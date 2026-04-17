Журнал Форбс - самые дорогие произведения русского искусства в 2025 году

Марк Шагал, «Сон царя Давида»

В список не вошли произведения русского искусства, которые в 2025 году торговались на отечественных аукционах. Ни один из них не ведет открытую базу продаж, как это делают Christie’s и Sotheby’s (исключение аукционный дом ON, который только что отметил свой первый год работы), а потому редакция журнала не включила данные российских аукционных домов.

Цены на все лоты указаны в той же валюте, в которой проводились соответствующие торги.Список топ-лотов русского искусства на мировых торгах возглавляет монументальное (2 × 2,7 м) полотно Марка Шагала «Сон царя Давида», происходившее из собрания японского Мемориального музея искусств Кавамуры и проданное на Christie's.Созданная в 1966 году картина относится к циклу работ Шагала на библейские сюжеты, над которым он активно работал в середине ХХ века. Полотно неоднократно участвовало в знаковых ретроспективах мастера, включая выставку в цюрихском Кунстхалле в 1967 году. Оно оставалось в собственности Шагала вплоть до смерти художника в 1985 году. Четыре года спустя его приобрел японский музей. В 2025-м стало известно о планах владельца — корпорации DIC Global — о закрытии музея.