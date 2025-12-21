Забытые Царские дни

Малолетнего царя Ивана ("ворёнка") везут на казнь. Картина неизвестного художника. 2025 Малолетнего царя Ивана ("ворёнка") везут на казнь. Картина неизвестного художника. 2025

Сколько себя помню, всю жизнь меня сопровождали переходящие в плач рассказы о казни семьи последнего российского императора Николая II. Звонкий фальцет Радзинского живописал сцену расстрела в подвале ипатьевского дома, от души приправляя её мистическими подробностями. Потом на рекламных щитах вдоль дорог стали появляться предложения за что-то покаяться перед усопшим царём. Сейчас дело дошло уже до массовых поминально-покаянных шествий, щедро оплачиваемых из государственной казны и карманов олигархов. Из всего этого я усвоил, что жил-был на свете святой царь Николай II со семьёй, и одновременно с ним жили злодеи большевики, совершившие невиданное преступление - убийство несовершеннолетних детей царя.

У патриотически настроенного гражданина это вызывает объяснимое желание побольше узнать об этой истории - ведь недаром ей придают такое огромное значение самые богатые люди нашей страны.

В декабре 1614 года в Москве был казнён ребёнок - трёхлетний сын Марины Мнишек и Лжедмитрия II, Иван Дмитриевич. Ребёнок был принесён в жертву для установления власти династии Романовых - казнь была учинена для полного уничтожения конкурентов на престол, дабы на нём мог утвердиться Михаил Фёдорович, формально первый царь в династии. Однако тут нельзя не упомянуть об отце последнего - Фёдоре Никитиче Романове, больше известном как патриарх Филарет. Проигравши политическую борьбу, и будучи заточённым в монастырь и постриженным в монахи под именем Филарета, он не оставил своих властолюбивых помыслов. Лжедмитрий I, он же Гришка Отрепьев, был связан с Романовыми ещё до Смуты и являлся их "протеже" - его удачное "трудоустройство" в привилегированном Чудовом монастыре состоялось не без их помощи. И свой должок Романовым он вернул - после своего воцарения на русском престоле вернул из ссылки Филарета и способствовал его продвижению на пост митрополита Ростовского. И не смутил Филарета тот факт, что в процессе его вызволения вся Русь была разорена.

Гибель Лжедмитрия I не сбила Филарета с намеченного пути. Прекрасно устроившись и при Лжедмитрии II, именно при нём он и стал патриархом. Признав одного за другим всех самозванцев, признав жену их - Марину Мнишек, помазанную на царство русскую царицу, он по умолчанию признал и сына Марины и Лжедмитрия II законным наследником престола. Но после убийства Лжедмитрия II малолетний Иван Дмитриевич стал препятствием между царским престолом и перспективной династией Романовых. Он должен был умереть - и умереть публично и позорно - чтобы новая династия смогла править. И христолюбивые Романовы, не колеблясь, эту казнь устроили.

Малолетнего ребёнка везли (по другим сведениям - несли) к месту казни с непокрытой головою, холодный ветер и снег бил мальчику в лицо. Он не понимал куда и зачем его везут и несколько раз спрашивал окружающих плачущим голосом: "Куда меня везут?". Ему не говорили правды, а если что и говорили, то только чтобы успокоить. В отличие от многократно присягавших то одному, то другому самозванцу бояр и митрополитов, этот ребёнок не причинил никому вреда. Вскоре его привезли к виселице и, повинного только в том, что родился не у тех родителей, повесили. Ребёнок был слишком мал и лёгок, а палачи не имели опыта в повешении детей - Романовы оказались первопроходцами в этом деле. Верёвка не затянулась на шее ребёнка как положено, и он медленно умирал от холода. По смерти его тело висело на всеобщем обозрении ещё несколько дней.

Властолюбивый патриарх, разоривший страну в погоне за троном для своих потомков, и повешение 3-летнего ребёнка - таков ядовитый исток, из которого брала начало династия Романовых.

Если расстрел 14-летнего подростка это невиданное преступление, то чем же тогда является публичное повешение 3-летнего ребёнка напротив ворот Москвы? И где траурные шествия в память о безвинно убиенном Иване? Чего же тогда стоят лицемерно-слезливые рассказы про подвал ипатьевского дома, если про виселицу у Серпуховских ворот эти люди молчат?

Закончу не своими, но очень верными словами:

Так что, когда вы, всенародно скорбящие об утрате мощей святых Николая Захарьина-Юрьева-Романова и Алисы Гессен-Дармштадтской, проезжаете по Садовому кольцу, мимо Серпуховской площади, возле метро Добрынинская - найдите наикратчайшую минутку, христолюбивые вы мои, помяните безвинно замученного от безбожных властей - как светской, так и церковной, раба Божьего Ванюшу... Коль скоро христианские чувства, в том числе и скорбь по невинно убиенным, в такой мере свойственны вам и переполняют ваши сердца. Ни самодержцем Российским, ни Святым стать ему не довелось. Но уж мучеником-то точно был... Принявшим сей венец от первого же Романова.

