Шойгу в Минске - грузите «Искандеры» бочками!

Давно замечено: президент Белоруссии Александр Лукашенко как-то по-особому приосанивается, когда речь публично заходит о проблемах обороны его страны. Бывает — он, подполковник в отставке, даже надевает шитый золотом мундир, сильно напоминающий маршальский. Правда, с погонами без звезд, украшенных бриллиантами. Зато на каждом из них — по золотошвейному государственному гербу РБ.

Неизвестно почему, но в минувший четверг, 3 февраля, принимая в Минске прилетевшего сюда на начинающиеся совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» министра обороны России Сергея Шойгу, Лукашенко свой роскошный мундир решил оставить в шкафу. Но зато на словах перед высоким гостем оторвался, как говорится, «по-полной».

В частности, лидер Белоруссии заявил: «Я хочу сказать, какую мы основную цель преследуем на этих учениях. Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной. Как мы и договаривались, и с вами, и с президентом России, для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали.

Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее. Это для нас очень важно. И не только для нас. Это для нашего Союзного государства критически важно в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда».

Эти внезапные слова Александра Григорьевича, конечно, не следует понимать так, что всё оружие и боевую технику Восточного военного округа и даже морской пехоты Тихоокеанского флота, которая сейчас в эшелонах и на самолетах военно-транспортной авиации прибывает в его республику из Сибири и с Дальнего Востока, он собирается оптом выкупить у Москвы. И, мол, в таком случае в обратный путь те вагоны, железнодорожные платформы и самолеты тронутся порожними. Этого, безусловно, не будет.

На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и министр обороны России Сергей Шойгу (справа налево) во время встречи во Дворце Независимости, 03 февраля 2022 года (Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС)

Но после этого спича Лукашенко стало ясно, что Россия с будущего года намерена начать решительное масштабное перевооружение армии своего ближайшего союзника. Наверняка — на самые современные образцы боевой техники, которые только-только начали появляться и в распоряжении наших вооруженных сил.

Впрочем, эти очень своевременные планы, на первый взгляд, заводит в тупик банальный вопрос: где Минску брать невиданные для него деньжищи на подобные приобретения? Ведь весь военный бюджет наших союзников, скажем, в минувшем году составлял менее 600 миллионов долларов. Но именно столько, к примеру, составила полная стоимость партии из всего 12 тяжелых истребителей Су-30СМ, закупленных белорусами у российской компании «Иркут» несколько лет назад. И то — в кредит, взятый, естественно, у всё той же России. И (чтобы не создавать непосильной нагрузки на экономику республики) поставки растянуты на три года — лишь по одному звену новых истребителей в год.

«Где ж тут оружие закупать эшелонами?», — резонно можете спросить вы. И будете абсолютно правы. Нигде. Но что-то же действительно нужно предпринимать для быстрого укрепления западных рубежей Союзного государства! В Минске же, безусловно, читали, к примеру, очень обидное для РБ, но отражающее объективную реальность недавнее высказывание бывшего командующего сухопутными войсками Войска Польского генерала Вальдемара Скшипчака: «Если война начнётся без поддержки Путина, три дня — и Беларусь будет нашей». То есть — будет оккупирована поляками. Увы, такова реальность.

Вариантов для быстрого и решительного укрепления обороны по реке Буг и её окрестностям на самом деле всего два. Или Москва должна начать безбожно демпинговать, отправляя нашим друзьям крупные партии оружия почти даром (однако ни разу за минувшие десятилетия руководство РФ не изъявляло подобного желания). Или отправлять в Белоруссию собственное оружие и с собственными боевыми расчетами как бы для общего с белорусами использования. Но поскольку во всём остальном мире такое считалось бы военными базами, в целях политического фигового листочка то, что получится, называть «совместными учебно-боевыми пунктами».

Именно по такому пути наши страны и топают с начала 2021 года. Это когда Минск, долго не желавший даже слышать о российских военных базах на своей земле, после долгих и почти неприличных препирательств по этому поводу всё же решился начать завозить российское вооружение и российских военных. Так в минувшем сентябре под Гродно из Подмосковья оказались передислоцированы зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» 210-го зенитно-ракетного полка Воздушно-космических сил РФ. А на аэродроме Барановичи — эскадрилья истребителей Су-30СМ той же национальной принадлежности.

Формально это сделано для переобучения белорусских зенитчиков и летчиков на новую для них технику. И, вне всякого сомнения, российские военные такой учебный процесс организовали. Только вряд ли он для них оказался главным делом под Барановичами и под Гродно. Понятно, что главное там сегодня — несение совместного с Вооруженными силами РБ боевого дежурства под самым боком у НАТО.

Но то, что получилось, Минском и Москвой политкорректно было поименовано (не российской военной базой, что вы!) «совместным учебно-боевым центром». А чтобы даже самый злобный натовский или оппозиционно-белорусский комар и носа не подточил, еще два подобных сформировали на территории РФ. В Нижегородской и Калининградской областях. Но кто про эти два расквартированных у нас учебно-боевых центра хотя бы слышал?

Косвенно в четверг на встрече с Шойгу Александр Григорьевич подтвердил, что союзники и дальше собираются идти тем же курсом. А именно Лукашенко заявил: «Мы готовы создавать ещё центры для того, чтобы освоить и системы противовоздушной обороны, и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются на территории России. Нам опять же критически важно их освоить и уметь пользоваться».

