Л.И. Брежнев, 1942-1943 год. Фотографии Марка Трояновского

В этом сообщении не обсуждается Л.И. Брежнев, как государственный деятель. Здесь представлены малоизвестные фотографии, связанные с работой Л. Брежнева во время войны в 1942-43 годах.

Фотографии сделаны фронтовым кинооператором Марком Трояновским, часть из них была опубликована в сборнике «...с Веком наравне», другая часть не публиковалась. Сборник «...с Веком наравне» состоит из документов и дневников М. Трояновского, оригиналы которых находятся в госархиве.

Просматривая опубликованные в Интернете фотографии Брежнева, обратил внимание на фотографии, размещённые на сайте личного фотографа Брежнева В. Мусаэльяна. Хотя он являлся фотографом Брежнева не ранее середины 60х годов, на его сайте размещены фотографии и военного времени, помеченные, как его фотографии (с маркировкой "Musaelian"). Поэтому, во избежании возможных недоразумений на фотографиях сделана надпись авторства.

[...]В 1942 — 43 годах М. Трояновский возглавлял киногруппу Южного Фронта, киногруппа в своей работе тесно взаимодействовала с политуправлением Армии. Как известно, в политуправлении 18-й Армии работал Л.И. Брежнев. Брежнев, Мамонов, 1942 год.

На фото рядом с Л. Брежневым — начальник политуправления Южного Фронта дивизионный комиссар Михаил Иванович Мамонов, он присутствует на многих фотографиях, представленных здесь. Погон ещё нет, конец 1942 года. Л. Брежнев, 1943 год. Фото М.Трояновского.

Эта фотография сделана в минуты отдыха в районе Новороссийска, судя по погонам в 1943 году, что за дама в кадре вместе с Брежневым у колодца — мне неизвестно, предположительно кто-то из местных жителей (глядя на этот снимок вспоминается фильм М.Захарова "Формула Любви": "селянка...хочешь большой, но чистой любви?...":))

Должен заметить, на многих кадрах рядом с Л. Брежневым присутствуют женщины. Дама, находяшиеся в машине, по-видимому, и есть "полковая жена" Л.Брежнева Тамара Левченко (?). Около двери сидит М.И. Мамонов. Л.Брежнев, А.Мамонов, 1942 г.од. Фото М.Трояновского.

Но был не только отдых, у начальника политуправления была и работа (на фото с Брежневым М. Мамонов).



История, связанная с Малой Землей интересна сама по себе. Как известно, Малой землёй был назван участок земли на мысе Мысхако около Новороссийска, о героической эпопеи, связанной с десантом на Мысхако написано достаточно, в том числе были мемуары самого Л.И.Брежнева. Даже просто поездка на Малую землю рассматривалась, как боевое задание, так как все пути простреливались немцами. М.Трояновский, как руководитель киногруппы, занимался организацией киносъемки на Малой Земле, снимал там сам.

Из отчета М.Трояновского на Центральную студию кинохроники от 18 мая 1943 г.:

«…Имел серьезный разговор с операторами, которые находятся в Новороссийске… До сих пор не снято ни одного метра так называемой Малой Земли – района действия нашего десанта, героически дерущегося уже третий месяц на мысе Мысхако. Ещё в феврале давал задание операторам поехать на Малую землю при первой возможности. Но до сих пор этой возможности они не нашли. Безусловно, пребывание на Малой земле связано с большим риском и съемки там ограничены, но всё это не даёт нам права пройти мимо героической эпопеи, которая, очевидно, скоро будет широко освещена…. Сейчас приняты меры для проведения съемок на Мысхако, и скоро этот материал будет в Москве….»

Далее «.. 17 мая на Малую землю был направлен оператор тов.Пойченко. 22 мая я сам прибыл туда с оператором Шоломовичем. После короткого ознакомления мы сразу начали работу…»

По снятому материалу в Москву был отправлен «репортаж с Малой Земли», который был направлен в Москву вместе с отснятым материалом. В этом репортаже Брежнев упоминается только раз, так же, как и многие рядовые бойцы. Целиком этот репортаж приведен в сборнике «...с Веком наравне», но никакой кинопленки в РГАКФД найти не удалось. Обращает на себя внимание стиль репортажа — с конкретными именами лиц, которые попали в кадр, невзирая на должности. Л.И. Брежнев (справа на фото), Малая земля, 1943 г., фото М.Трояновского.

На этой фотографии Л.Брежнев сидит на краю блиндажа на Малой земле — с группой людей.



Не знаю причин, но киновыпуск о Малой земле по-видимому так и не был сделан, в РГАКФД практически нет материала, снятого на Малой Земле, за исключением одного небольшого ролика, длительностью 10 минут (учетный №11309). Немного съемок вошло в "Союзкиножурнал №61" (1943). А судя по документам, снято было немало. Но это отдельная тема. Не нашел в РГАКФД и киноматериала с Л.И. Брежневым, лишь небольшой эпизод о партийном собрании, проведенном в лесу, в районе Лисичанска в 1942 году.

В прологе книги «...с Веком наравне» составитель книги, супруга М. Трояновского так упоминает о работе М. Трояновского с Л.И. Брежневым: «... Среди тех знакомых (приобретенных во время боёв за Кавказ) был и начальник политотдела 18 армии Л.И.Брежнев, которому подчинялась киногруппа Трояновского. В 60-е годы Марк редко, но всегда по-доброму, как о верном боевом товарище вспоминал об этом знакомстве, но никогда о себе не напоминал.» На фото (слева направо): начальник политотдела полковник Л.И. Брежнев и начальник Политуправления 18-й Армии генерал А. Мамонов с кинооператором М. Трояновским. Весна 1943 года.

После войны, по-видимому, Л.И. Брежнев и М.А. Трояновский встречались только один раз — в 1947 году, когда М. Трояновский снимал восстановление «Запорожстали». В Госархиве под номером 336 числится фотография Брежнева, сделанная Трояновским в 1947 в Запорожье. В дневниках М. Трояновского об этой встрече ничего нет.

Надо отметить, что основной обязанностью М. Трояновского на войне была киносъемка боевых действий и организация этих съёмок (как главы киногруппы), а судя по дневникам и документам проблем было немало — постоянный ремонт автотранспорта, ремонт кинокамер, доставка пленки, бензина и др. Фотосъемка делалась по личной инициативе и не была предназначена для служебного использования.

Автор: А.М. Трояновский. Кандидат физико-математических наук, с.н.с. ИФП РАН.

https://csdfmuseum.ru/blog/26-л-и-брежнев-1942-1943-год-фотографии-марка-трояновского