Лейтенант "Огонь"

Люди говорят, что смерть может обойти человека — раз, другой, ну а в третий — от нее точно не уйдешь. Доказать, что в любом правиле есть исключения — удалось простому советскому солдату, прошедшему сквозь горнило самой кровопролитной войны за всю историю человечества. Алексей Яковлевич Очкин – трижды (!) обманывал смерть во время войны и возвращался с того света.

"Горяч ты, лейтенант"...

Сам Алексей Яковлевич Очкин говорит, что выстоять на войне и в жизни помогли ему прежде всего его корни и те учителя, которых он встретил на своем пути...

Родом Алексей Очкин со Смоленщины. Мать ему заменила сестра его отца — Анастасия Ивановна Очкина, которая работала сельским врачом. С ней, сельским врачом, он объездил всю Смоленщину, Белоруссию, Псковщину. Она, словно зная, какая судьба ему уготована, с раннего детства закаляла Алешу, купалась с ним и зимою в проруби. Она учила мальчика закаляться с самого детства и прививала любовь к родной земле. В 1941 году, прибавив себе в военкомате два года, Алексей попросился на фронт. Героизм был у этого юноши в крови: среди его предков по матери был герой Севастополя, участник Крымской войны и знаменитый хирург — Николай Иванович Пирогов. Дед Иван по отцовской линии — тоже известный хирург, широко использовавший в своей практике народную медицину.

Анастасия Ивановна, спасая раненых и блокадников в осажденном Ленинграде, отдавала свой скудный паек, чтобы спасти девочку-сироту и потеряла здоровье. Ее двоюродный брат, любимый дядя Алексея, Павел Павлович Кобеко, из дворян, - известный атомщик-физик, член-корреспондент Академии наук СССР, был одним из создателей ледовой "Дороги жизни" через Ладожское озеро, а затем под руководством своего друга Игоря Курчатова участвовал в создании послевоенного ядерного щита. Поколебать этих людей было действительно невозможно... Затем был Сталинград. Фашисты создали на участках прорыва подавляющее превосходство в авиации и танках. Немцы наносили удар, которому, казалось, советским войскам нечего было противопоставить. На кадрах трофейной кинохроники видны волевые лица отборных солдат, избалованной победами в Европе, лучшей в вермахте — 6-й армии, о которой Гитлер сказал ее командующему: «С вашей армией вы можете штурмовать даже небо». Небо, возможно, они и могли бы штурмовать, но на берегах Волги, доселе непобедимые, — наткнулись на 57 советских бойцов…

Почти все из его девяти сыновей и пяти дочерей стали врачами, а один из них был академиком. Старшие воевали в Первую мировую войну, а когда войска Антанты появились в России, из Белой гвардии перешли в Красную Армию... Никто из них ни при каких обстоятельствах не оставил Родину. После краткосрочных курсов в артиллерийском училище — Алексей Очкин был отправлен на Лужские оборонительные рубежи. Первый бой мог вполне оказаться для него последним: немецкий снайпер тяжело ранил Очкина в голову, пуля вошла под глазом, а вышла в районе шеи. Но Алексей чудесным образом выкарабкался и после лечения снова вернулся на фронт.

В книге Маршала Советского Союза (а тогда — командующего 62-й армией) Василия Ивановича Чуйкова «От Сталинграда до Берлина» — приведена схема, на которой ясно видно расположение противоборствующих сторон к 18 октября у Сталинградского Тракторного завода (СТЗ). Штурмовые батальоны двух пехотных и одной танковой немецких дивизий сумели прорваться к самому берегу Волги у СТЗ. Здесь, в самом узком месте реки, немцы и хотели переправляться. По сторонам немецкого клина помечены оттесненные, разбитые советские дивизии и бригады, а на самом острие фашистского удара осталась лишь горстка советских бойцов – «группа Очкина».

