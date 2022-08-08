И это тоже новости

КПРФ считает преследование сына экс-губернатора политическим

Сын бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко (КПРФ), Андрей Левченко, приговорен (https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_38/mass-media/news?item=...) к 9 годам колонии за мошенничество в составе группы с заменой лифтов при капремонте домов: он с подельниками незаконно заработал почти миллиард рублей. Кроме того, Левченко оштрафован на 1,5 миллиона.

Андрей Левченко создал (http://www.irk.ru/news/20220729/verdict/) организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему компании Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. Рябикин в Москве заключил с предприятиями, производящими лифты, соглашение, ограничивающее конкуренцию. Потом они все вместе предоставляли ложные сметные отчеты завышенных объемах выполненных работ, приобретении дополнительных материалов и транспортных расходах при доставке лифтов к месту назначения. На их основании получен доход более 55,7 миллиона рублей. https://t.me/VersiaRu/18799

Военкома Якутска Афанасия Захарова задержали (https://www.rbc.ru/society/28/07/2022/62e21f399a79478dc853e9...) после обыска в квартире. Его подозревают в оформлении военных билетов за деньги. Сам он ранее называл эти данные ничем не подтвержденными.

Военкома задерживали люди в масках — по разным версиям, сотрудники либо ФСБ, либо военного следственного отдела СК. Последний, по данным местных СМИ, расследует это дело.

Урал. Банк. Торговля персональными данными

Суд в Екатеринбурге приговорил (https://urbc.ru/1068113636-v-ekaterinburge-vynesen-prigovor-...) к 3,5 годам колонии строгого режима со штрафом свыше 5 млн руб. директора одного из местных банков. В 2019-2021 годах банкир раскрыл сведения о более 5,6 тыс. клиентах банка посреднику, ставшему в последствие обвиняемым. Этот человек, в свою очередь, за вознаграждение в размере свыше 5,6 млн рублей передал базу данных исполнительному директору финансово-юридического агентства, оказывавшего услуги в сфере кредитования. Частью денег – более 1,6 млн рублей – он поделился с директором-подельником.

Другие подсудимые, выступавшие в качестве посредников, получили условные сроки (от 3,5 до 4,5 года) и штрафы в размере свыше восьми и одиннадцати млн рублей.

Точно так же обвиняемый собрал сведения о не менее 100 клиентах другого банка получив вознаграждение в размере 600 тыс. руб., а также о не менее 60 клиентах третьего банка, получив за это 300 тыс. руб. https://t.me/VersiaRu/18803

Цветмет

Суд в Таганроге огласил (https://www.kommersant.ru/doc/5482285) приговор по делу о хищении деталей самолета Ил-80, также известного как «самолет Судного дня». Признанному виновным в краже 37-летнему местному жителю Жоре Хачунцу назначено четыре года колонии строгого режима. В декабре 2020 год он проник на аэродром, забрался на борт судна и вынес из него детали стоимостью 2,7 млн руб. Впоследствии похищенное оборудование так и не было найдено. Основными доказательствами версии следствия стали обнаружение следов ДНК обвиняемого на месте преступления и показания засекреченного свидетеля, которому Жора Хачунц якобы рассказал о краже. Сам Жора Хачунц вину не признает, его защита намерена добиваться полного оправдания фигуранта.

Параллельно деятельности расследованию велось выявление цепочки сбыта украденного оборудования вплоть до конечного потребителя. Довольно скоро выяснилось, что конечный потребитель не агенты иностранных спецслужб, и даже не ростовские радиолюбители, а перерабатывающие цветмет предприятия. https://t.me/VersiaRu/18804

Водоканал Спб и его обитатели

Бывшего гендиректора УК «Евротракт» Илью Лободу арестовали (https://www.dp.ru/a/2022/07/29/JEks-direktora_UK_Evrotra) в Санкт-Петербурге по делу об особо крупном мошенничестве. По данным следствия, обвиняемый вместе с другими сотрудниками компании похитили около 73 млн рублей, предназначенных ГУП «ТЭК СПб» и ГУП «Водоканал СПб».

На заседании бывший гендиректор возражал против ареста, заявил, что страдает хроническим заболеванием. Его адвокат указал, что в материалах дела нет доказательств, просил для подзащитного домашний арест.

