Дореволюционный Санкт-Петербург в фотографиях, ч.65

Дворцовая набережная. Санкт-Петербург, 1860-е годы Дворцовая набережная, Зимний дворец, 1912–1914 гг. Вид на Зимний дворец с Васильевского острова, 1868–1869 гг. У Зимнего дворца, 1860–1872 гг. Адмиралтейский бульвар, 1880–1890 гг. Автор: Карл Шульц Эрмитаж. Детская комната Николая II Часовня на Николаевском (Благовещенском) мосту (разрушена в 1930).

Около 1860 г. Большой проспект Васильевского острова, Василеостровская пожарная часть на углу 21-й линии, 1910 год

Василеостровская пожарная часть была построена в 1882–1884 годах по проекту архитектора Владимира Шаламова на месте бывшего Смоленского поля — когда-то болотистой территории, известной казнями государственных преступников. Комплекс зданий выдержан в едином кирпичном стиле: угловое здание занимало полицейское управление, вдоль проспекта — пожарная часть, а по 21-й линии располагалось арестантское отделение.

Особой доминантой стала высокая дозорная каланча с датой «1884» над окном первого яруса. Внутри пожарной части были оборудованы помещения для техники, казармы, столовая, кухня и телеграф. Позднее здесь открылась первая в РСФСР Пожарно-техническая выставка, а сейчас здание служит нуждам МЧС и других городских организаций. Уткина дача. Около 1910 года

Усадьба в стиле классицизма, построенная в конце XVIII века, принадлежала семье Полторацких, а затем княгине Зинаиде Шаховской (Уткиной), чьё имя и закрепилось в названии. В начале XX века здесь размещалось отделение богадельни для душевнобольных.

Интересно, что интерьеры дома когда-то украшали росписи художника Д. Скотти, но в 1930-х годах они были закрашены или уничтожены. Паровик. Шлиссельбургский проспект, Санкт-Петербург. Около 1902 года Николаевская набережная, 1870–1873 гг. Фотограф: Альберт Фелиш Александро-Невская лавра. р. Монастырка, 1880–1890 гг. Фарфоровский пост (Платформа Фарфоровская). 1910 год

Платформа Фарфоровская, изначально называвшаяся Фарфоровский пост, появилась в 1893 году и затем на некоторое время стала называться Ново-Фарфоровским постом. Это была аккуратная деревянная платформа, устроенная из длинных досок на металлических сваях, с кирпичным зданием станции, которое и сегодня напоминает старинное культовое сооружение.

Вокруг платформы впоследствии были построены две длинные насыпи, ведущие к платформе и соседнему кирпичному городку. Эти насыпи покрыли асфальтом, и теперь они заросли деревьями и кустарником, но до сих пор угадывается их первоначальное назначение.

В 1910–1911 годах рядом с путями для сотрудников Николаевской железной дороги возвели комплекс жилых домов в стиле кирпичного модерна, что стало характерной чертой района. Территория Психоневрологического института (имени В.М. Бехтерева). Около 1913 г. Особняк купца Ивана Левтеева на набережной Карповки, рядом с Силиным мостом, 1880-е годы

Деревянный особняк Левтеева с небольшим двором и воротами по красной линии представлял собой интересное сочетание классических фасадных линий и викторианских элементов — оконной расстекловки и наличников. В здании, возможно, была собственная котельная, на что указывает массивная труба.

Особняк неоднократно перестраивался и обновлялся, особенно в 1880-х годах, но к концу XX века пришёл в аварийное состояние и был снесён, как и многие деревянные особняки Петроградской стороны. Сегодня на этом месте стоит жилой дом, построенный в 1990-х годах в стиле ретроспективизма. Сестрорецкий курорт, 1904 г. Кронштадт. Никольский Морской собор, 1913 год

Это величественный православный храм, построенный в неовизантийском стиле в 1903–1913 годах по проекту архитектора Василия Косякова. Это последний и самый крупный морской собор, возведённый в Российской империи, и он долгое время был духовным центром российского флота.

После революции храм был закрыт: сначала лишился церковного имущества, а затем подвергся масштабной переделке — его превратили в кинотеатр «Максимка», сняли купола и кресты, уничтожили многие художественные элементы. Во время Великой Отечественной войны собор использовался как наблюдательный пункт артиллерии, а в послевоенные годы здесь размещались клуб, концертный зал и филиал Военно-морского музея. Невский проспект и набережная реки Мойки, Строгановский дворец, 1860 год

Строгановский дворец — выдающийся памятник барочно-рокайльного стиля, построенный Бартоломео Растрелли в 1753–1754 годах для могущественного рода Строгановых. Это один из немногих дворцов Петербурга, сохранивших облик Растрелли практически без изменений со времён строительства.

