Наблюдения от бывшей киевлянки, переехавшей в Тамбов

Бытовая рутина российской глубинки глазами бывшей жительницы украинской столицы. Киевлянка, переехавшая в Тамбов делится наблюдениями о качестве и темпах благоустройства города местными властями.

Ну, раз пошло такое веселье, пооффтоплю-ка и я с картинками. Давно собиралась - эта тема мне покою не даёт. У нас тут, конечно, масштабы не питерские и не керченские - и тем не менее... вернее, тем более...



В общем, 12 апреля с.г. мы переехали в Тамбов. За пару недель до того паводок снёс пешеходный мостик через речушку возле дома, где мы поселились. Местные СМИ напечатали картинки: Власти оградили провал и поставили доходчивую табличку "ты сюда не ходи, ты туда ходи": По неизвестной мне причине, обычно законопослушные тамбовчане принципиально карабкались по руинам мостика - видно, посылали какой-то мессидж властям... Коммунальщики стали наращивать заграждения, жители - ломать, а мы - с любопытством наблюдать за их ежедневной войной.

В конце мая мы уезжали на Украину по делам, а власти как раз подогнали кран и демонтировали мостик. Я вздохнула с облегчением: никто больше не будет рисковать ногами и шеями, да и нужен ли он вообще - обход-то метрах в 20 под эстакадой.

8 июня мы вернулись - и испытали шок, увидев ЗАНОВО ОТСТРОЕННЫЙ мост (осталось только облагородить подходы):

Я, приехавшая из многомиллионной столицы, где мостовые эпопеи длятся годами, хватала ртом воздух, бормоча: это же капитальное строительство. .. не заложенное в бюджет... проект... техзадание... смета... .. не заложенное в бюджет... проект... техзадание... смета...

Схватилась за спасительную мысль: показуха ко Дню России,совпадающему с Днём города (юбилейным). Вот где попиарится мэр, а то и губернатор, перерезая красную ленточку!

И - опять мимо. К 12 июня пейзаж уже выглядел так:

Ленточек и губернатора не было, всё буднично: доложили плитку и впустили людей. Штурмовщины тоже не было - уже в ходе эксплуатации что-то делалось в рабочем порядке: формовали цветники, подсыпали чернозём, продлевали и красили перила. Обо всём этом в прессе НЕ ПИСАЛИ ВООБЩЕ НИЧЕГО!

И сейчас, если вбить в поиск "мост через Жигалку", вы найдёте только про обрушение. Хотя одну новость о планах восстановления я нашла: http://tambov.rusplt.ru/index/ tambove-remontiruyut-most-5969 46.html.

Обратите внимание, новость от 1 июня, мост обещают на следующий месяц, что тоже фантастика, а он стоял уже через несколько дней! Как, Карл?! Две недели от демонтажа до сдачи в эксплуатацию! И это даже не в Москве, "объедающей всю Россию"!



Не ставлю на АУ. Это в тему. Впечатления эмигрантки с Украины в Россию.



Кстати, об эмиграции. Можете поздравить, камрады, мы уже получили российские паспорта: и прописались в собственной квартире. Изо всей эпопеи переселения только этот последний пункт можно отнести к счастью и везению (было, что продать в Киеве, и удалось это продать). А все процедуры, позволившие нам после 5 месяцев жизни в стране стать гражданами России - это рутинная работа всеми ругаемых российских госорганов...

И да, кому не просто покричать "не верю", а есть предметный интерес - пишите в личку, расскажу, как это делается без блата и подкупа.





® Автор: Ирина (Zeratul)