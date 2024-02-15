Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.80

Этот материал мне прислала Мама Героя. Портрет работы Вадима: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Гвардии подполковник Слабцов Виталий Николаевич (8 рота 2 взвод, 2000 год выпуска РВВДКУ)

Слабцов Виталий Николаевич родился 18.04.1978г. в городе Рязань.

С раннего детства имел лидерские и волевые качества, с юности много времени посвящал спорту, занимался боксом. Любил и был привязан к Рязанской области, каждое лето проводил в деревне и помогал по хозяйству. Любил мастерить с дедом, ходить на рыбалку, любил животных, в особенности, лошадей.

Детская мечта, чувство собственного достоинства, чести и справедливости привели его в ряды ВДВ, где он сложился, как настоящий честный, надежный, выносливый, верный и грамотный офицер. Курсантские годы были нелегки, но он старался, так как была цель.

Его девиз был – вижу цель, иду к ней, не получается идти- ползу. Главное не сдаваться!

Из воспоминаний товарища …

Виталий ответственно относился к учебе, был Настоящим Другом и в нужную минуту всегда подставлял свое плечо. Мы всегда могли на него положиться. Никогда не унывал, всегда с улыбкой и шутками шел по жизненному пути. Спутниками Виталия была гитара и баян, для каждого случая и настроения он находил соответствующую песню.

Однажды, будучи еще курсантами, у нас было занятие по физ. подготовке – марш на многокилометровую дистанцию в полной экипировке. Все устали, вымотались, приуныли. И тогда мы решили поднять настрой товарищей, оббежали всех и на финише встретили товарищей песней под баян.

Виталий – друг, проверенный временем!

Выпускник Рязанского высшего воздушно- десантного командного училища им. Генерала армии В.Ф. Маргелова 2000г.

С 2016г. по 2018г. слушатель Военного учебно- научного центра «Общевойсковой Военной Академии Вооруженных Сил Российской Федерации им. Фрунзе».

С 2000г.Служил в г. Кострома, и прошел путь от Командира взвода до Командира батальона

С декабря 2012г.- Командир батальона войсковой части № 62295.

С июня 2018г. - Командир батальона Рязанского гв. ВВДКУ

С декабря 2019г.- Командир батальона войсковой части № 54801

С июля 2020г.– Начальник штаба-зам. командира войсковой части № 42091

С ноября 2021г. -Заместитель командира войсковой части № 71289

Виталий Николаевич участник боевых действий: в разное время принимал участие в разрешении Грузино-Абхазского конфликта, принимал участие в военной операции в Сирии и др. За проявленные им мужество и героизм награжден государственной наградой-

медалью «Суворова»,

медалями «За отличие в военной службе I, II, III степени»,

«За военную доблесть I, II степени»,

«За боевые отличия»,

«Участник боевых действий в Сирии» и многими другими наградами. С 24.02.2022г. принимал участие в Специальной Военной Операции на Украине.

Геройски погиб при выполнении боевого долга 24.03.2022г. в Киевской области. Является кавалером ордена «Мужество» (посмертно).

Виталий Николаевич всегда с ответственностью относился к своим обязанностям, был настоящим честным и порядочным офицером, которого уважали сослуживцы. Долг перед родиной был для него превыше всего.

Не раз слышали о Виталии Николаевиче слова от подчиненных: - «За таким командиром мы пойдем!» и слова вышестоящего начальства, что Виталий очень справедливый, дисциплинированный, строгий, смелый, порядочный и надежный офицер.

О службе рассказывал немного, никогда не говорил о своих заслугах, но всегда говорил:

– «Есть такая профессия- Родину защищать»

и «Мы своих не бросаем».

Для семьи Виталий Николаевич всегда был опорой и поддержкой, любящим мужем, отцом, сыном и братом. Мы всегда им очень гордились и гордимся. Ни криком, ни словом, ни стоном невозможно передать всю боль утраты. Он очень хотел больше уделять времени семье и почаще ездить в родные места.

