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По ленинским местам. Ленин в Лондоне. Фильм 1962 года

Владимир Ильич Ленин с супругой прожили в Лондоне год с 1902 по май 1903 года. Удалённость от Родины и отсутствие Интернета не помешали ему успешно взаимодействовать с соратниками как в России, так и в других государствах Европы, руководить изданием газеты Искра.

Корреспондент идёт по следам Ленина в Лондоне, находит дом, где Ленин арендовал жильё, комнату, где "молодой человек с рыжей бородкой" правил гранки "Искры", выясняет, что Ленин изучал английскую разговорную речь, посещал заседания Лондонских рабочих-социалистов в Ист-Энде, кормил голубей в Гайд-Парке.

Камера с удовольствием и подробно изучает виды Лондона и пригородов начала 1960х годов. Выразительна и уникальна сцена в британском пабе на Gray's Inn Road, посетители паба внимательно следят за Юрием Гагариным, произносящим речь из телевизора (19:13). Примечательна речь британского библиотекаря, а также подпись Ленина в получении читательского билета "Jacob Richter" (26:05).

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