Сегодня Михаилу Ивановичу Пуговкину исполняется 100 лет!!!

Замечательного актера Михаила Пуговкина нельзя спутать ни с кем. Он сыграл десятки персонажей, которые навсегда остались в памяти благодарных зрителей. Он был частью советского кинематографа, а само кино было частью его жизни.
Михаил Пуговкин известен как актер второго плана, но его герои не затерялись на фоне главных персонажей. Они яркие, самобытные, с неиссякаемым чувством юмора. В биографии актера много разных ролей, но слава пришла к актеру после участия в картинах «Солдат Иван Бровкин», «Земля и люди», «Дело «Пестрых», «Девушка с гитарой».
Михаил Пуговкин сыграл в кино около 100 ролей. В его послужном списке — обаятельные и хитроватые деревенские мужички, сказочные цари и даже хмурые уголовники.
Третья жена артиста Ирина Лаврова писала: «Пуговкин — человек, которому верят. Про него зритель говорит: свой… Даже неудачи любимому артисту публика легко прощает — ведь Пуговкин есть Пуговкин».
Но есть единицы, о которых благодаря цельности характера, самодостаточности личности, силе неизменного агрессивного обаяния, можно сказать: родная душа.
Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Пуговкина, «советско-русско-украинского» актёра.
Он в своих многочисленных кинообразах сопровождал нас всю нашу жизнь, завораживая, увлекая, заставляя умиляться или хохотать.
Мне кажется, к Пуговкину идеально приложимо высказывание В.В.Розанова:
"Посмотришь на русского человека острым глазком… Посмотрит он на тебя острым глазком…
И всё понятно.
И не надо никаких слов.
Вот чего нельзя с иностранцем».
Давайте вспомним некоторые его роли.Эх, такого бы Царя! Кадр из фильма-сказки А.Роу. (Здесь и ниже - фото из открытых источников).Безоткатно-жестокий ворюга из фильма "Дело "пёстрых".Прораб из "Приключений Шурика". Поразительно: и Пуговкин, и Смирнов, и Никулин - ветераны страшной войны, стали преимущественно комедийными актёрами. Это какой же широты душа у людей должна быть!Воевода из фильма "Фенист - Ясный сокло". В 1973-м снимался рядом с нашим трудовым лагерем, на обрывистом берегу Москва-реки. Самодовольно-похотливый режиссёр из фильма Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".
Михаил Пуговкин родился 13 июля 1923 года в селе Рамешки Чухломского уезда Костромской губерниии РСФСР (ныне Чухломской район Костромской области России) в большой крестьянской семье. В полной нищете в семье росло трое мальчиков. Михаил закончил только три класса сельской школы. Может быть, это позволило ему сохранить незамутнённое сомнительным во многом образованием природное, «русское народное» видение мира.
Артистичность натуры проявилась с пяти лет.
Ему было 13, когда сильно заболела мать, и было решено ехать к тётке в Москву, где Миша устроился на Московский тормозной завод учеником электромонтёра… Но актёрское начало пробило "русло судьбы".
Съемки фильма «Дело Артамоновых» завершились аккурат 22 июня 1941 года, а 7 июля Михаил Пуговкин ушёл добровольцем на фронт.В августе 1942 года Михаил Пуговкин был тяжело ранен в ногу под Ворошиловградом, нынешним Луганском.
Когда началась гангрена, ногу собирались ампутировать, не спрашивая её «владельца», и тут в последний момент в палату вбежала медсестра с телеграммой за подписью Сталина, в которой врачам предписывалось «прекратить бессмысленную ампутацию у солдат и офицеров».
В результате ногу удалось спасти.
На фронте погибли оба брата и отец Михаила Ивановича, который до войны работал мясником.
Мать — Наталья Михайловна, крестьянка, прожила больше 90 лет. Во время войны была арестована по доносу — она работала в пирожковом цехе и, чтобы прокормить 13 человек родственников, уносила один пирожок домой и варила на нём суп. Однако нашлись доброхоты – донесли! (Интересно, начнись сейчас нечто подобное той ситуации, сколько вокруг нас найдётся желающих вас «сдать»? Сдаётся, не меньше, а больше…)
Наталья Михайловна была сослана в Вятлаг.
Тогда - внимание! – 20-летний, по сути дела начинающий актёр Пуговкин отправил письмо на имя Сталина, описав всю ситуацию. И через неделю (!) мать вернулась домой «по письму сына».
…В 1943 году Михаил Пуговкин поступил в только что открывшуюся Школу-студию имени Вл.И.Немировича-Данченко при МХАТе СССР имени М.Горького.