В кругу друзей и родственников- душевный, искренний, светлый и позитивный человек, любящий пошутить. Талантливый человек с красивым и мужественным голосом- музыка всегда была с ним.

Избрав в десятом классе профессию офицера, он был верен ей до конца.

Слабцову Виталию Николаевичу, посвящается...

Порою для счастья нам надо немного.

У каждого в жизни свой путь и стезя.

Для парня с Рязани открылась дорога,

связать свою жизнь с ВДВ навсегда.

Курсантские будни промчались, как вспышка.

И вот -уже в часть назначение пришло.

В полку Костромском начинается служба.

С лейтенанта он начал - Комбатом ушел.

Потом назначенья, ротации, сборы,

другие области и города.

Его неизменно тянуло на службу,

Виталя Слабцов - офицер навсегда!

Российский военный, живёт по приказу.

Для Родины он и опора, и щит!

Идёт на пролом, себя не жалея,

заботясь о ближнем, лишь веру хранит.

Был мартовский день 21-ого века,

холодный и серый по сути своей.

Для нас, для гражданских, ничем не приметен,

обычный, с рутинностью будничных дней.

Вот только в соседней Республике бывшей,

где Русь Христианка начало взяла,

давно уже выставил дьявол нацистский,

главу - порожденья ехидны и зла.

Нацистские своры прорвав оборону,

пытались гвардейцев зажать, в свой в кулак,

Зам. командира отдельной бригады

мгновенно фашистам ударил во фланг.

Наемники: негры, поляки, французы,

гнилье современного Евросоюза.

Слабы были черти с гвардейцами драться,

в тактике боя офицер разбирался.

Ценой своей жизни, спасая бойцов,

ушёл в небеса подполковник Слабцов В.Н.

Таких офицеров Россия взрастила, отдавших себя за отчизну свою.

Друзья не забудут, молебном помянут, погибших бойцов за Россию в бою!

Смирнов В.М. "Михалыч" г. Кострома

Стихотворение посвятил ему Смирнов с надписью:

"Слабцову Виталию Николаевичу от Братухи из города Костромы посвящается"

Это страничка из выпущенной книги, посвященная нашим героям, но в продаже таких книг нет.

В интернете есть короткая запись о гибели Героя на страничке ресурса "ZаПобеду"

https://zpobeda.ru/slabcov-vitalij/

РязаньИнфо

https://www.rzn.info/news/2022/4/1/v-ryazanskoj-oblasti-pros...

Десантный журнал ВДВ

https://vk.com/wall-106160452_260537

КП Рязани

https://www.ryazan.kp.ru/daily/27374.5/4566938/

Газета Рязанские ведомости

https://m.ok.ru/gazetaryaz/topic/15454795276705

Проводы организовали со всеми воинскими почестями, в траурной церемонии приняли участие первые лица региона, включая губернатора. Гроб подполковника Слабцова на протяжении всего прощания оставался закрытым. Обстоятельства гибели замкома в открытом доступе не раскрывают: нет ни даты смерти, ни географического пункта, в котором она произошла. Жизнь подполковника оборвалась в 44 года.

Ещё один некролог опубликовали в паблике 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка «ВКонтакте» — Виталий Николаевич Слабцов когда-то проходил службу в его составе.- отмечено на странице "Вся правда Рязани"

https://vsyapravda.net/news/post/vitalij-slabcov-pogibshego-...

Есть, конечно, много вражеских ресурсов, но я даже ставить ссылки на них не буду. К счастью, они заблокированы!

Портрет работы Вадима Окладникова: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ФАРШИНËВА. Герой Российской Федерации (посмертно). Погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины

Дмитрий родился 29 мая 2000 года в городе Иркутске. Позже семья переехала в город Кяхта Республики Бурятия.