Маршал Чуйков писал в одной из своих статей: «57 человек из 112-й стрелковой дивизии Сологуба под руководством лейтенанта комсомольца Алексея Очкина девять дней обороняли сборочный цех, затем кручу в районе Нижнего поселка Тракторного завода. Вражеские танки, пехота, специальные штурмовые батальоны атаковали их по 5-6 раз в день, но безрезультатно. Даже когда в группе лейтенанта Очкина осталось 6 человек, и сам он был тяжело ранен, гитлеровские генералы считали, что кручу обороняет чуть ли не целая дивизия».

В цехах Сталинградского тракторного завода Алексей Очкин создал свою боевую группу, вошедшую в историю Сталинградской битвы, как «57 бессмертных». Не имея ни старшего командира, ни связи с командованием, — Алексей со своими солдатами дрался в цехах Тракторного. Отходили, оставляя засады и ловушки, обходили и обстреливали немцев в спину. Патроны заканчивались, последняя пушка была разбита миной. Немцы непрерывно обстреливали из гаубиц и минометов: занялось сплошное пламя, люди задыхались, гимнастерки начинали тлеть. В те дни молодой лейтенант сделал запись в своем комсомольском билете: «Отдам жизнь за Родину, но ни на шаг не отступлю!» Пока не разбило осколком рацию, они смогли дать последнюю радиограмму: «Нас окружили пятьдесят танков. Гибнем, но не сдаемся. Прощай, Родина!» Приняв это сообщение, Чуйков пытался связаться с группой Очкина, но она не отзывалась. Только звуки непрерывного боя, доносящиеся из района СТЗ, свидетельствовали о том, что герои еще живы, и враги ломают о них свои последние зубы!

Здесь нужно отметить, что лейтенантом Очкиным, которого подчиненные прозвали «комдивом», была выбрана, хотя и необычная, но наилучшая в тех условиях позиция обороны – на самой кромке речного обрыва. Помогала этой горстке солдат уже сама русская земля… Самолетам и артиллерии противника трудно было поразить оборону: бомбы и снаряды — или летели в воду, или не долетали до края обрыва; танки не могли подойти вплотную к окопам и проутюжить их. Внизу, на узкой песчаной полосе, бойцы установили последние минометы (часть опор стояла прямо в воде на камнях).

Немецкий генерал Дёрр в книге мемуаров «Поход на Восток» рассказывает, что они «не могли овладеть отвесным берегом Волги в районе Тракторного и сломить сопротивление трех (!) дивизий русских. Если днем удавалось подойти к обрыву, то ночью мы вынуждены были снова отходить, так как засевшие в оврагах русские подразделения отрезали нас от тыла».

«Подразделениями» были трое солдат во главе со своим «комдивом».

Набив полные рюкзаки тяжелыми противотанковыми гранатами, они пробирались в расположение немцев, которые после первых же взрывов открывали пальбу, принимая мечущихся в панике своих солдат — за окружающих русских… Трех дивизий, считали немцы! А по факту, на берегу Волги их удержали 57 советских героев! В конце битвы, в строю осталось только шестеро солдат, а сам Алексей был тяжело ранен. После Сталинграда молодого офицера сослуживцы стали называть – «лейтенант Огонь». Очередной подвиг герой совершил 26 марта 1943 года. Тяжело из-за просчетов штаба складывалось наступление на деревню Романово. 26 марта 1943 года Алексей Очкин, командовавший штурмовым отрядом батальона, видел, как крупнокалиберный пулемет из замаскированного и не подавленного дзота расстреливал в упор его подчиненных — истребителей танков, моряков-комендоров, героев Одессы и Севастополя, и пехотинцев, в основном пополнение из Средней Азии. Когда они побежали в панике в первом бою, Очкин вместе с моряками остановил их и заставил на коленях поклясться, что они будут верны воинской присяге.

