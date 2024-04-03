Моя командировка на Иссык-Куль

Небольшой рассказ о моей самой любимой командировке в Киргизию, где были горы, миражи и жемчужина центральной Азии - озеро Иссык-Куль.

Немного истории

Озеро Иссык-Куль – самое большое горное озеро в Киргизии. Одно из крупнейших озер в мире и на седьмом месте в списке самых глубоких озер. Озеро расположено в северо-восточной части республики, между хребтами северного Тянь-Шаня на высоте 1600 метров над уровнем моря. Протяженность береговой линии почти 7 км, средняя глубина около 300 м, наибольшая глубина 700 метров. Иссык-Куль занимает второе место по прозрачности воды в мире после озера Байкал! Озеро не замерзает даже зимой. Иссык-Куль в переводе с киргизского языка означает «Горячее озеро». Имеет еще второе название, восходящее к древнему – священное.

Климат почти морской. Летом умеренно тепло, зимой не холодно. В 2006 году на дне озера археологическая экспедиция открыла неизвестную древнюю цивилизацию существовавшую 2,5 тысячи лет назад. Озеро Иссык-Куль - озеро легенда, и его по праву называют жемчужиной центральной Азии.

Городок

Наш палаточный городок расположился на одном из обширных горных плато выше озера. Представьте себе восход солнца. Освещается все вокруг. Озеро внизу синее-синее. Кругом горы, одетые в снежные шапки. Все сверкает, блестит, переливается множеством красок.

Спускаемся к озеру по горным тропинкам, обходим людные пляжи. У нас свой очаровательный уголок. Это своеобразная зеленая бухточка, укрытая со всех сторон. Вода прозрачная зовет и манит. Берег песчаный. С разбега мчишься в прохладную, кристально чистую воду и плывешь, плывешь. Наслаждение, радость, восторг…

Плавать, конечно, замечательно, но у нас жесткий производственный план. Да и сами спешили: у кого-то дома семьи остались, кто-то хотел больше заработать. Больше заработать?! Это был полный бред. В конце месяца прилетал какой-нибудь Иван Иванович и «резал» наши наряды-сметы без пощады, сводя все наши усилия к голому окладу. К тому же, считаясь сдельщиками, мы лишались и премий. Все это так буднично, несправедливо, неинтересно.

Мираж, работа и Иссык-Куль

Мираж - оптическое явление в атмосфере. Чаще всего видят его в пустыне. Я опишу миражи, которые видел в горах. Это фантастическое зрелище, его трудно передать словами, но я попробую. Мне довелось там работать по наблюдению триангуляции 3-го класса. Это высокоточная работа, требующая полной отдачи, внимания, выдержки, профессионализма.

Чуть свет поднимаемся на одну из вершин. Устанавливаем инструмент. Он должен отстояться, принять температуру окружающей среды. Природа медленно, медленно просыпается, все приходит в движение. Это надо видеть: трепещет каждый листочек, каждая травинка. Вдруг окрестные вершины начинают вытягиваться, становятся тонкими, достают до самого неба. Все преображается. Проходит какое-то время и эти же вершины начинают буквально распластываться по земле. Это мираж.

Мираж в горах самый впечатляющий, захватывающий. Спустя еще какое-то время все возвращается в свое природное состояние. Природа замирает. Ни одна травинка, ни один листочек не шевелится. Период полного затишья перед восходом солнца длится 40-45 минут. Это мое время. За это время я должен выполнить нужный объем работ. Вот именно в эти минуты нужна четкость, собранность, навык, спокойствие. Если все сработано хорошо, все удачно - настроение отличное, возвращаемся в лагерь. Если вкралась ошибка, и надо все переделать, значит, будем ловить вечернюю или следующую утреннюю зорьку. Скорее утреннюю, вечерние мне удавались хуже.

Лагерь еще полусонный. Кто-то идет к умывальнику, кто-то за столом ждет завтрака. И почти никто даже не догадывается, что мной сегодня выполнены две нормы. А это значит, что после небольшого отдыха вся моя бригада пойдет на ИССЫК-КУЛЬ!!!