После окончания техникума в 2018 году был призван в Российскую армию. Пройдя срочную службу в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (место дислокации – город Улан-Удэ, Бурятия), перешёл на службу по контракту. В 2019 году в составе своей части командировался в Сирию, где Россия с 2015 года проводила военную операцию против международных террористических формирований.

С 24 февраля 2022 года 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада участвовала в спец операции в зоне проведения СВО.

5 апреля 2022 года, подразделению пришлось вступить в неравный бой с украинскими боевиками.

По данным военного ведомства РФ, ефрейтор Фаршинёв, получивший несколько ранений, принял решение прикрыть огнём сослуживцев и ценой жизни спас своих товарищей по подразделению.

Похоронен 25 апреля 2022 года в Кяхте со всеми воинскими почестями.

Указом Президента России Владимира Путина в апреле 2022 года за «мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания» гвардии ефрейтор ВДВ Фаршинëв Дмитрий Александрович удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.

21 мая 2022 года знак особого отличия «Золотая Звезда» был передан в Улан-Удэ маме погибшего военнослужащего — Татьяне Викторовне.

Также награждён медалью «За укрепление боевого содружества». По заявлению главы Бурятии Алексея Цыденова в Кяхтинском районе новому скверу присвоят имя Дмитрия Фаршинева.

Светлая память, Воину!

https://t.me/geroirossii/5802



Портрет из темы: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

12 декабря 1984 г. родился российский офицер, командир 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии(2020-2022). Гвардии подполковник Константин Владимирович Зизевский.

Учился в одной школе вместе с Юрием Юрьевичем Агарковым - будущем офицером ВДВ.

В 2001 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознамённое командное училище. В 2006 году окончил училище.

После окончания училища был распределён 104-й гвардейский десантно-штурмового Краснознамённый полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии. Потом проходил службу в 234-м гвардейском десантно-штурмовом Черноморском ордена Кутузова полку имени Святого Александра Невского.

Окончил Общевойсковую орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённую, орденов Суворова и Жукова академию Вооружённых Сил Российской Федерации.

Находился на должности заместителя командира 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого полка.

9 мая 2016 г. принимал участие в параде посвящённый 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Возглавлял парадный расчёт 104-го гвардейского десантно-штурмового полка.

Потом находился на должности начальника штаба 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Отечественной войны Донской казачьей бригады.

Принимал участие в военной операции России в Сирийской Арабской Республике.

В 2020 году был назначен на должность командира 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии.

26 февраля 2022 года погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Быть Воином Жить Вечно !

https://t.me/c/1543966835/23190

Эта же статья выложена в Администрации г.Невиномысска от главы города Михаила Миненкова.

https://nevadm.ru/news/media/2023/12/12/glava-nevinnomyisska...

Новости Ставроплья сообщили о гибели офицера и о погребении 6 марта в Пскове: в этом городе похоронен отец военнослужащего, ветеран Афганской войны Владимир Зизевский.

https://news.1777.ru/80974-stavropolskiy-oficer-pogib-vo-vre...

ГТРК "Ставрополье"

https://stavropolye.tv/news/163644

СКВО 56 ДШБ.ДШП ВДВ ( НИКТО КРОМЕ НАС!!!) рассказал о службе и гибели офицера, но статья аналогична приведенной главой города.

https://vk.com/wall-17117316_2930



Портал "Обнова Пскова" рассказал о гибели трех офицеров, погибших во время спецоперации на Украине, военных 76 дивизии ВДВ. О них рассказали сослуживцы.

Погибшие в ходе спецоперации на Украине герои Сослуживцы рассказали о трех военнослужащих из Пскова, которые одними из первых погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в группе 76 дивизии ВДВ в соцсети «Вконтакте».

Защищая Родину, погиб подполковник Юрий Юрьевич Агарков, командовавший мотострелковым полком, дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области.

Юрий Агарков «Помню, взводным пришёл в нашу роту достойный офицер ВДВ и в Чечне у меня взводным был. Спи спокойно, командир, земля тебе пухом», – написал под новостью о гибели сослуживец.

