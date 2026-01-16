Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.128

Вначале три портрета Героев, Выполненных в стиле работ Вадима Окладникова Пилипавичус Анатолий Владимирович

Родился Анатолий Пилипавичус в Калининградской области в поселке Лунино Неманского района. Толя был четвертым ребенком в семье. Там же пошел в школу, закончил 9 классов.

После окончания школы юноша был призван на военную службу, служил в городе Гусев

в 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде,

«войсковая часть №90151» по специальности стрелок

После службы устроился работать на производстве, “Завод ЖБИ -Первый” по специальности «формовщик железобетонных изделий и конструкций».

Осенью 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Анатолий подходил и по возрасту, и по военной специальности. 25.09.2022г был мобилизован. По распределению попал в город Калининград 7-й отдельный гвардейский мотострелковый полк

формирование Береговых войск ВМФ Российской Федерации. По специальности стрелок.

5 октября 2022 г. Анатолий был уже на территории Украины. На очень сложном направлении Сватово-Кременная. Участвовал во многих боях.

Летом 2023г. сражался под Харьковом. В сентябре 2023г. по назначению командования был переведен в город Севастополь (для усиления) в распоряжение войсковой части 13140.

17.04.2024г отправлен на боевое задание штурмовиком в Херсонскую область в направлении села Крынки.

3 мая 2024г. Анатолий получил тяжелое ранение. Был госпитализирован в Севастопольский военный госпиталь, а потом перевезен в г.Москву.

Анатолий долго боролся за жизнь, но 15 августа 2024г перестало биться его сердце.

Анатолий навсегда остался гвардии рядовым стрелком 2-го отделения морской пехоты взвода морской пехоты 3-й роты 810 бригады Черноморского флота РФ.

По приказу Президента Российской Федерации от 4 октября 2024 года за проявленную самоотверженность, смелость и решительность при выполнении воинского долга посмертно награжден орденом Мужества.

Пройдёт время, а он так и останется вечно молодым в памяти родных, близких и друзей, на семейных фото и видео.

Сестра Анатолия прислала много фотографий брата, чтобы он остался в памяти людей.

В ходе специальной военной операции

на Украине геройски погиб

Пилипавичус Анатолий Владимирович

12.07.1992 - 15.08.2024г

БЫТЬ ВОИНОМ - ЖИТЬ ВЕЧНО...

Пилипавичус Анатолий Владимирович 12.07.1992 - 15.08.24 вечная память

Усманов Руслан Ильгизович

Усманов Руслан Ильгизович родился 24 апреля 1997 года в г.Волгодонске Ростовской области. Папа — военный, мама — предприниматель. В 1998 году семья переехала в г.Камышин Волгоградской области, так как папа военный и его часть перевели.



