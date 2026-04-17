Журнал Форбс - самые дорогие произведения русского искусства в 2025 году

В список не вошли произведения русского искусства, которые в 2025 году торговались на отечественных аукционах. Ни один из них не ведет открытую базу продаж, как это делают Christie’s и Sotheby’s (исключение аукционный дом ON, который только что отметил свой первый год работы), а потому редакция журнала не включила данные российских аукционных домов.Цены на все лоты указаны в той же валюте, в которой проводились соответствующие торги.Марк Шагал, «Сон царя Давида», $26,5 млн
Список топ-лотов русского искусства на мировых торгах возглавляет монументальное (2 × 2,7 м) полотно Марка Шагала «Сон царя Давида», происходившее из собрания японского Мемориального музея искусств Кавамуры и проданное на Christie's.
Созданная в 1966 году картина относится к циклу работ Шагала на библейские сюжеты, над которым он активно работал в середине ХХ века. Полотно неоднократно участвовало в знаковых ретроспективах мастера, включая выставку в цюрихском Кунстхалле в 1967 году. Оно оставалось в собственности Шагала вплоть до смерти художника в 1985 году. Четыре года спустя его приобрел японский музей. В 2025-м стало известно о планах владельца — корпорации DIC Global — о закрытии музея.
За рекордные £22,8 млн в рамках лондонских торгов Christie’s 2 декабря было продано «Зимнее яйцо» Фаберже. По словам аукционистов, в начале прошлого века оно было создано по эскизам Альмы Пиль в мастерской Августа Холмстрема. Заказчиком был император Николай II, который подарил его своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне, на Пасху 1913 года. На Christie’s покупателем стал дилер галереи Wartski, делавший в зале ставки от лица неизвестного коллекционера. Итоговая цена лота установила новый рекорд на императорские пасхальные яйца Фаберже.
Эта датированная 1878 годом картина Ивана Айвазовского стала топ-лотом проходивших 25 ноября лондонских торгов Sotheby’s «Фаберже, императорское и революционное искусство». В последний раз «Выжившие» появлялись на торгах в апреле 2004 года, став тогда самым большим (195 х 266 см) полотном мастера в истории русских аукционов. Новая цена (£4,2 млн) позволила картине установить аукционный рекорд на произведения Айвазовского. До 2021 года полотно упоминалось в социальных сетях Музея Фаберже, основанного миллиардером Виктором Вексельбергом, как одна из пяти картин художника в музейной коллекции.
Цена датированной 1923 годом акварели Василия Кандинского «Черный конвой» по итогам мартовских торгов Christie’s составила £2,2 млн. Работа происходила из частной европейской коллекции, где хранилась последние 50 лет. Эта акварель служила для Кандинского эскизом к одноименной масляной работе 1923 года, которая сегодня также находится в частном собрании. В каталоге эксперты аукционного дома уточняют, что художник часто занимался разработкой той или иной композиции, прибегая к разным изобразительным техникам, прежде чем приняться за финальную обработку своего замысла в масле.
На аукционе Koller в Женеве картина с изображением бушующего моря Айвазовского была продана за 1,7 млн швейцарских франков. Полотно было написано за год до смерти художника. Ближе к концу жизни он тяготел к драматичным композициям, таким как эта работа. Это яркий образец позднего творчества Айвазовского, когда он мастерски использует переходы между светлыми и темно-синими тонами, чтобы передать буйство морской стихии.
Иван Айвазовский — Густав Климт этого рейтинга. По итогам 2025 года картины Климта занимают три верхние строчки в списке самых дорогих лотов мировых аукционов. Картины Айвазовского чуть сильнее рассредоточены по списку русского искусства, но все равно преобладают в нем. На летние торги Sotheby’s полотно выдающегося мариниста «Корабль на якоре в спокойных водах» попало из частной европейской коллекции, где хранилось на протяжении жизни последних трех поколений.
Ночные пейзажи Айвазовского пользовались особым спросом у современников. Художник экспериментировал с вариантами изображения лунного света, еще будучи студентом Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Такого рода картины, созданные во время его первой поездки в Италию в начале 1840-х годов, принесли ему международную известность и признание. Выставленную на торги Sotheby’s картину аукционисты сравнивали с приобретенным Николаем I «Морским видом» 1841 года, хранящемся сейчас в Петергофе.
В каталоге аукционного дома Sotheby's указано, что эта картина Бориса Кустодиева была куплена прадедом предыдущего владельца, который покинул Россию в 1920-е годы, взяв ее с собой. С тех пор она оставалась в закрытом частном собрании, никогда публично не экспонировалась и не появлялась на рынке. Письменные упоминания о существовании работы (без репродукции) можно встретить в нескольких русскоязычных монографиях, посвященных творчеству Кустодиева.
Алексей Явленский — один из дюжины русских художников, чьи работы традиционно выставляются не на русские торги, а на аукционы, посвященные европейскому модернизму и импрессионизму. Еще на исходе XIX века художник вместе с женой Марианной Веревкиной обосновался в Мюнхене, а впоследствии переехал в Швейцарию. Тогда же оба супруга дополнили свои фамилии приставками «фон», которые подчеркивают их благородное происхождение. Именно с таким написанием авторства их работы сейчас продаются на торгах. Самой дорогой картиной Явленского в 2025 году стала «Абстрактная голова», ушедшая с молотка на Sotheby’s чуть меньше чем за $1 млн.
В конце октября на парижских «Классических торгах» Bonhams русская икона ушла за €698 900. Цена лота в 23 раза превысила верхнюю планку эстимейта. Икона из частной греческой коллекции, где хранилась последние 300 лет.
Этот подписной список Иерусалимской иконы Божьей Матери был создан мастером Корнилием Улановым в 1713 году. За четыре года до этого Кирилл Уланов, бывший иконописец Оружейной палаты, покинул Москву и принял монашеский постриг под именем Корнилий в Троицкой Кривоезерской пустыни близ Юрьевца, где продолжил свою работу. Не позднее середины XVIII века проданная на Bonhams икона была облачена в чеканный серебряный оклад. Вероятнее всего, тогда же был изготовлен и киот со створчатыми дверцами.
Александр Быковский
