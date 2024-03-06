Территория Героев...(126)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Полковник Хазиев Алмаз Бригада полковника Алмаза Хазиева выполняла задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.

Противник неоднократно пытался выбить российских военнослужащих с занимаемых позиций. В ходе очередного наступления противник предпринял попытку артиллерийского обстрела наших позиций. Оценив обстановку, полковник Хазиев лично возглавил ведение контрбатарейной борьбы. Благодаря умелому руководству полковника Алмаза Хазиева вражеская артиллерия была подавлена, наступление противника лишенного артиллерийской поддержки, остановлено.

Своевременные и отважные действия командира бригады позволили отразить атаку численно превосходящих сил противника, уничтожив при этом до трех единиц артиллерийских установок иностранного производства и более 20 человек личного состава украинских националистов.

https://t.me/rabotaembrat/7659

Сержант Соколов Дмитрий Колонна батальонной тактической группы, в составе которой действовал водитель - радиотелефонист сержант Дмитрий Соколов, совершала марш в район ведения активных боевых действий.

Противник, стремясь сорвать продвижение российских войск, атаковал колонну, применяя при этом реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию. В результате вражеского обстрела машина связи была повреждена и выведена из строя. Понимая, что потеря связи в колонне лишит командование возможности оперативно координировать действия сил при отражении нападения, Дмитрий незамедлительно приступил к устранению повреждений. Не смотря на плотный огонь противника, проявляя профессионализм, сержант Соколов оперативно восстановил работоспособность поврежденной техники и заново настроил станцию, восстановив связь в колонне, после чего приступил к отражению атаки.

Мужественные действия, и профессионализм сержанта Дмитрия Соколова позволили сохранить устойчивое управление подразделением, в результате чего российские военнослужащие успешно отбили атаку и завладев инициативой уничтожили противника.

https://t.me/rabotaembrat/7669

Рядовой Бугримов Сергей Наводчик рядовой Сергей Бугримов, находясь на наблюдательном посту ротного опорного пункта мотострелкового подразделения, выполнял боевые задачи по ведению разведки.

В ходе наблюдения в зоне своей ответственности Сергей изучал местность, обнаруживал вражеские цели, вел за ними наблюдение, определял их местоположение. Осуществляя поиск, Бугримов своевременно обнаружил передвижение диверсионно-разведывательной группы ВСУ на двух пикапах. Подъехав к берегу реки, украинские боевики высадились и предприняли попытку запуска беспилотного летательного аппарата, по внешним признакам похожего на ударный беспилотник большого размера и большой грузоподъемности. Рядовой Бугримов своевременно доложил командиру группы о готовящейся противником диверсии, направленной против объектов и военнослужащих Минобороны России с использованием ударных дронов. Точно определил и передал координаты на пункт управления российского артиллерийского подразделения. В ходе точного удара российских артиллеристов один из пикапов был уничтожен.

Противник, не ожидавший такого исхода, обратился в бегство, бросив на месте снаряжение и оборудование.

В тот же день Бугримовым был обнаружен наблюдательный пост противника, с которого координировался огонь украинской артиллерии.

https://t.me/rabotaembrat/7665

Рядовой Ботвич Сергей Рядовой Сергей Ботвич в условиях непрекращающегося огневого воздействия противника выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи.

Позиции российских войск, которые Сергей обеспечивал связью, подверглись атаке украинских националистов. Наступление врага сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов. В ходе очередного вражеского залпа антенна спутниковой связи, расположенная на аппаратной машине, обеспечивающей связь с вышестоящим штабом, получила повреждения, в результате чего связь была нарушена. Понимая, что утрата связи в бою фактически лишает подразделение четкого и координированного управления, рядовой Ботвич, оперативно устранил все повреждения и заново настроил станцию спутниковой связи, в результате чего была связь была восстановлена. В вышестоящий штаб были переданы координаты мест расположения подразделений украинских боевиков, что позволило нанести артиллерийский удар и уничтожить военную технику и живую силу противника.

Самоотверженные действия рядового Сергея Ботвича на поле боя позволили восстановить управление подразделением, обеспечить устойчивую связь с командованием группировки и лишить наступающего противника атакующего потенциала.

https://t.me/rabotaembrat/7609

Старшина Морозкин Кирилл Старшина Кирилл Морозкин выполнял боевую задачу по непосредственному прикрытию мест расположения своего подразделения от ударов средств воздушного нападения противника.

Находясь на наблюдательном посту при ведении визуального наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе, Морозкин обнаружил в небе над российскими позициями вражеский беспилотный летательный аппарат. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, не смотря на угрозу артиллерийского обстрела, Кирилл огнем из стрелкового оружия поразил беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле.

Грамотные и своевременные действия старшины Кирилла Морозкина позволили предотвратить атаку украинских боевиков на позиции российских военнослужащих, а также уничтожить вражеский БпЛА.

https://t.me/rabotaembrat/7625

Рядовой Кузнецов Денис Рядовой Денис Кузнецов выполнял задачи по несению боевого дежурства и возведение фортификационных сооружений в районе одного из населенных пунктов.

В ходе ведения инженерных работ неоднократно подвергался минометно-артиллерийскому обстрелу противника. Во время несения боевого дежурства на посту воздушного наблюдения, с помощью антидронового ружья, подавил сигнал управления дрона противника, который вел видеосъемку строительства фортификационных сооружений подразделением. Находясь на посту, неоднократно выявлял и уничтожал из стрелкового оружия вражеские дроны-камикадзе, которые предпринимали попытки атаковать личный состав, занимающийся установкой минно-заградительных полей на своем участке обороны.