Учиться Руслану не очень нравилось, он с детства предпочитал бегать по двору и строить из себя великого генерала (вот откуда любовь к военному делу, ну и от папы, конечно же), также любил историю и спорт, что стало главной частью его жизни. Мог сподвигнуть любого на физические нагрузки, был инициатором и прирождённым учителем в этом направлении.С 1 по 4 классы занимался футболом. Посещал различные спортивные секции и сдал норматив кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Участвовал в соревнованиях, занимал первые места, одержал победу в соревнованиях по ЮФО. Успел получить удостоверение дайвера и очень хотел поехать на море, чтобы посмотреть подводный мир, да и в принципе любил жаркую погоду, чувствовал себя в плюсовую температуру, как рыба в воде.В 2015 году поступил в РВВДКУ (спецназ ГРУ). Изучал предметы, которые были по-настоящему ему интересны и важны для дальнейшей профессии. Всё также тренировался и тренировал других ребят, участвовал в соревнованиях и горел желанием побеждать. Выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, факультет специального назначения 3 батальона 20 роты 1 взвода 3 отделения.Первое офицерское звание «лейтенант» было ему присвоено 9 мая 2020 года. Детская мечта осуществилась: он стал офицером.После окончания училища по распределению попал в 24-ю гвардейскую бригаду специального назначения Главного разведывательного управления в должности командира группы специального назначения. Успел завоевать там уважение подчинённых и вышестоящего командования. Спорт так и оставался неотъемлемой частью жизни Руслана и он взялся за физическую подготовку ребят: водил их на бег, силовые тренировки и активные игры. Хотел сделать из них самых сильных, как духовно, так и физически. В Новосибирске удачно сдал экзамены и получил разрешение на оружие.В апреле 2021 года Руслан уехал в Екатеринбург для подготовки к параду в честь Дня Победы. Присылал видео города, мест, где гулял и говорил, что ему там нравится, но отмечал, что дома лучше.В конце декабря 2021 года Руслан уехал в командировку в Республику Таджикистан.Постоянно присылал оттуда видео и фото котиков, как кормит щенков, отгоняя от них больших собак.Рассказывал о том, какие там вкусные домашние яйца и лепёшки и обещал сходить на рынок, когда будет приближаться конец срока командировки, а родные сделали заказов столько, что он шутил по поводу того, что нужен будет целый самолёт для этих покупок. Пробыл там до марта 2022 года и после отправился в Украину.В период с 20.03.2022 года по 20.06.2022 года принимал участие в проведении специальной военной операции в составе 24-й гвардейской бригады специального назначения. Исполнял должностные обязанности командира группы СпН. С 24 марта 2022 года находился в ЛНР с задачами недопущения прорыва противника в населённые пункты и вскрытия объектов противника в лесных массивах.20 июня 2022 года в ходе выполнения боевой задачи разведки местности вступил в огневой контакт с пехотой роты ВСУ, где принял решение на отход, но силы противника (в численном составе были больше и имели колёсную технику) оказались мобильнее. Задача противника была в окружении группы Руслана, но грамотные действия командира группы Усманова не позволили противнику это сделать. Огневой контакт вёлся около часа, где сам командир, прикрывая своих военнослужащих, получил сквозное пулевое ранение левой голени. Незамедлительно оказав себе первую помощь, продолжил выполнять боевую задачу, так как знал, что своих товарищей любым способом должен вывести. В госпитале ЛНР Руслану ампутировали ногу на уровне коленного сустава.К сожалению, до ужасных событий в июне родные Руслана не видели, отпуск ему не давали, поэтому могли разговаривать только по телефону или видеосвязи. После первой задачи рассказал, что он единственный, кто хорошо знал минно-подрывное дело и смог воспользоваться знаниями, что было жутко и возвращаться он туда не хочет. Пробыл там Руслан около двух недель и их отправили на границу.На границе смог немного выдохнуть. Как-то прислал видео со словами: «Смотри, какие большие орущие крысы». На самом деле это были суслики, но то, как они орали было слышно даже с того расстояния, откуда снимал Руслан. Эмоций по этому поводу у него было через край, даже хотел одного поймать, но как только стал подходить ближе, суслик убежал с диким ором. Рассказал, как к нему в палатку залез котёнок, которого Руслан кормил и они решили ночевать вместе. Но всё, конечно, не без тёмного пятна. Произошло событие, в котором Руслан помогал эвакуировать людей. Писал о том, как нёс мужчину, который остался без ног, как выводил беременную женщину, у которой было ещё двое детей, как больно ему было видеть этих людей в таком положении. Было страшно читать новости в принципе, но когда тебе это рассказывает твой близкий человек, то становится страшнее вдвойне.Руслан успел поздравить невесту 24 мая с днём рождения. Написал длинное поздравление, где сказал, что будут жить, как в диснеевской сказке. 2 июня 2022 года последний раз выходил на связь: попрощался и обещал вернуться, обещал, что всё будет хорошо и когда приедет, сыграют свадьбу.Все очень волновались, ждали, когда же Руслан вернётся назад, ведь дома не видели его уже полгода, а кто-то дольше. Но не всем планам суждено было сбыться. 20 июня 2022 года невесту разбудил звонок, она успела подумать, что его часть вернули, и они отправляются домой. Кто-то из части сообщил о том, что Руслана ранили в ногу, ничего серьёзного и волноваться не о чем.Уже 22 июня 2022 года невеста, сестра Руслана и мама выехали в госпиталь Ростова. Его состояние было стабильно тяжёлым, анализы плохие, ампутировали левую ногу, почки отказывали, держался только на гемодиализе. Первые дни ему было очень тяжело: свет мешал, хотелось пить, но было нельзя. Какой же была его радость, когда всё же разрешили сделать пару глотков. И вот, когда стало немного легче, пришли обрадовать его новостью. В 30-х числах июня его отправляют в Москву. Значит, есть улучшения, значит, не всё так плохо. Руслана ввели в искусственную кому, сделали реампутацию ноги, чем ещё больше усугубили положение. Но ситуация была безвыходная, как позже сказали гражданские врачи, так как изначально помощь оказали только через 17 часов, а всё это время, до оказания ПМП, у Руслана был собственноручно наложенный жгут.3 июля 2022 года от полученных травм старший лейтенант Усманов Руслан Ильгизович скончался в ГВКГ им. Бурденко, не приходя в сознание.Указом Президента РФ за мужество и отвагу, а также смелые и решительные действия при выполнении боевой задачи в зоне СВО награждён государственной наградой — орденом Мужества, посмертно.09 декабря 2023 года в МБОУ «СШ №4» г.Камышин Волгоградской области состоялось открытие Парты Героя в память о Руслане Ильгизовиче Усманове — гвардии старшем лейтенанте, воспитаннике школы, погибшем в ходе СВО.24 апреля 2024 года в МБОУ «СШ №4» г.Камышин Волгоградской области увековечили имя и подвиг гвардии старшего лейтенанта Руслана Ильгизовича Усманова. По случаю открытия мемориальной доски прошла торжественная линейка. Мероприятие объединило родных и близких, представителей администрации города, Камышинской Городской думы, ветеранского сообщества, преподавателей и учащихся школы. Присутствующие возложили цветы и почтили память Руслана минутой молчания.Воспоминания близких и родных:«Русик за 5 лет стал ближе, чем кто-либо, роднее братьев. За время учёбы в училище мы помогали друг другу во всём. Всегда был открытым человеком с доброй душой. Своей энергией он заряжал товарищей в трудную минуту, помогал не только словом, но и делом, как и положено настоящему офицеру. До последней минуты жизни оставался настоящим воином, достойным сыном Отечества». - Семочкин Н.«Когда слышу его имя, на лице сразу появляется улыбка, ибо за 5 лет учёбы практически никогда не видел Руслана злым. Всегда был улыбчивым, позитивным, активным, даже чересчур активным. Откуда столько энергии, даже не знаю. Хоть он и был в другом взводе, лично у меня, в основном, такие тёплые воспоминания о нём». - Однокурсник

