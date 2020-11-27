День морской пехоты России

Ежегодно 27 ноября в России отмечается День морской пехоты – профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных, а также гражданского персонала, проходящих или проходивших службу и работающих в воинских частях морской пехоты ВС РФ. История российской морской пехоты насчитывает уже 315 лет, она была сформирована Петром I еще в 1705 году. Не случайно девиз морской пехоты ВМФ России – «Там, где мы, там победа!». История российской морской пехоты берет свое начало в XVIII веке, насчитывая уже более трех веков. Указ о создании первого в Российской империи «полка морских солдат» был подписан тогда еще царем Петром Первым 16 ноября (27 ноября по новому стилю) 1705 года. Именно эта историческая дата согласно приказу Главнокомандующего ВМФ России №253 от 15 июля 1996 года и была установлена в качестве Дня морской пехоты России. Так что, не смотря на богатую и долгую историю, День морской пехоты в нашей стране сравнительно молодой праздник.

Символично, что именно Пётр I, являющийся основателем российского регулярного флота, учредил и полки морских солдат, положивших начало отсчету славной истории российской морской пехоты.

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Первым боевым делом морского полка стал бой в октябре 1706 года в Выборгском заливе. Тогда отряд русских лодок капитана Бахтиярова с командой морских солдат атаковал два шведских бота, стоявших на якорях. Несмотря на большой численный перевес противника (у шведов было более 200 человек при восьми орудиях, у атаковавших всего полсотни) один бот «Эсперн» после ожесточенного боя был захвачен.

Солдатские морские батальоны Петр I стремился пополнять за счет уже опытных солдат, а не новобранцев рекрут. Это объяснялось, прежде всего, сложностью стоящих перед батальонами задач. Так, к примеру, посылка в абордажную свалку рекрута была равносильна его убийству. Не в пример новобранцам, опытные и обстрелянные солдаты, прошедшие все трудности армейской службы, быстро осваивали и нелегкую «специфику» морских полков. Впервые в полном составе все морские солдатские батальоны приняли крещение в знаменитом Гангутском сражении 27 июля (7 августа) 1714 года, когда «галерный» российский флот под водительством Петра I наголову разгромил отряд кораблей шведского контр-адмирала Н. Эреншельда и захватил в плен фрегат, б галер и 3 шхербота вместе с адмиралом. Это была первая морская победа молодого русского флота над превосходящими силами опытного противника. Свое боевое крещение морские пехотинцы приняли в сражениях Северной войны с Швецией, в ходе которой впервые в нашей стране было создано крупное десантное соединение – корпус общей численностью порядка 20 тысяч человек.

После смерти основателя отечественного флота императора Петра Великого в 1725 году его любимое детище быстро ветшало, коснулось лихолетье и морских солдатских батальонов. Уже в 1727 году решением адмиралтейств коллегии за неимением средств к содержанию были расформированы все батальоны за исключением адмиралтейского и трех галерных рот. Остальной личный состав был распределен по кораблям и судам пропорционально их рангам и водоизмещению. Новая организация получила наименование солдатской команды флота. Во время русско-турецкой войны 1768—1774 г. отряды морской пехоты русской эскадры под командованием адмирала Г. А. Спиридова освобождали ряд островов Греческого архипелага, сражались в Чесменском морском бою 1770 г., участвовали в овладении портом Наварин (1770 г.), крепостью Бейрут (1772 г.).

Особая страница истории морской пехоты — Средиземноморская экспедиция адмирала Ф. Ф. Ушакова в 1798—1800 годах. Тогда в составе Российской эскадры участвовали практически все морские солдаты Черноморского флота.

Во время этой кампании были взяты ряд островов Ионического архипелага, первоклассная крепость на острове Корфу, высажены десанты на итальянском побережье и освобождена от наполеоновских войск вся Южная Италия. В одном из своих приказов Ф. Ф. Ушаков писал: «Посылаю я на мотерый берег десант... 100 человек гренадер и мушкетер еще с одним офицером и пристойным числом урядников... Вам напоминаю, покажите такой вид, чтоб неприятель считал вас в великом числе, и так наводите ему страх, чтобы он из отдаленных укреплениев бежал бы внутрь крепости».

