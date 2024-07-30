Знаменитой Альфе 50

Официальное издание Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" https://t.me/specnazAlpha/27724

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ "АЛЬФЫ" С 50-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Сотрудникам и ветеранам Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России.

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с 50-летием создания Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России.

Вы по праву гордитесь героической историей подразделения, равняетесь на ветеранов и старших боевых товарищей – профессионалов высочайшего класса. Бойцы легендарного Управления «А» всегда с честью выполняли поставленные задачи, в самых сложных, чрезвычайных ситуациях проявляли силу духа и мужество, умение действовать чётко, слаженно, побеждать.

Важно, что нынешнее поколение альфовцев достойно продолжает закалённые в испытаниях традиции своих предшественников, свято хранит память о погибших друзьях и верность воинскому братству, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, обеспечение безопасности и национальных интересов России.

Желаю вам успехов в службе – на благо Отечества, крепкого здоровья и всего наилучшего.

В. Путин

Москва, Кремль.

РОДНАЯ «АЛЬФА», С ЮБИЛЕЕМ! Сегодня День образования Группы «А» КГБ-ФСБ – 50 лет!

Уважаемые ветераны Группы «А» КГБ-ФСБ! Уважаемые сотрудники Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России!

сердечно поздравляем вас с Днем образования подразделения!

Уверены, что боевая закалка, верность обязательствам, лучшим воинским традициям и безграничная любовь к Родине будут всегда оставаться залогом вашей успешной деятельности в выполнении воинского долга!

Сегодня праздник тех, кто стоит живым щитом на пути терроризма во всех его проявлениях, кто защищает Отечество и спасает людей от Зла.

Ваша работа обязывает быть мужественными, отважными, стойкими и внимательными – и вы с честью соответствуете самым высоким критериям.

Шесть поколений сотрудников Группы «А» не раз успешно решали оперативно-боевые задачи повышенной сложности, играя ключевую роль в жизни государства.

Нынешние молодые сотрудники продолжают традиции, заложенные героями операций в Кабуле, Будённовске, на Дубровке («Норд-Ост»), Беслане и во многих других местах.

Действующим сотрудникам — выдержки, мужества, удачи, командировок в два конца!

Ветеранам — благополучия, жизненных свершений и крепкого, нерушимого «альфовского» здоровья. Будьте счастливы!

Также в этом день поздравляем семьи ветеранов и действующих сотрудников, всех, кто входит в Систему «Альфа» и является нашими соратниками и волонтерами.

С праздником, друзья! Слава Спецназу!

Первое в истории страны спецподразделение по борьбе с терроризмом – группа «Альфа» отмечает 50 лет со дня основания.

За эти годы легендарный отряд выполнил сотни успешных операций. На счету альфовцев тысячи спасенных жизней. Бойцы освобождали заложников в самолетах, ликвидировали особо опасных боевиков и спасали захваченных террористами школьников. Орджоникидзе, Беслан, Буденновск…

Большинство подвигов спецподразделения до сих пор остаются под грифом «секретно».

Поздравляю всех ветеранов, командиров, моих боевых товарищей, которые сегодня выполняют сложнейшие задачи и служат надежной защитой нашего государства. Пусть ваше мужество и профессионализм служат примером для будущих поколений.

Уважаемые Геннадий Николаевич Зайцев и Александр Иванович Мирошниченко! Уважаемые братья-спецназовцы – ветераны и сотрудники Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России!

Всегда есть какая-то вершина, к которой нужно стремиться. Этой вершиной для нас была Группа «А» — она остается и сейчас, будучи в рамках Центра специального назначения вместе с Управлением «В» сильнейшими силами антитеррора.

Для нас Группа «А» всегда являлась легендарным подразделением, с которого мы, как со старших братьев, брали пример. Мы анализировали ваши специальные операции и пытались повторять то, что было вами продемонстрировано.

Те специальные операции, что были проведены ЦСН и конкретно Группой «А» – освобождение заложников на Дубровке и в Беслане – уникальны и никто в мире их не повторил. Они показали выучку легендарных подразделений, их личного состава, бойцов Группы «А».

Но никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Если только почувствовали «мы — лучшие», то это начало конца. Поэтому постоянно совершенствуйтесь, работайте над собой. У вас для этого есть все возможности.

Хочу в этот знаменательный день поздравить братьев с 50-летием подразделения. Пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Успехов в боевых операциях на благо нашей Родины и семейного благополучия.

Слава спецназу, смерть террористам!

Герой России, президент «Братства краповых беретов „Витязь“» полковник Сергей Лысюк.

Уважаемые боевые друзья, братья по оружию! От всей души поздравляем ветеранов, сотрудников и соратников Группы «Альфа» с 50-летием.

Полвека «Альфа» находится на переднем крае борьбы с международным терроризмом. Многие ваши боевые операции по освобождению заложников стали достоянием общественности и вызывают гордость за проявленный профессионализм, бесстрашие и готовность сотрудниками подразделения пожертвовать собой ради спасения человеческих жизней наших граждан. Это и есть подвиг в мирное время.