«Что я знаю о героях? Они не на экранах. Они не на страницах книг. И даже не в прошлом или в будущем. Они здесь, рядом с нами. Среди нас. Просто мы не понимаем, насколько велик может быть один человек или его поступок. Простой парень совершает то, что поистине называют героизмом и никак иначе — он идёт защищать нас.

Мы с Русланом строили много планов. Мечтаниям не было предела, несмотря на то, что разница в возрасте 9 лет. Но жизнь сложилась иначе. Не всё успели воплотить. Несмотря на это, пока мы помним о нём, пока он живёт в наших сердцах, он влияет на то, что происходит. Его хороший пример был очень заразительным. Дисциплина, спорт, выносливость. Он не был упёртым, но никогда не отступал. Я помню, как его целью стало поступление на факультет спецназа, как ему нравилось учиться. Тогда мы стали реже встречаться. Он уехал в Рязань, жил в казарме. Но каждый его отпуск я ждал с нетерпением, мы много времени проводили вместе, он рассказывал о своей учёбе, о том, как ему нравится служить. Он отдавался военному делу. С головой погружался и был настоящим профессионалом.

Воспоминаний о нём очень много. Нам было безумно весело и интересно. Но самое лучшее воспоминание — его улыбка и смех. Юный, добрый смех. Это было искренним умением любить мир через шутку или улыбку. Таким наделены немногие. Должна быть хрустально чистая душа, полное бескорыстие, чтобы так смеяться. И в нём этой чистоты было с головой, к нему тянулись и хотели дружить с ним все, кто знакомился.

Каждое утро в отпуске он начинал с пробежки в несколько километров. По городу, рано, пока ещё не наступила жара, он нарабатывал выносливость. Потом он приходил в спортзал на тренировку. А вечером мы могли прогуляться. Ему не было интересно то, что разлагает, то, что портит личность. Руслан любил человеческую природу — душу. Он пытался её постичь. Часто спрашивал меня о чём-то тайном для его 17-18 лет. Почему люди делают так или иначе, почему совершают ошибки, заранее зная, что это ошибки. Но никогда я не слышал из его уст осуждения и порицания. Он лишь анализировал, делал выводы. Он становился мудрее.

Думаю, что до последнего Руслан понимал — он не ошибается, делая то, что делал. Понимал последствия. Он выбрал защитить нас. Цена оказалась слишком велика. Но он был настолько сильным, что сумел заплатить эту цену. И платил он её, как истинный герой, не за себя, не для того, чтобы кому-то понравилось. Он делал это, чтобы защитить нас. И пока в наших сердцах есть место для любви к нему и памяти о нашем герое, он будет рядом с нами». - Олег Павлов, лучший друг

«Руслан — это моя первая настоящая дружба в школе, и случилась она достаточно примитивно: мы в шестом классе, я отличница, он, как и все мальчики, с троек на четвёрки. В 12 лет девочки и мальчики ещё не могли сильно дружить, это было стыдно, поэтому у нас было исключительно деловое общение: я решала ему физику на контрольных, а он меня веселил вместе с одноклассниками. Дальше 7-й класс: у меня уже был друг с начальных классов — Вадим, мы всё время сидели за одной партой, а Вадим дружил ещё и с Русланом, и я плавно была вовлечена в эту компанию тоже. И как сейчас помню поездку в монастырь, был дождь, экскурсию никто не слушал, мы отделились нашей компанией и просто под дождём бегали и смеялись по этой грязи, были счастливы. С того дня мы стали дружить по-настоящему. Дальше мальчики создали себе страницы в ВК, и мы переписывались там, обсуждали серьёзные, как нам казалось, темы, смеялись, были первые влюблённости. В школе общение продолжалось, мы уже держались особняком, старались сидеть всегда вместе, парами занимали парты рядом. В 9 классе мы были уже лучшими друзьями, он всегда называл меня «мой братюнь», я уже чувствовала себя под защитой, меня никогда никто не обижал и Руслан часто заступался и помогал. В моей памяти множество моментов и воспоминаний: все наши весёлые поездки на турбазы, все наши выступления, подготовки к экзаменам, прогулки. В старших классах я даже сильно ревновала, что с ним пытаются дружить другие девочки, мы ругались, но в итоге всегда мирились. И что удивительно, обычно мальчики не любят нигде участвовать, Руслан же ни разу не отказал ни мне, ни другим одноклассникам, когда мы просили его где-то поучаствовать, будь то танцы, песни, сценки, олимпиады. И что ещё меня всегда поражало — это его отношение к семье. Он никогда не стеснялся показать свою любовь к сестре, к маме, он в этой любви рос, поэтому и был таким весёлым, жизнерадостным, беззлобным. Мне бы хотелось вернуться в то время, где мы счастливы, беззаботны, видимся каждый день, накупаем булок в столовой и объедаемся ими, где в шутку дерёмся, где он раскладывает свою еду, так как он был «на массе», а мы смеёмся, где я снова слышу «мой братюнь». Эти воспоминания ни на одну секунду меня не оставляют, не было ни дня, чтобы я не вспоминала то время. В моём сердце Руслан всегда жив». - Рита Лазаревич, одноклассница