Стрелять из орудия было уже невозможно. Очкин что есть сил побежал к дзоту... У русла замерзшей речки ему разрывной пулей перебило бедро. Кости разошлись, нога держалась на сухожилиях. Сделав себе лубок из прутьев краснотала и перевязав рану, лейтенант все же подполз к амбразуре и бросил в нее гранату. Раздался взрыв, но после небольшого перерыва пулемет снова ожил... Лейтенант бросился на амбразуру и руками загнал раскаленный ствол в угол. Очередью ему прошило грудь и ранило пальцы. Очкин заглянул внутрь дзота и увидел, что один из пулеметчиков был убит сразу, а другой, смертельно раненый, продолжал стрелять, пока не истек кровью.

Бой за Романово продолжался, и только через сутки с лишним, поднявшаяся метель позволила вытащить офицера с поля боя. Когда его, казавшегося мертвым, занесли в хату и сняли над ним шапки, он пришел в себя, и, решив, что вокруг фашисты, вырвал из зажатой в руке гранаты чеку. Один из бойцов еле успел перехватить гранату и швырнуть ее в разбитое окно…

Придя в себя в госпитале через месяц, Алексей наотрез отказывается от ампутации уже пораженной гангреной ноги и бежит из госпиталя в часть. Здесь следует новое чудо его судьбы - в селе, куда он доковылял, приглашенный встреченной им девушкой Катей Чернышовой поесть и отдохнуть, ее бабушка, известная в округе травница, вылечила его ногу. Врачам оставалось только поражаться...

Горяч ты, лейтенант..." - это определение полковника Сологуба оказалось исключительно метким. Смелыми до дерзости и рискованными были все решения Очкина. Оперсводка штаба 112-й дивизии сообщала перед самым началом советского наступления на Курской дуге: "... Отличилась разведгруппа под командованием ст. лейтенанта Очкина... Они уничтожили до 40 солдат противника, захватили пленного дежурного по обороне... Пленный дал ценные сведения. Потери разведчиков: убит — 1 чел., ранено — 4 чел. Среди них ст. лейтенант Очкин..."

За захваченного в плен офицера с "железным крестом", давшего ценные показания, командарм И.Д.Черняховский вручил разведчикам прямо в медсанбате ордена Красной Звезды, сказав, что каждый из них достоин звания Героя...

Назначенный начальником артразведки дивизии Очкин 23 сентября 1943 г. со своими разведчиками одним из первых захватил плацдарм на правом берегу Днепра в районе Ясногородки, участвует в освобождении Киева. Командуя передовым отрядом дивизии, в конце ноября попадает в окружение, вновь тяжело ранен в ногу и контужен. Через заслоны немцев на подводе доставлен той же Катей Чернышовой, ставшей медсестрой в 112-й дивизии, в Дарницкий пересыльный госпиталь. Угрожая оружием, вновь отказывается от немедленной ампутации... Очнулся непокорный офицер от холода в покойницкой, где молодые военврачи рядом с ним, практикуясь, энергично резали мертвые тела... К утру Очкин дополз до входа, задел штабель замерзших трупов и был извлечен из-под него шедшими на дежурство перепуганными врачами и медсестрами. После этого прошел 17 госпиталей и выздоровел лишь на серных источниках в Джалал-Абаде в Киргизии.

С лета 1944 года уже гвардии капитан Очкин воюет в элитной части — гвардейской истребительно-проти-вотанковой бригаде Резерва Главного Командования, участвует в форсировании Вислы, Одера, Нейсе.

Почему же Очкин, кавалер четырех орденов (высшим из которых — Красного Знамени был награжден за Сталинград), так и не был удостоен звания Героя Советского Союза?.. На его судьбе лежит своя, особенная печать...

