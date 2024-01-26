Николай Второв — банкир, промышленник, состояние которого в 1914 году составляло более 60 000 000 золотых рублей.

История купеческой династии Второвых любопытна: отец Николая, Александр Федорович, уроженец Костромской губернии, в 1862 году решил открыть торговое дело не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Сибири. Он уехал в Иркутск, где занимался торговлей золотом, пушниной и мануфактурным товаром. В 1866 году в семье родился сын Николай, с детства проявлявший интерес к предпринимательству.

С 12 лет он торговал в лавке отца, нередко отправлялся с ним в поездки по ярмаркам, где учился заключать сделки с поставщиками. Как видно, отцовская наука не прошла даром, в 15-летнем возрасте мальчик совершил первую крупную финансовую операцию: за 135 000 рублей уступил купцу Варфоломееву права на железную дорогу Томск – Новосибирск. Новый хозяин решил лично осмотреть приобретение, но его ждало жестокое разочарование: такой дороги просто не существовало, а все документы оказались поддельными.

Купцам Второвым это грозило серьезными неприятностями, но отец предприимчивого подростка сумел уберечь сына от уголовного дела – уступил Варфоломееву одно из своих предприятий и тот успокоился. А вот Николая глава семьи решил проучить – отправил в Томскую губернию, где в его обязанности входила организация одного из отделений семейного бизнеса. В средствах юноша был ограничен, но получил нечто большее – коммерческий опыт и независимость от отца.

В конце XIX века Второвым стало тесно в Сибири, они решили перебраться в Москву. Здесь купцы открыли товарищество «А. Ф. Второв». Размах деятельности был огромным: торговали чаем, текстилем, строили торговые дома, скупали недвижимость в Москве. Николай Александрович стал коммерческим директором на мануфактурах Н. Н. Коншина в городе Серпухов. Текстильная мануфактура в Серпухове, 1910-е гг.

Механизация промышленных предприятий Второва происходила скорейшими темпами. Он не заставлял рабочих трудиться по 14 часов и отказался от штрафов. На его предприятиях открывались училища для рабочих, а также их семей, возводились отлично устроенные казармы, при необходимости жилье предоставлялось и продавцам в магазинах. У последних также были скидки во Второвских пассажах и возможность получить беспроцентный кредит — уникальная для того времени возможность. В настоящее время практически все территории заброшены, а оборудование и пр. сдано на металл. Однако, по преждему представляет собой внушительный по размерам комплекс промышленных построек в центре г. Серухов.

В 1911 году скончался глава семейства, Александр Федорович Второв, после его смерти большая часть наследства отошла к старшему из сыновей – Николаю. В наследство Второв получил около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры, гостиницы и прочие заведения. Кроме того, в руках у предпринимателя оказался капитал в 8 миллионов рублей. Всего за несколько лет он превратил и ранее прибыльное дело в настоящую финансовую империю.

В 1912 году Второв начал строительство целого административно-гостиничного комплекса под названием «Деловой двор». Деловой двор на Солянке, архивное

Многие уверяли, что дело будет убыточным и разорит Второва, но большая часть помещений была арендована еще на стадии строительства. Николай Александрович вкладывает колоссальные по тем временам средства в постройку и последующую эксплуатацию коммерческой недвижимости в самом центре Москвы, на Варварской площади. Предприятие было рискованным. Но Второв не был бы Второвым, если бы не решился на такой проект. В то время условия, в которых работали недалеко от Кремля не только мелкие купцы и торговцы, но даже известные фирмы, трудно назвать комфортными. Теснота, грязь, полуподвалы и подвалы…. Под стать Хитрову рынку, так живо описанному Гиляровским. Для решения проблемы нужна была несгибаемая воля, целеустремленность, огромные деньги и… весомый административный ресурс. Как оказалось впоследствии, всего этого в избытке хватало Второву.

Очень быстро в самом сердце Первопрестольной возник роскошный Деловой двор, все помещения которого были арендованы задолго до окончания строительства. Стоимость всех входивших в него сооружений составляла приблизительно 6 млн. руб., а годовой доход -от них составлял не менее 800 тыс. руб. Внутреннее пространство Двора вмещало асфальтированные проезды, множество грузовых лифтов, холодильные склады, подземные разгрузочные дворы. Кроме того, там имелась великолепная гостиница на 350 номеров со всеми удобствами и телефоном в каждом номере.

Представительства самых известных фирм были расположены теперь именно здесь, что, в свою очередь, давало хозяину Делового двора, устроившего тут же свой рабочий кабинет, дополнительные возможности для развития дела.Через 5 лет 21 мая 1918 года именно здесь, в своем кабинете был застрелен неизвестным Николай Александрович.

