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Десять лет за антинацизм грозит общественнику в Казахстане

Десять лет за антинацизм грозит общественнику в Казахстане

В минувшую пятницу в Ауэзовском районном суде города Алматы состоялось судебное заседание по делу известного общественного деятеля и правозащитника Ермека Тайчибекова, который активно выступает за интеграцию Казахстана с Россией.

Как видим, подобные убеждения в республике приравниваются к преступлению. Формально его обвиняют якобы в разжигании межнациональной розни, хотя он выступал с осуждением как раз кровавого погрома беззащитного дунганского меньшинства на юге Казахстана, совершенного казахскими националистами в феврале прошлого года при попустительстве и фактическом одобрении властей.

Адвокат подсудимого Галым Нурпеисов отметил, что в этот раз прокуратура отказала Ермеку Тайчибекову в процессуальной сделке, запрос о которой был направлен им в надзорный орган больше десяти дней назад. Таким образом, сторона обвинения намерена провести судебный процесс до конца именно с целью осуждения общественного деятеля на максимальный срок заключения, а именно – на десять лет с учетом рецидива.

«Когда судья спросил у прокурора и отметил, что Ермек воспользовался правом на заключение процессуальной сделки, из-за чего суд предоставил перерыв на десять дней, то представитель надзорного органа заявил, что они отказали и отправили ответ почтовым сообщением всем сторонам процесса.

Я заметил, что никакого сообщения не получил.

Судья также заявил, что на его почту никакого сообщения не поступало. В итоге прокурор признался, что отказ был отправлен лишь 9 апреля, то есть в день судебного заседания», – прокомментировал специально для «ПолитНавигатора» данную ситуацию адвокат.

Подобный поворот вызвал возмущение у подсудимого и стороны защиты, которые потребовали отвода прокурора.

«При данном раскладе Ермек Тайчибеков выразил протест прокурору и заявил отвод, обосновав это тем, что во время досудебного следствия и на данный момент прокурор не проявляет заинтересованности в осуществлении законности, а предвзято относится к личности самого Ермека. Но это, собственно, было видно с самого начала судебного заседания. Подсудимый сказал, что он написал порядка 50-ти ходатайств и на них он до сих пор не получил ответа», – отметил Галым Нурпеисов.

Со своей стороны, прокуратура напрочь отвергает этот факт игнорирования ходатайств со стороны Ермека Тайчибекова.

«При этом, всех поразила реакция представителя прокуратуры, который, как ни в чем не бывало, полностью опроверг утверждения Ермека, заявив, что на все ходатайства он ответил, но почтовыми сообщениями. Правда, ни защита, ни сам подсудимый данных ответов так и не получили», – сказал адвокат.

Подобное вызывающее поведение прокурора никак не смутило судью, который также попытался проигнорировать ходатайство подсудимого об отводе прокурора, желая продолжить судебное разбирательство в этом же составе без перерывов.

«После чего судья предложил провести следующее заседание и только после этого рассмотреть вопрос об отводе. Я со своей стороны напомнил судье, что в заявлении о недоверии участникам процесса и заявлении об отводе прокурора является препятствием к проведению дальнейшего судебного заседания. В связи с чем, судья отложил заседание на следующую неделю, а именно на 16 апреля до рассмотрения вопроса об отводе прокурору. По нашему предположению, судья нам откажет в отводе прокурора и дело пойдет в таком же обвинительном ключе», – указал Галым Нурпеисов.

Для понимания всех нюансов мы попросили адвоката объяснить читателям, что означает на деле заключение процессуального соглашения.

«На данный момент, согласно уголовно-процессуального кодекса, подсудимый имеет право заявить ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме признания вины. Условия заключения процессуального соглашения предоставляет прокуратура. Она же предоставляет либо условный срок, либо минимальный срок, либо какое-то дополнительное наказание. То есть, решает и регулирует эти вопросы прокуратура. Мы здесь говорим, что, пользуясь своим правом, хотим заключить соглашение о признании вины и не будем оспаривать ваши доказательства, мы не будем со своими вопросами туда лезть и мы молча соглашаемся с предъявленным вами обвинением и ставим на этом точку», – дал разъяснение защитник.

Ясно, что общественник, зная, что суд не будет по существу рассматривать его дело, попытался подобным ходатайством о процессуальном соглашении смягчить итоговое наказание по сфабрикованному обвинению. Но получается, этим решением прокуратура, а значит и казахстанское государство, желает показательно наказать Ермека Тайчибекова по всей строгости закона, а именно за его антинацизм, за порицание убийц, резавших и поджигавших дома мирных дунган. Значит, осуждение погромов, а ведь ни Назарбаев, ни Токаев официально так и не осудили участников резни, является преступлением, за которое можно сесть за решетку на десять лет.

Напомним, что в отношении правозащитника Ермека Тайчибекова в сентябре прошлого года МВД РК возбудило уголовное дело по статье 174 части второй Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Разжигание межнациональной розни с использованием СМИ», по которой ему грозит 10 лет заключения. Из эпизодов ему вменяют его интервью изданию Ukraina.ru в феврале прошлого года и интервью израильскому телеканалу Iton.tv в это же время по событиям в Кордайском районе Жамбылской области.

В феврале прошлого года в этом районе на юге Казахстана казахские националисты устроили погромы этнических дунган, в результате которых 11 человек погибло, десятки жилых домов были сожжены, а также уничтожено множество коммерческой недвижимости и автотранспорта.  Свыше 23 тысяч дунган бежали на территорию соседней Киргизии, несколько тысяч дунган из числа оставшихся в Казахстане, укрылись в мечетях, пограничных заставах. Ермек Тайчибеков как раз осудил открыто эти кровавые злодеяния казахских националистов.

Примечательно, но придворные поэты и писатели, пригретые властью, не боятся в официальной прессе призывать к концлагерям для русскоязычных граждан и свободно разгуливают на свободе. В это же время защитник преследуемых дунган томится в тюрьме.

На этом фоне показательным официальным проявлением и внедрением сверху неонацизма является массовое переименование 3 апреля улиц в Павлодаре, когда русских и русскоязычных жителей не только сознательно отсекли от участия в «общественных слушаниях», но и дали улице Ермака имя Мустафы Шокая (Чокая), который является идеологом и основателем Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС. А это как раз Шухевич местного розлива, и получается – украинизация казахстанского государства налицо!

https://www.politnavigator.net/desyat-let-za-antinacizm-groz...

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