Мужественные и самоотверженные действия рядового Дениса Кузнецова позволили сохранить жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/7626

Гвардии ефрейтор Брандт Павел Гвардии ефрейтор Павел Брандт, старший наводчик реактивного артиллерийского взвода, выполнял задачу по огневому поражению критически важных объектов, живой силы и техники противника.

Группой российских разведчиков были обнаружены тщательно замаскированные и укрепленные позиции украинских боевиков, готовящих наступление на российские подразделения. И артиллерийский расчет, в составе которого действовал гвардии ефрейтор Брандт, получил задачу нанести огневое поражение по месту сосредоточения противника. Передвигаясь непосредственно вдоль линии боевого соприкосновения, Павел выбрал наиболее удобную позицию для боевой машины, в одиночку рассчитал установки стрельбы и добился успешных результатов попадания с первого снаряда. В результате огневого налета было уничтожено два автомобиля с боеприпасами и до 15 человек личного состава противника.

Благодаря мужеству и грамотным действиям гвардии ефрейтора Павла Брандта все цели были своевременно уничтожены. Атака украинских боевиков была сорвана.

https://t.me/rabotaembrat/7627

Младший лейтенант Назаров Радмир Начальник связи мотострелкового батальона младший лейтенант Радмир Назаров выполнял задачу по обеспечению связью подразделений Вооруженных сил России, ведущих наступление на позиции украинских боевиков.

Противник, стремясь лишить российские войска управления, применил в районе расположения подразделений бригады средства подавления радиоканалов и навигации. Понимая, что отсутствие связи между подразделениями лишает возможности командование оперативно руководить подчиненными, а также корректировать артиллерийский огонь, Радмир перевел все радиостанции батальона на заранее подготовленный резервный канал. А с целью увеличения дальности и обеспечения устойчивой связи младший лейтенант Назаров лично выдвинулся на передовые позиции, где, не смотря на артиллерийский обстрел, используя грамотную маскировку установил на деревьях дополнительные SFR-ретрансляторы.

Установленное оборудование позволило повысить устойчивость передачи данных и оперативно скорректировать артиллерию, тем самым остановить контрнаступление украинских боевиков и уничтожить живую силу противника.

Смелые и самоотверженные действия младшего лейтенанта Радмира Назарова обеспечили своевременную передачу координат объектов боевиков, по которым был нанесен артиллерийский удар. Также налаженная Радмиром по резервным каналам связь позволила оперативно передавать на позиции информацию о перемещении объектов противника, что способствовало их эффективному поражению огнем реактивной артиллерии.

https://t.me/rabotaembrat/7628

Рядовой Стрелец Виталий Рядовой Виталий Стрелец в ходе специальной военной операции обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

Противник, стремясь вытеснить наши войска с занимаемых позиций атаковали район расположения российской БТГр с применением реактивных систем залпового огня. В результате обстрела боевиков, осколками снаряда РСЗО были повреждены узлы и агрегаты аппаратуры связи. Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, осознавая, что подвергается смертельной опасности, Виталий выдвинулся к поврежденному изделию и приступил к его восстановлению. Находясь в условиях обстрела со стороны боевиков, рядовой Виталий Стрелец оценил характер повреждений и оперативно осуществил замену повреждённых элементов, после чего заново настроил станцию.

Самоотверженные действия воина-связиста и его высокий профессионализм позволили в кратчайшие сроки восстановить средства связи группировки войск, что позволило передать артиллерийским расчетам координаты позиций вражеских РСЗО. Огнем российской артиллерии вражеские реактивные системы были подавлены.

https://t.me/rabotaembrat/7634

Младший сержант Цацулин Владимир Командир танка младший сержант Владимир Цацулин действуя в составе подразделения, выполнял задачи по прикрытию действий танкового взвода при штурме опорного пункта боевиков.

В бою, действуя решительно и отважно, Владимир обнаружил танк Leopard, изготовившийся для ведения огня. Мгновенно оценив ситуацию, младший сержант Цацулин дал команду наводчику-оператору на его уничтожение. Прицельным выстрелом танк врага был уничтожен. Продолжая вести бой, экипажем танка Цацулина было уничтожено несколько боевых машин и часть живой силы обороняющихся боевиков.

Смелые и решительные действия командира танка младшего сержанта Владимира Цацулина позволили выбить противника с занимаемых позиций и овладеть опорным пунктом.

https://t.me/rabotaembrat/7635

Рядовой Казаков Пётр Рядовой Петр Казаков в составе сводного подразделения выполнял боевую задачу по предотвращению проникновения малых групп боевиков ВСУ на освобожденную территорию.

Находясь на замаскированном наблюдательном посту рядовой Казаков обнаружил движение диверсионно-разведывательной группы противника. Продолжая вести наблюдение, доложил по средствам связи командиру об обнаружении диверсантов. Украинские боевики продолжали движение по направлению к позиции Казакова. Не обнаруживая себя, рядовой Казаков подготовил ручные гранаты и стрелковое оружие к бою. Подпустив диверсионную группу максимально близко, атаковал украинских боевиков гранатами и метким огнем из стрелкового оружия.