В Отечественной войне 1812 года отряды моряков из Гвардейского флотского экипажа сражались на Бородинском поле, затем с боями вместе с русской армией дошли до Парижа. В ряде сражений кампании 1813—1814 гг., а также во взятии Парижа участвовал 75-й Черноморский флотский экипаж.

В дальнейшем «солдаты моря» принимали участие практически во всех битвах и войнах, которые приходилось вести России. В 1813 году части морской пехоты были переданы из состава флота в армейское ведомство, после чего на протяжении практически 100 лет крупные штатные формирования морской пехоты на русском флоте отсутствовали. Однако уже героическая оборона Севастополя 1854-1855 годов продемонстрировала необходимость наличия в составе флота большого количества морских стрелковых частей, подтверждая важность создания регулярных частей морской пехоты. Во время обороны города такие соединения пришлось экстренно создавать на месте из экипажей затопленных на рейде кораблей.

В начале Крымской (Восточной) войны в 1853 году на Черноморском флоте был создан внештатный десантный отряд. Когда же англо-французские войска высадились в Крыму и создалась угрожающая обстановка для Севастополя, по распоряжению вице-адмирала В. А. Корнилова началось формирование сразу нескольких морских десантных батальонов. Формирование их облегчалось тем, что еще с лазаревских времен на кораблях были созданы специальные десантные команды, именуемые «стрелковыми партиями», т. е. по существу нештатные подразделения морской пехоты, имеющие боевой опыт кавказских десантов.



Принимали моряки и самое непосредственное участие в обороне Петропавловска в 1854 году. Тогда из состава команд стоявших в порту судов были сформированы четыре отряда. Вместе с вооруженными местными жителями моряки в ожесточенной рукопашной схватке сбросили в море англо-французский десант. Несмотря на то, что необходимость воссоздания морской пехоты была неоднократно доказана, в течение всего XIX века руководство морским министерством организовать такие подразделения не пыталось.

В период русско-японской войны 1904—1905 годов морские десантные отряды использовались прежде всего при обороне Порт-Артура. В ожесточенных боях моряки показывали чудеса героизма, но усилия защитников Порт-Артура не увенчались успехом и 2 января 1905 года крепость пала. С началом первой мировой войны стала очевидна необходимость срочной организации частей морской пехоты различного назначения.

Несмотря на это, вопрос о формировании постоянных частей морской пехоты в России был вновь поставлен лишь в 1910 году, а уже в следующем году Главный морской штаб представил свой проект создания постоянных пехотных частей, расположенных в основных базах русского флота: пехотного полка Балтийского флота, а также Владивостокского батальона и батальона Черноморского флота. В августе 1914 года в Кронштадте было сформировано три отдельных батальона, личный состав для них был взять из 1-го Балтийского флотского экипажа и Гвардейского флотского экипажа. Постоянные части морской пехоты российского флота приняли участие в боях Первой мировой войны (1914-1918 годов), а также принимали участие в гражданской войне в России, после ее завершения они вновь были расформированы. На Балтийском и Черноморском флотах было сформировано несколько полков морской пехоты, в частности для высадки на побережье Босфора. Кроме подразделений морской пехоты, на крупных кораблях имелись расчеты личного состава из числа экипажа, предназначенные для использования в десантных операциях.

