мне кажется, в этой опере есть места, которые не заслуживают свиста!Он слушал, он строго судил себя.Он вынес убеждение, что это неплохая опера.Но спектакль приближается. Бойто не в силах пойти даже за кулисы.Он разделся, лег в постель, поставил окло себя раствор брома.- Никого не пускать, кроме посланного из театра!И приготовился к операции.

Так наступил вечер этого боя.

Настоящего боя, потому что перед этим в Милане шла мобилизация.



Можно подумать, что это какая-нибудь политическая сходка. Заговор. Лица возбуждены. Жесты полны негодования. Не говорят, а кричат.

Всех покрывает великолепный, "как труба", бас г-на Сабаллико:

- Что же, разве нет в Италии певцов, которые пели "Мефистофеля"? И пели с огромным успехом? С триумфом?

Г-н Сабаллико ударяет себя в грудь.

Восемь здоровенных басов одобрительно крякают.

- Я пел "Мефистофеля" в Ковенгартенском театре, в Лондоне! Первый оперный театр в мире!

- Я объездил с "Мефистофелем" всю Америку! Меня в Америку выписывали!

- Позвольте! Да я пел у них же в России! Все басы, тенора, баритоны хором решили: "Это гадость! Это гнусность!"

- Кто же будет приглашать нас в Россию, если в Италию выписывают русских певцов? - выводил на высоких нотах какой-то тенорок.

- Выписывать на гастроли белого медведя! - ревели баритоны.

- Надо проучить! - рявкали басы.

У меня екнуло сердце.

- Все эти господа идут на "Мефистофеля"? - осведомился я у одного из знакомых певцов.

- Разумеется, все пойдем!

Редактор жал мне, коллеге, руку. По улыбочке, по бегающему взгляду я видел, что старая хитрая бестия готовит какую-то гадость.

- Заранее казнить решили? - улыбаясь, спросил я.

Редактор заерзал:

- Согласитесь, что это большая дерзость ехать петь в страну певцов! Ведь не стал бы ни один пианист играть перед вашим Рубинштейном! А Италия - это Рубинштейн!

Директор театрального бюро сказал мне:

- Для г-на Скиаляпино, конечно, есть спасенье. Клака. Купить как можно больше клаки, - будут бороться со свистками.

Мы вышли вместе со знакомым певцом.

- Послушайте, я баритон! - сказал он мне. - Я Мефистофеля не пою. Мне ваш этот Скиаляпино не конкурент. Но однако! Если бы к вам, в вашу Россию, стали ввозить пшеницу, что бы вы сказали?

Секретарь театра "Скала" сидел подавленный и убитый:

- Что будет? Что будет? Выписать русского певца в "Скала"! Это авантюра, которой нам публика не простит!

Редакция и театральное агетство при газете "Театр" полны народом.Можно подумать, что это какая-нибудь политическая сходка. Заговор. Лица возбуждены. Жесты полны негодования. Не говорят, а кричат.Всех покрывает великолепный, "как труба", бас г-на Сабаллико:- Что же, разве нет в Италии певцов, которые пели "Мефистофеля"? И пели с огромным успехом? С триумфом?Г-н Сабаллико ударяет себя в грудь.Восемь здоровенных басов одобрительно крякают.- Я пел "Мефистофеля" в Ковенгартенском театре, в Лондоне! Первый оперный театр в мире!- Я объездил с "Мефистофелем" всю Америку! Меня в Америку выписывали!- Позвольте! Да я пел у них же в России! Все басы, тенора, баритоны хором решили: "Это гадость! Это гнусность!"- Кто же будет приглашать нас в Россию, если в Италию выписывают русских певцов? - выводил на высоких нотах какой-то тенорок.- Выписывать на гастроли белого медведя! - ревели баритоны.- Надо проучить! - рявкали басы.У меня екнуло сердце.- Все эти господа идут на "Мефистофеля"? - осведомился я у одного из знакомых певцов.- Разумеется, все пойдем!Редактор жал мне, коллеге, руку. По улыбочке, по бегающему взгляду я видел, что старая хитрая бестия готовит какую-то гадость.- Заранее казнить решили? - улыбаясь, спросил я.Редактор заерзал:- Согласитесь, что это большая дерзость ехать петь в страну певцов! Ведь не стал бы ни один пианист играть перед вашим Рубинштейном! А Италия - это Рубинштейн!Директор театрального бюро сказал мне:- Для г-наСкиаляпино, конечно, есть спасенье. Клака. Купить как можно больше клаки, - будут бороться со свистками.Мы вышли вместе со знакомым певцом.- Послушайте, я баритон! - сказал он мне. - Я Мефистофеля не пою. Мне ваш этот Скиаляпино не конкурент. Но однако! Если бы к вам, в вашу Россию, стали ввозить пшеницу, что бы вы сказали?Секретарь театра "Скала" сидел подавленный и убитый:- Что будет? Что будет? Выписать русского певца в "Скала"! Это авантюра, которой нам публика не простит!