В ходе специальной военной операции на Украине также героически погиб российский офицер, командир 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка гвардии полковник Сергей Владимирович Сухарев.

Сергей Сухарев Героически пал, защищая родную землю, и командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка, гвардии полковник Константин Владимирович Зизевский.

Константин Зизевский «Настоящие супергерои Воздушно-десантных войск. Люди высокого мужества и отваги. Офицеры-десантники. Командиры полков, отдавшие жизни за Отечество наше. Они всегда первые на броне ведут в атаку десантные подразделения. Ходят по переднему краю, управляют огнем подразделений, личным примером показывая и воодушевляя личный состав. Не прячутся за спины пацанов», – так о погибших написали сослуживцы.

Погибшие на Украине военнослужащие начинали свою военную карьеру с 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в Пскове.

Сергей Сухарев (есть портрет работы Вадима Окладникова, но о нем ниже)

После окончания училища был распределён в 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный ордена Кутузова полк псковской дивизии и занимал командные должности от командира взвода до командира 1-го десантно-штурмового батальона.

В роли командира 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии он встретил начавшуюся 24 февраля 2022 года специальную военную операцию российских Вооружённых сил по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Погиб в бою 17 марта 2022 года.

22 марта родные и близкие простились с героем на траурной церемонии прощания, которая состоялась во Дворце молодёжи в Рязани. Указом Президента Российской Федерации от марта 2022 года за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга» гвардии полковнику Сухареву Сергею Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко передал Золотую звезду Героя России вдове гвардии полковника Сергея Сухарева.

Константин Зизевский был задействован в ходе спецоперации на Украине в должности командира 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии.

С псковской землей его связывает 104-й гвардейский парашютно-десантный Краснознамённый полк 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознамённой дивизии, куда он попал после училища.

26 февраля он погиб на Украине. Примечательно (зачеркнуто мной), что в этот же день погиб и командир 33-го мотострелкового Берлинского Донского казачьего полка 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Юрий Агарков.

Знакомы они были еще с детства – учились в одной школе. А после училища Агарков, как и Зизевский, был распределен в 76-ю псковскую дивизию и в тот же 104-й полк.

КП

https://vk.com/@-199259433-esche-o-treh-pogibshih-vo-vremya-...

Портрет Сухареву Сергею, выполненный Вадимом Окладниковым: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

МК.РУ сообщает:

Во время спецоперации на Украине погиб командир костромского полка ВДВ Сергей Сухарев, пишет портал «ПроГород Ярославль».

Руководитель Ярославского отделения Союза десантников Андрей Палачёв назвал погибшего товарища человеком с большой буквы. По его словам, к Сергею Сухареву приезжали дети со всей России для прохождения общевойсковой практики. Сергей Сухарев родился в Ермишинском районе Рязанской области. Окончил Ермишинскую среднюю школу. В Рязанской области у него остались родные и близкие.

https://rzn.mk.ru/social/2022/03/20/komandir-kostromskogo-po...

Подвиг погибшего в СВО командира костромского полка ВДВ нарисовали в комиксе

Книга посвящена полковнику Сергею Сухареву Фото: https://vk.com/patriotcentr62

Рязанский патриотический центр изобразил подвиг командира костромского десантно-воздушного ударного полка в комиксах. На двух иллюстрированных страницах подробно расписаны события трагической даты гибели героя. 15 марта 2022 года вместе со своими бойцами Сергей Сухарев вплотную подошел к аэродрому Гостомель и предпринял попытку захвата стратегического объекта. В ходе ведения захвата враг быстро созвал подкрепление и отряду Сухарева пришлось на некоторое время занять оборонительные позиции. Грамотно оценив ситуацию, он первым решил пойти на врага штурмом, в ходе которого героически погиб. Указом Президента РФ Владимиром Путиным Сергей Сухарев посмертно награжден званием Героя России. В честь отважного бойца на его Родине открыта мемориальная доска в Ермишинской школе Рязанской области. Кроме того, имя Героя теперь носит поезд Москва-Рязань «Экспресс».

