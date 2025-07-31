Бессменный часовой Малахова кургана Владимир Истомин

Среди русских флотоводцев особое место занимают адмиралы, которые организовали и руководили героической обороной Севастополя в Крымскую войну 1853-1855 годов. Корнилов, Нахимов, Истомин. Все они сложили головы, защищая город. Контр-адмиралу Владимиру Истомину довелось оборонять самый знаменитый участок – Малахов курган.

Там он и погиб 170 лет назад – 19 марта 1855 года.

Об Истомине все очень хорошо известно с момента начала его службы и почти ничего до этого времени. Есть даже определенные тайны, которые так и не разгаданы полностью исследователями. Например, долгое время считалось неясным, где же родился будущий адмирал. Назывались Псковская, Эстляндская и, даже, далекая от них Пензенская губернии.

И вот лишь совсем недавно в Казанской церкви Таллина (в его годы Ревеля), была обнаружена запись в метрической книге о рождении 9 (21) февраля 1810 года мальчика Владислава. Родители – Иван и Евдокия Истомины. Но нашего адмирала звали же Владимир. Оказалось, что не всегда, и до поступления в Морской корпус он был именно Владиславом. А вот по какой причине сменил имя – это загадка.

Это подтверждает и еще один факт, зафиксированный в той же метрической книге Казанской церкви. Восприемником, то есть крестным отцом младенца, там записан начальник Ревельской эскадры вице-адмирал Федор Ломен. Этот человек немало сделал для того, чтобы все пятеро сыновей Ивана Истомина получили возможность пойти на флотскую службу, но лишь у одного из них он был крестным отцом — и крестник не посрамил его.

Отец был из потомственных дворян, служил коллежским советником камерального суда Эстляндской губернии.

В сентябре 1820 года Владислав Истомин подает прошение на имя императора Александра I о зачислении в Морскую академию. Но пришлось ждать еще три года, прежде чем это случилось.

Через три года, 31 марта 1823 года появляется приказ по Морскому кадетскому корпусу, который гласит:

«По высочайшему повелению недоросли из дворян определяются в кадеты в комплект и помещаются: Владимир Истомин в 3-ю… роту, коих Главному дежурному штаб-офицеру внести по Корпусу в список, а ротным командирам довольствовать против прочих».

Здесь Владислав впервые назван Владимиром, и именно это имя с той поры станет для него обычным, так что даже родные в письмах будут обращаться к нему «любезный Владимир».

Учеником он был настолько старательным, что досрочно, в 1824 году, за три года до выпуска, стал гардемарином.

Тут надо пояснить, что «гардемарин» — это не синоним курсанта или ученика морского училища, а именно звание. Оно присваивалось обычно ученикам последнего курса, а потом они в этом качестве и приходили во флот. И только спустя время, когда их навыки становились неоспоримыми, присваивалось первое офицерское звание.

Владимиру Истомину мичмана собирались присвоить сразу по окончании Морского корпуса, но помешала бюрократия – не подходил по возрасту!

Зато талантливого юношу забирает к себе на линейный корабль «Азов» не кто-нибудь, а сам капитан 1-го ранга Михаил Лазарев. Тот самый, что прославился открытием Антарктиды. Удивительно, но на этом же судне служили Корнилов и Нахимов – все три будущих героя Севастополя. Впрочем, Лазарев славился умением замечать и взращивать таланты. Усыпальница четырех адмиралов. фото: телекомпания «Форпост» (Севастополь)

Мичманом Истомин стал только после знаменитого Наваринского сражения 1827 года, когда соединенная русско-англо-французская эскадра разбила турецко-египетский флот. Линейный корабль «Азов» во время Наваринского сражения. Фрагмент картины художника Ивана Айвазовского «Сражение при Наварине», 1848 год

Зато Владимир Истомин навсегда запомнил день своего производства в мичманы: это произошло сразу после Наваринского сражения, в котором молодой гардемарин сражался на линейном корабле «Азов» под командованием своего будущего главного наставника, тогда капитана первого ранга Михаила Лазарева. Бок о бок с ним сражались не только его старший брат мичман Константин Истомин, но и будущие товарищи по Севастопольской обороне — лейтенант Павел Нахимов и мичман Владимир Корнилов. Заслуги Истомина в сражении были отмечены не только мичманским званием, но и Знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом. Отмечен был и сам «Азов», который стал первым в русском флоте кораблем, пожалованным кормовым Георгиевским флагом.

Его заслуги в рапорте лично отметил командующий эскадрой граф Гейден. Истомина произвели в офицеры в 18 лет, наградили еще и орденом св. Георгия 4-й степени.

Следующие пять лет прошли на том же «Азове», а потом перевели на Балтийский флот на «Память Азова». В это время Лазарева назначают командующим Черноморским флотом, и он всех талантливых офицеров стягивает туда. До 1832 года мичман Владимир Истомин продолжал служить на «Азове». В 1833 году получил чин лейтенанта, потом перешел на фрегат «Мария», а в 1835 году был переведен на Черноморский флот, которому и отдал всю оставшуюся жизнь. Именно здесь он за два десятка лет дослужился до звания контр-адмирала, причем звания капитана второго и первого ранга получил с опережением — за отличия. На Черном море Истомин станет ближайшим сподвижником адмирала Михаила Лазарева. Именно он попросит одаренного офицера последовать за ним в заграничную поездку, из которой Лазареву уже не суждено будет вернуться. В Вене, где выдающийся русский мореплаватель будет доживать последние дни, капитан первого ранга Истомин будет фактически начальником выездного штаба при командующем Черноморским флотом — и справится с этим блестяще. А потом ему выпадет горькая обязанность провожать своего наставника в последний путь: именно Владимир Истомин будет организовывать отпевание усопшего адмирала, а потом сопровождать его прах по пути на родину.