Благодаря навыкам и выдержке Казакова диверсионная группа противника была уничтожена. По наблюдательному посту противник начал вести огонь из минометов. Понимая, что по маршруту разведанному диверсионной группой пойдут штурмовые отряды противника, Петр, несмотря на близкие разрывы мин, заминировал подходы к опорному пункту и скрытно сменил позицию. В результате минирования атака противника на данном направлении была сорвана. Противник понес значительные потери в живой силе.

Благодаря смелым и решительным действиям рядового Петра Казакова была сорвана попытка прорыва рубежей обороны российских войск, нанесены значительные потери противнику в живой силе.

https://t.me/rabotaembrat/7639

Рядовой Саленков Виталий Штурмовая группа, в составе которой выполняет задачи рядовой Виталий Саленков, получила задачу занять важный для обороны населенного пункта опорный пункт противника в глубине его обороны. Группа скрытно выдвинулась на штурм позиций.

Благодаря маскировки и координации действий с оператором БПЛА российские штурмовики сумели подобраться вплотную к опорному пункту противника оставаясь не обнаруженными. В ходе скоротечного боя украинские боевики, занимавшие опорный пункт были уничтожены, однако часть российских бойцов получила ранение. Саленков вызвался удерживать позицию до подхода подкреплений пока остальная часть группы эвакуирует раненных в тыл. Противник обнаружив, что опорный пункт перешел под контроль российских войск начал наносить массированное огневое поражение. Под прикрытием огня артиллерии украинские боевики атаковали опорный пункт. Несмотря на близкие разрывы и численный перевес противника Саленков, используя выгодную огневую позицию уничтожил штурмовую группу противника. Противник продолжил наносить постоянные артиллерийские удары по позиции, что не позволяло подкреплению подойти на опорный пункт, занимаемый Саленковым. Виталий, используя выгодную позицию по средствам радиосвязи корректировал огонь российской артиллерии и отразил в течение трех дней еще несколько атак штурмовых групп противника.

Мужество и героизм рядового Виталия Саленкова позволили удерживать важный опорный пункт в глубине обороны противника до подхода подкреплений и нанести значительные потери в живой силе украинским боевикам.

https://t.me/rabotaembrat/7640

Рядоой Сеитхалилов Илимдар Военный водитель рядовой Илимдар Сеитхалилов выполнял задачу по обеспечению эвакуации раненных, ротации штурмовых групп подвозу боеприпасов и других материальных средств в район обороны российских войск, отражающих наступление противника.

Выдвигаясь в район обороны российских войск Илимдар изучил пути подвоза, укрытые от артиллерии противника рельефом местности. Действуя мужественно и решительно, в течение десяти дней ежедневно, без сна и отдыха, подвозил боеприпасы, эвакуировал раненных. Благодаря высокопрофессиональным навыкам вождения и великолепному знанию местности неоднократно скрывался от ударов беспилотников противника.

Благодаря мужеству и самоотверженности рядовому Илимдару Сеитхалилову удалось эвакуировать около 100 военнослужащих в медицинские отряды, своевременно доставить несколько тонн боеприпасов, обороняющимся российским войскам, что позволило не допустить прорыва обороны и сохранить жизни военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/7641

Рядовой Сливенко Игорь При выполнении задачи по уничтожению десанта противника артиллерийский расчет, наводчиком которого является рядовой Игорь Сливенко, попал под обстрел противника.

Несмотря на близкие разрывы крупнокалиберных снарядов и угрозу удара FPV-дрона Сливенко быстро и точно наводил орудие по координатам, передаваемым подразделениями разведки. Благодаря выдержке и мужеству Сливенко подразделения украинских боевиков не смогли провести десантную операцию. Кроме того, в ходе боя расчет Сливенко нанес артиллерийский удар по обнаруженным в ходе отражения десанта зонам высадки противника, уничтожив полевой склад материальных средств, что значительно ослабило обороняющиеся подразделения противника.

Профессиональные и грамотные действия старшего наводчика рядового Игоря Сливенко позволили сорвать планы противника по переброске подкреплений и дальнейшему прорыву обороны российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/7642

Младший сержант Бабаев Алексей Подразделению в составе, которого действовал младший сержант Алексей Бабаев, была поставлена задача оперативно занять новые позиции и организовать оборону на одном из наиболее вероятных направлений удара украинских боевиков.

Совершая марш в указанный район, Алексей обнаружил в небе над колонной российской бронетехники беспилотный летательный аппарат противника. Мгновенно оценив обстановку младший сержант Бабаев принял решение сменить маршрут и замаскировать технику. Выбрав оптимальный путь и воспользовавшись рельефом местности, Бабаев завел колонну в лесополосу, тем самым спрятав технику от операторов БПЛА. Покинув машину, младший сержант используя естественные укрытия выдвинулся на край лесопосадки, где занял позицию для скрытного наблюдения за летательным аппаратом. При приближении его к позиции, Алексей огнем из стрелкового оружия поразил вражеский беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле.

Мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта Алексея Бабаева позволили предотвратить атаку украинских боевиков на колонну российских военнослужащих и прибыть в район предназначения без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/7645

Младший лейтенант Глинкин Алексей Танковый взвод под командованием младшего лейтенанта Алексея Глинкина выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских боевиков.

Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными позициями, предпринял попытку прорыва оборонительных рубежей российских войск в зоне ответственности взвода Алексея. Находясь на передовом рубеже обороны, Глинкин руководил вверенным ему взводом. Прицельным огнем по выдвинувшимся боевикам взвод сковал действия противника и нанес ему большой урон, заставив отступить на исходные позиции.

Смелые и самоотверженные действия младшего лейтенанта Алексея Глинкина, а также профессионализм и слаженность действий, его подчиненных позволили российским танкистам сорвать наступление врага и удержать населенный пункт.

https://t.me/rabotaembrat/7646

Ефрейтор Лизаркин Сергей Ефрейтор Сергей Лизаркин, в должности водителя-электрика взвода связи выполнял задачи по подвозу имущества для российских связистов действующих на одном из тактических направлений в зоне СВО.

С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений, неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии фронта. В ходе выполнения очередной задачи, Сергей, осуществляя подвоз материальных средств на передовые позиции, подвергся минометному обстрелу со стороны украинских боевиков. Автомобиль, которым управлял ефрейтор Лизаркин, получил повреждения и потерял ход. Понимая важность доставки военного имущества подразделениям, отражающим наступление противника, Сергей, рискуя собственной жизнью, под огнем артиллерии, в кратчайшие сроки сумел восстановить работоспособность транспортного средства и доставить груз в назначенный район.

Благодаря своевременно доставленным Сергеем Лизаркиным материальным средствам, подразделения российских войск продолжили успешно выполнять боевые задачи.

https://t.me/rabotaembrat/7654

Младший сержант Кац Илья Пулеметный расчет, в составе которого действовал младший сержант Илья Кац, выполнял задачу по удержанию занятых позиций.

Украинские националисты, стремясь прорвать оборону наших войск, предприняли попытку наступления в зоне ответственности подразделения, в котором действовал Илья. Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором. Действуя мужественно и героически, Илья прицельным огнем из пулемета сковал действия националистов, нанеся большой урон их живой силе, сдержав тем самым наступление.

Смелые и решительные действия, а также точная стрельба младшего сержанта Ильи Кац позволили сорвать наступление боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/7655

Рядовой Мартынюк Максим Старший наводчик артиллерийской орудия рядовой Максим Мартынюк в составе расчета выполнял задачи по огневой поддержке наступающих на позиции украинских боевиков подразделений российских мотострелков.

В результате умелых действий Максима, точными ударами артиллерийского орудия был уничтожен опорный пункт противника. Противостоящие российским подразделениям боевики, понеся существенные потери и утратив боевую способность, были вынуждены покинуть занимаемые позиции.

Благодаря профессионализму, мужеству и отваге рядового Максима Мартынюка задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/7660

Гвардии рядовой Фатеев Владимир Гвардии рядовой Владимир Фатеев выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника.

Находясь на наблюдательном посту и ведя визуальное наблюдение за воздушным пространством, Владимир Фатеев обнаружил неустановленный беспилотный летательный аппарат, который вел наблюдение за нашими позициями. По всем признакам Владимир классифицировал цель, как гексокоптер ВСУ. Запросив на пункте управления информацию и удостоверившись, что российских летательных аппаратов в воздушном пространстве нет, рядовой Фатеев открыл прицельный огонь по цели из стрелкового вооружения. Украинский дрон был поражён и рухнул на существенном удалении от мест размещения личного состава и техники.

Благодаря бдительности гвардии рядового Владимира Фатеева и его грамотным действиям, удалось своевременно обнаружить и уничтожить дрон ВСУ, не допустить атаки российских позиции с воздуха, избежать потерь среди личного состава, вооружения и техники.

https://t.me/rabotaembrat/7664

Младший сержант Буров Евгений Группа саперов под командованием младшего сержанта Евгения Бурова выполняла боевую задачу по проделыванию проходов в противопехотном минном поле, оборудованном противником на подступах к опорному пункту украинских боевиков.

В ходе выполнения задачи, несмотря на массированные артиллерийские и минометные обстрелы, отделение Бурова успешно разрушало инженерные заграждения боевиков, проделывая в них проходы и обезвреживая противопехотные мины, чем позволило беспрепятственно продвигаться штурмовому подразделению, которому была поставлена важная боевая задача по взятию под контроль стратегически важного рубежа.

Смелые и самоотверженные действия младшего сержанта Евгения Бурова, а также профессионализм его подчиненных позволили в кратчайшие сроки проделать проходы в минном поле, после чего основные силы взяли штурмом опорный пункт украинских боевиков, отбросив врага вглубь обороны.

https://t.me/rabotaembrat/7673

Старшина Бандак Владимир Подразделение под командованием старшины Владимира Бандака выполняло задачу по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника на одном из тактических направлений.

Продвигаясь по заданному маршруту Владимир обнаружил группу противника из пяти человек, готовивших засаду на пути следования колонны российской бронетехники. Оценив обстановку, пользуясь моментом внезапности Бандак принял решение вступить в бой с украинскими боевиками. В результате стрелкового боя четверо украинских военнослужащих были уничтожены, а один взят в плен.

Смелые и решительные действия старшины Владимира Бандака, а также мужество и профессионализм его подчиненных позволили своевременно обнаружить и уничтожить ДРГ противника, не допустив при этом потерь среди российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/7674

Гвардии ефрейтор Верхоланцев Михаил Стрелок гвардии ефрейтор Михаил Верхоланцев занимал оборону на одном из тактически значимых направлений в составе взвода.