"Синьор такой-то, директор клаки театра "Скала".

Вошел "джентльмен в желтых перчатках", как их здесь зовут. Развалился в кресле.

- Мужа нет? Жаль. Ну, да я поговорю с вами. Вы еще лучше поймете. Вы сами итальянская артистка. Вы знаете, что такое здесь клака?

- Да. Слыхала. Знаю.

- Хочет ваш муж иметь успех?

- Кто ж из артистов...

- Тенор, поющий Фауста, платит нам столько-то. Сопрано, за Маргариту - столько то. Другое сопрано, за Елену - столько-то! Теперь ваш муж! Он поет заглавную партию. Это стоит дороже.

- Я передам...

- Пожалуйста! В этом спектакле для него все. Или слава, или ему к себе в Россию стыдно будет вернуться! Против него все. Будет шиканье, свистки. Мы одни можем его спасти, чтобы можно было дать в Россию телеграмму: "Sucesso colossale, triumpto completo, tutti arii bissati".

Заплатит...

Но предупреждаю: как следует заплатит - успех...

Нет...

Он улыбнулся:

- Не сердитесь... Ха-ха! Что это будет! Что это будет! Нам платят уже его противники. Но я человек порядочный и решил раньше зайти сюда. Может быть, мы здесь сойдемся. Зачем же в таком случае резать карьеру молодого артиста?

И Спарафучилле откланялся:

- Итак, до завтра. Завтра ответ. Мой поклон и привет вашему знаменитому мужу. И пожелание успеха. От души желаю ему иметь успех!

На следующий день в одной из больших политических газет Милана появилось письмо Ф.И.Шаляпина.

"Ко мне в дом явился какой-то шеф клаки, - писал Шаляпин, - и предлагал купить аплодисменты. Я аплодисментов никогда не покупал, да это и не в наших нравах. Я привез публике свое художественное создание и хочу ее, только ее свободного приговора: хорошо это или дурно. Мне говорят, что клака - это обычай страны. Этому обычаю я подчиняться не желаю. На мой взгляд, это какой-то разбой".

Супруге Ф.И.Шаляпина в его отсутствие подали карточку:"Синьор такой-то, директор клаки театра "Скала".Вошел "джентльмен в желтых перчатках", как их здесь зовут. Развалился в кресле.- Мужа нет? Жаль. Ну, да я поговорю с вами. Вы еще лучше поймете. Вы сами итальянская артистка. Вы знаете, что такое здесь клака?- Да. Слыхала. Знаю.- Хочет ваш муж иметь успех?- Кто ж из артистов...- Тенор, поющий Фауста, платит нам столько-то. Сопрано, за Маргариту - столько то. Другое сопрано, за Елену - столько-то! Теперь ваш муж! Он поет заглавную партию. Это стоит дороже.- Я передам...- Пожалуйста! В этом спектакле для него все. Или слава, или ему к себе в Россию стыдно будет вернуться! Против него все. Будет шиканье, свистки. Мы одни можем его спасти, чтобы можно было дать в Россию телеграмму:"Sucesso colossale, triumpto completo, tutti arii bissati".Заплатит...Но предупреждаю: как следует заплатит - успех...Нет...Он улыбнулся:- Не сердитесь... Ха-ха! Что это будет! Что это будет! Нам платят уже его противники. Но я человек порядочный и решил раньше зайти сюда. Может быть, мы здесь сойдемся. Зачем же в таком случае резать карьеру молодого артиста?И Спарафучилле откланялся:- Итак, до завтра. Завтра ответ. Мой поклон и привет вашему знаменитому мужу. И пожелание успеха. От души желаю ему иметь успех!На следующий день в одной из больших политических газет Милана появилось письмо Ф.И.Шаляпина."Ко мне в дом явился какой-то шеф клаки, - писал Шаляпин, - и предлагал купить аплодисменты. Я аплодисментов никогда не покупал, да это и не в наших нравах. Я привез публике свое художественное создание и хочу ее, только ее свободного приговора: хорошо это или дурно. Мне говорят, что клака - это обычай страны. Этому обычаю я подчиняться не желаю. На мой взгляд, это какой-то разбой".



