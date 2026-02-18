Московские прогулки, ч.80 Некоторые детали

Сегодня пройдемся просто по некоторым деталям архитектурного наследия города.

Скульптуры каравеллы Христофора Колумба Владимир Яковлевич Мовчан (1899-1973) – советский архитектор, одним из проектов которого стал Яхромский шлюз №3. Под его руководством на башнях нижней головы шлюза были установлены декоративные парусные корабли-каравеллы Христофора Колумба «Санта Мария».



В ноябре 1941 года город Яхрому осаждали немецкие захватчики, при наступлении их войск, две башни шлюза были взорваны отступавшими советскими войсками. Но к счастью, в 1942 году они были восстановлены и вновь размещены на прежних местах.

Москва в деталях: на перекрестке двух дорог Эти снимки сделаны Маргаритой Таранюк на пересечении Колымажного и Малого Знаменского переулков.

Один из основателей США с 1914 года украшает собой стодолларовую купюру этой страны, а с 1944 года — наземный вестибюль станции метро «Электрозаводская». Портрет на купюре — признание его государственных заслуг, а медальон с Франклином в московском метро — дань уважения ему, как одному из виднейших ученых в области электротехники. (На соседних медальонах — Ломоносов, Фарадей, Попов и тд). А «В.» перед его именем — это, видимо, дань уважения посконному старомосковскому произношению с его нежно-шипящими звуками: так Benjamin стал у нас Венеамином.

Лорелеи Москвы: Каменные сирены на фасадах модерна

В тихих московских переулках со старых домов часто смотрят каменные лица. Женские черты, волосы, струящиеся как речные волны. Это маскароны. В Москве их часто называют Лорелеями. Это не просто декор. У них есть своя история и тайна.



Маскарон - с итальянского «mascherone», что значит «большая маска». С древних времён их лепили на фасады, чтобы отгонять злых духов. В античности и барокко они были грозными, но в эпоху модерна (конец XIX — начало XX века) превратились в поэтичные образы, вдохновлённые природой и сказаниями.

Откуда взялись Лорелеи?

Имя «Лорелея» пришло из старых немецких легенд о реке Рейн.

В начале XIX века поэт Клеменс Брентано рассказал о девушке, которая, разбитая любовью, бросилась в воды и стала духом скалы. Позже Генрих Гейне в своей балладе (знаменитой в переводе Александра Блока) описал её как опасную красавицу: она сидит на утёсе с золотым гребнем, поёт завораживающие песни и манит моряков на верную гибель. «И всякий так погибает от песен Лорелей» — эти строки стали символом роковой прелести. (Loreley, что значит «шепчущая скала».)

В мире архитектуры Лорелея появилась благодаря модерну. Модерн черпал вдохновение в природе, мифах и женской красоте.

Ключевой фигурой стал чешский художник Альфонс Муха. Его афиши для Сары Бернар — с извилистыми линиями, цветочными мотивами и загадочными девами — взорвали Европу. Люди срывали их со стен, чтобы украсить дома! Муха создал целую эстетику: женщины как стихии, с распущенными волосами, окутанные аурой тайны. Этот стиль перекочевал на фасады зданий — и вот Лорелеи осели на карнизах, как нимфы на речных скалах. В Москве модерн расцвёл в начале XX века благодаря архитекторам вроде Шехтеля. Город бурно строился, и новые дома впитывали европейские веяния: изогнутые формы, растительные орнаменты и, конечно, маскароны в образе Лорелей. Они символизировали связь с природой и мифами — протест против индустриальной серости. Где искать Лорелеи в Москве?

Прогуляйтесь по Арбату, Пречистенке или Замоскворечью. Многие доходные дома 1900-х имеют такие маскароны — просто всмотритесь в детали.

Москва в деталях: бывший доходный дом купца Мальцева Этот дом находится на Новой Басманной улице, 28c1. На крыше здания можно увидеть композицию из кричащих масок, в центре которой находится буква М, напоминающая о фамилии бывшего хозяина здания.

«Дом с подбитым глазом». 14-этажный жилой дом был возведён на Гончарной улице в 1936–1946 годах как жилой корпус для кооператива «Пищевая индустрия» — и лишь в 1938 году передан Наркомату обороны. Центр здания закончили в 1939 году, а боковые флигели — после войны, с участием военнопленных, вплоть до 1946 года. Архитекторы Г. П. Воробьёв и Н. Ф. Вишневский оформили дом в стиле сталинского ренессанса: монументальный фасад, коринфские колонны, крупная арка и богатый декор. Над главной аркой находится внушительная арочная лоджия — её задняя стена окрашена ярко-синим цветом. Горожане за эту отличительную деталь прозвали здание «подбитым глазом» — синяк среди бежевых фасадов хорошо заметен издали.

