У левых - новый литературный сайт

С 18-19 века художественная литература в России считалась чем-то большим, чем простая беллетристика. Это объяснялось, прежде всего, тем, что в публицистике прямо высказывать определённое мнение на некоторые общественные явления было нельзя (цензура была очень свирепой!), а в художественной литературе и в литературной критике цензуру можно было обойти.

Сможет ли сейчас литература сыграть ту же роль? С одной стороны - традиции - дело серьёзное, а с другой... Почему-то в современной литературе, насколько я знаю, очень мало представлено многое из того, что есть в жизни. Например, классовая борьба, забастовки и прочие трудовые протесты, митинги, призванные обратить внимание на проблемы ЖКХ, остановленные и разрушенные предприятия, оставленные и разрушенные деревни, страх перед криминалом, тоска по любимому делу...В поэзии это более или менее присутствует, да. Но поэзию многие воспринимают не как художественное творчество, а как вид публицистики. В прозе же произведений на остросоциальные темы - малая капля в огромном море литературного ширпотреба, предназначенного для развлечения и бездумного отдыха.

Чтобы эта капля в море не растворилась, РКРП основала литературный сайт. Назвали его "Факел Прометея. Романтика нового мира". На почту сайта verabasistova@yandex.ru можно посылать свои произведения (если они коммунистической направленности).

О чём можно писать? О классовой борьбе, о социалистическом прошлом нашей общей Родины и коммунистическом будущем, о язвах капитализма.



На сайте "Факел Прометея" есть рубрики "Проза", "Поэзия", "Критика", "Статьи", "Сказки для детей и не только", "Голоса Советского мира". В последнюю рубрику помещаются произведения советских авторов.

До 2005 года с регулярностью в три года в России случались события, объединяющие левых. В 1993 году это был расстрел "Белого дома". в 1996 - президентские выборы, в 1999 - выборгские события, в 2002 - голосование в Госдуме по поводу запрета референдума, в 2005 - отмена льгот. Но теперь таких событий вот уже 20 лет как нет. Может быть, хотя бы литература объединит левых? Хотелось бы надеяться...