Сегодня Михаилу Ивановичу Пуговкину исполняется 100 лет!!!

Замечательного актера Михаила Пуговкина нельзя спутать ни с кем. Он сыграл десятки персонажей, которые навсегда остались в памяти благодарных зрителей. Он был частью советского кинематографа, а само кино было частью его жизни.

Михаил Пуговкин известен как актер второго плана, но его герои не затерялись на фоне главных персонажей. Они яркие, самобытные, с неиссякаемым чувством юмора. В биографии актера много разных ролей, но слава пришла к актеру после участия в картинах «Солдат Иван Бровкин», «Земля и люди», «Дело «Пестрых», «Девушка с гитарой».

Михаил Пуговкин сыграл в кино около 100 ролей. В его послужном списке — обаятельные и хитроватые деревенские мужички, сказочные цари и даже хмурые уголовники.

Третья жена артиста Ирина Лаврова писала: «Пуговкин — человек, которому верят. Про него зритель говорит: свой… Даже неудачи любимому артисту публика легко прощает — ведь Пуговкин есть Пуговкин».

Десятки актеров советского кино для поколения старше 50-ти стали более родными, чем многие из родни. Некоторых воспринимаешь прямо как родственников.

Но есть единицы, о которых благодаря цельности характера, самодостаточности личности, силе неизменного агрессивного обаяния, можно сказать: родная душа.

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Пуговкина, «советско-русско-украинского» актёра.

Он в своих многочисленных кинообразах сопровождал нас всю нашу жизнь, завораживая, увлекая, заставляя умиляться или хохотать.

Мне кажется, к Пуговкину идеально приложимо высказывание В.В.Розанова:

"Посмотришь на русского человека острым глазком… Посмотрит он на тебя острым глазком…

И всё понятно.

И не надо никаких слов.

Вот чего нельзя с иностранцем».

Давайте вспомним некоторые его роли. Эх, такого бы Царя! Кадр из фильма-сказки А.Роу. (Здесь и ниже - фото из открытых источников). Безоткатно-жестокий ворюга из фильма "Дело "пёстрых". Прораб из "Приключений Шурика". Поразительно: и Пуговкин, и Смирнов, и Никулин - ветераны страшной войны, стали преимущественно комедийными актёрами. Это какой же широты душа у людей должна быть! Воевода из фильма "Фенист - Ясный сокло". В 1973-м снимался рядом с нашим трудовым лагерем, на обрывистом берегу Москва-реки. Самодовольно-похотливый режиссёр из фильма Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".

Михаил Пуговкин родился 13 июля 1923 года в селе Рамешки Чухломского уезда Костромской губерниии РСФСР (ныне Чухломской район Костромской области России) в большой крестьянской семье. В полной нищете в семье росло трое мальчиков. Михаил закончил только три класса сельской школы. Может быть, это позволило ему сохранить незамутнённое сомнительным во многом образованием природное, «русское народное» видение мира.

Артистичность натуры проявилась с пяти лет.

Ему было 13, когда сильно заболела мать, и было решено ехать к тётке в Москву, где Миша устроился на Московский тормозной завод учеником электромонтёра… Но актёрское начало пробило "русло судьбы".

Съемки фильма «Дело Артамоновых» завершились аккурат 22 июня 1941 года, а 7 июля Михаил Пуговкин ушёл добровольцем на фронт. В августе 1942 года Михаил Пуговкин был тяжело ранен в ногу под Ворошиловградом, нынешним Луганском.

Когда началась гангрена, ногу собирались ампутировать, не спрашивая её «владельца», и тут в последний момент в палату вбежала медсестра с телеграммой за подписью Сталина, в которой врачам предписывалось «прекратить бессмысленную ампутацию у солдат и офицеров».

В результате ногу удалось спасти.

На фронте погибли оба брата и отец Михаила Ивановича, который до войны работал мясником.

Мать — Наталья Михайловна, крестьянка, прожила больше 90 лет. Во время войны была арестована по доносу — она работала в пирожковом цехе и, чтобы прокормить 13 человек родственников, уносила один пирожок домой и варила на нём суп. Однако нашлись доброхоты – донесли! (Интересно, начнись сейчас нечто подобное той ситуации, сколько вокруг нас найдётся желающих вас «сдать»? Сдаётся, не меньше, а больше…)

Наталья Михайловна была сослана в Вятлаг.

Тогда - внимание! – 20-летний, по сути дела начинающий актёр Пуговкин отправил письмо на имя Сталина, описав всю ситуацию. И через неделю (!) мать вернулась домой «по письму сына».

…В 1943 году Михаил Пуговкин поступил в только что открывшуюся Школу-студию имени Вл.И.Немировича-Данченко при МХАТе СССР имени М.Горького.