В ходе гражданской войны в рядах Красной Армии сражалось около 170 десантных, экспедиционных или входивших в сухопутные части отрядов, соединений и подразделений военных моряков (в том числе 2 морские экспедиционные дивизии). Ими же были укомплектованы экипажи 40 бронепоездов и артиллерийских бронелетучек. Всего на фронтах находилось до 75 тысяч моряков, списанных с кораблей. С марта 1930 года морская пехота вошла в состав войск береговой обороны, которая вошла в состав Военно-Морских Сил. В соответствии с директивой начальника ГМШ ВМФ от 6 июня 1939 г. на базе Отдельного Кронштадтского крепостного полка Балтийского флота было начато формирование Отдельной специальной стрелковой бригады Краснознаменного Балтийского флота. Бригада принимала участие при высадке десанта на островах восточной части Финского залива. Таким образом, организационно как род сил ВМФ СССР морская пехота оформилась только в 1939 г. Приказом Наркома ВМФ от 25 апреля 1940 г. Особая специальная стрелковая бригада КБФ была переименована в 1-ю отдельную бригаду морской пехоты КБФ и передислоцирована в район Койвисто. Одновременно с ее созданием было намечено формирование соединений и частей морской пехоты и на других флотах и флотилиях. С началом Великой Отечественной войны в срочном порядке формировались части и соединения морской пехоты, только под Москвой осенью 1941 года сражалось более десятка соединений моряков, а четыре отдельные морские стрелковые бригады ТОФ стали тем таранным резервом Г. К. Жукова, который обеспечил успех контрнаступления советских войск и погасил германский «Тайфун» у стен столицы. Черные бушлаты на белом снегу Подмосковья и матросское «Полундра!» 41-го года стали символами, живой легендой войны. Именно поэтому все созданные с 22 июня 1941 года морские стрелковые части — 30 бригад (около 100 тыс. человек) — традиционно в народе именуются морской пехотой.

«В пыльных одесских окопах, в сосновом лесу под Ленинградом, в снегах на подступах к Москве, в путанных зарослях севастопольского горного дубняка, — писал Леонид Соболев в рассказе „Морская душа“, — везде видел я сквозь распахнутый как бы случайно ворот защитной шинели, ватника, полушубка или гимнастерки родные сине-белые полоски „морской души“. Так моряки любовно называли тельняшку. Морские части и соединения использовались командованием на сухопутных фронтах до самого конца Великой Отечественной войны. Несколько бригад морской пехоты в составе сухопутных войск дошли до Берлина, а в августе 1945 года советские морские пехотинцы высаживались на Курильских островах, в портах Кореи и Южного Сахалина, приняв участие в войне с Японией. Почти неизвестны широкому кругу читателей действия морской пехоты ТОФ, прежде всего потому, что уж очень они были кратковременны. А ведь именно быстрота и суворовский натиск десантников 13-й бригады МП ТОФ, 358-го батальона МП, 365-го отдельного батальона МП, сводного морского батальона Совгаванской ВМБ позволили захватить порты в Корее, на Южном Сахалине и Курильские острова. Авиадесантами моряков-тихоокеанцев были захвачены города Порт-Артур и Дальний. Всего же за годы Великой Отечественной войны морская пехота участвовала в 122 десантах на всех театрах военных действий (общей численностью 330 тыс. человек с техникой и вооружением). Именно из личного состава морской пехоты формировались подразделения и части первого броска для захвата плацдармов на берегу противника, и лишь после успеха частей первого броска высаживались основные силы десанта. Родина высоко оценила боевые заслуги морской пехоты в Великой Отечественной войне: 5 бригад и 2 батальона морской пехоты были преобразованы в гвардейские; 9 бригад и 6 батальонов награждены орденами, многим присвоены почетные наименования. Десятки тысяч морских пехотинцев награждены орденами и медалями СССР, а 122 из них присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1956 году в очередной раз в истории в рамках реорганизации Вооруженных сил подразделения и части морской пехоты были расформированы. Вновь создавать их пришлось уже в 1963 году вместе с ростом задач, которые должен был решать ВМФ СССР. Части морской пехоты формировались на базе мотострелковых полков сухопутных войск. Первый Гвардейский полк морской пехоты, как и прежде, вновь появился на Балтийском флоте. В том же 1963 году полк морской пехоты был сформирован на Тихоокеанском флоте, в 1966 году – на Северном флоте, а в 1967 году – на Черноморском флоте. С 1967 года морская пехота ВМФ СССР приступила к выполнению задач боевой службы в Средиземном море, Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. В послевоенные годы подразделения морской пехоты привлекались для решения специальных задач на территории Египта, Сирии, Анголы, Йемена, Гвинеи, Эфиопии, Вьетнама. Отдельная глава в истории морской пехоты Северного флота – война в Чечне. Еще в 1994 году, до начала Первой Чеченской, в соединении стала ясность неизбежность включения морпехов СФ в состав Федеральных сил. И никто не удивился, когда вместо очередного смотра, который должен был состояться 20 января 1995 года, уже 7 числа, в Рождество, ДШБ морской пехоты Северного флота был поднят по тревоге и вылетел в Моздок. С Моздокского аэропорта морпехи СФ сразу же отправились в Грозный, часть – на «вертушках», часть – колонной. Так началась первая эпопея морпехов Северного флота в Чечне. За проявленный в боях на Северном Кавказе героизм более 20 морских пехотинцев были удостоены звания Героя России, более пяти тысяч «черных беретов» были награждены правительственными орденами и медалями. Сегодня морская пехота России – это высокомобильный род береговых войск ВМФ Российской Федерации, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских, воздушно-морских, воздушных десантов, а также для обороны военно-морских баз страны, островов, важных береговых пунктов и пунктов базирования флота. Части морской пехоты высаживаются на берег с десантных катеров и кораблей, либо десантируются на побережье вертолетами берегового и корабельного базирования при огневой поддержке со стороны кораблей флота и морской авиации. В ряде случаев морская пехота может преодолевать различные водные препятствия своим ходом при помощи плавающих боевых машин (в подавляющем большинстве случаев на бронетранспортерах). Подразделения морской пехоты России оснащаются главным образом плавающими образцами боевой техники, переносными зенитными и противотанковыми комплексами и автоматическим стрелковым оружием. Совсем недавно на вооружении морской пехоты России появились также и основные боевые танки. Ранее Минобороны РФ приняло решение об усилении всех бригад морской пехоты танками Т-72Б3 и Т-80БВМ. Хотя эти тяжелые боевые машины не способны плавать, у российского флота имеются необходимые технические средства, для того чтобы быстро доставить их на берег. Как показывает опыт недавних учений, морским пехотинцам после высадка на берег не хватает огневой мощи, для того чтобы «зацепиться за плацдарм». Помимо этого танки необходимы для проведения экспедиционных операций, которые были бы аналогичны сирийской кампании. Эксперты полагают, что ввод в состав бригад морской пехоты танковых батальонов существенно увеличит их огневую мощь и боевую устойчивость, а также расширит возможный спектр решаемых задач. Предполагается, что подразделения морской пехоты России, действующие в районах страны с холодным климатом (в Арктике и на Камчатке), получат газотурбинные основные боевые танки Т-80БВМ, а остальные подразделения – Т-72Б3.