- Шаляпин кончен!

- Сам себя зарезал!

- Как так? Соваться, не зная обычаев страны.

- Как ему жена не сказала? Ведь она сама итальянка!

- Да что ж он такого сделал, - спросил я, - обругал клакеров?

- Короля клакеров!!!

- Самого короля клакеров!!!

- Мазини, Таманьо подчинялись, платили! А он?

- Что они с ним сделают! Нет, что они с ним сделали!

- Скажите, - обратился ко мне один из русских артистов, - вы знакомы с Шаляпиным?

- Знаком.

- Скажите ему... от всех нас скажите...Мы не хотим такого позора, ужаса, провала... Пусть немедленно помирится с клакой. Ну, придется заплатить дороже. Только и всего. За деньги эти господа готовы на все. Ну, извиниться, что ли... Обычай страны. Закон! Надо повиноваться законам!

И солидно добавил:

- Dura lex, sed lex!

- С таким советом мне стыдно было бы прийти к Шаляпину!

- В таком случае пусть уезжает. Можно внезапно заболеть. По крайней мере, хоть без позора!

Певцы-итальянцы хохотали, болтали с веселыми, злорадными, насмешливыми лицами.

Вся галерея была полна Мефистофелями.

- Ввалился северный медведь и ломает чужие нравы!

- Ну, теперь они ему покажут!

- Теперь можно быть спокойными!

Один из приятелей-итальянцев подошел ко мне:

- Уезжаю сейчас же после первого представления "Мефистофеля".

- Ах, вместе с Скиаляпино!

И он любезно пожал мне руку.

"Король клаки" ходил улыбаясь, - демонстративно ходил, демонстративно улыбаясь, - на виду у всех по галерее и в ответ на поклоны многозначительно кивал головой.

К нему подбегали, за несколько шагов снимая шапку, подобострастно здоровались, выражали соболезнование.

Словно настоящему королю, на власть которого какой-то сумасшедший осмелился посягнуть.

Один певец громко при всех сказал ему:

- Ну, помните! Если вы эту штуку спустите, - мы будем знать, что вы такое. Вы - ничто, мы вам перестанем платить. Зачем в таком случае? Поняли?

Шеф клаки только многозначительно улыбался.

Все его лицо, глаза, улыбка, поза - все говорило:

- Увидите!

Никогда еще ему не воздавалось таких почестей, никогда он не видел такого подобострастия. На нем покоились надежды всех.

В галерее Виктора-Эммануила, на этом рынке певцов, русские артисты сидели отдельно за столиками в кафе Биффи.- Шаляпин кончен!- Сам себя зарезал!- Как так? Соваться, не зная обычаев страны.- Как ему жена не сказала? Ведь она сама итальянка!- Да что ж он такого сделал, - спросил я, - обругал клакеров?- Короля клакеров!!!- Самого короля клакеров!!!- Мазини, Таманьо подчинялись, платили! А он?- Что они с ним сделают! Нет, что они с ним сделали!- Скажите, - обратился ко мне один из русских артистов, - вы знакомы с Шаляпиным?- Знаком.- Скажите ему... от всех нас скажите...Мы не хотим такого позора, ужаса, провала... Пусть немедленно помирится с клакой. Ну, придется заплатить дороже. Только и всего. За деньги эти господа готовы на все. Ну, извиниться, что ли... Обычай страны. Закон! Надо повиноваться законам!И солидно добавил:- Dura lex, sed lex!- С таким советом мне стыдно было бы прийти к Шаляпину!- В таком случае пусть уезжает. Можно внезапно заболеть. По крайней мере, хоть без позора!Певцы-итальянцы хохотали, болтали с веселыми, злорадными, насмешливыми лицами.Вся галерея была полна Мефистофелями.- Ввалился северный медведь и ломает чужие нравы!- Ну, теперь они ему покажут!- Теперь можно быть спокойными!Один из приятелей-итальянцев подошел ко мне:- Уезжаю сейчас же после первого представления "Мефистофеля".- Ах, вместе с Скиаляпино!И он любезно пожал мне руку."Король клаки" ходил улыбаясь, - демонстративно ходил, демонстративно улыбаясь, - на виду у всех по галерее и в ответ на поклоны многозначительно кивал головой.К нему подбегали, за несколько шагов снимая шапку, подобострастно здоровались, выражали соболезнование.Словно настоящему королю, на власть которого какой-то сумасшедший осмелился посягнуть.Один певец громко при всех сказал ему:- Ну, помните! Если вы эту штуку спустите, - мы будем знать, что вы такое. Вы - ничто, мы вам перестанем платить. Зачем в таком случае? Поняли?Шеф клаки только многозначительно улыбался.Все его лицо, глаза, улыбка, поза - все говорило:- Увидите!Никогда еще ему не воздавалось таких почестей, никогда он не видел такого подобострастия. На нем покоились надежды всех.