Противник на протяжении нескольких дней активно вел разведку боем при поддержке артиллерии, выявляя позиции огневых средств российских войск. Украинские боевики при проведении очередной вылазки внезапно перешли в наступление при поддержке бронетехники. Верхоланцев, находясь на выгодной огневой точке, успешно уничтожал живую силу противника. Обнаружив позицию Михаила, противник сосредоточенным огнем пытался подавить огневую точку. Несмотря на обстрел из танка и гранатометов Верхоланцев, используя заранее подготовленные укрытия, сменил огневую позицию, выйдя во фланг штурмовой группы боевиков. Точным огнем из стрелкового оружия и гранатами уничтожил нескольких боевиков и заставил отступить. Убедившись, что противник отступает, Михаил скрытно переместился на позиции взвода, где начал оказывать первую помощь военнослужащим, получившим ранение в ходе отражения атаки. Затем, понимая, что части товарищей требуется медицинская помощь лично организовал эвакуацию в медицинское подразделение раненных.

Благодаря мужеству и решительности гвардии ефрейтора Михаила Верхоланцева атака противника была сорвана, он отступил понеся значительные потери в живой силе, а также были спасены жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/7679

Гвардии сержант Шишков Александр Командир саперного отделения гвардии сержант Александр Шишков выполнял боевую задачу по минированию десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, фортификационному оборудованию позиций российских войск и установке минно-взрывных заграждений для уничтожения личного состава и тяжелоброннированной техники ВСУ на подступах к российским оборонительным позициям.

Находясь в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником, Александр вместе со своим отделением скрытно выдвинулся в назначенный район. Произвел рекогносцировку рубежей минирования, путей выдвижения к ним противника, определил места проходов в минных полях для своих подразделений, обозначил их, а также установил сигналы для их закрытия.

Благодаря высоким профессиональным навыкам, своевременному и качественному выполнению должностных обязанностей гвардии сержантом Шишковым было установлено более двухсот пятидесяти мин различного класса. Устроенные узлы заграждений, установленные группы противотанковых, противопехотных, противотранспортных и объектных мин не допустили прорыва противником линии обороны российских подразделений на участке ответственности подразделения гвардии сержанта Александра Шишкова, остановив продвижение украинских боевиков и их бронетехники. В ходе атаки противник, понес потери в технике и личном составе, был вынужден отступить.

https://t.me/rabotaembrat/7680 24 февраля 2022 года. Вертолет Ка-52 летит на Гостомельский аэродром в составе ударной группы, прикрывая высадку десанта. Ведет огонь по наземным целям и сам выдерживает более тридцати попаданий! Но получает повреждения и садится в поле.

Эти кадры видел, наверное, каждый. Видео прерывается на драматическом моменте: летчики выходят на землю с оружием и готовятся отбиваться...

Спустя месяц, уже на другой машине, этот же экипаж впервые в мировой практике совершит катапультирование — и приземлится на территории врага. Как и в Гостомеле, свои снова окажутся рядом и успеют забрать.

О первых, самых горячих днях спецоперации сегодня нам рассказывает командир экипажа, Герой России майор Иван Болдырев. Военлёт, который не мыслит себя без неба. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/36009 «Что я скажу детям, которых учу патриотизму, которым рассказываю о Великой Отечественной войне, о героях?»

Учитель истории и директор школы №2 города Каспийска (Дагестан), отец пятерых детей Алибег Казанбиев ушел добровольцем на СВО, когда ему было уже 57 лет. Он не мог поступить иначе, хоть и осознавал, что на передовой ему может быть физически трудно. И изо всех сил старался не подвести боевых товарищей, и выполнил все приказы своих командиров.

За участие в обороне села Лобковое в Запорожской области Алибегу Казанбиеву вручен орден Мужества. А за вклад в патриотическое воспитание молодежи — медаль Республики Дагестан. Сегодня он — доверенное лицо кандидата на должность Президента РФ Владимира Владимировича Путина. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/35851 «Саперам завязывали глаза, чтобы они наощупь знали, как выглядит мина, которую они будут обезвреживать ночью, в темноте», — рассказывает заместитель начальника межрегионального учебного центра инженерных войск подполковник Дмитрий Язмир, который недавно вернулся из полугодовой командировки в зону СВО.

В этом учебном центре сегодня готовят не только саперов и специалистов для работы на самой разной инженерной технике — машинах разграждения, экскаваторах, кранах. Здесь же теперь налажено обучение и операторов БПЛА: теория, симуляторы и практика на полигоне. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/36021 «Каждый выстрел — все ближе и ближе. Раз, два... И думаешь: третий, вот-вот, сейчас — это будет твой».

Старший лейтенант Василий Башков рассказывает о том, как попал под обстрел во время эвакуации тяжелораненого бойца. За этот эпизод своей службы он награжден медалью Суворова. Василий — кадровый офицер, выпускник МВВОКУ (2008 г.) — к моменту начала СВО был в запасе. Но во время мобилизации ушел защищать Донбасс: «Там невинные дети гибли», — поясняет он. Дома Василия ждут двое своих детей: дочь и сын. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/36039 Взял академ в столичном вузе и ушел на СВО добровольцем в дни мобилизации. Ефрейтор Константин Каминских работает на Запорожском направлении, в составе 1429 мотострелкового полка, где служат мобилизованные бойцы, в том числе из Москвы и Московской области. Они давно доказали, что сражаются наравне с кадровыми военными. Кстати, мы уже показывали вам один из эпизодов (https://t.me/heroesofZ/573) их боевого пути.