В середине июля в Петербурге арестовали бывшего гендиректора «Водоканала» Александра Данилова. Его обвиняют в шести эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, что нанесло предприятию ущерб в 872 миллиона рублей.

Похоронят

Заочно арестован (https://www.kommersant.ru/doc/5490929?utm_source=yxnews&...) 35-летний Артем Манилов — основатель и гендиректор оказывающего ритуальные услуги IT-проекта АО «Честный агент», крупнейшего ритуального бизнеса в Подмосковье. Он обвиняется в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Бизнесмен, который сейчас живет в Израиле, не признает вину и считает, что за его преследованием стоят правоохранители, которые не хотят отдавать контроль за рынком похоронных услуг.

2,4 млн из бюджета обманным путем Подрядчик искусственно завысил цены на объекты, и все закончилось уголовкой. В Орловской области возбуждено (https://orel.bezformata.com/listnews/proverki-vozbuzhdeno-ug...) дело о хищении более 2,4 млн бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда. В марте 2022 г. администрация г. Болхова и ООО "Техспецкомплект" заключили контракт о выполнении работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха. А при формировании сметного расчёта прокурорская проверка нашла заведомо ложные сведения о завышенной стоимости фонтана, урны и скамеек.

Перед репатриацией в Израиль Михаилу Прохорову пришлось заплатить в России налоги на сотни миллионов рублей

Действия группы компаний ОНЭКСИМ, в частности, взаимодействие с кипрскими офшорами в свое время явно заинтересовали проверяющие органы. История началась с проверок, а закончилась судебными разбирательствами. Лишние сложности Михаилу Прохорову были не нужны, совпало или нет, но после того конфликта он вывел холдинг из офшоров, а позже начал избавляться уже от российских активов. https://t.me/VersiaRu/18853

Компромат по-курски

Экс-издателю "МК Черноземье" Денису Шайкину дали (https://www.kommersant.ru/doc/5491267) 2 года колонии за вымогательство 400 тыс. руб. за непубликацию порочащей статьи про директора курского завода.

Контракт по завышенной цене

В Тамбовской области в рамках уголовного дела о мошенничестве задержаны (https://www.rbc.ru/society/03/08/2022/62ea27979a7947192f3736...) три руководителя компании "Компьюлинк инфраструктура ТО". Компания выступала подрядчиком строительства котельных в г. Котовске, с которым администрация города заключила контракт по завышенной на 100 млн рублей цене.

10 лет колонии и полумиллиардный штраф получил депутат Госдумы Вадим Белоусов за крупнейшую в истории России взятку

10 лет колонии получил депутат Госдумы Вадим Белоусов по делу о получении взятки в размере более трех миллиардов рублей. Такое решение сегодня принял Московский городской суд.

Отбывать наказание фигурант дела о рекордной в истории России взятки будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил необходимость выплаты Белоусовым штрафа в 500 миллионов рублей. Также по результатам заседания была озвучена необходимость в лишении Белоусова награды за заслуги перед Отечеством второй степени.

Добавим, что гособвинение настаивало на наказании для Белоусова в виде 14 лет колонии строгого режима.

Судья в ходе оглашения потребовал взять Белоусова под стражу прямо в зале суда, однако парламентарий не явился на заседание, сославшись на «занятость».

Пять лет условно получила теща главного фигуранта Маргарита Бутакова. Такое решение было принято судом с учетом наличия у 80-летней женщины множества хронических заболеваний. Она также, как и Белоусов, должна выплатить штраф в размере 500 млн рублей.

Как полагает следствие, в период с мая 2010 по январь 2014 года Белоусов вместе с губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили от руководителя холдинга взятку более 3,2 млрд рублей в обмен на обещание обеспечить покровительство.

В ходе расследования выяснилось, что в Челябинске деньги получала теща Белоусова, а в Москве наличные передавались с использованием банковской ячейки, откуда их забирала супруга депутата. Ежемесячно холдинг выплачивал по десять миллионов рублей.

Таким образом, в течение обозначенного периода Белоусов получил в качестве взятки 3,253 млрд рублей.

https://versia.ru/10-let-kolonii-i-polumilliardnyj-shtraf-poluchil-deputat-gosdumy-vadim-belousov-za-krupnejshuyu-v-istorii-rossii-vzyatku