Сегодня здание является филиалом Государственного Русского музея, куда оно перешло в 1988 году. Манифестация в защиту Учредительного собрания на улицах Петрограда, 28 ноября 1917 года. Автор: Я. Штейнберг

Осенью 1917 года в России должна была состояться первая сессия Всероссийского Учредительного собрания — парламента, избранного на всенародных выборах. Для многих это был символ надежды на демократическое будущее страны. Однако в тот же день большевики объявили Партию конституционных демократов "врагами народа", запретили её деятельность и арестовали лидеров. Несмотря на угрозы, цензуру и опасность, тысячи петроградцев — рабочие, студенты, служащие — вышли на улицы, чтобы отстоять Учредительное собрание.

Большевики встретили протестующих огнём: по городу были установлены пулемётные гнёзда, а по демонстрантам открыли стрельбу. Погибли более 50 человек, ранены были сотни, а трагические события получили название "Кровавая пятница" — по аналогии с Кровавым воскресеньем 1905 года. Деревянный дом на Газовой улице, 1915 г. Вид на Исаакиевский собор с Синего моста, 1912–1914 гг. Армянская церковь святой Екатерины на Невском проспекте, 1903 г.

Церковь стала первым армянским храмом в Санкт-Петербурге и центром армянской культуры города. Построенная в 1772 году по проекту Ю. М. Фельтена на средства И. Л. Лазарева, она не только служила местом богослужения, но и стала центром национального образования и просвещения: при храме открылись армянская школа и типография, а в 1887 году знаменитый художник И. К. Айвазовский подарил сюда свою картину.

В начале XX века здание капитально отремонтировал архитектор А. И. Таманян, а в 1915 году сюда были переданы частицы мощей апостола Фаддея и святого Григория Просветителя. После революции церковь была закрыта и перестроена под нужды советских учреждений. Ремонт мостовой на Дворцовой площади, 1870–1873 гг. Автор: А. Фелиш Вид Сенатской площади и Александровского сада, 1875 г. Вид на Марсово поле с крыши Михайловского (Инженерного) замка, 1915 г.

Приказчики лавок Елисеевых, Апраксин двор. Около 1905 г. Инженерная улица, левая кордегардия Михайловского замка, 1910–1915 годы.

Левая кордегардия — одно из выразительных зданий ансамбля Михайловского замка, построенное по проекту архитектора Винченцо Бренны в 1798–1799 годах. Эти трехэтажные каменные павильоны с крестообразной планировкой и скруглёнными фасадами выделяются ионическими колоннами, горизонтальным рустом первого этажа и высокими полуциркульными окнами. Ресторан «Бель вю» (ресторан Кюба) на Каменном острове, здание с двухъярусной башней и элементами русского стиля, на берегу Большой Невки, 1895–1900 гг.

Этот ресторан был одним из самых модных загородных заведений Петербурга конца XIX века. Его история связана с французскими предпринимателями и архитектурными экспериментами в русском стиле. Интересно, что ресторан неоднократно менял владельцев и названия, а здание отличалось яркой декоративной отделкой и уютной атмосферой. Именно сюда в конце XIX века перебрался Андре-Луи Кюба, превратив «Бель вю» в место встреч городской богемы и состоятельных горожан. Развозка молока с «Лесной фермы». Ныне проспект Пархоменко. Около 1910 г. Автор: Станислав Докторович-Гребницкий. Посещение императором Николаем II и императрицей Александрой Федоровной Городской думы 23 мая 1896 года.

Учащиеся начальных школ и гимназий собрались на Воскресенской площади у здания Московской городской думы в ожидании приезда императорской четы. Это событие произошло в рамках торжеств по случаю коронации Николая II, состоявшейся неделей ранее. Фотографией начала 1900-х . На брусчатом Невском проспекте запечатлели паровой трамвай. Спортивные упражнения 145-го пехотного Новочеркасского Императора Александра III полка, 1912 г. 1910 г. Санкт-Петербург, Российская империя.

Фруктовый магазин И.А. Поэнта. Находился этот магазин на современной площади Островского, рядом с Александринским театром. 1914 г. Тверь, Российская империя. Кабинет стоматолога. Колоризированное фото Доходный дом Поршнева на набережной Чёрной речки. Около 1910 года.

Этот пятиэтажный каменный дом был построен по проекту Меера Давидовича Розензона, выпускника Дрезденского Королевского политехникума. Первоначально фасад задумывался иначе, но в процессе строительства декор был немного изменён.