- Слушайте, - сказал мне один из итальянских певцов, интеллигентный человек, - ваш Скиаляпино сказал то, что думали все мы. Но чего никто не решался сказать. Он молодчина, но ему свернут голову. Мы все...

Он указал на собравшихся у него певцов, интеллигентных людей, - редкое исключение среди итальянских оперных артистов.

- Нам всем стыдно, - стыдно было читать его письмо. Мы не артисты, мы ремесленники. Мы покупаем себе аплодисменты, мы посылаем телеграммы о купленных рецензиях в театральные газеты и платим за их помещение. И затем радуемся купленным отчетам о купленных аплодисментах. Это глупо. Мы дураки. Этим мы, артисты, художники, поставили себя в зависимость, в полную зависимость от шайки негодяев в желтых перчатках. Они наши повелители - мы их рабы. Они держат в руках наш успех, нашу карьеру, судьбу, всю нашу жизнь. Это унизительно, позорно, нестерпимо. Но зачем же кидать нам в лицо это оскорбление? Зачем одному выступать и кричать: "Я не таков. Видите, я не подчиняюсь. Не подчиняйтесь и вы!". Когда без этого нельзя! Поймите, нельзя! Это так, это заведено, это вошло в плоть и кровь. Этому и посильнее нас люди подчинялись. Подчинялись богатыри, колоссы искусства.

Этому вашему Скиаляпино хорошо. Ему свернут здесь голову, освищут, не дадут петь, - он сел и уехал назад к себе. А нам оставаться здесь, жить здесь. Мы не можем поступать так. "Вы покупаете аплодисменты! Вы в рабстве у шайки негодяев!".

- Да и что докажет ваш Скиаляпино? Лишний раз все могущество шайки джентльменов в желтых перчатках! Они покажут, что значит идти против них! Надолго отобьют охоту у всех! Вот вам и результат!

Эти горячие возражения сыпались со всех сторон.

- Но публика? Но общественное мнение? - возразил я!

- Ха-ха-ха! Публика!

- Ха-ха-ха! Общественное мнение!

- Публика возмущена!

- Публика?! Возмущена?!

- Он оскорбил наших итальянских артистов, сказав, что они покупают аплодисменты!

- Общественное мнение говорит: не хочешь подчиняться существующим обычаям - не иди на сцену! Все подчиняются, что же ты за исключение такое? И подчиняются, и имеют успех, и отличные артисты! Всякая профессия имеет свои неудобства, с которыми надо мириться. И адвокат говорит: "И у меня есть в профессии свои неудобства. Но подчиняюсь же я, не ору во все горло!". И доктор, и инжинер, и все.

- Но неужели же никто, господа, никто не сочувствует?

- Сочувствовать? В душе-то все сочувствуют. Но такие вещи, какие сказал, сделал ваш Скалиапино, - не говорятся, не делаются.

- Он поплатится!

И они все жалели Шаляпина:

- Этому смельчаку свернут голову!





Мне страшно, прямо страшно было, когда я входил в театр.

Сейчас...

Кругом я видел знакомые лица артистов. Шеф клаки, безукоризненно одетый, с сияющим видом именниника, перелетал от одной группы каких-то подозрительных субъектов к другой и шушукался.

Словно полководец отдавал последние расположения перед боем.

Вот сейчас я увижу проявление "национализма" и "патриотарства", которые так часто и горячо проповедуются у нас.

Но почувствую торжество на своей шкуре.

На русском.

Русского артиста освищут, ошикают только за то, что он русский.

И я всей болью души почувствую, что за фальшивая монета патриотизма это "патриотарство". Что за несправедливость, что за возмущающая душу подделка национального чувства этот "национализм".

Я входил в итальянское собрание, которое сейчас казнит иностранного артиста только за то, что он русский.

Какая нелепая стена ставится между артистом, талантом, гением и публикой!

Как испорчено, испакощено даже одно из лучших наслаждений жизни - наслаждение чистым искусством!

Как ужасно чувствовать себя чужим среди людей, не желающих видеть в человеке просто человека!