За массовый героизм личного состава в конце января 1429 полку было присвоено почетное звание «гвардейский». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/36108

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Военнослужащий Драгунский Евгений (Тюмень) Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО

Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО «Тюмень» — командир отдельного инженерно саперного батальона. С первого дня находился на передовой в зоне СВО. Настоящий командир и профессионал своего дела. Он научил своих бойцов всему, всегда помогал и прикрывал. Когда были потери «Тюмень» лично ходил вместе с подчинённым вытаскивать тела наших павших (вдумайтесь, комбат лично вытаскивал тела погибших). Помогал решать любые проблемы, как служебные, так и личные. Всегда шел навстречу, но и расслабляться сильно не давал. Мы все его уважали как отца. 21 января 2024 года в день инженерных войск «Тюмень» погиб… FPV дрон влетел в кузов Урала. Комбат двигался во второй машине сзади. Он сразу подбежал и начал вытаскивать раненых братьев. Где-то через минуту был второй FPV, осколок попал в голову, мгновенная смерть. Остальные ребята выжили благодаря его действиям, все трехсотые, но живы. «Тюмень» Вы — настоящий батяня-комбат! https://t.me/geroirossii/6301 Военнослужащий Мельников Роман Участник специальной военной операции на Украине Роман Мельников из поселка Дарасун героически погиб 3 февраля в 2023 году. https://dzen.ru/a/ZLSqM2xIxkMNg7hq Военнослужащий Леонтьев Александр Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины в Запорожской области, село Вербовое. Александр воевал на линии боевого соприкосновения.

8 января 2024 года получил ранение не совместимое с жизнью. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, Александр Леонтьев награждён орденом Мужества посмертно. У него осталось трое сыновей. https://t.me/geroirossii/6304 Доброволец Бадмацыренов Гэсэр Героически погиб 9 мая 2023 года житель улуса Тохой Республики Бурятия Гэсэр Бадмацыренов. Добровольцем штурмовых отрядом он стал в декабре 2022 года и отправился участником на специальную военную операцию на Украине. Источник Военнослужащий Климюк Юрий Погиб россиянин из Ясногорска Тульской области Юрий Климюк, неся службу во время спецоперации. Источник Военнослужащий Найданов Андрей Найданов Андрей Тумэнович родился 1.05.1990г в Читинской области, с.Авдей. В 2013г по 2016г служил по контракту во внутренних войсках г.Ангарск.

Принимал участие в обеспечении безопасности на зимних олимпийских играх в г. Сочи.

В 2016 г по 2019 г служил в г. Чита и в июне 2022 г подписал контракт в г. Кяхта и был направлен на специальную военную операцию. За период службы сослуживцам Андрей запомнился добрым, смелым, отважным и благородным другом и товарищем. Погиб 15.06.2023 г. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно. У Андрея остались жена и двое детей. https://vk.com/wall-2178627_274660 Военнослужащий Трандафилов Дмитрий Трандафилов Дмитрий Николаевич Родился 20.06.1990 Старобешевский р-н. Героически погиб в начале апреля при выполнении боевых задач под Изюмом https://vk.com/wall-162938632_1005 Военнослужащий Галаган Александр Галаган Александр Иванович 01.07.1986 - 31.05.2022 Погиб, выполняя воинский долг, в Харьковской области в городе Изюм. https://vk.com/wall-120027872_461535 Военнослужащий Каньшин Андрей Андрей Каньшин, выпускник «КОУ ВО «Борисоглебский кадетский корпус» 2016 года погиб в ходе специальной военной операции. Он участвовал в боевых действиях с 2022 года. Красивый, улыбчивый, доброжелательный. Отличный друг и товарищ. https://vk.com/wall-198728974_749 Военнослужащий Леонтьев Александр В специальной военной операции на Украине погиб житель Камышинского района Волгоградской области