Великий актёр и сердцевед Иван Москвин лично ходатайствовал за него, солгав, что аттестат об образовании был утерян на фронте. Вскоре Пуговкин стал его любимым учеником.
Всего Михаил Пуговкин исполнил около ста ролей, в основном комедийных.
Лучшим временем своего творчества актёр считал работу у Леонида Гайдая, своего близкого друга (шесть совместных фильмов), Андрея Тутышкина в «Свадьбе в Малиновке» и «Шельменко-денщике», а также в сказках Александра Роу (три роли — два царя и один разбойник).В перестроечные годы почти перестал сниматься. Полагаю, из-за мелкотравчатости, пошлости, а то и аморальности предлагавшихся сценариев, которые с годами только деградировали в этом отношении всё больше.
В июле 1991 года переехал на постоянное место жительства в Крым, где организовал Центр Михаила Пуговкина. Ездил на выступления и творческие встречи в здравницы полуострова, который, по его словам, полюбил с 1952 года, кода впервые увидел эти места на съёмках.
Помнятся кадры, где совершенно счастливый Пуговкин прогуливается по ялтинской набережной, доброжелательно отвечая на многочисленные приветствия.
В 1997 году паренёк из далёких Рамешек в Чухломе, а затем всесоюзно обожаемый артист, получил гражданство Украины.
В 1999 году вернулся в Москву, работал в собственном «Киноцентре Михаила Пуговкина» в Сокольниках.
Михаил Пуговкин скончался утром в пятницу, 25 июля 2008 года, ровно через 28 лет после В.С.Высоцкого, на 86-м году жизни у себя дома в Москве, из-за обострения сахарного диабета.
Похоронен на Ваганьковском кладбище (участок № 25) — согласно последней воле, рядом с другом Александром Абдуловым, который много помогал ему в последние годы.https://dzen.ru/a/ZIcQtgPltUbjm4QR
На праздничном концерте в честь 55-летия Великой Победы рядовой разведроты 1147-го стрелкового полка, народный артист СССР Михаил Пуговкин на сцене Кремлёвского дворца исполнил трагическую песню Матвея Блантера и Михаила Исаковского "Враги сожгли родную хату" (можно послушать в предыдущей теме по ссылке внизу - Ж.Ч.). После концерта патриарх Алексий II сказал ему:
«Вы согрели наши души».
За 70 лет артистической жизни Михаил Иванович Пуговкин (13.07.1923–25.07.2008) сыграл 20 ролей на сцене и 100 ролей в кино (не считая мини-ролей в сатирическом киножурнале "Фитиль" и детском юмористическом "Ералаше"). Лучшие же создания этой бравой сотни принадлежат национальной киноклассике, по большей части это кинокомедии.
https://zavtra.ru/blogs/vyi-sogreli-nashi-dushi10-й год на перроне Харьковского вокзала встречает пассажиров поп-расстрига Фёдор Востриков. Точно по кадру из "12 стульев" установлена эта статуя полюбившемуся персонажу, установлена на частные деньги.На набережной Ялты открыли памятник популярному комедийному актеру советского кино Михаилу Пуговкинуhttps://www.kino-teatr.ru/kino/news/y2016/8-14/9418/foto/93196/Памятная композиция в Чухломе (по мотивам кинофильма "Свадьба в Малиновке" )
Памятные доски:Ялта. Театральная площадь. Звезда Михаилу Пуговкину.Ялта Переулок Черноморский 6Костромская обл. (Ярославская), г.Чухлома, ул. Советская 6.Севастополь РадиогоркаМосква ул. Короленко 5
https://vk.com/album-125331330_238141873
В Крыму готовятся отметить юбилей Михаила Пуговкина
В преддверии этой знаменательной для нашего полуострова даты в симферопольской библиотеке-филиале №4 им. М. М. Коцюбинского организована выставка-позитив «Артист на все времена».Крыму посчастливилось стать одним из самых любимых уголков Михаила Ивановича, который 65 лет своей жизни посвятил кинематографу и 40 лет из них снимался на Ялтинской киностудии, 10 лет был жителем Ялты. «Ялта – любовь моя!», – признавался актер-юбиляр. Примечательно, что большинство фильмов, в которых снялся Михаил Пуговкин, снимали или в Ялте, или в Севастополе.
https://crimea.mk.ru/culture/2023/06/13/v-krymu-gotovyatsya-otmetit-yubiley-mikhaila-pugovkina.htmlПомним, любим!
Предыдущий материал:
Свежие комментарии