О Сталинграде уже было сказано. На Курской дуге наградой Очкину за оборону Юдовки, за подвиг у амбразуры, совершенный на глаза у многих очевидцев, был лишь врученный в госпитале без кандидатского стажа партбилет и медаль "За отвагу" (потому что командир дивизии П.Фурт был снят). При награждении высшими наградами за Днепр требовалось, чтобы среди награжденных были представлены воины разных национальностей. Но Очкину и здесь "не повезло". К тому же его непосредственным начальником был один из тех штабистов, свидетелем трусости которых в Сталинграде оставался лейтенант Огонь... В южных пригородах Берлина в районе Штандорф гвардии капитан Очкин с бойцами захватили пленных, в их числе и подростков-фольксштурмовцев. Последних Очкин приказал отвести к походной кухне и накормить. Вскоре прибежал ординарец и доложил, что писарь собирается "пустить в расход" этих юнцов. Алексей поспешил предотвратить расправу. Писарь-старшина был озлоблен, у него родных сожгли живьем в Бердичеве. Старшина уже построил фольксштурмовцев в ряд, вскинул автомат. "Прекратить!" - приказал, подбегая Очкин. Но писарь, не оборачиваясь зло бросил: "А как же око за око!.." И Алексею пришлось силою отнять автомат у старшины. Тот донес в политотдел, будто его избили. А когда после штурма Берлина в одном из бункеров, где хранился архив имперской канцелярии, Очкин с бойцами, измученные многодневными боями, спали, один "смершевец", пришедший собирать документы рейха, стал грубо расталкивать сапогом спящих, Алексей Очкин спросонья вскочил и ударил его... Этих двух случаев было вполне достаточно, чтобы завести дело — капитану грозило разжалование и исключение из партии. Его препроводили в комендатуру на гауптвахту, но свои разведчики выручили, прикатили ему мотоцикл, сообщив, что надо срочно двигаться на Прагу. Сбежавший из-под ареста Алексей на мотоцикле догнал свою наступающую часть. Вновь находившегося в передовом отряде Очкина контузило в бою у Манесова моста в Праге. Так он попал в госпиталь 1-го Украинского фронта, располагавшийся в отеле "Ричмонд" в Карлсбаде. Здесь в медицинских цехах доктора Цангера капитану разрабатывали руки и ноги после многочисленных ранений. Лечили целительными источниками. ...Позже, вспоминая в книге "Москва-Сталинград-Берлин-Прага" своих соратников по 30-й армии под Москвой и при освобождении Праги генерал армии Д.Д.Лелюшенко упомянул и Очкина... Алексей, эвакуированный после ранения под Ленинградом в Кашинский госпиталь, по приказу Лелюшенко осенью 1941-го участвовал с легкоранеными в боях за Клин. И в Праге ему довелось встретиться с командующим 4-й гвардейской танковой армии. Политорганы отличившегося в боях Алексея Очкина уже не преследовали. Тем более, что на смену призыву Эренбурга "Око за око..." уже поступила новая установка Сталина: "Гитлеры приходят и уходят, а германский народ остается". Очкина так подлечили в Карлсбаде, что в отделе кадров Центральной группы войск решили повысить его в должности, назначив заместителем командира стрелкового полка. Но ранения дали о себе знать, и капитан был демобилизован, как инвалид Отечественной войны. К тому времени им уже вновь владела довоенная мечта о кино. Удивительная деталь — в Вене советских офицеров-победителей, в их числе и бравого Алексея, обучала танцам сама Марика Рёкк... После окончания войны Алексей Яковлевич Очкин трудился на заводе. Параллельно отучился в школе и окончил Институт кинематографии, реализовав свою довоенную мечту — стать кинорежиссером. Советский режиссер Алексей Очкин — автор произведений «На круче», «Крылья жизни» и «Старая яблоня». Он принимал участие в создании фильма «1941», а также стал режиссером трех фильмов: «Гонки без финиша», «Девушка Тянь-Шаня» и «Мы из Семиречья». Умер легендарный «лейтенант Огонь» 16 февраля 2003 года.

Посмотрите эти картины, которые снимал настоящий герой…

https://herocron.ru/aleksej-jakovlevich-ochkin-lejtenant-ogo...