Все кругом казались мне нелепыми, дикими, опьяненными, пьяными.

Как они не могут понять такой простой истины? Шаляпин - человек, артист. Суди его как просто человека, артиста.

Как можно собраться казнить его за то, что:

- Он - русский!

Только за это.

Я в первый раз в жизни чувствовал себя "иностранцем", чужим.

Все был русский и вдруг сделался иностранец.

В театр было приятно идти так же, как на казнь.

Я знаю, как "казнят" в итальянских театрах.

Свист - нельзя услышать ни одной ноты.

На сцену летит что попадет под руку.

Кошачье мяуканье, собачий вой.

Крики:

- Долой!

- Вон его!

- Собака!



Дирижер г-н Тосканини наклонил палочку в сторону Шаляпина.

Шаляпин не вступает.

Дирижер снова указывает вступление.

Шаляпин не вступает.

Все в недоумении. Все ждут. Все "приготовились".

Дирижер в третий раз показывает вступление.

И по чудному театру "Скала", - с его единственным, божественным резонансом, - расплывается мягкая, бархатная могучая нота красавца-баса.

- Ave Segnor!

- А-а-а! - проносится изумленное по театру. Мефистофель кончил пролог. Тосканини идет дальше.

Но громовые аккорды оркестра потонули в реве:

- Скиаляпино!

Шаляпина, оглушенного этим ураганом, не соображающего еще, что же это делается, что это за рев, что за крики, выталкивают на сцену.

- Идите! Идите! Кланяйтесь!

Режиссер в недоумении разводит руками:

- Прервали симфонию! Этого никогда еще не было в "Скала".

Театр ревет. Машут платками, афишами. Кричат:

- Скиаляпино! Брава, Скиаляпино!

Где же клака?

Когда Шаляпин в прологе развернул мантию и остался с голыми плечами и руками, один из итальянцев-Мефистофелей громко заметил в партере:

- Пускай русский идет в баню.

Но на него так шикнули, что он моментально смолк.

С итальянской публикой не шутят.

- Что же "король клаки"? Что же его банда джентльменов в желтых перчатках? - спросил я у одного из знакомых артистов.

Он ответил радостно:

- Что ж они? Себе враги, что ли? Публика разорвет, если после такого пения, такой игры кто-нибудь свистнет!

Это говорила публика, сама публика, и ложь, и клевета, и злоба не смели поднять своего голоса, когда говорила правда, когда говорил художественный вкус народа-музыканта.

Все посторонние соображения были отринуты в сторону.

Все побеждено, все сломано.

В театре гремела свои радостные, свои торжествующие аккорды правда.

Повторять об успехе значило бы повторять то, что известно всем.Дирижер г-н Тосканини наклонил палочку в сторону Шаляпина.Шаляпин не вступает.Дирижер снова указывает вступление.Шаляпин не вступает.Все в недоумении. Все ждут. Все "приготовились".Дирижер в третий раз показывает вступление.И по чудному театру "Скала", - с его единственным, божественным резонансом, - расплывается мягкая, бархатная могучая нота красавца-баса.- Ave Segnor!- А-а-а! - проносится изумленное по театру. Мефистофель кончил пролог. Тосканини идет дальше.Но громовые аккорды оркестра потонули в реве:- Скиаляпино!Шаляпина, оглушенного этим ураганом, не соображающего еще, что же это делается, что это за рев, что за крики, выталкивают на сцену.- Идите! Идите! Кланяйтесь!Режиссер в недоумении разводит руками:- Прервали симфонию! Этого никогда еще не было в "Скала".Театр ревет. Машут платками, афишами. Кричат:- Скиаляпино! Брава, Скиаляпино!Где же клака?Когда Шаляпин в прологе развернул мантию и остался с голыми плечами и руками, один из итальянцев-Мефистофелей громко заметил в партере:- Пускай русский идет в баню.Но на него так шикнули, что он моментально смолк.С итальянской публикой не шутят.- Что же "король клаки"? Что же его банда джентльменов в желтых перчатках? - спросил я у одного из знакомых артистов.Он ответил радостно:- Что ж они? Себе враги, что ли? Публика разорвет, если после такого пения, такой игры кто-нибудь свистнет!Это говорила публика, сама публика, и ложь, и клевета, и злоба не смели поднять своего голоса, когда говорила правда, когда говорил художественный вкус народа-музыканта.Все посторонние соображения были отринуты в сторону.Все побеждено, все сломано.В театре гремела свои радостные, свои торжествующие аккорды правда.