Питер в объективе

Сегодня вновь я не столько расскажу о той или иной достопримечательности нашего любимого города, сколько погуляем по самому городу и заглянем в некоторые уголки. Красотища во дворе Капеллы. Проекции включалась каждый день в ноыогодние каникулы. Сейчас не знаю. «Чудо чудное». Глазастая птица показалась за шторой жительницы Мурино 100-метровая «Голубка» Пикассо появилась в Петрозаводске Пусть и не совсем Питер, но... рядом Красивый дом Петергофа Падает снег Солнечных дней практьически нет зимой, но бывают просто восхитительные закаты Ха! У нас теперь чуть что, так сразу точку ставят! Пройдемся по некоторым башням Питера. Все узнали? Ниже назову. Ну эту иглу все знают. Остальные были: Пять уголов. Доходный дом Розенштейна. Дом Зингера. Башгя Грифонов. Башня городской думы Санкт-Петербурга. Дом городских учреждений на Садовой. Лахта центр. В одном тихом дворике в переулке Крылова затаился ретро-красавец В Петербурге можно найти необычный памятник карете. Памятник установили на 1-ой Советской в 2018 году. Место выбрано не случайно. Во второй половине 18 века (1766 год) улица называлась Новая Каретная. А своё нынешнее название она получила октября 1923 года.

А ещё, существует интересная легенда, что карета волшебная! Внутри кто-то «забыл» свой кошелек, который следует потереть на удачу и скорое богатство, а рядом оставить монетку.

Памятник расположен в центре Петербурга, вблизи Невского проспекта, в конце пешеходной улице - 1-я Советская улица. 27 января, в Петербурге в день 79-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады состоялось открытие в Соляном переулке памятника блокадным медикам. Он разместился рядом с памятником блокадному учителю. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский. Он отметил, что год назад с инициативой об установке монумента выступила жительница блокадного Ленинграда Елена Тихомирова. Губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручение по изготовлению и установке скульптуры в бронзе.

Автор памятника — Владимир Бродарский, выпускник Академии художеств, ученик скульптора Григория Ястребенецкого. Он же является создателем памятника, посвященного учителям блокадного Ленинграда, который был открыт в прошлом году. «Памятник изображает двух медиков и лежащего раненого бойца на фоне полуразрушенного окна. Второй фасад представляет собой иносказательный военный натюрморт из полуразрушенного окна,стёкл, обожженных штор», - написал Пиотровский. Заснеженный Питер. Правда БЭэглов обещал, что уж в этом сезоне ну точно-точно город будет убран, но сами питерцы еще осенью ему не поверили И оказались правы! Тому масса примеров. Вот, например: на перекрестке Поэтического бульвара и улицы Есенина легковой автомобиль аккуратно упаковался в яму на месте ремонта теплосети. Она просто обрушилась.

Ладно, не будем о грустном. Надеюсь город переживет. Пережил блокаду, переживет и Беглова. Лишь бы поскорей убегловился из города. Зимний Петербург на холстах заслуженного художника РФ Андрея Захарова Зимний Петербург на холстах заслуженного художника РФ Андрея Захарова Зимний Петербург на холстах заслуженного художника РФ Андрея Захарова Зимний Выборг в объективе фотографа Михаила Борисова Зимний Выборг в объективе фотографа Михаила Борисова Зимний Выборг в объективе фотографа Михаила Борисова Зимний Выборг в объективе фотографа Михаила Борисова Зимний Петербург прекрасен. Зимний Петербург прекрасен Зимний Петербург прекрасен А это зимняя веранда ресторана «Terrassa» Зимняя веранда ресторана «Terrassa» Красота в окрестностях Токсово Крепость Орешек, Ленинградская область Нарвские триумфальные ворота. Построены в память о героях Отечественной войны 1812 года. Нарвские триумфальные ворота. Построены в память о героях Отечественной войны 1812 года. Памятник трамваю в сквере у Театральной площади

Это точная копия вагона шведско-немецкой фирмы ASEA, который ходил по Выборгу с сентября 1912 года до апреля 1957 года. Копия трамвая изготовлена на Выборгском судоходном заводе. Причем это не просто стоящий пустой вагон, а кафе. Приученные пернатые петербуржцы Сильный ветер сорвал корону с... фонарного столба на Троицком мосту

В «Мостотресте» говорят, что в ночь на 11 февраля был штормовой ветер, который сорвал плафоны с опор освещения. Пострадали металлические короны светильников и один стеклянный плафон. К счастью, все элементы удалось собрать, последний выловили накануне утром.

Найденные элементы отправят на восстановление, но когда и как быстро их вернут на место, пока говорить рано. Ну и напорследок несколько красивейших закатов А есть еще не менее прекрасные рассветы Есть и романтика в Петербурге! И на этом прогулка закончилась.

Я сказала прогулка, а не снимки. Их у меня еще есть. И не мало.