«Руслан — мой любимый и дорогой друг, моя родная душа. Война забирает лучших, и мне действительно сложно представить, что кто-то мог бы быть другом, соседом по парте и товарищем лучше, чем он. В шутку я называла его Русланище, потому что он был человечищем с огромным сердцем. Мы с Русланом жили недалеко друг от друга, поэтому каждое утро вместе добирались до школы и обратно. Почти каждый день по дороге домой мы заходили на работу к маме Руслана, Елене. А потом ели чебуреки на местном рынке. Честное слово, мы обожали эти чебуреки! Периодически Руслан решал, что дорога домой должна быть чуть более увлекательной, и мы пробирались через какие-то заросли камышей, плавучие мосты и берег реки. Я отчаянно старалась не отставать от этого энтузиаста, хотя силы и стремления в нём было явно больше. Руслан всегда был желанным гостем в нашем доме с родителями. И всегда с радостью откликался на помощь, например, съездить с моей мамой за водой к роднику. Сейчас, каждый раз, приезжая к родителям домой, мы вспоминаем его. Будучи спортсменом, Руслан пытался приобщить меня, абсолютно неспортивную, к спорту. Мы ходили вместе в спортзал и на пробежки. Во время этих пробежек я пересказывала Руслану книжки по школьной программе, но он меня быстро обгонял и не всегда дослушивал. Поэтому ЕГЭ мы сдавали вместе: я ему помогала с сочинением, а он спасал меня на математике! Все наши школьные истории не собрать: как мы по субботам находили миллион причин не пойти в школу, писали друг за друга тесты, как у меня «болела голова» перед пробными экзаменами, а Руслан, конечно же, каждый раз уходил сопровождать домой (разумеется, мы шли есть пиццу и давали друг другу обещания в следующий раз точно подготовиться к пробнику). А ещё, мне кажется, что мы полили все цветы в школе, лишь бы не идти к доске по биологии. В общем, справлялись на учёбе, как могли, но неизменно любили уроки истории у нашего замечательного педагога Виталия Анатольевича. Кстати, учился-то Руслан хорошо, что позволило ему отлично сдать экзамены, получить аттестат и поступить в вуз, о котором он мечтал.

Моей любимой историей остаётся, как после новогодних каникул мы пришли с ним в школу: Руслан с фингалом под глазом, а я с разбитым подбородком и гипсом на руке. Каждый учитель удивлённо пошутил, что мы подрались! На самом деле Руслан приехал с соревнований по рукопашному бою, а я неловко покаталась на лыжах. Но после третьего такого вопроса мы перестали что-то доказывать и просто закатывались от смеха из-за реакций людей. Спустя 7 лет после выпуска из школы мы всегда поддерживали общение. Оно не было регулярным, но всегда таким приятным и тёплым. Было много смеха и воспоминаний. На лето 2022 года мы наконец-то смогли запланировать встречу в городе, где мы дружили и познакомиться семьями. Но этой встречи не состоялось. Руслан всегда умел рассмешить и поддержать. Он навсегда останется в моей памяти человеком чести, прекрасным другом и лучшим из тех, кого я знала». - Марина, одноклассница

«Каждый раз, когда вспоминаю наши годы в училище, я вижу Руслана у себя перед глазами — весёлого, энергичного и полного жизни. Когда мы познакомились, сразу нашли общий язык и подружились. Было так легко и естественно общаться с Русланом, что казалось, будто мы знаем друг друга целую вечность. Он был умным парнем, всегда с улыбкой на лице и готовым помочь в любую минуту. Наша учёба, тренировки, развлечения — всё было ярче и веселее, когда мы были вместе. Руслан был моим другом, братом, кем-то, кто всегда понимал и поддерживал.

Мы провели 5 незабываемых лет вместе, преодолевая всевозможные трудности. Его чистое сердце и доброта к людям делали его по-настоящему особенным. Но что-то по-настоящему ценное было в его юморе и оптимизме. Руслан всегда находил светлую сторону во всём и умел поднимать настроение в самых тёмных моментах.