Киуру Александр корреспондент КП

https://www.kostroma.kp.ru/online/news/5122331/

Разработана новелла при участии Центра патриотческого воспитания и художников корпорации «Синергия». Все работы доступны на сайте geroi.znanierussia.ru

Зайдите по ссылке и посмотрите - кому еще посвящены работы.

Военно-историческое издание Контингент опубликовало статью, но она не копируется, поэтому с ней можно ознакомиться по ссылке:

https://kontingent.press/post/geroi-z-sergej-suharev

В честь погибшего командира костромского полка ВДВ назвали поезд в Рязани

Именно в Рязанской области родился и учился военному делу будущий Герой России. Фото: ГТРК "Ока"

Именем Сергея Сухарева – командира костромского 331-го парашютно-десантного полка, погибшего в ходе спецоперации, назвали электропоезд на его родной земле. Сергей Сухарев родился в 1981 году в Рязанской области, окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова, а также Общевойсковую академию Вооруженных Сил России. После чего прошёл путь до командира 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка. В марте Сергей Сухарев погиб во время проведения спецоперации на Донбассе. Сухарев поднял в атаку подразделение, лично возглавив наступление, за ним пошли офицеры и солдаты. Погиб на поле боя. Указом Президента РФ Сергею Сухареву было присвоено звание Героя России (посмертно). Для увековечивания памяти Сергея Сухарева было принято решение назвать его именем электропоезд-экспресс, курсирующий по маршруту Рязань-Москва. Сегодня (1.09.2022г.) он отправился в свой первый рейс, сообщает ГТРК «Ока». В каждом железнодорожном вагоне поезда представлена информация о жизни и подвиге Героя России, чьё имя он носит. А в начале и конце состава – изображена медаль «Золотая звезда». https://gtrk-kostroma.ru/news/v-chest-pogibshego-komandira-k..., ранее памятная доска в честь Сергея Сухарева была установлена на одной из рязанских школ .

Герой России Сергей Сухарев родился и вырос именно на Рязанщине. Средней школе посёлка Ермишь Рязанской области присвоят имя погибшего командира костромского полка ВДВ Сергея Сухарева – сообщает портал «Рязанские новости» со ссылкой на зампреда правительства региона Анну Рослякову. Общественники райцентра вместе с сотрудниками местной администрации уже готовят необходимые документы.

Сергей Сухарев родился в 1981 году в Рязанской области, окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова, а также Общевойсковую академию Вооруженных Сил России. После этого прошёл путь от командира взвода до командира 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка. В марте Сергей Сухарев погиб во время проведения спецоперации по защите жителей ДНР и ЛНР. Сухарев поднял в атаку подразделение, лично возглавив наступление, за ним пошли офицеры и солдаты. Погиб на поле боя. Указом Президента РФ Сергею Сухареву было присвоено звание Героя России (посмертно).

https://gtrk-kostroma.ru/news/imya-pogibshego-komandira-kost...

Также именем погибшего командира будет названа улица , которая вскоре появится в Заволжском районе Костромы.

Улицу в Костроме назовут именем погибшего командира полка ВДВ

Жители областной столицы поддержали эту инициативу, проголосовав на сайте мэрии. Костромичи одобрили идею назвать новую улицу в честь Героя России Сергея Сухарева – командира 331-го парашютно-десантного полка, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Сообщает пресс-служба Горадминистрации.

Сергей Сухарев родился в 1981 году в Рязанской области, закончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени Маргелова. Был замкомандира 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, аналогичный пост занимал в 31-й десантно-штурмовой бригаде в Ульяновске, после чего возглавил 331-й Костромской парашютно-десантный полк. Уже в этом качестве он принимал участие в миротворческой операцией наших десантников в Казахстане, где бойцы выполнили все поставленные перед ними задачи без единого выстрела. Погиб Сергей Сухарев в марте 2022 года. Полк под его командованием был задействован в спецоперации по защите жителей ДНР и ЛНР. Сухарев поднял в атаку подразделение, лично возглавив наступление, за ним пошли офицеры и солдаты. Погиб на поле боя. Указом Президента России был посмертно удостоен звания «Герой Российской Федерации».