Истомин принимает участие в Кавказской войне, проводя крейсерские рейды вдоль берегов. Было бы неправильно, однако, считать, что служба Владимира Истомина определялась только близостью к выдающимся личностям. Нет, он прежде всего был блестящим морским офицером, что и доказал неоднократно и в сражениях, и в периодах между ними. Корабли, которыми он командовал, неизменно становились лучшими на Черноморском флоте; так, пароход «Северная звезда», которым лейтенант Истомин командовал с июля 1837 года, был выбран для организации плавания императора Николая I с семьей по Черному морю с заходом в Севастополь, а потом на берега Северного Кавказа. Именно его выбрал однажды император Николай I для семейного путешествия. Он настолько был впечатлен командованием кораблем Истоминым, что наградил двумя перстнями с бриллиантами, орденом св. Владимира 4-й степени и распорядился выдать годовой оклад.

А 120-пушечный линейный корабль «Париж», командовать которым Истомина назначил адмирал Лазарев в 1850 году, неизменно объявлялся лучшим по флоту за блестящий, в том числе и в прямом смысле слова внешний вид и исключительно грамотные действия экипажа.

Истомин в последующие годы занимает ряд должностей, отметился и на административной службе – был у губернатора Воронцова офицером «по разработке морских вопросов». Впрочем, это скорее не административная, а штабная была работа – советы Истомина по организации морских и сухопутных операций на Кавказе оказались очень ценными. «Черноморский 120-пушечный линейный корабль «Париж». Картина художника Ивана Айвазовского, 1854 год

В 1849 году Истомин становится капитаном 1-го ранга. Через год он уже командует 120-пушечным линейным кораблем «Париж» и именно в этом качестве принимает участие в знаменитом Синопском сражении 18 ноября 1853 года. В ходе боя «Париж» вывел из строя четыре вражеских корабля, потеряв при этом всего одного члена экипажа убитым и восемнадцать ранеными, за что удостоился высшей похвалы командующего эскадрой вице-адмирала Павла Нахимова. И. Айвазовский «Синопской бой»

Действовал настолько успешно, что командовавший эскадрой адмирал Нахимов в разгар боя велел поднять вымпел с благодарностью, что в момент битвы никогда не делалось. Правда, не получилось – фалы для вымпела оказались все перебиты.

«Нельзя было налюбоваться прекрасными и хладнокровно рассчитанными действиями корабля «Париж», — отмечал в рапорте императору Нахимов.

За Синопское сражение Владимир Истомин был произведен в контр-адмиралы. Экипаж «Парижа» в качестве подарка преподнес своему командиру адмиральские эполеты. Растроганный Истомин пообещал никогда их не снимать и выполнит эту клятву.

А дальше была оборона Севастополя. Затопив корабли и не дав этим вражескому флоту подойти к городу с моря, знаменитые адмиралы перешли на сушу. Всей обороной руководил Нахимов, южным участком – Корнилов.

Контр-адмиралу Владимиру Истомину достался один из самых трудных участков, так называемая 4-я оборонительная линия. Она включала в себя не только Малахов курган, ставший главным символом мужества севастопольских защитников, но и 1-й и 2-й бастионы — фактически всю Корабельную сторону. На этом участке обороны контр-адмирал Владимир Истомин получил возможность во всем блеске продемонстрировать навыки полевого артиллериста, которые он как кадет Морского корпуса получил четверть века назад. Севастопольская панорама

Истомин практически круглосуточно находится на позициях, так что даже солдаты и матросы прозвали его «бессменным часовым Малахова кургана». После отражения первой бомбардировки был награжден орденом св. Георгия 3-й степени. Отражение ночного штурма защитниками Камчатского люнета». Рисунок художника Иллариона Прянишникова из альбома «Эпизоды Севастопольской жизни 1854-1855 годов», 1871-1872 годы

За время обороны Истомин был ранен и контужен. И много шутил по этому поводу, говорил, что «живет на счет англичан и французов». Гренадеры Бутырского полка ворчали, что он «в самый кипяток так и лезет… как будто о семи головах». А сам Истомин в своих письмах отмечал, что не может надивиться мужеству солдат и матросов.

На Малаховом кургане контр-адмирал Истомин и погиб. Случилось это 19 марта (7 по старому стилю) 1855 года. Вражеское ядро угодило в голову и смерть была мгновенной. Памятный знак на месте гибели контр-адмирала Владимира Истомина у подножия Камчатского люнета на Зеленом холме в Севастополе, установленный в 1904 году

На месте гибели Владимира Истомина по приказу адмирала Павла Нахимова — последнего из легендарной адмиральской тройки — выложили из ядер крест; через полвека здесь будет воздвигнут мраморный обелиск (он сохранился до наших дней).

Героя похоронили во Владимирском соборе Севастополя рядом с Корниловым. Он был накрыт корабельным флагом с линкора «Париж» и в подаренных эполетах. Адмирал выполнил данное экипажу обещание. Мраморный бюст адмирала В.И. Истомина на здании Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов

Владимира Истомина похоронили рядом с прахом его учителя и командира Михаила Лазарева и товарища по службе Владимира Корнилова.

«Я берег это место для себя, но решился уступить ему», — напишет родным погибшего адмирал Нахимов, который и сам вскоре упокоится рядом.



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