А вот здесь сегодня, на мой взгляд, и кроется самое любопытное. Какие еще «новейшие образцы вооружений» мы скоро станем завозить в Белоруссию, чтобы белорусы «сумели их освоить и уметь пользоваться»?

Рискну предположить весьма тревожное для наших общих недругов на Западе: вольное или невольное признание президента Белоруссии означает, что на земле этой республики вот-вот может появиться второй «совместный учебно-боевой центр». На сей раз с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М». Вряд ли в ядерном снаряжении. Чтобы поставить под угрозу всю группировку НАТО в Европе хватит и этого. Тем более, что от вероятного обезоруживающего удара с воздуха будущие вероятные боевые позиции «Искандеров» давно имеют надежное прикрытие. В виде российских же ЗРС С-400 под Гродно и истребителей Су-30СМ на аэродроме Барановичи. Так прямо на наших глазах в Белоруссии, скорее всего, будет образовано то, что в Североатлантическом альянсе принято называть «зоной ограничение и воспрещение доступа и манёвра A2/AD». Подобные у нас уже давно в наличии в Калининграде, в Крыму, на Камчатке, под Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском, Полярном, на Новой Земле. Да и много еще где! Что не на шутку тревожит Запад.

Но почему я настаиваю, что 3 февраля Лукашенко с Шойгу наверняка беседовали и об «Искандерах» тоже? И даже об этих ракетных комплексах — в первую очередь?

Во-первых, потому, что практически для любых иных видов вооружений и боевой техники у Минска давно имеется и собственная учебная база. А если чего-то и недостает — белорусские боевые расчеты легко на месяц-другой отправить в нашу страну на переподготовку.

Во-вторых, не далее, как прошлой осенью в Минске Лукашенко определенно не даром признался российскому журналу «Национальная оборона»: «Мне надо несколько дивизионов („Искандеров“ — „СП“) на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия этого ОТРК — „СП“), потому что наш „Полонез“ (созданная самими белорусами с помощью Китая 301-мм тяжелая реактивная система залпового огня — „СП“) до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки».

Причем, такое президент РБ произносит отнюдь не впервые. Впервые о желании заполучить экспортную модификацию «Искандера» (а другие мы не имеем права продавать за рубеж из-за ограничений, налагаемых режимом контроля за ракетными технологиями) официальный Минск заявил почти два десятилетия назад — еще в 2003 году. Тогда это было названо ответной мерой на решение Вашингтона о размещении одного из позиционных районов новой системы противоракетной обороны в соседней Польше.

Судя по всему, на первых порах заявка белорусов находила самый благожелательный отклик в России. Во всяком случае, спустя четыре года после оглашения идеи с «Искандерами» тогдашний начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси полковник Михаил Пузиков даже предъявил общественности конкретный план постановки российских «Искандеров-Э» на вооружение своей армии. Со слов Пузикова выходило, что на новые ОТРК командование белорусской армии намерено перевооружить 465-ю ракетную бригаду, которая дислоцируется близ Осиповичей (Могилевская область). К тому времени бригада была укомплектована устаревшими тактическими ракетными комплексами «Точка-У» еще советского производства.

Однако всё тогда, похоже, уперлось в нежелание Москвы даром или за символические деньги передавать Минску столь эффективные ОТРК. Почти наверняка всё тогда уперлось в деньги. Потому что бригадный комплект из 12 пусковых установок «Искандер-Э» стоит от 200 до 300 миллионов долларов. Что для Лукашенко выглядело совершенно неподъемно. А Москва не хотела и слышать про возможность столь щедрого подарка. И взамен предлагала рассмотреть идею размещения в Белоруссии российской ракетной бригады. Что означало бы создание Москвой собственной военной базы на земле соседа.

Однако об этом не хотел даже слышать уже строптивый Александр Григорьевич. К тому же после известных политических волнений в своей столице в 2020—2021 годах вынужденный нервно оглядываться на собственную оппозицию.

А теперь взгляните, как изумительно всё получается. С совместным учебно-боевым пунктом под Гродно и Барановичами всё сладилось. Почему бы теперь (к вящему ужасу НАТО и Украины) не образоваться подобному же под Осиповичами?

Кстати, уже упомянутый мною польский генерал Скшипчак на днях решил опередить события и попытался прозорливо спрогнозировать: что получится в результате? Вот его мнение: «У нас нет систем, чтобы их (ракеты „Искандеров“ — „СП“) сбить. Я даже не знаю, если бы у нас были „Пэтриоты“, справились бы мы?».

Экс-командующий сухопутными войсками уверен, что при таком обороте событий в Белоруссии Россия мгновенно получит важнейшее стратегическое преимущество над Западом. Пусковые установки «Искандер», полагает генерал, могут быть размещены в глубине всего до 50 километров за линией фронта, где их надежно прикроют русские С-400.

«Что можно сделать против „Искандеров“? Только обнаружить позиции и уничтожить их ракетами. А украинцы (в таком контексте — и Североатлантический альянс тоже — „СП“) не имеют такой возможности. Эти ракеты находятся за пределами их диапазона, и они под хорошим прикрытием ПВО российской армии», — поясняет пан Скшипчак.

Если так — совершенно недаром Шойгу съездил в Минск. Ой, не зря! Для нашего общего с Белоруссией дела.

https://svpressa.ru/war21/article/324061/?utm_referrer=mirte...