Застройка Гончарной улицы рассматривалась в генеральном плане Москвы 1935 года как единый ансамбль. Дом № 38 должен был стать главным акцентом Таганской площади, с которым должен был гармонировать Институт мировой литературы. Этот проект так и остался нереализованным, поэтому дом оказался на узкой улице, где выглядел «слишком большим».

По легендам, боковые корпуса, завершённые после войны, строили пленные немцы — уровень отделки там считается выше, чем у центральной части, построенной до войны. Также ходят слухи о «трещине» в центре корпуса, якобы появившейся после бомбёжек, но официальных подтверждений нет.

Адрес: Гончарная улица, 38

Москва в деталях: оформление комплекса доходных домов страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре

Дом страхового общества «Россия» часто называют самым красивым в Москве! Он занимает целый квартал (Сретенский бульвар, 6). Прогуляемся вокруг него. Дом был построен Николаем Проскурниным в 1899–1902 годах для компании-лидера страховых услуг в России. Угол здания украшает готическая остроконечная башенка с часами и стрельчатыми арочками. Она цитирует Спасскую башню Кремля. На фасаде помещено множество разных скульптур, а в картушах и на ажурной чугунной ограде сохранился вензель страхового общества «Россия» (СОР). В доме 3 двора-колодца, в два можно спокойно зайти. В комплексе домов было 148 квартир площадью от 200 до 400 метров, начинка – по последнему слову техники. В каждой квартире были роскошные камины. Некоторые сохранились до сих пор (на фото). Интересная деталь: в доме не было и нет сегодня квартиры №13. До сих пор над входом в подъезд №2 сохранился указатель квартир, в котором после квартиры №12 идет квартира №12а.

Уникальные часы на театре кукол Сергея Образцова отправились на реставрацию в июле 2025 года 15 декабря 1970 года на фасаде Театра кукол им. С.В. Образцова установили часы, навсегда ставшие одним из символов Москвы. Сергей Образцов давно мечтал о том, чтобы на фасаде его театра появились часы, похожие на пражские куранты с движущимися фигурками. В итоге родилось уникальное произведение искусства – ансамбль, состоящий из 12 домиков, которые соответствуют той или иной цифре на циферблате, а "живут" в этих домиках зверушки из народных сказок. Каждый час волк, заяц или лиса выглядывают из домика и слышатся знакомая мелодия песни "Во саду ли, в огороде...". А дважды в день - в 12 дня и в 12 ночи - зверята появляляются все. Чтобы все механизмы не переставали работать, сейчас часы отправились в реставрационную мастерскую. Там все детали разберут, обновят, при необходимости заменят новыми, которые изготовят по оригинальным чертежам. А фигурки животных-музыкантов приведут в порядок, укрепят и окрасят.

Доходный дом И.Е. Кузнецова В 1907 году купец Кузнецов купил участок у семьи Салтыковых, строительство шло с 1908 по 1910 год. Проект разработали Милюков и Великовский при участии братьев Весниных. Здание выполнено в неоклассическом стиле с модерновыми деталями. Главный акцент — глубокая арка с фигурой льва, держащего герб, откуда и название дома. Фасад украшен ионическим портиком, лепниной и скульптурным фризом с полуобнажёнными фигурами. В доме были жилые квартиры, торговые площади и офисы, в том числе фабрики «Богатырь». В советское время здесь жил поэт Яков Смеляков. Сейчас дом жилой, часть помещений занята кофейнями, бутиками и офисами. Объект культурного наследия регионального значения.

Мясницкая ул., 15, Москва

На месте этого БЦ был сад с 147 рябинами — по числу погибших здесь в 1967 году москвичей. Это Садовое, у Краснохолмского моста (между кольцевыми «Таганская» и «Павелецкая»). В 1929 году здесь построили Г-образный жилой дом. Рабочие передвигают дом №77 на Садовнической улице в Москве, 1937 год

Через восемь лет его распилили, чтобы передвинуть его длинную часть вглубь двора (здание мешало строительству моста). Позже, в распил между домами встроили шестиэтажный корпус, а вечером 25 декабря 1967 года в нем раздались два мощных взрыва.

"Я стирала, вдруг вода из ванны поднялась и выплеснулась вместе с бельем. Меня подбросило и ударило о стену, пол в ванной вспучился, а в комнате упали холодильник, телевизор, комод... Сына ударило о дверь и выбросило в коридор. Часть соседнего корпуса была разрушена, некоторые блоки отбросило на улицу вместе с жильцами. Люди висели на деревьях. Одну женщину вместе с балконом зашвырнуло на Садовое кольцо" - жительница дома №77 по улице Полины Осипенко в Москве

Погибли 147 человек. Взрывная волна была такой силы, что людей вместе с балконами и мебелью разбросало в радиусе нескольких десятков метров от дома, вплоть до Садового. Официальная версия случившегося: взрыв газа. До революции без видимых причин на этом же месте разрушился доходный дом — и он точно не был газифицирован.