Александр Рудольфович Леонтьев. Александр работал сварщиком на заводе в Камышине, был бригадиром. Его, проходившего срочную службу в войсках противовоздушной обороны, при мобилизации зачислили в мотострелки. После нескольких недель подготовки на Прудбое он попал в зону боевых действий. После переброски на новое направление его назначили командиром штурмового отряда. Во время боя в него попал снаряд. У погибшего остались две дочери. Александра посмертно наградили орденом Мужества. Ему было 35 лет. Источник Гвapдии eфpeйтop Aюшeeв Жapгaл Гвapдии eфpeйтop Жapгaл Aюшeeв пoгиб 11 мapтa 2022 года в xoдe cпeцoпepaции нa Укpaинe. Жapгaл Aюшeeв poдилcя 25 oктябpя 199З гoдa в ceлe Бoдoн Бapгyзинcкoгo paйoнa. B шкoльныe гoды yвлeкaлcя cпopтoм, в тoм чиcлe cтpeльбoй из лyкa, yчacтвoвaл в copeвнoвaнияx, имeютcя гpaмoты и мeдaли. B 2011 гoдy oкoнчил шкoлy в пoceлкe Бapгyзин. Пocлe этoгo мoлoдoгo чeлoвeкa пpизвaли нa cpoчнyю cлyжбy. B apмии Жapгaл зaключил кoнтpaкт в 11-oй oтдeльнoй дecaнтнo-штypмoвoй бpигaдe. Bo вpeмя cлyжбы зaoчнo зaкoнчил Texнoлoгичecкий кoллeдж пpи BCГУTУ. Жapгaл oчeнь любил пeть, caм нayчилcя игpaть нa гитape, coчинял пecни, yчacтвoвaл в paзличныx шкoльныx и ceльcкиx мepoпpиятияx. Дpyзья, oднoклaccники, cocлyживцы и poдcтвeнники зaпoмнили eгo вceгдa yлыбaющимcя, пoзитивным, oптимиcтичным, вecёлым, дoбpoжeлaтeльным и oтзывчивым чeлoвeкoм. Пocмepтнo нaгpaждён Opдeнoм Myжecтвa зa пpoявлeннyю oтвaгy пpи иcпoлнeнии вoинcкoгo дoлгa. У Жapгaлa Aюшeeвa ocтaлиcь жeнa и peбёнoк. Источник Военнослужащий Овчаренко Александр Простились с погибшим в ходе специальной военной операции Александром Овчаренко. Светлый, улыбчивый человек, талантливый педагог дополнительного образования детей, мастер с золотыми руками, палочка-выручалочка в любой ситуации - это всё о нём. В ходе защиты Донбасса пал в бою, оставаясь верным присяге. Награжден Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall719339370_910 Военнослужащий Гладких Дмитрий При выполнении боевой задачи в зоне СВО героически погиб бывший работник ПАО ППГХО ПР-1. Гладких Дмитрий Николаевич 09.04.1976–20.06.2023 подземный участок взрывных работ - взрывник. https://ok.ru/gruppaoaop/topic/155259213189916 Военнослужащий Антошков Павел На Донбассе погиб житель Карелии петрозаводчанин Павел Антошков. Он служили по контракту на Донбассе. Погиб, выполняя воинский долг. Звание погибшего и возраст не сообщаются. https://gubdaily.ru/news/dva-soldata-iz-karelii-pogibli-na-donbasse/ Военнослужащий Шустов Тимофей При выполнении боевого задания на СВО, проявив стойкость и мужество погиб

Шустов Тимофей Алексеевич, 1996 г.р.Проживавший в г Хилок.У Тимофея стался 1 ребенок 2022 г.р. Источник Военнослужащий Иванов Василий Участник спецоперации России на Украине Василий Иванов погиб при исполнении воинского долга. В Стрежевом Томской области бойца дома ждали супруга и ребенок. Источник Майор Огольцов Артём В Сызрани простились с погибшим на Украине майором Вооруженных сил РФ, военным вертолетчиком Артемом Огольцовым Он родился в Сызрани в 1989 году. Артем был человеком слова, отличным мужем и настоящим боевым товарищем.

Он неоднократно участвовал в специальных операциях, освоил несколько типов вертолетов. У Артема Огольцова остались жена и двухлетний сын. https://t.me/chp_samara/606 Военнослужащий Осипов Максим Погиб участник специальной военной операции Осипов Максим Викторович из села Турочак, рожденный 5 ноября 1987 года. Максим отправился помогать фронту по контракту в марте 2023 года. С честью служил Отечечеству. Награжден Орденом Мужества посмертно. У него осталась жена и трое детей. https://vk.com/wall-183579282_15254 Военнослужащий Кузин Сергей Погиб 4 марта 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции под Донецком Кузин Сергей Николаевич родился 10 июля 1983 года в деревне Левачево–Ельцово Шенкурского района Архангельской области. В 1999 году закончил Наводовскую основную общеобразовательную школу. Учился в Шенкурском профессиональном училище № 44. После окончания училища проходил военную службу в армии. По окончании службы подписал контракт. С 21 декабря 2004 года по 25 июля 2005 года проходил военную службу в составе Объединенной группировки войск по проведению контртеррорестической операции на территории Северо-Кавказского региона. При этом в течение 20 дней принимал фактическое участие в боевых действиях при проведении контртеррорестических операций по уничтожению вооруженных формирований. В 2006 году получил удостоверение с присвоением статуса – ветеран боевых действий. После службы вернулся домой, работал в сфере строительства. За время работы зарекомендовал себя с положительной стороны, как надежный исполнительный работник, к своим обязанностям относился всегда со всей серьезностью и ответственностью. В 2007 году женился. Дал достойное воспитание пасынку (20 лет), стал отцом долгожданной дочери (10 лет). Сергей – истинный патриот своей Родины. После объявления президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о начале специальной военной операции внимательно следил за происходящими событиями. Было понятно с первого дня, что по своим внутренним убеждениям, в стороне от этих событий он не смог бы остаться. 10 октября 2022 года Сергей Николаевич подписал контракт о прохождении военной службы. Уезжая, Сергей сказал дочери: «Я еду защищать таких же маленьких девочек, как ты, и женщин, таких, как твоя мама». После двух месяцев подготовки в в/ч в Печенге, Сергей Николаевич был направлен на Купянское направление Харьковской области, а потом Донецкое направление. Погиб 4 марта 2023 года при исполнении воинского долга. Со слов сослуживцев, будучи трижды раненным, Сергей вел корректировку огня в течение 3-4 часов, спасая остальных ребят. https://t.me/geroirossii/6319 Подполковник Нигматуллин Владимир Подполковник Владимир Нигматуллин родился в 1975 году. Военнослужащий из Екатеринбурга погиб в ходе СВО в возрасте 47 лет в 2022 году. https://dzen.ru/a/Y6EmL6gQ7FCa9h_m Старший лейтенант Коноплёв Сергей В Сызрани состоялась церемония прощания с военным лётчиком, погибшим во время спецоперации русской армии на Украине. Старший лейтенант Сергей Коноплев отдал свою жизнь во имя мира и жизни детей на Донбассе. Он погиб, выполняя свой воинский долг во время спецоперации на Украине. У героя осталась жена и маленькая дочь. Источник Старший лейтенант Гурин Иван В Сызрани проводили в последний путь старшего лейтенанта Ивана Гурина. Командир танковой роты погиб, выполняя свой воинский долг во время спецоперации на Украине. - Он был настоящим. Самым настоящим человеком. Всегда всем помогал. Никогда никого в беде не бросал. Настоящим командиром был, - сказал сослуживец. Иван Гурин посмертно представлен к ордену Мужества. У него остались жена и маленький двухмесячный сын Источник Военнослужащий Елизаров Сергей Россиянин Сергей Елизаров из Отрадного участвовал в ходе СВО на Украине. Героически погиб в бою. https://dzen.ru/a/ZLSqM2xIxkMNg7hq Военнослужащий Леонтьев Александр На Донбассе погиб житель Карелии Александр Леонтьев из Толвуи. Он служили по контракту на Донбассе. Погиб, выполняя воинский долг. Звание погибшего и возраст не сообщаются. По информации из соцсетей, погибшему Александру Леонтьеву было 19 лет. В деревне Толвуя состоялась церемония открытия мемориальной памятной доски Александру Леонтьеву. https://gubdaily.ru/news/dva-soldata-iz-karelii-pogibli-na-donbasse/ Российский штурмовик, гранатометчик с позывным «Фет» героически погиб в районе Марьинки 1 марта.