Его любовь к родине была частью души. Он гордился своей родиной, всегда хотел сделать что-то полезное для своей страны и никогда не забывал о том, какой путь по жизни он выбрал. Его верность и преданность были неизменны. Невероятный оптимист, рассудительный человек и мастер единоборств — таким его помнят все, кто знал. После выпуска из училища нас раскидало по разным концам страны. Несмотря на это, мы с Русланом общались и обменивались опытом дистанционно. Никогда нельзя было услышать от Руслана каких-либо жалоб или недовольства той жизнью, которую мы выбрали. Он всегда стойко переносил трудности жизни и во времена учёбы и после. И вот, когда от Руслана потребовалось сделать невозможное, он справился, но заплатил за это невероятно дорого. Когда я приехал в госпиталь к нему, мой мир перевернулся. Я никогда не забуду те последние часы, проведённые рядом. Тяжело осознавать, что Руслана больше нет с нами, что больше не услышать его полных оптимизма слов, не увидеть бодрого взгляда. Его присутствие останется со мною навсегда, и никогда не забудется. Он ушёл слишком рано, оставив в моём сердце незаживающую рану». - Сергей Бычков, однокурсник и лучший друг

«25 лет назад родился самый долгожданный, самый любимый сын Руслан. Наша с мужем радость и гордость. Дочка — умничка, сын — правдолюб. Учился хорошо, но как говорили учителя по выпуску: «Усманов сделал из шестидневки пятидневку». Когда приезжал в отпуск, всегда рано вставал и выходил заниматься, иногда забегал ко мне на работу. Сынок, любимый мой, как мне тебя не хватает. Говорят, что дети это крылья жизни, но, увы, я осталась с одним крылом, с Лилей. Ты всегда называл себя моим ангелом-хранителем, но я не уберегла тебя. Очень сильно тобой горжусь, ты никогда не прятался за спины других, всегда отстаивал своё мнение, принял решение сохранить ребят, иначе ты бы и не смог. Может показаться глупостью, но мы с папой звоним тебе до сих пор, думаем, что ты в командировке и просто не можешь ответить, но мы всё равно ждём, а вдруг… Очень не хватает твоего: «Доброе утро, мамочка», «Спокойной ночи, мамулечка», «Ты у меня красотка» и «Цалую». Мой сыночек, обещаю стараться жить достойно. Теперь у меня две девочки — Лиля и Ксюша, которых я люблю так же, как и ты. Хоть слов всё равно не хватает, чтобы описать эту боль, знаю, что ты дашь нам сил пройти через это. Ты навсегда с нами, мы тебя очень любим и никогда не перестанем любить». - Усманова Елена, мама

«Я так ждала это лето, ты говорил, что тебе вот-вот должны дать отпуск, и ты приедешь ко мне в гости, ведь мы не виделись с тобой 3 года (только общение по телефону и видеозвонки). Но я не думала, что жизнь решит сыграть иначе. Мой младший братик, мой защитник, моя опора. Хочу сказать тебе огромное спасибо просто за то, что судьба подарила мне самого лучшего в мире брата, а родителям — самого лучшего в мире сына, гордость за которого будет всегда. Таких, как ты, практически нет: отзывчивого, доброго, понимающего, любящего и чуткого человека. Я благодарна тебе за помощь, за твою веру в меня и во все мои начинания. Я не хочу думать, что тебя больше нет. Ты просто далеко, где-то в командировке, мне привычней думать так. Просто очень больно признать, что я больше никогда тебя не увижу. Нет, ты не покинул меня, братик, ты остался здесь, в мыслях, так, точно ты никуда не уходил. Мне хочется надеяться, что однажды мы всё-таки встретимся с тобой. Люблю тебя, цалую». -Усманова Лилия,сестра

«Помню, как познакомились и в первый же день он разрешил воровать у него картошку, потому что не своё всегда вкуснее. Помню, как купили себе первого кота в августе, а потом под Новый год переехали все вместе в нашу квартиру. Как обустраивали её, как ругались, а потом мирились, как ждала Руслана в увольнения, а позже с работы. Иногда приходил такой ворчливый, но ел и всё становилось хорошо (из приятного: любил мою еду). Если любовь есть, то мы забрали её всю себе, вместе со всей страстью и её прилагающими. Как-то в его отпуск поехали в Камышин, шли по улице, и было дежавю. Руслан в тот момент сказал, что наши души связаны и где бы мы ни были и какой жизнью бы ни жили мы всегда найдём друг друга и будем вместе… Знаю, что так и есть. Знаю, что ты с нами. Что играешь с котами и нашим псом, пока меня нет дома. Знаю, что смотришь со мной фильмы, пока я рыдаю и вспоминаю, как мы смотрели их вместе. Знаю, что сидишь со мной на кухне и смотришь, как готовлю. Знаю, что ты меня ждёшь, и будешь ждать сколько нужно. О какой бы силе духа ни говорили сейчас окружающие, в наших отношениях силой был ты, во всех её проявлениях, даже бутылки с водой открывал. Всегда находил слова для примирения, поддержки и вообще… Может нам повезёт в следующей жизни, а пока осталось время нести любовь за двоих. Ты — любовь и сердце, ты — сила и душа, ты — храбрый воин. Вспоминаю его слова: мы будем жить долго и счастливо и умрём в один день. Жили мы счастливо, но недолго, зато умерли точно в один день. Не стало его — не стало меня. Руслан был замечательным, добрейшей души человеком, любимым и, как бы ни помпезно звучало, единственным в своём роде. Помню, как рассказывал истории, а я, вспоминая, до сих пор удивляюсь, как такие качества могли укладываться в одном человеке. Помогал, отдавал, выручал и никогда ничего не требовал взамен. Он верил в перерождение, в это верю и я. Надеюсь, что однажды он вернётся домой, ведь его ждут, любят и будут любить всегда». - Фидря Ксения, невеста