В это же время Второв активно скупал паи крупнейших московских мануфактур. Во время Первой мировой войны они приносили владельцу грандиозную прибыль. Особняк Второва, Москва,Спасо-хаус, Спасопесковский переулок,10, стр.1, 1913 год Сегодня

Во время войны возник дефицит в стали, государство попросило помощи у Второва, умевшего найти средства и в короткие сроки наладить производство, и предприниматель основал завод «Электросталь», который существует и поныне. Вместе с купцом Рябушинским он создал Автомобильное московское общество, предназначенное в первую очередь для обеспечения армии грузовиками. Вскоре название этого предприятия изменится на ЗИС, а позже — на ЗИЛ. Смена власти в России не слишком поменяла жизнь Второвых. Когда к власти пришли большевики, предприятия Второва не трогали: сказалась их стратегическая ценность. Жизнь богатейшего человека России оборвалась трагично. 21 мая 1918 г. Николая застрелили в собственном кабинете в «Деловом дворе» — ему было 52 года. В 11 часов дня в здание проник молодой человек в солдатской шинели: он выстрелил сначала в купца, а затем в себя. Серьёзного расследования не проводилось — стране было не до частной трагедии, когда рушился целый государственный строй.

Существуют разные версии случившегося. По официальному заявлению властей, убийство совершил незаконнорождённый сын Николая из Томска. Он требовал от отца денег, но не получил их. Были и другие домыслы: в произошедшем подозревали большевиков, которые таким способом решили избавиться от неугодного предпринимателя. Говорили и о том, что Второв перешёл кому-то дорогу в бизнесе.

Есть и конспирологическая версия: якобы купец инсценировал собственную смерть, чтобы беспрепятственно бежать с семьёй из советской России, что им и удалось впоследствии сделать. Однако однозначного ответа нет.

На похоронах Второва последний раз собралась вся деловая Москва. Было и много рабочих, которые несли венок с надписью: «Великому организатору промышленности».

Второвы-отец и сын- были похоронены на кладбище закрытого впоследствии новой властью Скорбященского монастыря Москвы (при жизни Николай много жертвовал на строительство монастырских храмов), но их могилы не сохранились (сохранились лишь фотографии 1930 г.). Некрополь Скорбященского монастыря. Могилы Второвых.1930

Убийство так и не было раскрыто, Второва похоронили на кладбище Скорбященского монастыря. Могила миллионера не сохранилась: в годы советской власти монастырь был разрушен, а кладбище закрыто, на его месте разбили парк...

А что же "Электросталь"?

Она успешно работала на всю страну и в своем названии все же несла память о запретном своем основателе.

И вот...

Памятник Второву. Электросталь

Бронзовый памятник работы скульптора Дениса Стретовича основателю первого электрометаллургического завода в районе станции Затишье-будущего рабочего поселка (а затем и города!) Электросталь Николаю Второву – установлен в октябре 2002 года около ДК им. Горького.

На монументе Николай Александрович Второв изображен в полный рост. В аристократичной позе, он стоит на высоком пьедестале, опираясь на трость, мысленно обозревая свои детища – заводы и металлургические комбинаты... Памятник Николаю Второву

С инициативой создания и установки памятника Второву выступили сами жители города, решившие увековечить память мецената и промышленника, положившего начало Электростали.

Чтобы знали и помнили , что основателем поселения, ставшего впоследствии городом Электросталь, стал крупный деятель русской промышленности, предприниматель и финансист Николай Александрович Второв.



Судьбы членов семьи

После смерти бизнесмена делами управлял сын Борис, окончивший Томский университет. Но длилось это недолго: в 1918–1919 гг. предприятия национализировали, и они продолжили работать на благо вновь созданного государства.

Наследник великого промышленника вместе с молодой супругой, матерью и сестрой перебрался во Францию, где работал на угольных и металлургических предприятиях. Он занимался благотворительностью и участвовал в жизни Русской православной церкви в Париже. Борис скончался в 1971 г.

Дочь Ольга также получила хорошее образование: она окончила Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Став художницей и переехав в Париж, участвовала в выставках (в том числе персональных), постановках дягилевских «Русских сезонов». Работала над декорациями и костюмами балета Стравинского «Жар-птица». Она умерла в 1936 г. в возрасте 27 лет.

Вдова Второва, Софья Ильинична, всю оставшуюся жизнь хранила траур по мужу, носила исключительно чёрные платья. Она скончалась в 1957 г. в возрасте 90 лет. Младший брат Николая, Александр, вместе с женой в 1930 г. был арестован и сослан в Нижний Новгород.

Второв считается самым богатым человеком России начала XX века — такой список составил журнал Forbes, опираясь на архивные документы. Состояние промышленника составляло более 60 млн руб. К 1917 г. у него было больше 200 предприятий. О бизнес-империи подобного масштаба не мог мечтать даже такой крупный предприниматель, как его отец.

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