Все мы, образно говоря, вышли из одной шинели спецназа НКВД – бойцов Павла Анатольевича Судоплатова, героев Великой Отечественной войны, переломивших хребет гитлеровскому нацизму и их пособникам, включая боевиков Бандеры.

Вот уже почти сорок пять лет мы идем вместе по жизни, защищая Отечество как внутри страны, так на ближних и дальних подступах к ней.

Наше боевое содружество, скрепленное кровью, было положено в декабре 1979 года в Афганистане, начиная с операций «Шторм-333» и «Байкал-79».

В последующие годы, когда в разных точках страны заполыхали горячие точки, мы вместе работали в качестве «пожарной команды» специального назначения.

В октябре 1993 года именно «Альфа» и «Вымпел» смогли предотвратить гражданскую войну в Москве, вступив по собственной инициативе в переговоры с руководителями Верховного Совета России и защитниками Белого дома.

Тогда были спасены сотни людей – наши соотечественники. Спецназ с человеческим лицом выполнил поставленную задачу, но без кровопролития.

А дальше у нас были две полномасштабные войны на Северном Кавказе, «Норд-Ост» и Беслан… Уничтожение «Имарата Кавказ», ячеек ИГИЛ, террористического и бандитского подполья в разных регионах России.

Пролитая жертвенная кровь одна для всех – и для «Вымпела», и для «Альфы». Мы в равной степени чтим память наших павших товарищей. Вечная им память… И – слава!

Наши ветеранские организации идут рука об руку, и мы признательны за ту организационную и информационную поддержку, которая была оказана на этапе становления Ассоциации Группы «Вымпел».

Нет уз святее товарищества!

Желаем здравия, силы духа, побед на всех фронтах, командировок без потерь и в два конца, боевого содружества с «Вымпелом» и другими действующими подразделениями!

Ветераны КУОС, «Зенита», «Каскада», ГСН «Вымпел» КГБ СССР, Управления «В» ЦСН ФСБ России.

29 июля свое 50-летие со дня основания отметила легендарная «Альфа» - Управление «А» Центра специального назначения ФСБ России.

Исполняется 50 лет со дня создания Управления «А» ЦСН ФСБ России — легендарной группы «Альфа».

В 1974 году, по инициативе Юрия Андропова, она была сформирована в составе 7-го управления КГБ СССР, как ответ на рост международного терроризма.

С тех пор «Альфа» активно участвует в ключевых антитеррористических операциях, обезвреживая террористов и спасая жизни других, рискуя собой. Даже в свой профессиональный праздник офицеры Центра спецназначения ФСБ продолжают находиться на боевом дежурстве.

Более 500 сотрудников «А» отмечены госнаградами, 12 - ти - присвоено звание Героя.

Большинство их подвигов засекречено, а имена становятся известны только с отставкой, это люди из стали, универсальные солдаты, настоящая элита страны. Горжусь дружбой со многими из них.

Поздравляю всех ветеранов и действующих сотрудников «Альфы» с юбилеем!

Слава нашим героям! Вечная память ушедшим!

С ПОЛУВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ! ГРУППЕ «А» КГБ СССР — УПРАВЛЕНИЯ «А» ЦСН ФСБ РОССИИ — 50 ЛЕТ. Этих людей по праву называют лучшими в борьбе с терроризмом, а служба требует высочайшего профессионализма и боевой выучки

В ваших рядах – только истинные патриоты, безгранично преданные своей стране и готовые до конца исполнить свой долг. Вас отличают безупречная подготовка и боевая выучка, умение молниеносно принимать нестандартные решения, действовать четко и максимально эффективно даже в самых сложных ситуациях!

Благодарим действующих сотрудников за отвагу и высочайший профессионализм!

Выражаем отдельную благодарность ветеранам, за плечами которых множество успешных спецопераций и огромный опыт, которым они делятся с молодыми бойцами.

Желаем выдержки, мужества, удачи и командировок в два конца! Будьте здоровы и счастливы! С праздником!

Прославленное подразделение антитеррора, за плечами которого сотни выполненных боевых операций различного уровня сложности. Образованное в 1974 году приказом председателя КГБ СССР, «Альфа» прошла сложный путь, который увы не дался легко. Несколько десятков сотрудников Группы «А» навсегда останутся в строю антитеррора.

Сотрудники «Альфы» освобождали заложников, спасали ценой своей жизни детей, очищали Северный Кавказ от терроризма, работали в иных горячих точках на карте мира. Поздравляем ветеранов и действующих сотрудников Управления «А» со столько важной датой в жизни подразделения.

Нам буква «А» дана не по уставу,

Она не просто украшенье рукава!

Она в сердце, у всего состава,

Написанная кровью, буква «А»!

Сотрудники Группы «А» КГБ СССР после успешно проведенной операции в изоляторе временного задержания в Сухуме, Абхазия. 1990 год. 15 августа в 17:15 сотрудники «Альфы» начали штурм микроавтобуса, на котором 11 заключенных устроивших бунт хотели доехать до вертолета. Весь штурм занял 45 секунд, за это время сотрудники спецназа смогли ликвидировать нескольких бандитов.

