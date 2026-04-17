Мы из Советског...
Журнал Форбс - самые дорогие произведения русского искусства в 2025 году

Вот отменяли-отменяли все русское и никак отменить не могут.
Марк Шагал, «Сон царя Давида» 
Официальных русских торгов на мировых аукционах больше нет, но новые мировые рекорды на произведения русского искусства есть. Среди них много Айвазовского, Фаберже и никаких нонконформистов. Forbes Life рассказывает о самых дорогих работах, проданных на аукционах в мире в 2025 году

В список не вошли произведения русского искусства, которые в 2025 году торговались на отечественных аукционах. Ни один из них не ведет открытую базу продаж, как это делают Christie’s и Sotheby’s (исключение аукционный дом ON, который только что отметил свой первый год работы), а потому редакция журнала не включила данные российских аукционных домов.

Цены на все лоты указаны в той же валюте, в которой проводились соответствующие торги.
Список топ-лотов русского искусства на мировых торгах возглавляет монументальное (2 × 2,7 м) полотно Марка Шагала «Сон царя Давида», происходившее из собрания японского Мемориального музея искусств Кавамуры и проданное на Christie's.
Созданная в 1966 году картина относится к циклу работ Шагала на библейские сюжеты, над которым он активно работал в середине ХХ века. Полотно неоднократно участвовало в знаковых ретроспективах мастера, включая выставку в цюрихском Кунстхалле в 1967 году. Оно оставалось в собственности Шагала вплоть до смерти художника в 1985 году. Четыре года спустя его приобрел японский музей. В 2025-м стало известно о планах владельца — корпорации DIC Global — о закрытии музея. 
«Зимнее яйцо» Фаберже, £22,8 млн
За рекордные £22,8 млн в рамках лондонских торгов Christie’s 2 декабря было продано «Зимнее яйцо» Фаберже. По словам аукционистов, в начале прошлого века оно было создано по эскизам Альмы Пиль в мастерской Августа Холмстрема. Заказчиком был император Николай II, который подарил его своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне, на Пасху 1913 года.
 На Christie’s покупателем стал дилер галереи Wartski, делавший в зале ставки от лица неизвестного коллекционера. Итоговая цена лота установила новый рекорд на императорские пасхальные яйца Фаберже. 
Иван Айвазовский, «Выжившие», £4,2 млнИван Айвазовский, «Выжившие», £4,2 млн
Эта датированная 1878 годом картина Ивана Айвазовского стала топ-лотом проходивших 25 ноября лондонских торгов Sotheby’s «Фаберже, императорское и революционное искусство». В последний раз «Выжившие» появлялись на торгах в апреле 2004 года, став тогда самым большим (195 х 266 см) полотном мастера в истории русских аукционов. Новая цена (£4,2 млн) позволила картине установить аукционный рекорд на произведения Айвазовского. До 2021 года полотно упоминалось в социальных сетях Музея Фаберже, основанного миллиардером Виктором Вексельбергом, как одна из пяти картин художника в музейной коллекции.
Василий Кандинский, «Черный аккомпанемент», £2,2 млнВасилий Кандинский, «Черный аккомпанемент», £2,2 млн
Цена датированной 1923 годом акварели Василия Кандинского «Черный конвой» по итогам мартовских торгов Christie’s составила £2,2 млн. Работа происходила из частной европейской коллекции, где хранилась последние 50 лет. Эта акварель служила для Кандинского эскизом к одноименной масляной работе 1923 года, которая сегодня также находится в частном собрании. В каталоге эксперты аукционного дома уточняют, что художник часто занимался разработкой той или иной композиции, прибегая к разным изобразительным техникам, прежде чем приняться за финальную обработку своего замысла в масле. 
Иван Айвазовский, «Сильное волнение в открытом море», 1,7 млн швейцарских франков