Продолжается процесс перевооружения морской пехоты России новой военной техникой. В морскую пехоту поступило значительное количество современных бронетранспортеров БТР-82А, превосходящих своих предшественников БТР-80 по многим параметрам. Помимо этого морская пехота России получает новые образцы стрелкового оружия, средств связи и экипировки, в том числе, не имеющий аналогов плавающий бронежилет «Корсар-МП». Также в соединения морской пехоты Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов поступает новая боевая экипировка «Ратник».

А мы, 27 ноября поздравляем всех действующих солдат и офицеров, а также ветеранов подразделений морской пехоты России с профессиональным праздником.

Интересные факты о морской пехоте в России

На нашивках и отличительных черных беретах нанесен символ российской морской пехоты — корабельный якорь. В зависимости от подразделения у морпехов есть разные талисманы, которые изображали или до сих пор изображают на нашивках: грифон, черная пантера, дельфин и белый медведь. Морская пехота участвует в охране объектов Министерства обороны во время операции в Сирии. Охраняет не только порт ВМФ в Тартусе, но и авиационную базу в Хмеймим. Главный транспорт морской пехоты — плавающие бронетранспортеры и вертолеты. Идея заключается в том, чтобы в 50-60 километрах от берега солдат высаживали крупные корабли, а уже дальше их перевозил более мобильный транспорт.