После штурма РАФика, сотрудники «А» и ВВ МВД провели штурм здания самого изолятора, также обезвредив всех задержанных, которые устроили бунт 11 августа.

Участники проведенной операции после возвращения в Москву были награждены государственными наградами, командиру же «Альфы» полковнику Виктору Карпухину было присвоено звание генерал-майора. ФЫото опубликовано впервые

https://t.me/okspn/31995

ПРАПОРЩИК ОЛЕГ ЛОСЬКОВ, УПРАВЛЕНИЕ «А» ЦСН ФСБ РОССИИ. Это его последнее фото. 29 июля в этот год ему исполнилось бы 43 года. Самый молодой из погибших бойцов спецназа ФСБ.

Прапорщик, офицер Управления «А».

В Беслане он получил несколько ранений, и его так и не смогли спасти. Перед смертью Олег Лоськов успел лично вынести двух маленьких девочек на руках из школы. В этом списке погибших он самый молодой – спецназовцу исполнилось только 23 года на момент операции. Он и в Управлении «А» был одним из самых юных, пришел всего лишь пару лет назад. Но ни возраст, ни звания ничего не значат в таком элитном спецподразделении, ведь «простые» сюда не попадают. До того как пройти труднейшие тесты в Спецназ ФСБ, уже сдал один из самых сложных экзаменов на право носить краповый берет.

Когда друзья узнавали, что Олег погиб, удивлялись: «Как такое могло случиться – он же был просто суперпрофессионалом». С раннего детства он часами пропадал в школьном спортзале, слыл лучшим спортсменом школы. Казалось, он хотел успеть все на свете – занимался борьбой, рукопашным боем, легкой атлетикой, гирями, волейболом, баскетболом. Словно с детства знал, что ему уготован подвиг, для которого понадобятся все силы.

Хотя все могло сложиться совсем по-другому. Семья его рано распалась, отец с матерью расстались, и Олег с младшей сестренкой не видели много внимания. Он начал заботиться о сестре и делал это лучше любого родителя. Понятно, что такой парень не мог не встать на защиту бесланских детей – у него, наверное, и мыслей не было, что можно поступить по другому.

Свой путь в силовые структуры Олег выбрал сознательно – отслужил срочную службу в легендарном отряде специального назначения «Витязь», где и сдал на краповый берет. Всеми своими победами и радостями всегда делился с близкими. Когда возвращался в родное село, первым делом забежал к «классной маме» – в родную школу, рассказал, что сдал на берет – та только ахнула. Однако о том, что он поступил на службу в ЦСН ФСБ знали только его родные, всем остальным говорил, что работает охранником. Поэтому, когда после штурма стали известны имена погибших, все удивились узнав, что простой деревенский паренек, оказывается, был сотрудником элитного спецподразделения.

10 августа сотрудников Управления срочно перебросили в Чечню на время президентских выборов, а оттуда 1 сентября – в Беслан. Эта командировка стала для него первой и последней.

https://t.me/geroirossii/7177

Управление «А» Центра специального назначения ФСБ. Управление «А» Центра специального назначения ФСБ.

https://t.me/okspn/32012 Сотрудники Управления «А» Центра специального назначения ФСБ. Фото @LazarevTactical2022

https://t.me/okspn/32041

Сотрудник Управления «А» ЦСН ФСБ о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области 26 декабря 2022-го года:

– Собой данная группа представляла четырёх бойцов, данные бойцы были Главного управления разведки. Подготовленные ребята были. Имели боевой опыт в Афганистане, Мариуполе. По нашей информации, выходов на нашу территорию у них было более десяти. Расположились в местах предполагаемого прохода противника. Нас было несколько групп, небольшие группы по 4-5 человек. Противник выбрал время такое, не было погоды нормальной, туман, слякоть. После того, как мы выдвинулись на новые позиции, ждали противника, увидели в тепловизор сигнатуру противника издалека.

– А почему не стали брать живыми? – Это профессионалы. И попытка взять живыми людей, которые знают куда идут, знают им надо сделать, алгоритм их действий чётко отработан, вероятно, привела бы к большому количеству неприятностей. А зачем они нам нужны?

https://t.me/okspn/32028

Сотрудники Управления «А» ЦСН ФСБ во время операции по ликвидации Саида Бурятского и других боевиков в селе Экажево, 2010 год.

https://t.me/okspn/32009 Сотрудники Управления «А» ЦСН ФСБ. Фото @LazarevTactical2022

https://t.me/okspn/31987



Сотрудники Управления специального назначения СБП ФСО во время обеспечения безопасности президента во время дня ВМФ Санкт-Петербурге.

https://t.me/okspn/32002



ТРЕТИЙ ТОСТ. СЕГОДНЯ, В ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ГРУППЫ «А» КГБ-ФСБ. Вечная память… И – слава! Мы помним вас всех, братишки!!!

Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".