Сад находится в районе Кутузовского проспекта, недалеко от восьмиэтажного дома № 14, где произошел взрыв. В память о погибших здесь появился сквер, в нулевые на его месте построили этот БЦ. Зачем снесли сквер- непонятно.

Прекрасные лебеди на фасаде доходный дом купца Отто Крумбюгеля. В советское время в доме было коммунальное жилье

Нарядный фасад главного дома усадьбы Позднякова

Усадьба Кондиковых — Орловых

После революции там разместили кинофотоотдел при Наркомпросе, позже – кабинеты Совкино и, наконец, Министерства кинематографии. Тогда и появился герб. Он означал, что при советской власти кинематография принадлежит рабочим, а не интеллигенции.

Интересный факт: именно в этом доме почти «похоронили» легендарную работу режиссёра Григория Александрова – «Весёлых ребят». Его собирались убрать на полку и не выпускать в прокат, но позже продемонстрировали Горькому, а он лично поручился за неё перед властями.

Адрес: Малый Гнездниковский пер., д. 7

Дом актёра открывает свои двери. Дом-крепость сильно выделяется среди других построек Арбата, но внутри детали шокируют даже больше, чем снаружи. Валентин Дубовской строит доходный дом в 1914 году для семьи Филатовых (им же принадлежит дом под рюмкой). Квартиры по 5-6 комнат с мебелью в стиле модерн. Здесь полностью сохранились интерьеры первых этажей, двери и лестницы. После революции вместо 300 человек сюда заселяют 3000 жильцов. В 1975 году дом переходит министерству культуры. Сейчас здесь нет квартир, а есть своеобразная творческая актерская мастерская и небольшой театр. Театр, кстати, скрыт во внутреннем дворе!

Доходный дом Скальского 1912 года постройки поражает своим вниманием к деталям и пропорциям. А ведь строил все это практически слепой архитектор Иван Кондратенко. Про архитектора известно мало. Ослеп после тяжелого заболевания, но продолжал делать макеты зданий на ощупь. Воплощал и следил за стройкой его помощник Дорошенко. Помимо внешней красоты, Скальский хотел сдать квартиры подороже, поэтому встречать гостей нужно было при полном параде. Сегодня в одном из подъездов офис продаж театральных билетов, можно спокойно зайти внутрь.

Кривоколенный, 14

Чай Некрасова. Одну из самых удивительных дореволюционных городских деталей Москвы можно увидеть по адресу Лубянский проезд, дом 7. Это одна из старейших рекламных вывесок Москвы, представляющая собой надпись «19 ЧАЙ НЕКРАСОВА 00».

В начале прошлого века купец Егор Иванович Некрасов был одним из наиболее крупных чаеторговцев во всей Москве. Помимо чая Некрасов активно торговал кофе, ванилью, какао и другими заморскими товарами, управлял несколькими трактирами, а также владел обширными землями на юго-востоке Подмосковья. К слову, земли эти в 1910 году были приобретены Московской городской думой для создания полей орошения, а современный район Некрасовка обязан своим названием именно купцу-чаеторговцу. Вывеска в Лубянском проезде, напоминающая о торговой деятельности Некрасова, выполнена в технике кирпичной кладки, благодаря чему благополучно пережила и революцию, и лихие 90-е, когда городской ландшафт Москвы видоизменялся практически полностью. Извлекать ее из-под слоев краски, штукатурки и рекламных растяжек, как это было с подавляющим большинством исторических вывесок Москвы, к счастью, тоже не пришлось.

На Бауманской улице в бывшем Девкином переулке сохранилась колокольня - единственная деталь старообрядческой моленной Святой Екатерины, которая уцелела. Она построена в 1915 году по образу колокольни Рогожского переулка. Стоит обратить внимание на то, что со стороны двора на постройке сохранились проломы от снятых большевиками колоколов.

Одна из деталей Москвы, которая была приурочена к празднованию дня города В Нескучном саду есть знаменитая беседка-ротонда. Ее построили к 800-летию Москвы по приказу Сталина. Место специально выбирали историческое - в конце 18 - начале 19 вв. здесь находилась усадьба графини Натальи Петровны Голицыной. Наталья Голицына считается интересной исторической личностью, так как именно она стала прообразом «Пиковой дамы» в произведении Пушкина. Беседка жива и сегодня.

И на этом заканчиваю сегодня обзор.