ШЁЛ НАВСТРЕЧУ К ЛЮДЯМ

(памяти гвардии старшего лейтенанта Руслана Усманова)

Отняли ногу, думали, поможет,

Руслану хуже было с каждым днём.

Потом в Бурденко, в госпиталь положат,

Где очень все заботились о нём.

Но не случилось чуда, он скончался,

Разбилось сердце у родных в тот час.

Теперь он только в памяти остался

Родных, друзей и тех, кого он спас…

Бежит мальчишка, он в войну играет,

Ведёт других мальчишек за собой.

И генерала он изображает,

И, безусловно, выиграет бой.

Вот он подрос и рукопашным боем

Теперь серьёзно очень увлечен.

И стать военным твёрдо он настроен,

Не зря Русланом парень наречён.

За лейтенантом тянутся ребята,

По полной к спорту приобщает всех.

Должны всегда быть сильными солдаты,

Тогда лишь ждут победы и успех.

В Таджикистан командировка будет,

Звонил домой, рассказывал, что здесь

Хорошие с ним вместе служат люди,

И очень вкусно можно тут поесть.

Кормил котят, щенков — ну как же мимо

Пройти он может, надо всем помочь.

Бросать других в беде недопустимо.

А животинки были и не прочь.

Вот Украина, две недели первых,

Война и смерть. И очень тяжело.

И оголились у бойцов здесь нервы,

И с первых дней немало полегло.

Был перерыв, их вывезли оттуда.

И на границе, словно жуткий знак,

Всё вылезали, словно ниоткуда,

Орущих сусликов был целый ряд.

Событий страшных происходит много,

Руслан спасаться людям помогал.

Тащил мужчину — оторвало ноги,

Беременную женщину спасал.

Они зашли опять на Украину,

Где, что ни день — сплошной кромешный ад.

Мать представляла, как там трудно сыну,

Но отступать он не привык назад.

В тот день один пошёл Руслан в разведку,

Своих ребят намеренно не взял.

Ведь не закроют их лесные ветки,

А он своей спиною закрывал.

Враги пытались взять их в окруженье,

Их хитрый план был именно таков.

Руслан пошёл тогда на продвиженье,

И напоролся на боевиков.

И на весь лес кричал: «России слава!»

Нажал курок и до конца стоял.

Горда такими, как Руслан, держава,

Он ранен был, но всё равно стрелял.

Прошла навылет через голень пуля,

Он сам себе накладывает жгут:

«Я так люблю тебя, моя мамуля,

Всё хорошо и держимся мы тут.

Вот я приеду, будет всё как в сказке!

Ты только верь, что я к тебе вернусь!»

Но умер сын, и все померкли краски,

Лишь смс-ки помнит наизусть.

С одним крылом теперь, осиротела,

Такой у этой страшной сказки план,

Такой финал и чёрной смерти дело,

В гробу приехал в отчий дом Руслан.

А ведь его всегда и все любили,

Был на войне – молились за него.

Была бы свадьба, да с любимой жили,

Ну, а теперь не будет ничего.

А то раненье…Если бы быстрее

Попасть он мог к хорошему врачу.

Часов семнадцать ждал он в самом деле…

Всё вспомнит мать и вновь зажжёт свечу.

Покойся с миром, Русик, не забудем,

Ну, а твои ребята не простят.

Ты с добрым сердцем шёл навстречу к людям,

И за тебя, как должно, отомстят.

Елена Ивченко

26.03.2024 года

Шахов Андрей Викторович

Этот портрет я нашла в чате мам погибших Героев, который (чат) в свое время организовал Вадим Окладников, от одной из участниц чата. Стала искать информацию по Герою.

Тг-канал "Молния"от 24.02.2024:

Вечная память герою (фото такое же, что и ниже)

Шахов Андрей Викторович

Погиб 22 ноября 2023 года в ходе спецоперации на Украине

"Родился 07.06.1993г. в с.Баргузин. С 2000г. по 2011г. обучался в Баргузинской средней школе. После окончания школы, 22.06.2011г. был призван на срочную военную службу в Вооруженные силы РФ, в в/ч 44311 г.Чита.

После окончания службы жил и работал в г.Чита. С 2015г. по 2017г. работал в 1-ом Баргузинском отряде Государственной противопожарной службы РБ.