В начале XX века владельцами участка были Данчич А.Д. и Данчич И.М. В советские годы здесь работала механическая фабрика-прачечная № 11, а после капитального ремонта в 1981 году дом стал обычным жилым многоквартирным зданием. Невский проспект, 1887 г. Автор: Иван Григорьевич Ностиц Невский проспект, 1902–1903 гг. Фотограф: К. Булла Невский проспект и здание Городской Думы, 1909–1912 гг.

На улицах можно увидеть разнообразные виды наземного транспорта начала XX века: извозчики с лошадьми, электрический трамвай, велосипеды и автомобили. Именно в этот период Петербург активно переходил от конного транспорта к электрическому и механическому, отражая дух технического прогресса и модернизации города. Дрессировщик Л. Росси с лошадью Эмиром у входа в контору газеты «Биржевые ведомости» на Галерной улице, дом № 40. Около 1910 г. Памятник Суворову, 1859 г. Автор: А. Лоренс Александровская колонна на Дворцовой площади, 1852 г. Фотограф: Иван Бианки Благотворительная чайная повозка в Санкт-Петербурге, 1909 год. Разграбленный Зимний дворец вскоре после штурма. Петроград, октябрь 1917 года. Бестужевские женские курсы — первое женское образование России Высшие женские курсы были открыты в 1878 году в Санкт-Петербурге. Обучение на курсах было платным и лишь по 3 тыс. рублей в год заведение получало в виде пособия от Министерства народного просвещения и Санкт-Петербургской городской думы. Брали туда женщин, окончивших гимназию, а зачисление производилось по конкурсу аттестатов без вступительных экзаменов. На курсах существовало три факультета: историко-филологический, физико-математический и юридический. Помимо лекций практиковались практические занятия, а преподавателей приглашали на время из университета и иных высших учебных заведений столицы. 1910г. Санкт-Петербург. Винный отдел магазина. Владимирская площадь, Санкт-Петербург. 1913 год

Владимирская площадь — одна из центральных площадей Санкт-Петербурга. Она расположена на пересечении Загородного и Владимирского проспектов, Колокольной улицы, Кузнечного переулка и Большой Московской улицы.

Современное название Владимирская площадь известно с 1844 года. Дано по церкви Владимирской Божией Матери находящемуся на площади. 1913 год. Санкт-Петербург, Российская империя. Товарищеский обед в Театральном клубе

Слева направо сидят: Василий Регинин, Александр Куприн (известный писатель), Петр Маныч, Анатолий Каменский, Борис Лазаревский и Виктор Муйжель. Подобные встречи были важной частью культурной жизни Серебряного века: здесь обсуждали театральные премьеры, делились творческими идеями, спорили о литературе и искусстве, а иногда просто отдыхали от суеты большого города. У ограды Летнего сада, 1870-е Автор: Иван (Джованни) Бианки Вид на Петропавловскую крепость, 1868–1869 гг. Фотограф: Л. Готе Вид на Конногвардейский бульвар и Замятин переулок с Благовещенской церквию. Около 1870 г. Автор: А. Фелиш Конка на Биржевой площади, 1903 г. Вид на памятник Екатерине Великой с Невского проспекта, 1880–1893 гг. Михайловский замок. Кленовая улица. Памятник Петру I, 1915 г. Выставка садоводства и огородничества во дворе Михайловского манежа, 1908 г. Скульптурная группа «Амур и Психея», Летний сад. Начало XX века. Фотограф: Н. Матвеев Владимирский собор. 1880–1890 гг. Автор: Карл Шульц Торжественное празднование 200-летия Санкт-Петербурга. Баржа с лодкой-верейкой Петра I на Неве во время морского парада. 16 мая 1903 г. Автор: К. Булла Вид на Дворцовую набережную, 1853 г. Фотограф: Иван Бианки Торжественная закладка нового Троицкого моста через Неву с участием Императора и президента Франции, 1897 год.

На фотографии — церемония закладки будущего Троицкого моста через Неву, проходившая при участии Императора Николая II и президента Французской республики Феликса Фора. Строительство металлического моста велось с 1897 по 1903 годы по проекту французской фирмы «Батиньоль» при активном участии русских инженеров.

Этот проект стал символом российско-французского сотрудничества, а открытие движения по мосту в 1903 году ознаменовало новый этап транспортного развития Петербурга: сначала по мосту пошли конные экипажи и вагоны конно-железной дороги, а в 1908 году — трамваи. На углу Невского проспекта и улицы Гоголя, 1911–1913 гг. Особняк М. В. Зива на Рижском проспекте, 1915–1917 гг. Источник: книга «Ленинский район», Лениздат, 1971 г.