Станислав Нетребин награжден «Орденом Мужества» посмертно. В Алексеево-Лозовской школе (село в Чертковском районе Ростовской области) открыли мемориальную доску в память о российском бойце. Источник Военнослужащий Янин Евгений На СВО погиб 35-летний Евгений Янин, сын первой женщины Героя России Ирины Яниной, удостоенной этого звания посмертно за героизм, проявленный в боях на Кавказе. Евгений погиб 29 февраля 2024 года. Полученное ранение от прилетевшего снаряда оказалось не совместимое с жизнью. Женя был еще школьником, когда его мама в 1999 году погибла в горящем бронетранспортере. Сержант Ирина Янина вместе с боевыми товарищами в районе дагестанского села Карамахи попала под обстрел боевиков. Под непрерывным огнем она оказывала помощь раненым бойцам, при ее личном участии было совершено три рейса на бронетранспортере, а 28 военнослужащих удалось вывезти в тыл. При четвертой попытке пробраться к раненым бронетранспортер подбили. Медсестра не смогла выбраться из горящей машины. Ирина, которая потеряла трехлетнюю дочку, воспитывала сына одна. При любой возможности она отправляла письма любимому Женьке, который ждал ее с бабушкой и дедушкой. Но не дождался. А спустя много лет он геройски шагнул в вечность вслед за своей мамой. https://t.me/geroirossii/6320

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Очередь Это случай реальный... вчера в Кемерово, возможно, только имя другое. Не знаю как вам, а мне до слёз. Очередь гудела в магазине...

Очередь длиною в полверсты.

У семейной пары в их корзине,

Слишком много было вкусноты...

Чек уже зашкалил... тысяч двадцать,

Семь пакетов полных аккурат,

А супруг всё продолжал метаться,

Добавляя сыр и сервелат.

Кто кричал: "Кассир, нажмите кнопку!"

"Вызови второго, наконец!"

"Почему у кассы снова пробка?"

"Что там происходит - то? Капец!"

Кто ругал кассира : «Вы там спите?!"

Кто шептал, переходя на крик:

"Богачи какие, поглядите!"

"Что припёрлись-то сюда в час пик?"

"Нам вообще не до деликатесов",

"Все с работы, взять бы молока",

А кассир спросила с интересом:

"Свадьба? Юбилей наверняка?"

"Нет, не свадьба, люди, и не днюшка,

Уж простите, что мы так полны.

Наш сынок, наш малый, наш Андрюшка

Вечером вчера пришел с войны!

Ведь живой, а дальше разберёмся!

Ну подумаешь, одна рука!

Вот сейчас все дома соберёмся,

Наши все спешат издалека,

Эх, не повезло, конечно, другу

Друга не смогли врачи спасти.

...Дед, ну что ты бегаешь по кругу?

Хватит, нам вдвоём не унести!". Очередь притихла моментально!

Недовольство всё исчезло прочь.

Паренёк воскликнул ""О, нормально!

Батя, поздравляю, чем помочь?

А давай подброшу до подъезда?"

"Вот же радость!" "Повезло!" "Ништяк!"

"Ты прости, мамаша, за наезды!"

"Вот держите от меня коньяк!"

Вновь включили люди человечность.

Истину поняв за полчаса:

Подождать у кассы - разве вечность?

Вот с войны дождаться - чудеса!... (Ольга Смерецкая) PS:

сама не ожидала, что такое напишется... Просто как выдохнула. Все слова, доносящиеся из очереди, взяты от первоисточников, без изменений. https://stihi.ru/2023/11/29/1424 Предыдущие выпуски:

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