С 2018 года работал вахтовым методом в г.Усть-Кут. 19.06.2023г. подписал контракт на СВО, с воинской частью 11740 г.Екатеринбург.

22 ноября 2023 года, гранатомётчик 1 стрелкового отделения, младший сержант Шахов Андрей Викторович, погиб в ходе выполнения боевой задачи по освобождению населённого пункта Авдеевка, в следствии минно-взрывной травмы.

У Андрея Викторовича остались родители, сестра и два сына."

В этом материале сегодня не будет традиционных портретов, которые не были раньше описаны, поскольку места не хватило. Будет материал с дополнительными данными.

ДОПОЛНЕНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 25 ноября в Екатеринбурге на Ленина 69/4 открылся музей СВО. По задумке создателей музея, именно дети должны стать основной аудиторией музея. Свершилось то, о чём Вадим постоянно говорил. Он мечтал создавать этот музей. Над музеем работала организация где работал Вадим. К сожалению уже без него...

Это сообщение было написано на страничке Вадима Окладникова. 9 декабря в День Героев России во многих домах страны были зажжены поминальные свечи по павшим Героям. Вот некоторые из них, чьи портреты создавал Вадим Окладников: Банщиков Виктор

Березовец Виктор

Бец Алексей Бреус Александр Камаев Антон Кочетков Виктор Михайлов Евгений Слабцов Виталий Абросимов Максим

Этими фотографиями поделились в чате мам. Светлана Токарева:

Светлана Алексеевна здравствуйте. Ко дню Героев Отечества у нас прошёл районный турнир по волейболу и по борьбе. Состоялась фото выставка семья Героя.

Светлана Токарева прислала мне и ссылку на материал, извините за качество снимков, но это скрины с видео.

День Героев Отечества в Джидинском районе.

Память, Гордость и Сплочение.



В Джидинском районе прошел особенный день, посвященный празднованию Дня Героев Отечества. Атмосфера патриотизма и единения витала в воздухе, создание этого дня по-настоящему историческим для региона. Мероприятия, охватившие различные сферы жизни, стали свидетельством глубокого уважения к темам, которые отдали свою жизнь за Родину.

Все началось с открытия турнира по волейболу и в регионе, где главными спонсорами соревнований, призовой фонд которого составил более 300 тысяч рублей, стали родные погибшие участники военной операции. Это стало символическим жестом, заключающим в себе неразрывную связь и преемственность воинских традиций. В соревнованиях приняли участие 5 команд юношей и 6 команд девушек по волейболу, а также около 90 борцов.

С приветственным словом к спортсменам и гостям обратились: глава района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Валерий Шагжитаров, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Республике Бурятия Илья Михалёв, заместитель прокурора Джидинского района Олег Игумнов, а также мать джидинских бойцов. Все они продолжают сохранять память о героях современности и воспитании подрастающего поколения на примерах мужества и самоотверженности.

Затем состоялось открытие мемориальных плит в селе Петропавловка. Здесь увековечена память 49 бойцов, отдавших свои жизни, защищавших мирное небо над нашими головами. «Эти герои не вернулись с полей боя, но их жертва во имя сердец земляков»

Инициатива увековечила их исход от родных смертей, а администрация сельского поселения обеспечила всестороннюю поддержку в реализации этого благородного начинания.

Одним из самых трогательных и знаменательных моментов дня стала презентация фотовыставки "Семья Героя". Этот проект, реализованный Администрацией Джидинского района совместно с координаторами филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», преследует цель сохранить историческую память и выразить безмерную благодарность героям, отдавшим жизнь за свою страну.

Главными героями фотосессий стали семьи наших защитников. Идею проекта с энтузиазмом поддержал талантливый молодой фотограф Эржена Самбуева. Своим мастерством и чутким отношением к героям она сумела запечатлеть не только внешнюю красоту, но и ту внутреннюю силу, стойкость и безграничную любовь, которые объединяют эту семью. Каждая фотография на выставке – это не просто снимок, целая история, наполненная болью утра, гордостью за подвиг и несломленным духом.



Светлана и Николай Токареваы, родители Николая

В день, когда мы чтим подвиги тех, кто стоит на страже нашей Родины, концерт, посвященный Дню Героеву, приобрел глубокий глубокий смысл. Каждое творческое выступление, каждый аккорд, каждое слово на сцене несли в себе нечто большее, чем просто искусство – они были пропитаны духом патриотизма, гордости и светлой скорби. Этот день стал свидетельством того, как общество ценит мужество, самоотверженность и преданность своей стране.

Особое место в международном мероприятии часть заняла чествование наших доблестных воинов, вернувшихся домой после участия в предварительной военной операции. Памятной медалью «За участие в предварительной военной операции. Благодарная Бурятия» были награждены:

• Усов Николай Георгиевич

• Чупышев Алексей Владимирович

• Намдаков Николай Дашиевич

Особого внимания заслуживает знак общественного признания «Отец солдата». Учрежденная на основании Федерального закона «Об общественных объединениях» и общественного движения «Отцы России», эта награда обеспечивает неоценимый вклад родителей в воспитание настоящих защитников Отечества. Медалью «Отец солдата» награжден Федосеев Сергей Николаевич за достойное воспитание своего сына, Федосеева Виталия Сергеевича.