На аукционе Koller в Женеве картина с изображением бушующего моря Айвазовского была продана за 1,7 млн швейцарских франков. Полотно было написано за год до смерти художника. Ближе к концу жизни он тяготел к драматичным композициям, таким как эта работа. Это яркий образец позднего творчества Айвазовского, когда он мастерски использует переходы между светлыми и темно-синими тонами, чтобы передать буйство морской стихии.
Иван Айвазовский, «Корабль на якоре в спокойных водах», £1 млнИван Айвазовский, «Корабль на якоре в спокойных водах», £1 млн
Иван Айвазовский — Густав Климт этого рейтинга. По итогам 2025 года картины Климта занимают три верхние строчки в списке самых дорогих лотов мировых аукционов. Картины Айвазовского чуть сильнее рассредоточены по списку русского искусства, но все равно преобладают в нем. На летние торги Sotheby’s полотно выдающегося мариниста «Корабль на якоре в спокойных водах» попало из частной европейской коллекции, где хранилось на протяжении жизни последних трех поколений.
Иван Айвазовский, «Штиль на море лунной ночью», £1 млнИван Айвазовский, «Штиль на море лунной ночью», £1 млн
Ночные пейзажи Айвазовского пользовались особым спросом у современников. Художник экспериментировал с вариантами изображения лунного света, еще будучи студентом Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Такого рода картины, созданные во время его первой поездки в Италию в начале 1840-х годов, принесли ему международную известность и признание. Выставленную на торги Sotheby’s картину аукционисты сравнивали с приобретенным Николаем I «Морским видом» 1841 года, хранящемся сейчас в Петергофе. 
Борис Кустодиев, «Крестный ход у Василия Блаженного в Москве», £952 500Борис Кустодиев, «Крестный ход у Василия Блаженного в Москве», £952 500
В каталоге аукционного дома Sotheby's указано, что эта картина Бориса Кустодиева была куплена прадедом предыдущего владельца, который покинул Россию в 1920-е годы, взяв ее с собой. С тех пор она оставалась в закрытом частном собрании, никогда публично не экспонировалась и не появлялась на рынке. Письменные упоминания о существовании работы (без репродукции) можно встретить в нескольких русскоязычных монографиях, посвященных творчеству Кустодиева.  
Алексей Явленский, «Абстрактная голова», $952 500Алексей Явленский, «Абстрактная голова», $952 500
Алексей Явленский — один из дюжины русских художников, чьи работы традиционно выставляются не на русские торги, а на аукционы, посвященные европейскому модернизму и импрессионизму. Еще на исходе XIX века художник вместе с женой Марианной Веревкиной обосновался в Мюнхене, а впоследствии переехал в Швейцарию. Тогда же оба супруга дополнили свои фамилии приставками «фон», которые подчеркивают их благородное происхождение. Именно с таким написанием авторства их работы сейчас продаются на торгах. Самой дорогой картиной Явленского в 2025 году стала «Абстрактная голова», ушедшая с молотка на Sotheby’s чуть меньше чем за $1 млн. 
Список Иерусалимской иконы Божьей Матери работы Корнилия Уланова, €698 000Список Иерусалимской иконы Божьей Матери работы Корнилия Уланова, €698 000
В конце октября на парижских «Классических торгах» Bonhams русская икона ушла за €698 900. Цена лота в 23 раза превысила верхнюю планку эстимейта. Икона из частной греческой коллекции, где хранилась последние 300 лет.
Этот подписной список Иерусалимской иконы Божьей Матери был создан мастером Корнилием Улановым в 1713 году. За четыре года до этого Кирилл Уланов, бывший иконописец Оружейной палаты, покинул Москву и принял монашеский постриг под именем Корнилий в Троицкой Кривоезерской пустыни близ Юрьевца, где продолжил свою работу. Не позднее середины XVIII века проданная на Bonhams икона была облачена в чеканный серебряный оклад. Вероятнее всего, тогда же был изготовлен и киот со створчатыми дверцами. 
