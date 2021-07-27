Лукашенко подверг жесткой критике политику многовекторности

Президент Беларуси Александр Лукашенко устроил публичный разнос деятельности белорусских внешнеполитических ведомств

Резкой критике Лукашенко подверглась вся работа белорусского МИД, особенно по части контактов с Западом. Лукашенко стал прозревать, что Запад его миротворческие порывы просто использовал, поэтому он разнес всю политику многовекторности и нормализации отношений с США и ЕС, которую МИД проводил по его же отмашке.

На совещании по приоритетам внешней политики Александр Лукашенко рассказал, что перед выборами 2020 года МИД «засыпал его предложениями по контактам с США, а также Литвой, Латвией и рядом других европейских стран».

«И ничего из того, что вы мне подсовывали, не сработало. Так что это было, дезинформация? Где сейчас ваши наработки, контакты, мероприятия по продвижению и укреплению имиджа, работа с аналитическими институтами? Может, вас просто использовали, как у нас в спецслужбах говорят, вслепую, а вы этого даже не поняли?», — возмутился Лукашенко.

Какие могут быть контакты и мероприятия по продвижению имиджа в условиях, когда ЕС закрыл воздушное пространство для белорусов и угрожает вообще перестать выдавать им визы, — вопрос открытый. Белорусские дипломаты, может, и рады дальше вопреки объективной реальности рассказывать иностранцам про международное сотрудничество и добрососедские отношения, но Европа затруднила им эту деятельность даже логистически.

Тем более примечательно, что Лукашенко повесил на МИД Беларуси провал работы с США и Евросоюзом.

По его мнению, взаимодействие с Западом и велось, и до сих пор ведется неправильно. «Многие наши дипломаты предпочли не высовываться, переждать «непогоду» в тиши уютных кабинетов. Предупреждаю вас: не получится», — сказал Лукашенко и поручил премьер-министру, руководителю администрации президента и главе МИД проанализировать вопросы кадрового состава белорусской дипломатической службы.

Многочисленные наблюдатели после этого разноса принялись гадать, удержится на своей должности министр иностранных дел Владимир Макей или нет. На самом деле, это вопрос вторичный. Макей вполне еще может удержаться, если адаптируется под изменившуюся реальность. Лукашенко публично дал понять белорусскому МИД, что для этого нужно делать.

Обречен не Макей — обречены та политика многовекторности и особый стиль отношений Беларуси со странами Запада, который белорусский МИД с одобрения Лукашенко проводил до августа прошлого года.

Этот стиль заключался в предельном миролюбии, незлобивости и готовности к любым компромиссам и сглаживанию острых углов, лишь бы европейские и американские партнеры были согласны на диалог. Мы со всеми дружим, со всеми развиваем отношения и не хотим ни с кем ссориться.

Такая «политика кота Леопольда» обанкротилась после президентских выборов 2020 года. Оказалось, что Запад не готов и никогда не был готов разговаривать с Минском — он готов исключительно диктовать. Единственное его условие для диалога с Лукашенко — это уход Лукашенко. И Запад готов помочь ему с этим уходом. В том числе непризнанием легитимности и организацией массовых протестов.

После того, как «уйти» Лукашенко не удалось, западные партнеры окончательно пошли в разнос. Уровень хамства по отношению к Беларуси начал зашкаливать. Чего стоит одна история с осквернением белорусского флага в Риге, который сняли с флагштока и заменили на символ белорусской оппозиции совместными усилиями мэр латвийской столицы, глава МИД Латвии и сотрудник посольства США в Риге?

Главная претензия Лукашенко к белорусским дипломатам состоит в том, что они не изменились в соответствии с требованиями времени и продолжают изображать из себя котов Леопольдов, в то время как их страну оскорбляют и давят санкциями.

«Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично, может, с угрозой для своей собственной жизни набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. А у нас тишина. И в МИД тишина, пока президент не топнул ногой», — привел пример Лукашенко.

Сам белорусский президент, очевидно, прекрасно себя чувствует в новой реальности. Он в ней смотрится органично. Лукашенко по природе своей трибун, публичный политик. А политика — это конфликт. Можно не сомневаться: находись белорусский президент в Риге в момент осквернения флага, он бы полез в прямом и переносном смысле бить морду.

Лукашенко выглядел неестественно как раз в образе кота Леопольда, который ему много лет навязывали сторонники многовекторности, балансирования и замирения с Западом. Посредничество, миротворчество, нейтральная переговорная площадка — все это совсем не шло лидеру страны, которую четверть века пытаются уничтожить за то, что весь ее строй противоречит идеологии глобального глобализма.

Процессы, которые происходят в Беларуси в последние месяцы, это не только прощание с иллюзиями о возможности равноправных и конструктивных отношений с Западом, но и возвращение к естественной для нее норме.

Лукашенко к норме вернулся очень быстро. Те, кто так и не понял, что когда тебе бьют морду, надо бить морду в ответ, рискуют окончательно уйти в прошлое.

Александр Носович

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