В рамках комплексной поддержки семей и участников военных операций в Законе Республики Бурятия были внесены важные изменения, расширяющие перечень льготных категорий граждан. Эти законодательные инициативы способствуют заботе государства и общества о тех, кто посвятил себя служению Родине.

https://t.me/admdzd/15768

Видео:

https://t.me/admdzd/15771

Светлана так же сообщила, что в это день была открыта Аллея памяти в с. Петропавловка Джидинского района. Бурятия. (тоже скрины с видео) Там нет моего сыночка, - написала Светлана, - это в другом селе. В нашем селе мемориальные доски открывали в мае.

А еще мне очень хочется показать вам всем вот такой сюжет. Он косвенно касается нас, поскольку практически все портреты выполнены в стиле Вадима Окладникова.

В Краснодарском крае находится один с виду неприметный населённый пункт, который мало чем отличается от сотни других таких же станиц. Но есть в нём то, что выделяет его на фоне других — наличие частного мемориала под названием "Аллея Памяти РУСИЧИ".

Посетители мемориала с восторгом и восхищением отзываются об этом месте. Их удивляет, что мемориал был создан простым русским мужиком (примерно так высказывается большинство). Но за историей его создания стоит гибель русского солдата, сына этого мужчины.

21 января 2023 года в ходе Специальной Военной Операции, выполняя свой воинский долг, героически погиб Гришко Иван Витальевич – сержант, командир взвода, позывной «Русич». 31 декабря 2022 года Иван Витальевич был награжден Знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени за проявленное мужество и героизм.Спой мне песню, милая мама* было написано в августе 2023 года. Посвящено воину, погибшему в зоне СВО в январе 2023 г. Этот человек был из моего окружения.

Идея стихотворения заключена в обращении бойца к своей матери. Его мыслях, переживаниях, желании успокоить маму, если вдруг с ним что-то случится. А также о своём долге перед Родиной и теми воинами, с которыми он шёл плечом к плечу в бой.

Расскажу немного о бойце.

Ивану было 28 лет. Он не смог остаться в стороне, ушёл на фронт добровольцем. Его первая попытка пойти защищать Родину была предпринята летом, но родители смогли отговорить. Осенью он всё же уехал в зону СВО. От судьбы не уйдёшь, правда?

Родители Ивана в это время не сидели на месте, активно занимались гуманитарной помощью фронту. Всё ради нашей победы.

...В январе Ивана не стало. К такому развитию ситуации нельзя заранее подготовиться. Головой понимаешь, что там, за ленточкой, опасная зона, но эта вера и надежда… У него не было детей, но свой след в истории страны он оставил.

Родители Ивана до сих пор занимаются гуманитарной помощью фронту. После гибели сына они нашли в себе силы для продолжения этого важного дела.

Это стихотворение - благодарность Матери Ивана и всем Матерям, воспитавших таких Сыновей, настоящих патриотов. Иногда трудно подойти к этим Женщинам и сказать *Спасибо!*. Кто видел их глаза, поймёт, о чём я.

*Спой мне песню, милая мама*

Спой мне песню, милая мама,

Что все это скоро пройдёт,

Здесь так много людей умирает,

Тут я видел весну и лёд.

Спой мне песню, милая мама,

Я давно по ночам не сплю,

Надо мной самолёты летают,

Я не знаю, сколько ещё проживу.

Спой мне песню, милая мама,

Расскажи в ней о доме моем,

Есть ли те, кто меня вспоминают,

Или только с отцом вы вдвоём?

Спой мне песню, милая мама,

Я сегодня ребят защитил.

Мне вручили медаль *За отвагу*.

"Бей врага!" - как мне дед говорил.

Спой мне песню, милая мама,

У меня появилась семья:

Наша рота - теперь мои братья,

Вместе с ними пойду до конца.

Спой мне песню, милая мама,

Я за Родину здесь нахожусь,

Сколько дней тут - много иль мало?

Но я - русский, и этим горжусь.

Спой мне песню, милая мама,

И запомни слова наизусть -

Ты Мужчиной меня воспитала,

Не грустите с Отцом, Если вдруг не вернусь…

03.08.2023

Видео, откуда сняла скрины, вот тут:

https://t.me/WaltZ_of_the_ValkyrieS/1127

Сам Мемориал Если будете проезжать мимо, заезжайте.

Помните всех, кто не вернулся.

Помогайте тем, кто за лентой.

Мы должны победить

https://t.me/WaltZ_of_the_ValkyrieS/4231

После этого хочется сказать: если бы Вадим знал, какой он запустил Бессмертный полк по стране, он бы бы счастлив! И я верю, что он там все это видит! Он выполнил свою задачу на Земле. Все мы приходим сюда со своими задачами, но не все ее выполняют!