Великий актёр и сердцевед Иван Москвин лично ходатайствовал за него, солгав, что аттестат об образовании был утерян на фронте. Вскоре Пуговкин стал его любимым учеником.

Всего Михаил Пуговкин исполнил около ста ролей, в основном комедийных.

Лучшим временем своего творчества актёр считал работу у Леонида Гайдая, своего близкого друга (шесть совместных фильмов), Андрея Тутышкина в «Свадьбе в Малиновке» и «Шельменко-денщике», а также в сказках Александра Роу (три роли — два царя и один разбойник). В перестроечные годы почти перестал сниматься. Полагаю, из-за мелкотравчатости, пошлости, а то и аморальности предлагавшихся сценариев, которые с годами только деградировали в этом отношении всё больше.

В июле 1991 года переехал на постоянное место жительства в Крым, где организовал Центр Михаила Пуговкина. Ездил на выступления и творческие встречи в здравницы полуострова, который, по его словам, полюбил с 1952 года, кода впервые увидел эти места на съёмках.

Помнятся кадры, где совершенно счастливый Пуговкин прогуливается по ялтинской набережной, доброжелательно отвечая на многочисленные приветствия.

В 1997 году паренёк из далёких Рамешек в Чухломе, а затем всесоюзно обожаемый артист, получил гражданство Украины.

В 1999 году вернулся в Москву, работал в собственном «Киноцентре Михаила Пуговкина» в Сокольниках.

Михаил Пуговкин скончался утром в пятницу, 25 июля 2008 года, ровно через 28 лет после В.С.Высоцкого, на 86-м году жизни у себя дома в Москве, из-за обострения сахарного диабета.

Похоронен на Ваганьковском кладбище (участок № 25) — согласно последней воле, рядом с другом Александром Абдуловым, который много помогал ему в последние годы. https://dzen.ru/a/ZIcQtgPltUbjm4QR

На праздничном концерте в честь 55-летия Великой Победы рядовой разведроты 1147-го стрелкового полка, народный артист СССР Михаил Пуговкин на сцене Кремлёвского дворца исполнил трагическую песню Матвея Блантера и Михаила Исаковского "Враги сожгли родную хату" (можно послушать в предыдущей теме по ссылке внизу - Ж.Ч.). После концерта патриарх Алексий II сказал ему: «Вы согрели наши души». За 70 лет артистической жизни Михаил Иванович Пуговкин (13.07.1923–25.07.2008) сыграл 20 ролей на сцене и 100 ролей в кино (не считая мини-ролей в сатирическом киножурнале "Фитиль" и детском юмористическом "Ералаше"). Лучшие же создания этой бравой сотни принадлежат национальной киноклассике, по большей части это кинокомедии. https://zavtra.ru/blogs/vyi-sogreli-nashi-dushi 10-й год на перроне Харьковского вокзала встречает пассажиров поп-расстрига Фёдор Востриков. Точно по кадру из "12 стульев" установлена эта статуя полюбившемуся персонажу, установлена на частные деньги. На набережной Ялты открыли памятник популярному комедийному актеру советского кино Михаилу Пуговкину https://www.kino-teatr.ru/kino/news/y2016/8-14/9418/foto/93196/ Памятная композиция в Чухломе (по мотивам кинофильма "Свадьба в Малиновке" ) 10-й год на перроне Харьковского вокзала встречает пассажиров поп-расстрига Фёдор Востриков. Точно по кадру из "12 стульев" установлена эта статуя полюбившемуся персонажу, установлена на частные деньги.На набережной Ялты открыли памятник популярному комедийному актеру советского кино Михаилу ПуговкинуПамятная композиция в Чухломе (по мотивам кинофильма "Свадьба в Малиновке" )

Памятные доски: Ялта. Театральная площадь. Звезда Михаилу Пуговкину. Ялта Переулок Черноморский 6 Костромская обл. (Ярославская), г.Чухлома, ул. Советская 6. Севастополь Радиогорка Москва ул. Короленко 5

https://vk.com/album-125331330_238141873

В Крыму готовятся отметить юбилей Михаила Пуговкина

В преддверии этой знаменательной для нашего полуострова даты в симферопольской библиотеке-филиале №4 им. М. М. Коцюбинского организована выставка-позитив «Артист на все времена». Крыму посчастливилось стать одним из самых любимых уголков Михаила Ивановича, который 65 лет своей жизни посвятил кинематографу и 40 лет из них снимался на Ялтинской киностудии, 10 лет был жителем Ялты. «Ялта – любовь моя!», – признавался актер-юбиляр. Примечательно, что большинство фильмов, в которых снялся Михаил Пуговкин, снимали или в Ялте, или в Севастополе.

https://crimea.mk.ru/culture/2023/06/13/v-krymu-gotovyatsya-otmetit-yubiley-mikhaila-pugovkina.html Помним, любим!

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