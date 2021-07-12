Зачем строят ж/д от Урала до Белого моря? Дороже Крымского моста

Напомню, что оба Крымских моста (ж/д и авто) обошлись в 228 миллиардов рублей. А ведь ту стройку называли чуть ли не стройкой века.

С тех пор, конечно, построено много других объектов, по сравнению с которыми Крымский мост уже не выглядит столь масштабной стройкой. Кроме того, до 2030 года планируется выделить еще 22 000 миллиардов рублей (22 триллиона или около 100 Крымских мостов) на развитие инфраструктуры по всей стране.

Похоже, регионы России собираются "подтягивать" до уровня Москвы, чтобы народ не разъезжался, а оставался на местах, имея города с московским уровнем комфорта, зарплат, медицины, образования, досуга и т.д. Столь стремительные изменения невозможны без качественной инфраструктуры. С нее и начнут.

Проект "Белкомур", на первый взгляд, не имеет прямого отношения к уровню жизни конкретного жителя Омска, Барнаула или Перми. И стоит он аж на 50 миллиардов дороже Крымского моста - 278 млрд рублей. Но это только на первый взгляд...

Название проекта пошло от сокращения названий трех географических регионов: БЕЛого моря, КОМи и Урала.

Соответственно, Белкомур – это железная дорога, связывающая Урал с портом в Архангельске (Белое море) через Сыктывкар (республика Коми).

И здесь кто-то скажет:

"Ну, вот, опять какие-то проекты а-ля СССР.

Какие-то дороги посреди тайги, где одни медведи живут. Кому нужны все эти показушные стройки в стиле "Догнать и перегнать?!". Не лучше ли для начала просто дороги в Новосибирске и Красноярске отремонтировать?"

Ну, во-первых, дороги в Новосибирске и Красноярске – это другой проект и он тоже реализуется. Одно другому не мешает, как говорится.

А, во-вторых, ничего "показушного" здесь нет. Проект очень важен не только для Архангельска, Сыктывкара и Перми, но и для Карелии, Мурманска, Новосибирска, Кузбасса и даже Владивостока.

Размеры России – это ее счастье и ее же проклятье. Из-за огромной отдаленности регионов друг от друга, стоимость логистики занимает чуть ли не первую строчку себестоимости товаров.

Сокращая пути логистики, мы можем производить более дешевые, а значит – более конкурентноспособные товары, способные завоевать новые рынки.

При этом, два главных транспортных "хребта" России – это Железная дорога от Петербурга до Владивостока и Северный Морской Путь.

Да, Северный Морской путь еще только развивается, но на него делаются большие ставки. В будущем он станет не менее важной магистралью, чем железная дорога.

Для полноценной работы этих двух магистралей, требуется как бы "замкнуть" их между собой. Причем в максимальном количестве мест. То есть создать как можно больше выходов с железной дороги к северным морским портам.

Только так промышленность страны "заиграет". Ресурсы и готовые товары можно будет оперативно и недорого доставлять в любую точку страны, и, наоборот – из любой точки страны к морю, а далее – по всему миру.

Именно для этого, например, строится знаменитый Северный Широтный Ход.

Белкомур – это проект из той же серии. Он позволит выйти с Урала и Сибири к портам Белого моря, причем по максимально короткому пути.

Общее сокращение пути – около 800 км (в Архангельск и сейчас ведет железная дорога, но из Сибири по ней добираться неудобно).

Соотвественно, вот только некоторые варианты перемещения товаров по Белкомуру:

Уголь Кузбасса и Урала можно отправлять на экспорт по СМП

Наоборот, на Урал можно доставлять арктическую нефть, бокситы и апатиты, разнообразную руду и т.д.

Продукцию Урала и Сибири отправлять по СМП на экспорт

Зарабатывать на транзите из Китая и Казахстана в Скандинавию

Ну, и так далее. Все это – развитие портов, заводов, логистических центров и т.д. То есть – рабочие места. И это мы не считаем рабочие места на самой железной дороге, которых появится не мало.

Кроме того, Белкомур позволит наконец-то развивать морской порт Архангельска, который сейчас не вырабатывает свой потенциал и требует больших инвестиций. Эти инвестиции не окупятся, если не будет грузов. А грузы Архангельску даст дорога Белкомур.

Архангельский порт разовьется и станет одним из главных опорных пунктов на Севморпути, что позволит увеличить грузопоток и по нему. Увеличится грузооборот по СМП – лучше заработают порты Ямала или Владивостока.

В общем здесь мы видим эффект синергии, когда различные элементы, объединяясь в систему, дополняют и усиливают друг друга. По отдельности они, может, и не выполняют решающей роли, но в сумме создают мощный, жизнеспособный механизм.

Конечно, всё не произойдет по щелчку. Арктику и арктические пути еще никто толком не развивал. Россия станет первой. Будет трудно, но это "хобби" может принести России гораздо больше преимуществ, чем гонка за какой-нибудь Луной или Марсом и тем, кто же там быстрее воткнет очередной флажок.

https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43465636534/Zachem-...