Власти Костромы предложили назвать именем Сергея Сухарева новую зону жилой застройки в Заволжском районе – расположенную между улицами Магистральной и Волгореченским шоссе. Вопрос был вынесен на суд общественности. Интернет-голосование проходило на сайте мэрии в течение двух недель. В результате «за» соответствующее наименование новой улицы высказались 77% костромичей, принявших участие в опросе. Окончательное решение о присвоении улице имени Героя России Сергея Сухарева должна в ближайшее время принять Дума города Костромы. Портал Герои России

https://geroi.dobro-support.ru/hero/10 20 июля 2022 года в Ермиши открыли мемориальную доску Герою России, гвардии полковнику Сергею Сухареву, погибшему 15 марта на Украине. Ее расположили на стенде «Герои-ермишинцы» на площади Ленина. Открыли мемориальную доску Герой Росии Андрей Красов и вдова Ольга Сергеевна Сухарева.

На открытии присутствовали представители областной и районной Думы, районной администрации, общественных организаций, ученики и педагоги Ермишинской школы, родственники Сергея Владимировича, жители и гости поселка. Татьяна Николаевна Антонова поблагодарила администрацию района и Рязанской области за увековечение памяти сына, земляков – за участие и поддержку.

Все фото и выступления можно посмотреть по ссылке:

https://ryazpressa.ru/v-ermishi-otkryli-memorialnuyu-dosku-g... https://ryazpressa.ru/v-ermishi-otkryli-memorialnuyu-dosku-g...

Новостной портал Рязанской области Издательство "ПРЕССА" рассказал:

В ЕРМИШИ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ГЕРОЮ РОССИИ СЕРГЕЮ СУХАРЕВУ

04.09.2022 3 сентября в Ермиши прошел митинг, посвященный открытию памятной мемориальной доски Герою России, гвардии полковнику, выпускнику Ермишинской школы Сергею Сухареву, погибшему 15 марта при исполнении служебного долга во время специальной операции на Украине. Ее расположили на стене Ермишинской средней школы, которая теперь носит имя Сергея Сухарева, (по ссылке можно пройти и посмотреть все фото события) около главного входа. На открытии присутствовали представители районной администрации, ученики и педагоги Ермишинской школы, родственники Сергея Владимировича, жители поселка.

Открыли мемориальную доску вдова Героя Ольга Сергеевна и сын Александр.

Родные Юрий Виноградов, глава администрации Ермишинского района «Сегодня мы собрались, чтобы почтить память нашего земляка, Героя России гвардии полковника Сергея Владимировича Сухарева. Эта доска на здании школе уже не первая, но она отличается от предыдущей. На ней есть фотография Героя и его краткая биография. Это важно. Говоря о героях, мы должны представлять их образ. Мы гордимся Сергеем Владимировичем и будем хранить память о нем и передавать ее последующим поколениям».

Игорь Карпухин, директор школы

«Сегодня мы сделали еще один шаг в увековечивании памяти Героя России Сергея Владимировича Сухарева. По инициативе жителей Ермишинского района мы установили доску на здании школы».

Все фото можно посмотреть в заметке: https://ryazpressa.ru/v-ermishi-otkryli-memorialnuyu-dosku-g...

Первая доска была открыта 8 мая 2022 года, накануне Дня Победы над фашистскими захватчиками. https://www.rzn.info/news/2022/5/9/v-ryazanskoj-oblasti-otkr...

Была выпущена марка

И есть статья в Википедии, но лично я не очень люблю этот ресурс. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80...

И на сегодня все.

Пока ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ у меня нет.

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок