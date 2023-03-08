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Питер в объективе

Сегодня вновь я не столько расскажу о той или иной достопримечательности нашего любимого города, сколько погуляем по самому городу и заглянем в некоторые уголки.Питер в объективеКрасотища во дворе Капеллы. Проекции включалась каждый день в ноыогодние каникулы.Питер в объективеПитер в объективеПитер в объективеСейчас не знаю.Питер в объективе«Чудо чудное». Глазастая птица показалась за шторой жительницы МуриноПитер в объективе100-метровая «Голубка» Пикассо появилась в ПетрозаводскеПитер в объективеПитер в объективеПитер в объективеПусть и не совсем Питер, но... рядомПитер в объективеКрасивый дом ПетергофаПитер в объективеПадает снегПитер в объективеСолнечных дней практьически нет зимой, но бывают просто восхитительные закатыПитер в объективеПитер в объективеХа! У нас теперь чуть что, так сразу точку ставят!Питер в объективеПройдемся по некоторым башням Питера. Все узнали?Питер в объективеНиже назову.Питер в объективеПитер в объективеПитер в объективеПитер в объективеПитер в объективеНу эту иглу все знают. Питер в объективеОстальные были: Пять уголов. Доходный дом Розенштейна. Дом Зингера. Башгя Грифонов. Башня городской думы Санкт-Петербурга. Дом городских учреждений на Садовой. Лахта центр.Питер в объективеВ одном тихом дворике в переулке Крылова затаился ретро-красавецПитер в объективеВ Петербурге можно найти необычный памятник карете. Памятник установили на 1-ой Советской в 2018 году. Место выбрано не случайно. Во второй половине 18 века (1766 год) улица называлась Новая Каретная. А своё нынешнее название она получила  октября 1923 года.
А ещё, существует интересная легенда, что карета волшебная! Внутри кто-то «забыл» свой кошелек, который следует потереть на удачу и скорое богатство, а рядом оставить монетку.
Памятник расположен в центре Петербурга, вблизи Невского проспекта, в конце пешеходной улице - 1-я Советская улица.Питер в объективе27 января, в Петербурге в день 79-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады состоялось открытие в Соляном переулке памятника блокадным медикам. Он разместился рядом с памятником блокадному учителю. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.Питер в объективеОн отметил, что год назад с инициативой об установке монумента выступила жительница блокадного Ленинграда Елена Тихомирова. Губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручение по изготовлению и установке скульптуры в бронзе.Питер в объективе
Автор памятника — Владимир Бродарский, выпускник Академии художеств, ученик скульптора Григория Ястребенецкого. Он же является создателем памятника, посвященного учителям блокадного Ленинграда, который был открыт в прошлом году.Питер в объективе«Памятник изображает двух медиков и лежащего раненого бойца на фоне полуразрушенного окна. Второй фасад представляет собой иносказательный военный натюрморт из полуразрушенного окна,стёкл, обожженных штор», - написал Пиотровский.Питер в объективеЗаснеженный Питер. Правда БЭэглов обещал, что уж в этом сезоне ну точно-точно город будет убран, но сами питерцы еще осенью ему не поверилиПитер в объективеПитер в объективеИ оказались правы!Питер в объективеТому масса примеров. Вот, например: на перекрестке Поэтического бульвара и улицы Есенина легковой автомобиль аккуратно упаковался в яму на месте ремонта теплосети. Она просто обрушилась.
Ладно, не будем о грустном. Надеюсь город переживет. Пережил блокаду, переживет и Беглова. Лишь бы поскорей убегловился из города.Питер в объективеЗимний Петербург на холстах заслуженного художника РФ Андрея ЗахароваПитер в объективеЗимний Петербург на холстах заслуженного художника РФ Андрея ЗахароваПитер в объективеЗимний Петербург на холстах заслуженного художника РФ Андрея ЗахароваПитер в объективеЗимний Выборг в объективе фотографа Михаила БорисоваПитер в объективеЗимний Выборг в объективе фотографа Михаила БорисоваПитер в объективеЗимний Выборг в объективе фотографа Михаила БорисоваПитер в объективеПитер в объективеПитер в объективеЗимний Выборг в объективе фотографа Михаила БорисоваПитер в объективеЗимний Петербург прекрасен.Питер в объективеЗимний Петербург прекрасенПитер в объективеПитер в объективеПитер в объективеПитер в объективеПитер в объективеЗимний Петербург прекрасенПитер в объективеА это зимняя веранда ресторана «Terrassa»Питер в объективеПитер в объективеПитер в объективеПитер в объективеЗимняя веранда ресторана «Terrassa»Питер в объективеКрасота в окрестностях ТоксовоПитер в объективеКрепость Орешек, Ленинградская областьПитер в объективеНарвские триумфальные ворота. Построены в память о героях Отечественной войны 1812 года.Питер в объективеПитер в объективеПитер в объективеНарвские триумфальные ворота. Построены в память о героях Отечественной войны 1812 года.Питер в объективеПамятник трамваю в сквере у Театральной площади
Это точная копия вагона шведско-немецкой фирмы ASEA, который ходил по Выборгу с сентября 1912 года до апреля 1957 года.Питер в объективеКопия трамвая изготовлена на Выборгском судоходном заводе. Причем это не просто стоящий пустой вагон, а кафе.Питер в объективеПриученные пернатые петербуржцыПитер в объективеСильный ветер сорвал корону с... фонарного столба на Троицком мосту
В «Мостотресте» говорят, что в ночь на 11 февраля был штормовой ветер, который сорвал плафоны с опор освещения. Пострадали металлические короны светильников и один стеклянный плафон.  К счастью, все элементы удалось собрать, последний выловили накануне утром. 
Найденные элементы отправят на восстановление, но когда и как быстро их вернут на место, пока говорить рано.Питер в объективеНу и напорследок несколько красивейших закатовПитер в объективеПитер в объективеПитер в объективеА есть еще не менее прекрасные рассветыПитер в объективеПитер в объективеПитер в объективеПитер в объективеПитер в объективеЕсть и романтика в Петербурге!Питер в объективеПитер в объективеПитер в объективеИ на этом прогулка закончилась.
Я сказала прогулка, а не снимки. Их у меня еще есть. И не мало.

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко

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