Особняк Маркуса Зива — выдающийся пример северного модерна в Санкт-Петербурге, построенный для купца 1-й гильдии Маркуса Вульфовича Зива по проекту архитектора Бориса Гиршовича. Здание отличается асимметричными фасадами, сложной отделкой, зимним садом с полукруглым остеклением и роскошным внутренним убранством в стиле неорококо.

Интересный факт: кованая ограда особняка украшена растительными мотивами, которые повторяются в оформлении парадной лестницы, а витражи и изразцовые камины сохранились до наших дней. Станция «Большая Охта» Ириновской железной дороги, 1903 г.

Ириновская железная дорога, или Ириновско-Шлиссельбургская узкоколейная железная дорога, — уникальная частная магистраль с шириной колеи всего 750 мм. Её строительство было инициировано бароном Корфом, владельцем имения в Ириновке. Дорога начиналась от Охтинского вокзала на берегу Невы (район современной Панфиловой улицы), проходила через станцию «Большая Охта» и тянулась к Ириновке, а затем к Борисовой Гриве. Эта узкоколейка обслуживала как пассажирские, так и грузовые перевозки, особенно активно использовалась для транспортировки торфа — важного топлива того времени.

Сегодня на месте городского участка бывшей Ириновской железной дороги проходит Ириновский проспект, но память о необычной частной железной дороге и её станциях до сих пор жива среди любителей истории Петербурга. Вид на Императорскую Академию художеств с Николаевского (Благовещенского) моста, 1860-е гг. Фотограф: Иван Бианки

Слева видна часовни Николая Чудотворца (разрушена в 1930 г.) Английская набережная 161 год назад. Фото сделано в 1863-1865 годы.

Здесь запечатлены императорские яхты "Александрия" и "Стрельна". Альфред Лоренс Английская набережная, 1895 г.

Легендарный «Палкинъ» на углу Невского и Литейного был не первым, но самым известным рестораном династии Палкиных. В сентябре 1874 года столичная газета «Голос» так писала об открытии заведения:

«Новое помещение ресторана роскошно, обширно и устроено со всеми приспособлениями, требуемыми комфортом и удобством. Так, кухня помещена наверху ресторана, чтобы в него не проходил чад, и кушанья опускаются в залы особою машиною. Меблировка комнат изящная, большая зала (концертная) и зимний сад еще не отделаны и будут открыты к концу года. Лестница, ведущая в бельэтаж, украшена фонтаном и тропическими растениями…»

В ресторане было 25 залов, бильярдные кабинеты и большой бассейн со стерлядями в центре главного зала. Несмотря на введение французских блюд, ресторан (как и другие заведения Палкина) был известен подачей русских блюд. Особенно знамениты в городе были фирменные куриные котлеты «по-палкински». Ресторан быстро превратился в петербургскую достопримечательность: обед «у Палкина» был для гостей города таким же необходимым пунктом культурной программы, как осмотр главных городских объектов. В разное время ресторан посещали едва ли не все петербургские и заезжие знаменитости: Достоевский, Лесков, Чехов, Чайковский, Менделеев, Кони, Блок, Брюсов, Бунин, Куприн, Салтыков-Щедрин С 1890 года, когда ресторан был сдан в аренду купцу Соловьеву, большой успех имели «ужины после театров» и «воскресные обеды с музыкой» - они проходили в сопровождении струнного или духовного оркестров. В концертном зале ресторана выступали неааольские и румынские оркестры, а также солисты миланского театра «Ла Скала». В 1914 году в России был введен «сухой закон», и ресторан начал пустеть, а к 1917 году «Палкинъ» окончательно закрылся.

Невский пр., д.47 Воспитанницы Екатерининского института за обедом. Набережная Фонтанки, 36. Май 1908 г. Ателье К. Буллы Директор Товарищества Гатчинских колокольных, медеплавильных и сталелитейных заводов на фоне памятной доски, отлитой на заводе для установки в ущелье Тамерлана в Средней Азии. 1898–1899 гг. Фотограф: С. Прокудин-Горский 1912 г. Санкт-Петербург, Российская империя

Военно-спортивный праздник на Марсовом поле в честь 100-летнего юбилея Бородинского сражения. Большой проспект В.О. Андреевский рынок. Около 1914 г. Невский проспект у Казанского собора, 1907 г Операционный зал «Русского банка внешней торговли» Санкт-Петербург, 1913 год.